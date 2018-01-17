19:13 17 января

США подпишут с Казахстаном ряд соглашений в сфере обороны

США намерены подписать ряд новых соглашений с Казахстаном в целях расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.



Два лидера обещали углублять двусторонние отношения в области обороны и безопасности, указав на свое намерение заключить несколько соглашений, которые расширяют сотрудничество, оперативную совместимость (вооруженных сил США и Казахстана), доступ и логистические маршруты для поддержки региональной безопасности,
говорится в релизе по итогам переговоров президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева. Встреча состоялась 16 января в Вашингтоне.


Также США проведут консультации с Казахстаном по вопросам применения американских санкций в отношении третьих стран во избежание последствий для его экономики.

Лидеры намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана,
говорится в сообщении.

Назарбаев пригласил своего американского коллегу посетить Казахстан.

Кроме того, президенты обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего «расширенного стратегического партнерства».

«Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания», – отмечается в релизе.

Белый дом проинформировал также о том, что США «изучат заинтересованность Казахстана в том, чтобы присоединиться к Конвенции Совета Европы по киберпреступности (Будапештской конвенции) от 2001 года».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 118

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  1. xetai9977 Сегодня, 12:52
    А почему бы и нет? Казахстан суверенное государство и вправе заключать договора с кем угодно.
    xetai9977
    1. dorz Сегодня, 12:55
      целях расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности

      От кого обороняться Казахстану?
      dorz
      1. svp67 Сегодня, 13:02
        Цитата: dorz
        От кого обороняться Казахстану?

        Осталось на карте посмотреть кто у него соседи, там и Китай и Россия...
        svp67
        1. bulvas Сегодня, 13:07
          Цитата: svp67
          Осталось на карте посмотреть кто у него соседи, там и Китай и Россия...


          Нам в Каспии еще "партнеров" не хватало

          В Казахстане тоже есть Донбасс,
          Лимонов за него срок отсидел

          Китаю тоже не понравится новый друган Казахстана

          Не спроста они за Казахстан взялись, начали активы замораживать.
          bulvas
          1. Лексус Сегодня, 14:11
            Не спроста они за Казахстан взялись, начали активы замораживать.

            Если "белоголовый петух" распростёр свои объятия и начал свои "пляски" вокруг какой-нибудь страны, значит скоро будет её "топтать". Нужно срочно заряжать двустволку и звать МЕДВЕДЯ!
            Лексус
            1. Идущий Сегодня, 14:29
              Осталось на карте посмотреть кто у него соседи, там и Китай и Россия...


              Прищемили США деньги казахов , вот они сейчас и вертятся и это очень плохо.
              Идущий
              1. Владимир16 Сегодня, 14:43
                Назарбаев на поклон ездил. Вот сейчас на латиницу перейдут. В нату вступят и жизнь наладиться wassat Главное в дерьмо не вступить, хотя нато и дерьмо по сути одно и тоже.
                Владимир16
                1. Идущий Сегодня, 14:46
                  Это будет решать уже его дочь.
                  Идущий
                  1. Татьяна Сегодня, 16:12
                    Вашингтон преследует стратегическую цель против России. А именно. Разделить РФ по Уральским горам на Западную и Европейскую часть с помощью создания вражьего государства-клина - через Казахстан, - убрав Казахстан из геополитических союзников постсоциалистической России.
                    Об этом ещё в 1916 году, т.е. ещё 1,5 года тому назад, ПРЯМО на КАРТЕ разъяснял Николай Стариков, когда ещё США даже не блокировали - не арестовывали - резервный национальный фонд суверенного Казахстана. Сразу становится понятно, что к чему идёт и из чего вытекает..

                    Николай Стариков: Кто и зачем готовит переворот в Казахстане? Опубликовано: 6 июн. 2016 г.
                    Татьяна
              2. Лексус Сегодня, 14:45
                Прищемили США деньги казахов , вот они сейчас и вертятся и это очень плохо.

                Да, взяли за "фаберже" и к себе тянут. Не захочешь - завертишься. В таких случаях "думать раньше нужно было".
                Лексус
                1. garnik Сегодня, 16:56
                  А нам кто думать мешает,покупая амерские облигации на 13.5 млд. долл.?И всего на сегодняшний день вложение в амерскую экономику равно 100 млд. долл. А ведь и мы дождемся от них недоразумений .
                  garnik
            2. киргиз Сегодня, 15:08
              Цитата: Лексус
              Не спроста они за Казахстан взялись, начали активы замораживать.

              Если "белоголовый петух" распростёр свои объятия и начал свои "пляски" вокруг какой-нибудь страны, значит скоро будет её "топтать". Нужно срочно заряжать двустволку и звать МЕДВЕДЯ!

