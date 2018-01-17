19:06 17 января

Сенат США практически обеспечил возобновление программы слежки за иностранцами

Американский сенат практически обеспечил возобновление срока действия закона о слежке за иностранцами (FISA), передает РИА Новости.



Верхняя палата Конгресса обеспечила более 60-ти голосов для того, чтобы прекратить дебаты по законопроекту. Это обстоятельство лишило противников закона во главе с сенатором Рэндом Полом возможности устроить ему обструкцию путем непрекращающихся дебатов.


Теперь для принятия закона, уже одобренного нижней палатой, будет достаточно простого большинства голосов.

Напомним, существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для общественности в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, спецслужбы США стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.

В Соединенных Штатах до сих пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках таких программ. При этом представители спецслужб заверяют, что специально не осуществляют слежку за американцами – данные на соотечественников появляются в базах непреднамеренно, в случае их контактов с иностранцами.

Кроме того, спецслужбы заявляют, что помощью этих программ удалось предотвратить немало терактов на территории США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Alex-a832 Сегодня, 11:30
    Всего навсего легализуют то, что и так делали и делают...
    Alex-a832
    1. Teberii Сегодня, 11:33
      " Вот человек - чудак. ОН же памятник, кто его посадит."
      Teberii
      1. Шура пермский Сегодня, 11:46
        И так частной жизни не осталось,тут уже не палятся…
        Шура пермский
        1. bubalik Сегодня, 11:50
          Система контроля за тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи осуществляется Россией давно и носит название системы оперативно-розыскных мероприятий (далее – СОРМ).

          13 мая 2016 г. Государственная Дума приняла в первом чтении «антитеррористический» пакет поправок, предложенный депутатами Виктором Озеровым и Ириной Яровой.

          Операторы связи должны будут в течение трехлетнего периода хранить на территории России информацию «о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации и текстовых сообщений, включая их содержание, а также изображения, звук или иные сообщения пользователей услуг связи». Таким образом, речь идет о хранении всех телефонных переговоров, SMS-сообщений, интернет-трафика и т.д.

          В российском СОРМ спецслужба самостоятельно, без обращения в суд, определяет пользователя, которого необходимо поставить на контроль и самостоятельно это осуществляет.

          31 июля 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства № 743, по которому соцсети, форумы и любые сайты для общения, доступные всем пользователям интернета, должны подключать оборудование и ПО для силовиков согласно плану мероприятий, разработанных ФСБ . С помощью этого спецслужбы смогут в автоматическом режиме получать информацию о действиях пользователей этих сайтов, схема работает аналогично СОРМ.

          ,,,так что нас давно мониторят bully
          bubalik
          1. Alex-a832 Сегодня, 14:13
            Ваше сравнение с Россией считаю не корректным. В России мониторинг носит в основном избирательный характер, при этом на территории собственного государства. Спецслужбы США мониторят все государства, до кого есть интерес и могут дотянуться, сплошняком. У них большая потребность в большом количестве новых агентов влияния, поэтому ловят "рыбку", ну и финансово - промышленный шпионаж им тоже интересен. Для этого специально закладывают "уязвимости" в программы и процессоры, произведенные корпорациями, сотрудничающими с ними. Это запредельный уровень слежки от самой "демократической" страны ", "защищающей" права человека по всему миру.
            Alex-a832
            1. bubalik Сегодня, 14:28
              Для этого специально закладывают "уязвимости" в программы и процессоры, произведенные корпорациями, сотрудничающими с ними. Это запредельный уровень слежки от самой "демократической" страны ", "защищающей" права человека по всему миру.

              ,,,русские спец.службы занимаются тем же,,

              в рамках секретной сделки одна французская компания купила код у связанной с Кремлем фирмы, включила его в собственное программное обеспечение и скрыла этот факт от ФБР
              В программах по проверке отпечатков пальцев, которой пользуется ФБР и другие правоохранительные органы США, содержится код, созданный российской фирмой, тесно связанной с Кремлем

              http://inosmi.ru/politic/20171228/241113901.html
              bubalik
              1. Alex-a832 Сегодня, 14:48
                Россия не штампует на весь мир ОС типа винды и процессоры типа пентиум, айфоны, айпады и т.д., но несомненно и у нас есть отличные разработки и разработчики в этой сфере.
                Alex-a832
  2. мерцание Сегодня, 11:31
    Сенат США практически обеспечил возобновление программы слежки за иностранцами

    Как здесь не вспомнить Кудрина и К : либерализм подарил миру рациональность, нормативность и открытость
    Чего только либерализм не дарит миру.
    мерцание
    1. Дормидонт Сегодня, 11:36
      И только Иран и КНДР разработали вакцину против либерализма
      Дормидонт
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:32
    Ага, типа они после откровений Сноудена сразу прекратили следить.
    Ушлый_башкорт
  4. Дормидонт Сегодня, 11:34
    Чего это они вдруг? Сколько десятков лет следили за всеми без дурацкого одобрения "законодателей", и тут на тебе...
    Дормидонт
  5. Altona Сегодня, 11:36
    Демократия ничто, если не обладает мощной электронной слежкой за инакомыслием в виде Призмы и Эшелона. hi laughing
    Altona
  6. Лексус Сегодня, 13:27
    Истинное лицо "величайшей общечеловеческой демократии". Подслушивают, подглядывают и поднюхивают.
    Лексус
  7. ROM1077 Сегодня, 16:59
    это во всех странах практикуется в росии просто не нашелся еще свой сноуден
    ROM1077
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