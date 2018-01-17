19:14 17 января

Компаниям разрешили не раскрывать информацию о сделках, связанных с гособоронзаказом

Компании (АО и ООО) могут не раскрывать информацию, касающуюся сделок, связанных с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 15 января 2018 года, опубликовано во вторник на сайте правительства.

Кроме того, фирмы могут не раскрывать информацию о сделках, заключенных с российскими юрлицами и физлицами, находящимися в санкционных списках иностранных государств.

Компаниям разрешили не раскрывать информацию о сделках, связанных с гособоронзаказом



Постановлением ФЗ "Об акционерных обществах" дополняется новой нормой, устанавливающей полномочия правительства РФ по определению случаев, в которых компании вправе не раскрывать информацию, касающуюся "крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность". Кроме того, определяются случаи освобождения компаний от обязанности раскрывать информацию о таких сделках.

Медведев также подписал еще одно постановление, согласно которому юрлица, находящиеся в санкционных списках иностранных государств, могут не размещать в интернете отдельные сведения, в том числе, "о выдаче независимой гарантии, а также о существенных условиях такой гарантии, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами и других", отмечается на сайте правительства.

При этом непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) без их размещения в интернете
- говорится в пояснительной записке к документу.


Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 14

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  1. polpot Сегодня, 13:23
    Решение вполне нормальное и понятное чем меньше наши "партнеры"знают из открытых источников тем лучше
    polpot
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:30
      Цитата: polpot
      Компаниям разрешили не раскрывать информацию о сделках, связанных с гособоронзаказом

      особенно,чем меньше знает прокуратура.
      андрей юрьевич
      1. К0щей Сегодня, 13:33
        Цитата: андрей юрьевич
        чем меньше знает прокуратура.

        а где там про прокуратуру сказано?
        К0щей
        1. Гардамир Сегодня, 13:48
          а где там
          Слава богу, пока ещё мозгами по назначению не запрещено пользоваться.
          Гардамир
          1. К0щей Сегодня, 13:55
            Цитата: Гардамир
            Слава богу, пока ещё мозгами по назначению не запрещено пользоваться.

            считайте меня имбецилом)) вот не вижу в каком месте этот закон ограничивает полномочия нашей прокуратуры в отношении этих фирм.
            К0щей
            1. Гардамир Сегодня, 13:57
              этот закон ограничивает полномочия нашей прокуратуры в
              Им будет разрешено проводить все сделки скрытно, значит и следов не останется, что там потом сможет найти прокуратура большой вопрос. Да и разрешат ли прокуратуре трогать этих господ?
              Гардамир
              1. К0щей Сегодня, 15:26
                Цитата: Гардамир
                Им будет разрешено проводить все сделки скрытно, значит и следов не останется, что там потом сможет найти прокуратура большой вопрос. Да и разрешат ли прокуратуре трогать этих господ?

                что значит "не останется" и "скрытно"? все документы по таким сделкам как минимум сохраняются у организации-заказчика и МО; никто не освобождается от ведения бухгалтерии и отчетности по этим сделкам, в том числе и поставщики; никто не запрещает проводить прокуратуре проверки по ним в случае необходимости; по прежнему ФАС имеет доступ к таким сделкам.
                просто по этим сделкам вы не найдете информации (заказчик, поставщик, ценообразование, сроки, объемы и т.п.) в открытых источниках, к примеру вот здесь:
                http://zakupki.gov.ru
                все.
                К0щей
              2. Комментарий был удален.
        2. Rusland Сегодня, 13:49
          Давно пора, а то сколько смежников, столько и санкций.
          Rusland
  2. bubalik Сегодня, 13:43
    Компании (АО и ООО) могут не раскрывать информацию, касающуюся сделок, связанных с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества.

