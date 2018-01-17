19:17 17 января

Подразделениями БЛА будут руководить специально подготовленные офицеры

Командование ВКС РФ намерено вывести на новый уровень организацию боевой работы подразделений, оснащенных беспилотниками, сообщают Известия.

Подразделениями БЛА будут руководить специально подготовленные офицеры


Как рассказали газете в военном ведомстве, с 2018 года подразделениями беспилотников будут командовать специально подготовленные офицеры, которые «хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.».


Подготовку офицеров для отрядов беспилотников ведет 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

По данным газеты, в настоящее время в составе ВКС имеется несколько отдельных эскадрилий БЛА. Одна из них постоянно находится в Сирии, где решает разведывательные задачи. Кроме того, два таких полка сформированы в ВМФ.

Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное. Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем,
сказал газете эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.

По его словам, наличие подготовки особенно актуально при использовании средних и тяжелых БЛА.

Армейскими портативными системами, предназначенными для работы в тактическом звене, могут управлять пользователи с достаточно низкими навыками. В случае более тяжелых и более дорогих аппаратов управление и командование должно осуществляться специально подготовленными офицерами,
считает эксперт.

Использованы фотографии: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев
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Комментарии 25

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 11:07
    Слава,Богу! Теперь создатели и эксплуатанты из "одного гнезда".
    Надеемся это пойдет на пользу в развитии беспилотной авиации.
    Соломон Кейн
    1. Шура пермский Сегодня, 11:13
      Можно детей из компьютерных клубов посадить за джойстики))
      Шура пермский
      1. Соломон Кейн Сегодня, 11:21
        Можно детей из компьютерных клубов посадить за джойстики

        Конечно можно, но при наличии вот такой "книжицы"....
        Соломон Кейн
      2. okko077 Сегодня, 11:50
        Судя по репликам в комментариях и содержании статьи никто в этой армии и на форуме не имеет ни малейшего понятия о боевых информационных системах ,на которые в основном должны работать БПЛА....Тот примитивизм и отсталость , которые присущи в рассматриваемом вопросе, просто изумляет...Неужели у нас в армии одни дегенераты и неумные люди, которые не имеют ни малейшего понятия о современной войне .... Сирия показывает всю глубину проблемы связанную с отсутствием у нас Боевых Информационных Систем..., с непониманием их принципов создания и роли в ведении боевых действий...По 5-ти бальной шкале мы в этом плане тянем на " 0 +".....
        okko077
        1. слава1974 Сегодня, 13:48
          .Неужели у нас в армии одни дегенераты и неумные люди, которые не имеют ни малейшего понятия о современной войне

          Я бы не был так резок. Полно и умных людей, и понятия есть о современной войне.А вот с чем соглашусь, что нет боевой информационной системы. Есть только ее отдельные части, не объединенные пока в единую в систему.
          троечку можно поставить.
          слава1974
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:13
      Похоже оформляется особый род ВКС -со своими подразделениями и системой подготовки специализированых кадров . Давно назревало
      КВУ-НСвД
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:18
        Подразделениями БЛА будут руководить специально подготовленные офицеры
        интересно,что раньше подготовят БПЛА (реально ударные) или офицеров?
        андрей юрьевич
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
          Подготовка должна быть первичной . Ибо без правильного применения самая продвинутая техника неэффективна
          КВУ-НСвД
        2. Комментарий был удален.
      2. Ил-18 Сегодня, 11:21
        Тяжелый БЛА почти самолет по размерам. И отношения соответствующего требует. Хорошо, что в пилоты по состоянию здоровья не взяли, а можно джойстиком с земли управлять. Сколько пацанов, мечтающих о небе, могут к мечте приобщиться!
        Ил-18
        1. Мих1974 Сегодня, 11:40
          Только водки заранее ящиками закупите, а то будет как в США - уходят операторы быстрее чем учат новых. Психологически не выдерживают убивать людей.
          Мих1974
          1. voyaka uh Сегодня, 19:11
            Просто скучная работа. Часами глядеть на экраны, в
            которых ничего не меняется. Потому и увольняются.
            voyaka uh
        2. alstr Сегодня, 13:35
          Тут не о пацанах (хотя и их тоже надо учить), а о возрастных летчиках надо говорить.
          Ведь с учетом выхода ЛА на сверхзвук требования к состоянию здоровья летного состава повысятся.
          А ведь это страшно в 40-50 лет остаться без любимого дела. И не факт, что можно себя найти на гражданке. При этом отставников только в охранники с охотой берут (и то из-за того, что им денег много не надо платить), а куда нибудь на производство или еще куда - с большим трудом. При этом теряется опыт и средства, которые затрачены на их подготовку.

