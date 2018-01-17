Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему «Волынец»

Военные топографы Центра геопространственной информации и коммуникации ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, получили на вооружение новую подвижную цифровую топографическую систему (ПЦТС) «Волынец», в которой применены цифровые технологии передачи, обработки и хранения информации, сообщает пресс-служба округа.По периметру машины установлены видеокамеры, которые сканируют всю местность вокруг и переводят полученную информацию в топографические карты со всеми необходимыми знаками.В пресс-службе округа отметили, что с помощью новой ПЦТС военнослужащие могут не только получать изображения местности в электронном виде, но и создавать цифровые пространственные модели отдельных участков в формате 3D. Возможности комплекса позволяют эффективно решать топогеодезические задачи как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Комплекс установлен на нескольких машинах марки «Урал» высокой проходимости.Данный комплекс позволяет также производить исправления и вносить дополнения в топографические карты непосредственно в полевых условиях. Расчет мобильного комплекса за минимальный промежуток времени способен создать матрицу и распечатать любую рабочую карту. Благодаря современным технологиям, процесс изготовления специальных карт и фотодокументов местности сократился в несколько раз.