    ,,,уф, не знаешь крепче спишь yes а то иногда читаешь и думаешь что у нас половники и ложки "двойного назначения"
    bubalik
  3. Гардамир Сегодня, 13:47
    Ещё одна коррупционная составляющая.
    юрлица, находящиеся в санкционных списках иностранных государств,
    Как-то так получилось, что это всем известные олигархи
    Гардамир
    1. К0щей Сегодня, 16:31
      Типа вот этих что ли?
      Список компаний, попавших под новые санкции США. Новые ограничения начнут вводиться с 29 января 2018 г. Для российских компаний и организаций они, в частности, будут выражаться в ограничениях на выдачу кредитов и ужесточении визовой политики.
      В список вошли следующие оборонные предприятия:
      1. АО «Адмиралтейские верфи»
      2. Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»
      3. Долгопрудненское научно-производственное предприятие
      4. Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады»
      5. Ижевский механический завод
      6. Концерн «Ижмаш»
      7. Концерн «Калашников»
      8. Машиностроительный завод им. М. И. Калинина
      9. Конструкторское бюро приборостроения
      10. Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения»
      11. Вятско-полянский машиностроительный завод «Молот»
      12. Мытищинский машиностроительный завод
      13. Опытное конструкторское бюро «Новатор»
      14. НПО «Высокоточные комплексы»
      15. НПО «Сплав»
      16. Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром»
      17. Концерн «Радиоэлектронные технологии»
      18. Концерн «Радиотехнические и информационные системы»
      19. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
      20. АО «Рособоронэкспорт»
      21. Государственная корпорация «Ростех»
      22. Российская самолетостроительная корпорация «Миг»
      23. АО «Вертолеты России»
      24. Концерн «Созвездие»
      25. НПО «Базальт»
      26. АО «Гражданские самолеты Сухого»
      27. АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение»
      28. Научно-исследовательский институт приборостроения им. В. В. Тихомирова
      29. ОАО «Туполев»
      30. Объединенная авиастроительная корпорация
      31. Объединенная двигателестроительная корпорация
      32. Объединенная приборостроительная корпорация
      33. Объединенная судостроительная корпорация