              Дракон пусть разбирается, у него там больше вложений
              киргиз
        2. Офицер запаса Сегодня, 13:15
          «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания»

          Другими словами - господа штатовцы пообещали Казахстан не захватывать и цветные революции там не устраивать. Если будут себя хорошо вести. И от России защищать.
          Если бы речь шла о равноправном партнерстве, то тогда была бы еще одна фраза - «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет США».
          Офицер запаса
          1. Ююка Сегодня, 14:06
            Цитата: Офицер запаса

            4
            Офицер запаса Сегодня, 13:15 ↑ Новый
            «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания»


            тут сразу вопрос - а с чего бы нужно подтверждать независимость, территориальную целостность и суверенитет? Что, кто-то посягает?? а почему бы не подтвердить право на вдох-выдох? к чему это? или там есть оговорки "если.. то..."
            Ююка
          2. MIG00001 Сегодня, 14:33
            точно подождут когда здохнит Назарбаев вот тогда и займутся
            MIG00001
          3. БМП-2 Сегодня, 15:37
            Я так понимаю, для Казахстана сейчас самое главное Пакт о ненападении подписать! laughing А иначе это ж скольким странам "огороды потопчут"! lol wassat
            БМП-2
          4. Topotun Сегодня, 16:50
            Они в сове время меченому тоже много чего обещали....
            Topotun
        3. красноярск Сегодня, 13:20
          Это провал внешней политики России.
          красноярск
          1. bulvas Сегодня, 13:43
            Цитата: красноярск
            Это провал внешней политики России.


            Внешняя политика не заканчивается никогда

            Не думаю, что Россия допустит в Казахстане:
            ПРО
            Базы США или НАТО
            и прочее

            а теперь еще и Китай не согласится

            А вообще, американцы отвечают нам в том числе и за Турцию.
            Сначала давят на них, как мы на Турцию помидорами, потом поставят им что-нибудь на выгодных условиях, как мы С-400

            Так и движется: провал - победа - провал - победа

            Только не верится мне, что Казахстан пойдет на это.

            В таком случае они потеряют рынок не только России, но и Китая
            И без транзита через Россию им не выжить
            И придется забыть о Шелковом Пути

            Рано еще о провале
            bulvas
          2. Ююка Сегодня, 14:15
            Цитата: красноярск
            Это провал внешней политики России.


            ага... "шеф, усё пропало!"(с) подождали хотя бы окончания визита... а вдруг там Путин записочку передал? feel Ведь в конфликте с Турцией он сыграл роль мостика-миротворца. Прямых контактов с американцами нет, поэтому вполне вероятно использование Назарбаева для диалога, и ему на имидж играет, и для всех пользу принесет. Основным вопросом может быть вопрос по КНДР, ну, а там как пойдет... winked
            Ююка
        4. павлентий Сегодня, 13:49
          И от кого из Вами перечисленных Казахстан собрался обороняться?)) От России?
          павлентий
      2. Alekseits Сегодня, 13:27
        А Вы что, не знаете от кого штаты всех в мире защищают? wink
        Alekseits
        1. БМП-2 Сегодня, 15:39
          Штаты во всём мире оберегают крепкий и глубокий сон разума! yes
          БМП-2
    2. Венд Сегодня, 13:02
      Цитата: xetai9977
      А почему бы и нет? Казахстан суверенное государство и вправе заключать договора с кем угодно.

      Следующая страна, которую ждет участь Украины.
      Венд
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:04
        Прижали янкесы Назарбаева
        "В банке Нью-Йорка по делу „Казмунайгаза“ было заморожено 22 миллиарда долларов национального фонда страны. Плюс в Бельгии арестованы казначейские векселя США на сумму около 11 миллиардов долларов и счета на сумму 589 миллионов долларов. Но и это не все: были заморожены акции на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащие суверенному фонду Казахстана „Самрук-Казына“ в голландском предприятии KMG Kashagan. Общая сумма составляет примерно 38,8 миллиарда долларов, или 75 процентов национального фонда Казахстана. Национальный долг страны около 170 миллиардов долларов».
        Аристарх Людвигович
    3. To be or not to be Сегодня, 13:07
      Не комплексуйте..
      Никто и не оспаривает .что Казахстан суверенное государство
      Или что-то Крымское есть в границах Казахстана . не дающее покоя Назарбаеву? hi
      To be or not to be
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:10
        Цитата: To be or not to be
        Или что-то Крымское есть в границах Казахстана . не дающее покоя Назарбаеву?

        Сначала подождём казахского майдауна. Первый ход, как всегда, за ними
        Аристарх Людвигович
        1. bulvas Сегодня, 13:16
          Цитата: To be or not to be
          Не комплексуйте..
          Никто и не оспаривает .что Казахстан суверенное государство
          Или что-то Крымское есть в границах Казахстана . не дающее покоя Назарбаеву? hi


          Северный Казахстан - бывшая российская земля
          bulvas
      2. Гардамир Сегодня, 13:23
        что-то Крымское есть
        вообщето есть..
        Гардамир
      3. красноярск Сегодня, 13:25
        Цитата: To be or not to be
        Или что-то Крымское есть в границах Казахстана . не дающее покоя Назарбаеву?

