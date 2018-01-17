Подразделениями БЛА будут руководить специально подготовленные офицеры

Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное. Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем,

Армейскими портативными системами, предназначенными для работы в тактическом звене, могут управлять пользователи с достаточно низкими навыками. В случае более тяжелых и более дорогих аппаратов управление и командование должно осуществляться специально подготовленными офицерами,