      источник:https://www.vedomosti.ru/business/articl
      es/2017/10/28/739724-spisok-kompanii
      К0щей
      1. Гардамир Сегодня, 17:46
        Типа вот этих что ли?
        нет типа этих
        Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
        Спикер Госдумы Сергей Нарышкин
        Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
        Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
        Глава администрации президента РФ Сергей Иванов
        Первый заместитель главы администрации президента РФ Вячеслав Володин
        Первый заместитель главы администрации президента РФ Алексей Громов
        Помощник президента РФ Владислав Сурков
        Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
        Советник президента РФ Сергей Глазьев
        Управляющий делами президента РФ Владимир Кожин
        Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
        Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас
        Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров
        Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
        Член Совета Федерации Олег Пантелеев
        Член Совета Федерации Николай Рыжков
        Член Совета Федерации Александр Тотоонов
        Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков
        Заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк
        Глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина
        Глава комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков
        Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Слуцкий
        Депутат Государственной Думы, лидер "Справедливой России", Сергей Миронов
        Начальник Главного разведывательного управления Игорь Сергун
        Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов
        Глава Федеральной службы охраны Евгений Муров
        Глава "Роснефти" Игорь Сечин
        Глава "РЖД" Владимир Якунин
        Глава "Ростеха" Сергей Чемезов
        Бизнесмен Аркадий Ротенберг
        Бизнесмен Борис Ротенберг
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        Председатель совета директоров банка "Россия" Юрий Ковальчук
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        Первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев
        Спикер Верховного совета Республики Крым Владимир Константинов
        Советник спикера госсовета Крыма Юрий Жеребцов
        Бывший врио губернатора Севастополя Алексей Чалый
        Председатель Центральной избирательной комиссии республики Крым Михаил Малышев
        Председатель городской избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев
        Экс-глава крымского управления Службы безопасности Украины Петр Зима
        Помощник президента России Игорь Щеголев
        Заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов
        Глава министерства по делам Крыма Олег Савельев
        Прокурор Крыма Наталья Поклонская
        Глава ДНР, председатель Совета Министров ДНР Александр Захарченко
        Председатель парламента Новороссии Олег Царев
        Первый вице-премьер ДНР Владимир Антюфеев.
        Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий
        Деятель ДНР, писатель-фантаст Федор Березин
        Один из командиров ополчения ДНР Игорь Безлер
        Лидер "Народного ополчения Донбасса" Павел Губарев
        Председатель Республиканского собрания ЛНР Алексей Карякин
        Министр в правительстве ДНР Александр Хряков
        Лидер Союза казаков Области Войска Донского Николай Козицын
        Один из лидеров ополчения ЛНР Алексей Мозговой
        Замглавы МВД Крыма Дмитрий Неклюдов
        Литератор, активист ДНР Мирослав Руденко
        Депутат парламента Новороссии Петр Савченко
        Предприниматель, управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев
        Байкер, общественный деятель Александр Залдостанов ("Хирург")
        Министр внутренних дел по Республике Крым Сергей Абисов
        Российский общественный деятель, философ, политолог, социолог Александр Дугин
        Лидер Евразийского союза молодежи Павел Канищев
        Лидер Евразийского союза молодежи Андрей Коваленко
        И.о. начальника Федеральной миграционной службы РФ в Севастополе Олег Козюра
        Один из лидеров ополчения ДНР Сергей Здрылдюк (позывной "Абвер")
        Менеджер по развитию бизнеса концерна "Калашников" Андрей Билютин
        Гражданин РФ Петр Колбин
        Бизнесмен Сергей Курченко
        Главный специалист экспортного отдела концерна "Калашников" Сергей Омельченко
        Гражданин РФ и Финляндии Роман Ротенберг
        Олег Усачев
        Татьяна Черных, фигурирует в документах Минфина США как "менеджер по международным отношениям Ижевского механического завода"
        Эдуард Иоффе (заместитель генерального директора по торговым связям ИМЗ и концерна "Калашников")
        Вахтанг Карамян (директор по развитию бизнеса на Ближнем Востоке в концерне "Калашников")
        Многие из них просто пиЩЩали, когда попали под санкции, типа самые главные патриоты, что-то поуспокоились, оказывается патриотизм на хлеб не намажешь.
        И что вы так переживаете за предприятия? У нас же давно всё импортозамещено
        А Американцам за их санкции, мы поможем очередной покупкой трежерис.
        Гардамир
        1. К0щей Сегодня, 18:33
          Цитата: Гардамир
          И что вы так переживаете за предприятия? У нас же давно всё импортозамещено

          особенно списки по ДНР/ЛНР понравились - сплошные олигархи))) и конечно у нас сплошное замещение по типу турбин от Сименс, которые поехали в Крым. или, к примеру, замещение кредитов нашим предприятиям, поскольку развиваться только на собственные средства конечно можно, но раз в 10 медленнее, чем с привлечением заемных средств. а так да, что я переживаю. давайте и дальше открывать всем информацию по оборонке (кто, что, сколько, у кого, когда, по чем купил), а то им не так удобно будет анализ деятельности проводить.
          К0щей
    2. К0щей Сегодня, 16:46
      и добавлю: будет ли коррупционная составляющая? да конечно же будет. она и сейчас есть, всегда и абсолютно везде (во всем мире) есть, всегда и везде будет. будет ли от нее вреда больше, чем от прицельного нанесения вреда компаниям со стороны Запада? а вот тут не уверен.
      К0щей
  4. Лексус Сегодня, 14:36
    В век интернета и глобализации совсем не сложно добыть информацию о том, кто и чем занимается. Почти у всех оборонных предприятий есть свои сайты.
    Мне думается, решили избавить граждан от переживаний по поводу воровства, растрат и прочих неудач в оборонной сфере. А "правдорубов", если не угомонятся, можно будет сажать за "разглашение".
    Лексус
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