        Есть конечно. См. земли уралького (яикского) казачества.
        красноярск
      4. Per se. Сегодня, 13:46
        Цитата: To be or not to be
        Или что-то Крымское есть в границах Казахстана . не дающее покоя Назарбаеву?
        А, разве нет? С чего вдруг потребовалось переносить столицу на север, переименовывать Целиноград. Россия, щедрая душа, ни только под Украину русские земли раздала, но и братьям казахам немного Астрахань не отдали, аж до Гурьева, есть что кукожить сейчас с фигой в кармане, вдруг о северных территориях вспомнится...
        Per se.
      5. woron333444 Сегодня, 13:48
        Там крымского полно: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Актюбинская, Северо-Казахстанская (Петропавловская) области.
        woron333444
        1. dsk Сегодня, 14:25
          Цитата: woron333444
          Там крымского полно

          + Уральская и Гурьевская области.
          Спасибо дедушке Ленину.
          dsk
          1. dsk Сегодня, 14:46
            "Буквально накануне была опубликована карта увоенной активности США. Примечательно, что ее выпустили сами американцы, и, согласно их отчету, штатовские войска есть по всему миру. Сообщается о том, что только в прошлом году НАТО удалось "пустить метастазы" в почти 80 стран.
            Ежегодно в Казахстане проходят совместные с американцами учения "Степной орел". Причем тренируют подразделение "Казбат" - по натовским стандартам. А буквально под Алма-Атой расположен полигон "Илийский" - и тоже по всем требованиям НАТО. Кроме того, там же находится и биолаборатория, которая была построена на деньги Минобороны США.             (Телеканал "Царьград" 12:32.,17.01.18)
            dsk
    4. мерцание Сегодня, 13:08
      Казахстан суверенное государство и вправе ....

      ...решать, кто его схарчует ...
      мерцание
    5. Балу Сегодня, 13:30
      Цитата: xetai9977
      А почему бы и нет? Казахстан суверенное государство и вправе заключать договора с кем угодно.

      Но не с теми, кто задушит в дружеских объятьях. hi
      Балу
    6. Дормидонт Сегодня, 13:46
      странным образом объем сделок совпадёт с размером арестованного американинами казахстанского бабла
      Дормидонт
      1. avt Сегодня, 15:16
        Цитата: Дормидонт
        странным образом объем сделок совпадёт с размером арестованного американинами казахстанского бабла

        bully Ну так раньше ДО визита писал - вызвали поцеловать туфлю наследнику римского императора и по совместительству роре секты ,,демократия" . Ну вот - поцеловал и расплатился за ,,грех" сходки в Астане по Сирии БЕЗ USA.Но самое ...ну так скажем - смешное состоит в том , что всё это , ну разные обещания и отступные , абсолютно НИЧЕГО не значат и не являются гарантией для семьи НАНа и страны Казахстан в будущем . Когда он с USами договаривался после 1991 , то там у него шансы были и собственно жизнь показала. А ныне USы реально в разнос идут и вопросы внешней политики решают уже отдельные ведомства типа разведсообществ, интересы которых не то что часто не совпадают с профильными в USA , но подчас они вообще не совпадают с интересами и линией их верховного -президента.Не верите ? Смотрите даже не на Сирию , на Иран , с которого сняли санкции , осваивают на пару с ЕС замороженные ранее их активы в виде заказов на те же аэропланами, но тем не менее плющат страну по возможности. А Казахстан ни разу не Иран по весу и возможностям и даже не Турция, которая ни грамма не пентюркистская страна , а неоосманская с потугами и реальным историческим имперским прошлым , как и Иран кстати.
        avt
  2. svp67 Сегодня, 12:53
    Также США проведут консультации с Казахстаном по вопросам применения американских санкций в отношении третьих стран во избежание последствий для его экономики.
    Что там на счет друзей, познающихся в беде?
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:02
      Сергей , приветствую ! hi Зацепился за ту же фразу :
      Также США проведут консультации с Казахстаном по вопросам применения американских санкций в отношении третьих стран во избежание последствий для его экономики.

      И сразу подумал что это намёк в сторону России - уж очень формулировка обтекаемая , как раз в американском стиле ...
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 13:04
        hi
        Цитата: bouncyhunter
        И сразу подумал что это намёк в сторону России

        Какой же тут намек, тут прямо сказано
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
          Виноват , неточно выразился . Не удивлюсь появлению американской базы "для защиты суверенитета" . sad
          bouncyhunter
          1. svp67 Сегодня, 13:09
            Цитата: bouncyhunter
            Не удивлюсь появлению американской базы "для защиты суверенитета"

            Это будет ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ... Ну не зря же они на латиницу переходят...
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:14
              Цитата: svp67
              Это будет ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ...

              Хорошо выразили мысль , в рамках приличий .
              Цитата: svp67
              Ну не зря же они на латиницу переходят...

              Этот ход даже комментировать не буду ...
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 14:31
                Паша , приветствую! скоро увидим много "удивительного" у нас под боком.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
                  Витя , да надоели уже эти матрасные Сам-ты-Клаусы со своими "сурпрызами" под дверью ... negative
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 14:39
                    Это мы где то не доработали , надеясь что они не будут хвостом вилять , а придет дочка к власти , мы получим вторую Украину.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:48
                      Цитата: Идущий
                      придет дочка к власти , мы получим вторую Украину.

                      Не дай Бог ! negative
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 14:50
                        Но , к сожалению , все идет к этому.
                        Идущий
                      2. Грица Сегодня, 18:54
                        Пора начинать открывать окна Овертона насчет исконно русских земель Южной Сибири на севере этого вновь объявившегося "государства". Иначе будет как с хохлами
                        Грица
    2. Звездочка Сегодня, 13:02
      Мне кажется у Нурсултана Назарбаева подозрительное восхищение отразилась на лице.
      Не к добру.
      Звездочка
      1. Балу Сегодня, 16:53
        Цитата: Звездочка
        Мне кажется у Нурсултана Назарбаева подозрительное восхищение отразилась на лице.

        Не к добру. Видать трампампам его крепко нагнул.
        Балу
    3. Андрей НМ Сегодня, 13:06
      Да все нормально. Сначала заморозили 22 лярда долларей, а потом склонили к сотрудничеству. А не будут сотрудничать, бабки не отдадут и заморозят еще.
      Андрей НМ
    4. Sauron80 Сегодня, 13:08
      Так всю их дружбу мы уже увидели, когда толпы перекупшиков из Казахстана ломонулись сметать все подержанные авто на нашем рынке за полцены, когда доллар скаканул.
      Дружба - дружбой, а табачок - врозь.
      Sauron80
  3. Керенский Сегодня, 12:59
    Так всё понятно. США поставят там базу на правах аренды.
    Керенский
    1. Sauron80 Сегодня, 13:11
      А аренду будут оплачивать баксами из фонда национального благосостояния Казахстана, которые сами и заморозили - ничего личного, только бизнес.
      Sauron80
      1. Керенский Сегодня, 13:16
        А так и будет. Казахи ещё за инструкторов заплатят. Ведь база "создаёт рабочие места и улучшает инфраструктуру"...
        Керенский
    2. Evgeniy667b Сегодня, 13:47
      Вроде бы у полосатых уже есть на территории Казахстана лаборатории биологического оружия. Назарбаев точно ориентиры попутал
      Evgeniy667b
  4. Tatanka Yotanka Сегодня, 13:00
    очень недальнавидно, тем более подставлять своих жителей В Алматы открыли профинансированную США биолабораторию http://www.kt.kz/rus/society/v_almati_otkrili_pro
    finansirovannuju_ssha_biolaboratoriju_1153626803.
    html
    Tatanka Yotanka
  5. tchoni Сегодня, 13:01
    Казахи уже то же небратья?
    tchoni
  6. Николай Петров Сегодня, 13:01
    Неужели у Назарбаева под старость лет крыша потекла? Он что забыл, чем заканчивается "дружба" с сатаной? Примеров тьма. Вообщем ждём очередной майдан, теперь в Казахстане. За "исключительными" не заржавеет такой подарочек "партнёрам" устроить.
    Николай Петров
    1. Sauron80 Сегодня, 13:12
      Так лядры замороженных баксов надо вызволять - вот и прогибается на старости лет.
      Sauron80
  7. поневолебрат Сегодня, 13:02
    Проорали похоже не только полимеры. ЕАЭС - тоже. Конечно Казахстан вправе. Все вправе. А ОДКБ этот договор противоречить не будет? Находимся в военном и экономическом союзе с РФ, заключаем договор с ее врагом... Правда в самой РФ политику ведут невнятную и США называют "партнером" хоть и в кавычках. Короче сами кузнецы своего несчастья. Плохо, когда союзники отпадают, как шелуха с арахиса.
    поневолебрат
    1. avt Сегодня, 17:04
      Цитата: поневолебрат
      Проорали похоже не только полимеры. ЕАЭС - тоже.

      bully А может сперва пойти почитать основополагающие документы этого самого ЕАЭС? Тогда глядишь придёт осознание того, что это был и есть банальный картельный сговор Ищите и обрящете что есть картель в котором
      Цитата: поневолебрат
      Конечно Казахстан вправе
      дать слово и забрать его.
      Цитата: поневолебрат
      А ОДКБ этот договор противоречить не будет?

      bully Ну опять же , как и раньше - учите матчасть и будет счастие в познании что такое кисель ОДКБ, который не то что до НАТО, до почившего Варшавского договора не дотягивает.
      Цитата: поневолебрат
      Плохо, когда союзники отпадают, как шелуха с арахиса.

      Союзники России - её Армия и Флот никуда не
      Цитата: поневолебрат
      отпадают, как шелуха с арахиса.
      avt
  8. Олег Монархист Сегодня, 13:02
    Странно, почему Трамп не требует от Назарбаева - "уйти". Товарищ уже 29 лет бессменно "рулит" laughing
    Олег Монархист
    1. Николай Петров Сегодня, 13:05
      Подождите, просто время не подошло. Для начала надо шерсть состричь, а потом и можно и "должен уйти".
      Николай Петров
  9. Aleks777 Сегодня, 13:03
    Зря чурбан с шакалом дружбу завели, ой зряяяя
    Aleks777
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
      Это вы Назарбаева чурбаном называете ? А себя ,извиняюсь спросить, "Вы" как позиционируете ? Хотя с высоты полёта "Ваших" мыслей не смею надеяться на ответ
      КВУ-НСвД
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 13:04
    указав на свое намерение заключить несколько соглашений, которые расширяют сотрудничество, оперативную совместимость (вооруженных сил США и Казахстана), доступ и логистические маршруты
    Сначала проблемы с 20-ю казахстанскими лярдами и наезды на Назарбаева по поводу латиницы и теперь вот это . Затем вежливое предупреждение на будущее о необходимости советоваться :
    во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана,
    и напоследок бла-бла-бла для протокола
    «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания», – отмечается в релизе.
    Назарбаев уже не тот ? Ср. Азию готовят к большому пожару ?
    КВУ-НСвД
    1. Sauron80 Сегодня, 13:14
      США планомерно поджигают страны по периметру РФ, добрались до Казахстана, остаются Беларусь и Китай.
      Sauron80
      1. Alekseits Сегодня, 13:46
        Монголию еще забыли. Думаю, вперед Китая заполыхает.
        Alekseits
        1. Sauron80 Сегодня, 14:35
          Если РФ и Китай не рассорятся, то Монголию трудно будет поджечь, "неправильной" власти там быстро с двух сторон кислород перекроют. А вот если РФ с Китаем начнут дружить друг против друга - тут уж как раз самое то поле для "дружбы".
          Sauron80
        2. Балу Сегодня, 16:55
          Цитата: Alekseits
          Монголию еще забыли. Думаю, вперед Китая заполыхает.

          В монголии нет нефти, а разработка полиметалических руд требует больших вложений и отдача не сразу. Плюс инфраструктура-хлопотно.
          Балу
  11. мерцание Сегодня, 13:05
    США намерены подписать ряд новых соглашений с Казахстаном в целях расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности

    Звучит угрожающе .... для Казахстана .... никак разделать его хотят наши заокеанские "партнеры"
    мерцание
  12. Egorovich Сегодня, 13:06
    Приехал Назарбаев в матрассию, что бы урегулировать вопрос с арестом 22 млрд. зеленых. Ему отказали, мол без тебя решать этот вопрос будут. Пришлось товаров у полосатых набирать на 2,5 млрд.зеленых. Вот так работает амери.косия.
    Egorovich
  13. Rusland Сегодня, 13:08
    Вернулся из Америки с петлей на шее, долго видно примерял.
    Rusland
    1. askort154 Сегодня, 13:28
      Rusland.....Вернулся из Америки с петлей на шее, долго видно примерял
      И это только цветочки. Ягодки будут попозже - выбор: либо ты выходишь из ОДКБ и разрешаешь нам базу на Каспии ("против террористического Ирана"), либо цветная революция у тебя с потерей всех " лярдов". negative
      askort154
      1. Балу Сегодня, 13:34
        Цитата: askort154
        И это только цветочки. Ягодки будут попозже - выбор: либо ты разрешаешь нам базу на Каспии ("против террористического Ирана"), либо цветная революция у тебя с потерей всех " лярдов".

        Все указывает на это. Помнит ли Назарбаев судьбу Саадама Хусейна, Каддафи и многих других политиков помельче, поверивших фашингтонским макакам и преданных своими генералами.
        В этом аспекте секверокорейский крутой пацан мне симпатиченее, чем убеленный сединами аксакал, вздумавший играть в поддавки с фашингтонскими макаками.
        Балу
      2. Грица Сегодня, 18:59
        либо ты выходишь из ОДКБ и разрешаешь нам базу на Каспии
        Останется только корабли вертолетами доставить.
        Грица
  14. Тигр Сегодня, 13:15
    На фото кролик и удав...
    Тигр
  15. polpot Сегодня, 13:18
    Все в старом Ордынском стиле ,данник посетил хозяина выплатил деньги за ярлык и отбыл править вассалами ,ни чего нового ,плохо будет платить дань , отправят баскаков борцов за демократию и сместят .
    polpot
  16. Alex-a832 Сегодня, 13:21
    С кем США "углубляют" отношения, тому остаётся пытаться получить от этого удовольствие. Соскочить мало кому удаётся. Сейчас у штатов целый гарем таких стран и их лидеров, с кем они по " партнёрски" "углубляют" отношения.
    Alex-a832
  17. Гардамир Сегодня, 13:26
    Высмеивают Трампа, а он настоящий гений внешней политики, а этот опять всё слил.
    Гардамир
  18. zoolu350 Сегодня, 13:26
    Ну вот хозяева ФРС и активизировали восточное направление своего удара по России, и как только они добьются успехов на этом направлении, последует последний этап (окончательного уничтожения России в лице ее самого крупного осколка РФ). Хозяев ФРС можно ненавидеть, но все же планомерность и последовательность их работы иногда восхищает. Олигархат РФ в отличие от них, не способен работать на опережение, формируя стратегию противодействия, поэтому, чем быстрее рухнет его власть в РФ, тем раньше русский народ начнет контрнаступление по освобождению от власти хозяев ФРС территории России, а затем и мира.
    zoolu350
  19. лысова Сегодня, 13:26
    А вот это нам совсем не к чему. Если заокеанская зараза влезет в исконно русские земли - хреново нам придётся. Отношение казахов к русским - отвратительное - сам много раз наблюдал. А теперь и глава "одного" кочевника, связался с прохвостом. ------ " Весь северный Казахстан - исконно русские земли, населенные русскими с городами, построенными русскими, которые только по велению большевиков оказались в государстве восточных кочевников. " ---- А вот ещё справочка из истории ----- " Казахстан - наследие великороссов и малороссов. Не секрет, что осваивали казахскую целину и в 19 и 20 веке великороссы и малороссы." --- Как бы нам не пришлось ( я только за ) вернуть своё , а недовольных затолкать в районы Алма аты .
    лысова
    1. zoolu350 Сегодня, 18:14
      Ага, на Украине олигархат РФ недовольных уже так затолкал, что они чуть только на голову нам не испорожняются.
      zoolu350
      1. лысова Сегодня, 18:37
        Всему своё время, хотя сам психую.
        лысова
  20. Gogia Сегодня, 13:34
    Конечно Назарбаев сейчас между молотом и наковальней. Незачем было активы складывать под Матрас... В начале 90-х они активно с Амерами дружили - примерно до 2002 года. Теперь опять переметнется на их сторону. Но Казахстану туго придется - они даже столицу основали новую поближе к России на имперских землях... Как они деньги профукали - не понимаю. Это сигнал всем умным людям - не кладите под Матрас!!!
    Gogia
  21. Горный стрелок Сегодня, 13:38
    Трамп в Казахстан? Что то не верится...
    Горный стрелок
  22. alta Сегодня, 13:42
    Цитата: Офицер запаса
    «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания»

    Если бы речь шла о равноправном партнерстве, то тогда была бы еще одна фраза - «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет США».

    Казахстан ищет защиту от возможности повторения ,,защиты русских в Украине,, .. на латинницу он уже перешел, заменил гражданского Министра Обороны на Генерала, а бывщего министра МО послал послом в Россию...
    alta
    1. Не либероид Русский Сегодня, 13:49
      нефига он не перешел еще...
      Не либероид Русский
    2. Alex-a832 Сегодня, 15:00
      Казахстан ничего не ищет. Ищет Назарбаев - способ защитить свои шкурные интересы. Амерсы смогли зацепить его за самое больное и нежное. Единственное, что грозит казахам - это дружба с США, какая у нас была в 90-е. С трудом от этой "дружбы" отходим.
      Alex-a832
    3. zoolu350 Сегодня, 17:58
      Да не надо перевертывать. Это хозяева ФРС заходят с восточного фланга для окончательного решения "русского вопроса". Ну вам сионистам(фашистам) это конечно же в радость.
      zoolu350
  23. SCHMEL Сегодня, 13:46
    Похоже для Нурика и казахов наступили непростые времена, впрочем как и у всех в этом жестоком и непредсказуемом мире... wassat
    SCHMEL
  24. Не либероид Русский Сегодня, 13:47
    что "русский мир 2" в северном казахстане намечается ?
    Не либероид Русский
  25. anjey Сегодня, 14:04
    Два лидера обещали углублять двусторонние отношения в области
    обороны и безопасности, указав на свое намерение заключить несколько соглашений, которые расширяют сотрудничество, оперативную совместимость (вооруженных сил США и Казахстана), доступ и логистические
    маршруты для поддержки региональной безопасности
    неужели поставят систему THAAD под Петропавловском?Это будет покруче турецкого ятагана в спину....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 15:12
      старперов за полновесным 70 летним рубежом в годах,похоже чревато допускать к управлению государствами,маразмом попахивает и креативом прет из всех щелей,что трамп,что назырбай,да сколько их еще у руля...
      anjey
  26. shalomnet Сегодня, 14:10
    Назарбаев молодец! Умно сделал.
    shalomnet
  27. rocket757 Сегодня, 14:18
    Месть кота Леопольда!
    Когда до наших баранов дойдёт, что единственное что надо сделать эт дать российскому народу развиваться, множиться, становиться сильнее и делать сильнее страну???
    Вот ещё один кандидат на тему - Если друг и не друг, а так! -
    Оно конечно всё ещё на воде вилами писано, но как то так всё начинается!!!
    Сколько им там осталось за свои бабосики в инобанках страдать??? Вот будет хороший рубеж, после него самое большое д-е-р-м-о должно смыть, возможно станет легче, хотя верится с трудом!.
    rocket757
  28. rpuropuu Сегодня, 14:27
    Цитата: alta
    Цитата: Офицер запаса
    «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания»

