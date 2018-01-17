19:12 17 января

Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему «Волынец»

Военные топографы Центра геопространственной информации и коммуникации ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, получили на вооружение новую подвижную цифровую топографическую систему (ПЦТС) «Волынец», в которой применены цифровые технологии передачи, обработки и хранения информации, сообщает пресс-служба округа.

Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему «Волынец»


По периметру машины установлены видеокамеры, которые сканируют всю местность вокруг и переводят полученную информацию в топографические карты со всеми необходимыми знаками.


В пресс-службе округа отметили, что с помощью новой ПЦТС военнослужащие могут не только получать изображения местности в электронном виде, но и создавать цифровые пространственные модели отдельных участков в формате 3D. Возможности комплекса позволяют эффективно решать топогеодезические задачи как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Комплекс установлен на нескольких машинах марки «Урал» высокой проходимости.

Данный комплекс позволяет также производить исправления и вносить дополнения в топографические карты непосредственно в полевых условиях. Расчет мобильного комплекса за минимальный промежуток времени способен создать матрицу и распечатать любую рабочую карту. Благодаря современным технологиям, процесс изготовления специальных карт и фотодокументов местности сократился в несколько раз.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Teberii Сегодня, 10:53
    Google-отдыхает.
    Teberii
  2. КОН Сегодня, 10:56
    Умная машинка...))
    КОН
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:00
      А главное - нужная .
      bouncyhunter
  3. Дирижер Сегодня, 10:58
    Странное и не патриотичное название , или все таки глубокий подтекст ?
    Дирижер
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:59
    Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему «Волынец»

    Полный бардак с названиями систем.
    "Волынец" и "Курганец" - что общего в системах? Кроме названий из одного ряда, ничего. А должно быть.
    "Буратино" и "Солнцепек" - что в названии общего? А системы подобны.
    Mavrikiy
    1. КОН Сегодня, 11:04
      Ну если вам не понятно, то супостат вообще заблудится...))))
      КОН
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:08
      Каждой запутавшейся вражине по эксперту с фамилией Сусанин laughing
      КВУ-НСвД
  5. Теренин Сегодня, 11:01
    "Волынец" волынить не будет.
    "Волынец", по ряду показателей превосходит американскую систему DTSS и английскую TACISYS.
    Теренин
    1. БВС Сегодня, 11:15
      И по каким показателям превосходит американскую систему DTSS и английскую TACISYS???
      БВС
      1. Теренин Сегодня, 13:30
        В частности, используется принципиально новый вид измерительной картографической информации - электронные трехмерные модели местности различных масштабов и...флаг у Вас красивый yes
        Теренин
        1. Evgeniy667b Сегодня, 16:33
          А что тут нового, наземную фотограмметрию не вчера изобрели. Точность поменьше, чем с аэросъемки. , поскольку базис ограничен. Если гдето в загашнике этого "Волынца" еще БЛА находится, тогда конечно возможности гораздо выше. А так в принципе, маршрутная съемка. Все новое-есть хорошо забытое старое!
          Evgeniy667b
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 11:04
    Круто ! вспоминаю "ТоПоРы" из нашей части и прям рад за прогресс wink
    КВУ-НСвД
  7. Витас Сегодня, 11:13
    Урал то и не сразу узнаешь!
    Витас
  8. паратирон Сегодня, 11:13
    Наверное на окраине карты устарели, оттого и название, перспективное))
    паратирон
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