США подпишут с Казахстаном ряд соглашений в сфере обороны
США намерены подписать ряд новых соглашений с Казахстаном в целях расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Также США проведут консультации с Казахстаном по вопросам применения американских санкций в отношении третьих стран во избежание последствий для его экономики.
Назарбаев пригласил своего американского коллегу посетить Казахстан.
Кроме того, президенты обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего «расширенного стратегического партнерства».
«Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания», – отмечается в релизе.
Белый дом проинформировал также о том, что США «изучат заинтересованность Казахстана в том, чтобы присоединиться к Конвенции Совета Европы по киберпреступности (Будапештской конвенции) от 2001 года».
Два лидера обещали углублять двусторонние отношения в области обороны и безопасности, указав на свое намерение заключить несколько соглашений, которые расширяют сотрудничество, оперативную совместимость (вооруженных сил США и Казахстана), доступ и логистические маршруты для поддержки региональной безопасности,говорится в релизе по итогам переговоров президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева. Встреча состоялась 16 января в Вашингтоне.
Также США проведут консультации с Казахстаном по вопросам применения американских санкций в отношении третьих стран во избежание последствий для его экономики.
Лидеры намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана,говорится в сообщении.
Назарбаев пригласил своего американского коллегу посетить Казахстан.
Кроме того, президенты обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего «расширенного стратегического партнерства».
«Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания», – отмечается в релизе.
Белый дом проинформировал также о том, что США «изучат заинтересованность Казахстана в том, чтобы присоединиться к Конвенции Совета Европы по киберпреступности (Будапештской конвенции) от 2001 года».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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