    Если бы речь шла о равноправном партнерстве, то тогда была бы еще одна фраза - «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет США».

    Казахстан ищет защиту от возможности повторения ,,защиты русских в Украине,, .. на латинницу он уже перешел, заменил гражданского Министра Обороны на Генерала, а бывщего министра МО послал послом в Россию...

    Где то в Атлантическом океане загрустили 630 бедных, напуганных, американских студентов crying Так как их безопасность ни чего бы сейчас не стоила бы по мнению жителя Израиля recourse
    rpuropuu
  29. гильза Сегодня, 14:35
    Детский сад. Заморозить активы ,что бы подогреть движение Казахстана навстречу? Довели дедушку,заставили уважаемого пожилого человека в такую даль ломится ,чтоб деньги обратно вернуть...Хамство просто. Хотя вот скорее всего та самая "форточка" при закрытых дверях. Абишевич вообще лис "тыловой дипломатии". Так сказать "спецназ на чёрный день". Подписали чего-нибудь? Ну молодцы,почитаем вникнем...А вот о чём реально шёл разговор может и узнаем через много лет. Назарбаев прекрасный посредник в скользких ситуациях для Москвы. А то что ребята из Заокеании решили ещё и надавить на него через финансы-ну это не от большого ума. Ну и как уже раньше писал-хамло просто . Я думаю в объятия к Западу из "тёплой " русско-китайской люльки никто не соберётся ещё ооочень долго после Украины и "кидка" Белоруссии ,и молдавской вакханалии... Всё же больше доводов за посредническое содержание визита. А с баблом казахским вполне может оказаться нынешней действующей нормой...Так сказать испоганить товарищу Трампову евоную политическую игру и всё тут. Как то такие мысли посещают.
    гильза
  30. voyaka uh Сегодня, 14:51
    На 7 млрд. долларов подписали сделок.
    Не было пока подробностей.
    voyaka uh
    1. romb Сегодня, 15:22
      Пишут, что основной "пакет" - это электровозы в количестве 900 с лишним штук.
      romb
  31. Немезида Сегодня, 14:55
    Путину пора перестать грезить стандартами СССР,а если он не способен трезво смотреть на изменившийся Мир,то его партии не стоит участвовать в выборах президента РФ...У России нет союзников среди республик бывшего совка,все они больны русофобией...и России пора прекратить тратить на них свои деньги...У России есть только два верных союзника - Армия и Флот России и о них надо думать,а не дарить Узбекистану новые вертолеты Ми-35,в то время как летчики ВКС РФ гробятся на старых Ми-24,совкового производства...
    Немезида
  32. Berkut24 Сегодня, 15:01
    По ситуации в Казахстане. Более молодое поколение политиков и экономистов, которое должно придти на смену Назарбаеву по сути своей проамериканское. В США более 20 лет действует программа помощи в подготовке новой элиты Казахстана, и многие члены правительства уже прошли через руки американцев. Переход на латиницу, как и многие соглашения с Западом являются для Назарбаева уже вынужденными, т.к. ближний круг уже слушается не его, а своих покровителей. То есть его используют как уважаемого человека, но реальная власть уже сейчас переходит в руки других людей.
    Berkut24
    1. zoolu350 Сегодня, 18:09
      А вы этими доводами адептов ХПП и едролюбов не убедите. Тут и ежу ясно, что хозяева ФРС активировали свою работу по Казахстану, так как созрели посеянные ими 25 лет назад семена русофобии. Для того, чтоб приступить к окончательному уничтожению самого большого осколка России, хозяевам ФРС необходимо наличие 2 "серых зон" на границе РФ. 1 уже создана на Украине, теперь очередь Казахстана.
      zoolu350
  33. TUFAN Сегодня, 15:14
    Респект Нурсултан Абишевич! Происхождение из рода шапрашты Старшего жуза. Множество наград, кавалер престижных орденов и медалей России и многих других стран. Ни одной награды от США.
    TUFAN
  34. киргиз Сегодня, 15:17
    Цитата: красноярск
    Это провал внешней политики России.

