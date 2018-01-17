Первая бразильская подлодка Scorpene переведена в цех окончательной сборки
На бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) состоялась транспортировка 3-х основных состыкованных секций корпуса первой строящейся там по французскому проекту Scorpene большой неатомной подводной лодки SBR-1, сообщает bmpd.
«Транспортировка была осуществлена течение 11 часов на специально построенной 320-колесной самоходной транспортной платформе, причем по пути платформа проследовала через специально прорытый 700-метровый туннель. Три перевезенные корпусные секции имели общую массу 690 тонн и длину 39,86 метров», – говорится в материале.
Расстояние от главного строительного комплекса до цеха окончательной сборки (находится на территории новой базы ВМС) около 5-ти км.
Строительство для бразильского флота 4-х неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup).
Сообщается, что «для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Goup, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба».
Головная лодка должна была быть спущена на воду в июле 2018 года и сдана флоту в июле 2020-го.
«Транспортировка была осуществлена течение 11 часов на специально построенной 320-колесной самоходной транспортной платформе, причем по пути платформа проследовала через специально прорытый 700-метровый туннель. Три перевезенные корпусные секции имели общую массу 690 тонн и длину 39,86 метров», – говорится в материале.
Расстояние от главного строительного комплекса до цеха окончательной сборки (находится на территории новой базы ВМС) около 5-ти км.
Строительство для бразильского флота 4-х неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup).
Сообщается, что «для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Goup, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба».
Головная лодка должна была быть спущена на воду в июле 2018 года и сдана флоту в июле 2020-го.
Использованы фотографии: ВМС Бразилии
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти