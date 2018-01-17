США подпишут с Казахстаном ряд соглашений в сфере обороны

Два лидера обещали углублять двусторонние отношения в области обороны и безопасности, указав на свое намерение заключить несколько соглашений, которые расширяют сотрудничество, оперативную совместимость (вооруженных сил США и Казахстана), доступ и логистические маршруты для поддержки региональной безопасности,

Лидеры намерены консультироваться по вопросам санкций во избежание каких-либо непредусмотренных последствий для экономики Казахстана,