    Нет, это проблемы Казахстана, США начали их за кошелек щупать, и вообще местный бизнес немножко беспокоится как пройдет передача власти и что дальше, там такого раньше не было. По поводу каких то антироссийских глупостей крайне маловероятно, Назарбаев опытен в политике и не будет так грубо играть.
    киргиз
  35. romb Сегодня, 15:20
    Я довольно со скепсисом отношусь к экономическим инициативам НАНа, но чего ему не отнять, так это политической прозорливости. Он уж точно не подставит под удар перспективы существования Казахстана, ссорясь с двумя могущественными соседями. Думается, соглашения с США вероятно будут носить характер продажи отдельных видов обычных вооружении и возможности участия в различных гуманитарных программах, в первую очередь по Афганистану.
    romb
    1. Vita VKO Сегодня, 16:26
      Цитата: romb
      Он уж точно не подставит под удар перспективы существования Казахстана, ссорясь с двумя могущественными соседями

      Он уже подставлял Китай и Россию и не раз. Все об этом знают и помнят. Только не афишируют. Именно поэтому сейчас все строится прагматично на взаимовыгодной основе. В результате экономика все больше в ж... Везде пишут о росте ВВП в 4%, а то что это достигнуто за счет 30% годовой инфляции умалчивают, + десятки миллиардов арестовано на счетах в западных банках. Запад действует сейчас по принципу "кто не снами, тот против нас" и похоже "благодаря политической прозорливости НАНа" этот шантаж вполне удался. Только вдумайтесь - он привез "бедным американцам" портфель заказов на сумму в 2,5 млрд.$, что в 2 раза больше оборонного бюджета Казахстана! При этом зарплата учителей и врачей не индексировалась с очередных выборов НАНа и сейчас составляет меньше 200$ в месяц, т.е. приблизилась к показателю 90-х годов.
      Vita VKO
  36. киргиз Сегодня, 15:20
    Цитата: alta
    Цитата: Офицер запаса
    «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет Казахстана, а также его роль в продвижении глобального мира и процветания»

    Если бы речь шла о равноправном партнерстве, то тогда была бы еще одна фраза - «Оба лидера подтвердили независимость, территориальную целостность и суверенитет США».

    Как то рс
    Казахстан ищет защиту от возможности повторения ,,защиты русских в Украине,, .. на латинницу он уже перешел, заменил гражданского Министра Обороны на Генерала, а бывщего министра МО послал послом в Россию...

    Такие шаги скорее спровоцируют защиту китайцев на ближних рубежах)))
    киргиз
  37. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:24
    Цитата: dorz
    целях расширения сотрудничества в сфере обороны и безопасности

    От кого обороняться Казахстану?

    Американцы придумают,не сомневайтесь!(
    Сибирский цирюльник
    1. rocket757 Сегодня, 16:03
      Посмотрим.
      Предварительная работа проведена по стандарту, каков будет результат?
      rocket757
  38. Стас Снежин Сегодня, 16:03
    Практически все неруси в комментах радуются.
    Ведь понятно против кого дружить будут.. ))
    Стас Снежин
  39. assa67 Сегодня, 16:12
    назарбай понимает что как политику ему швах....вот и ищет прибежище как меченный
    Цитата: dorz
    От кого обороняться Казахстану?
    assa67
  40. киргиз Сегодня, 16:16
    Цитата: Балу
    Цитата: xetai9977
    А почему бы и нет? Казахстан суверенное государство и вправе заключать договора с кем угодно.

    Но не с теми, кто задушит в дружеских объятьях. hi

    У Казахстана все хорошо и с Турцией и с Россией, у США все не как то не очень и с Турцией и с Россией, Назарбаев персона уважаемая и в Турции и в России, может Трампу просто понадобилась консультация?
    киргиз
  41. Балу Сегодня, 16:59
    Цитата: киргиз
    У Казахстана все хорошо и с Турцией и с Россией, у США все не как то не очень и с Турцией и с Россией, Назарбаев персона уважаемая и в Турции и в России, может Трампу просто понадобилась консультация?

    И для этого заморозили счета Казахстанского правительства? Это все равно , что залезть в чужой карман со словами пусть у меня пока полежит, там посмотрим на ваше поведение.
    Балу
  42. Razvedka_Boem Сегодня, 17:08
    Удивляет поспешность выводов большинства комментаторов.
    Во первых - эти 20 лярдов и не совсем казахские.. Так говорят.
    Во вторых - все видят лишь верхушку айсберга.
    Не зная подоплеки, делать выводы о том что произошло и о том что происходит в Казахстане, тем более людьми которые там никогда не бывали - по меньшей мере легкомысленно.
    Razvedka_Boem
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