Подразделениями БЛА будут руководить специально подготовленные офицеры
Командование ВКС РФ намерено вывести на новый уровень организацию боевой работы подразделений, оснащенных беспилотниками, сообщают Известия.
Как рассказали газете в военном ведомстве, с 2018 года подразделениями беспилотников будут командовать специально подготовленные офицеры, которые «хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.».
Подготовку офицеров для отрядов беспилотников ведет 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
По данным газеты, в настоящее время в составе ВКС имеется несколько отдельных эскадрилий БЛА. Одна из них постоянно находится в Сирии, где решает разведывательные задачи. Кроме того, два таких полка сформированы в ВМФ.
По его словам, наличие подготовки особенно актуально при использовании средних и тяжелых БЛА.
Как рассказали газете в военном ведомстве, с 2018 года подразделениями беспилотников будут командовать специально подготовленные офицеры, которые «хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.».
Подготовку офицеров для отрядов беспилотников ведет 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
По данным газеты, в настоящее время в составе ВКС имеется несколько отдельных эскадрилий БЛА. Одна из них постоянно находится в Сирии, где решает разведывательные задачи. Кроме того, два таких полка сформированы в ВМФ.
Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное. Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем,сказал газете эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.
По его словам, наличие подготовки особенно актуально при использовании средних и тяжелых БЛА.
Армейскими портативными системами, предназначенными для работы в тактическом звене, могут управлять пользователи с достаточно низкими навыками. В случае более тяжелых и более дорогих аппаратов управление и командование должно осуществляться специально подготовленными офицерами,считает эксперт.
Использованы фотографии: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев
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