          А так можно просто заняться переподготовкой летчиков с плохим здоровьем и они спокойно могут еще лет 10-15 лет служить. И их не надо учить поведению в воздухе и еще куче разного, что нужно летчику. По факту это просто переучивание на другой тип техники (что достаточно привычно для любого летчика).

          Кстати, на БЛА можно еще учить женщин (если с нуля), т.к. для некоторых задач женщина подготовлена лучше мужчин (имеется в виду всяческие нудные операции, типа наблюдение за объектом).

          Вообще чисто с дилетантской точки зрения, я бы всех операторов БЛА прогонял через недолгую службу летчиками, но это только ИМХО.
          alstr
  2. Александр 3 Сегодня, 11:07
    Новый вид вооружений требует спецов.Ну это ведь не удивительно, это как само собой подразумевается.
    Александр 3
  3. Гардамир Сегодня, 11:14
    будут командовать специально подготовленные офицеры, которые «хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.».
    Спорнём что чемпионы компьютерных игр разобьют этих офицеров.
    Это я не стебаюсь. Это я к тому что отличные снайперы получались из хороших охотников.
    Гардамир
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:19
      Цитата: Гардамир
      Это я не стебаюсь.

      какой стёб,если из "танчиков" в танкисты попадают...
      андрей юрьевич
      1. voyaka uh Сегодня, 11:35
        Попадают в танкисты, и ...попадают в танки противника.
        В Израиле в стрелки танков (и водители) зачастую берут "хнунов" ("ботаников") из геймеров.
        Они стреляют лучше. Лучше переносят замкнутое пространство. И больше времени могут непрерывно глядеть
        в оптику и экраны. А вот заменить гусеницу или прочистить шомполом ствол орудия с другими...
        тут - облом. И не знают, чего делать с этим.
        Мое мнение: пора в танковых войсках как в авиации разделить на "летчиков" и "техников".
        Одни воюют танке, другие обслуживают этот танк.
        voyaka uh
        1. Гардамир Сегодня, 13:08
          В Израиле в стрелки танков (и водители) зачастую берут "хнунов"
          Это и имел ввиду. не раз видел, как человек после симулятора, может управлять самолётом.
          Кстати недавно такие симуляторы стали ставить во все училища, и лётные, и танковые.
          Гардамир
    2. voyaka uh Сегодня, 11:20
      Смешно, смешно, а я жду, когда же будет первый настоящий бой между
      беспилотниками. Или когда беспилотник-ударник собъет первый раз
      беспилотника-разведчика. Это будет веха в авиации!
      И кто лучше владеет джойстиком и ориентируется в виртуальных
      изображениях станет "заслуженным асом".
      voyaka uh
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:26
        Всё это не за горами , просто способные на это продвинутые аппараты всё ещё (ненадолго) в руках немногих и напрямую избегающих столкновений стран
        КВУ-НСвД
      2. штрафбат Сегодня, 11:41
        Смешно, смешно, а я жду, когда же будет первый настоящий бой ...

        А вот сарказм, Дружище, здесь излишен. Научимся и создавать и пилотировать.
        У России равных нет в беспилотном пилотировании - "Буран" в 1988 году....
        У вас есть чем ответить? Или вместе с полосатыми можете только ПО и модули GPRS для фанерных самоделок басмачей поставлять?
        штрафбат
        1. voyaka uh Сегодня, 13:29
          У меня не было сарказма.
          А Россия свои беспилотники собирает (пока) израильские, устаревших моделей,
          по лицензии, и из израильских же компонентов.
          Израиль в БПЛА - малых и средних ударных и разведовательных - мировой лидер (пока).
          voyaka uh
      3. Мих1974 Сегодня, 11:44
        А разве есть ударник способный не тараном сбить БПЛА? Вы помниться тогда "сексуально утомились" сбивать российский БПЛА, и ПВО, и "пращей" и даже бедолагу на Ф-15 гоняли - все бестолку. tongue
        Мих1974
    3. юра яковлев Сегодня, 11:36
      Если тренажёры будут лучше компьютерных игр, то неизвестно, чем это всё может закончится.
      юра яковлев
  4. павлентий Сегодня, 11:20
    Спасибо т. Сердюкову за кончину моей Академии
    павлентий
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:27
      Этому "нехорошему человеку" за "дела его добрые" икать до смерти ... angry
      А академию во истину, жаль. Уникальная альмаматер была.
      Может Воронежский вариант будет достойным приемником традиций русской авиации. soldier
      Соломон Кейн
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