Сенат США практически обеспечил возобновление программы слежки за иностранцами
Американский сенат практически обеспечил возобновление срока действия закона о слежке за иностранцами (FISA), передает РИА Новости.
Верхняя палата Конгресса обеспечила более 60-ти голосов для того, чтобы прекратить дебаты по законопроекту. Это обстоятельство лишило противников закона во главе с сенатором Рэндом Полом возможности устроить ему обструкцию путем непрекращающихся дебатов.
Теперь для принятия закона, уже одобренного нижней палатой, будет достаточно простого большинства голосов.
Напомним, существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для общественности в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, спецслужбы США стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.
В Соединенных Штатах до сих пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках таких программ. При этом представители спецслужб заверяют, что специально не осуществляют слежку за американцами – данные на соотечественников появляются в базах непреднамеренно, в случае их контактов с иностранцами.
Кроме того, спецслужбы заявляют, что помощью этих программ удалось предотвратить немало терактов на территории США.
Верхняя палата Конгресса обеспечила более 60-ти голосов для того, чтобы прекратить дебаты по законопроекту. Это обстоятельство лишило противников закона во главе с сенатором Рэндом Полом возможности устроить ему обструкцию путем непрекращающихся дебатов.
Теперь для принятия закона, уже одобренного нижней палатой, будет достаточно простого большинства голосов.
Напомним, существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для общественности в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, спецслужбы США стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.
В Соединенных Штатах до сих пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках таких программ. При этом представители спецслужб заверяют, что специально не осуществляют слежку за американцами – данные на соотечественников появляются в базах непреднамеренно, в случае их контактов с иностранцами.
Кроме того, спецслужбы заявляют, что помощью этих программ удалось предотвратить немало терактов на территории США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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