19:13 17 января

Первая бразильская подлодка Scorpene переведена в цех окончательной сборки

На бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) состоялась транспортировка 3-х основных состыкованных секций корпуса первой строящейся там по французскому проекту Scorpene большой неатомной подводной лодки SBR-1, сообщает bmpd.



«Транспортировка была осуществлена течение 11 часов на специально построенной 320-колесной самоходной транспортной платформе, причем по пути платформа проследовала через специально прорытый 700-метровый туннель. Три перевезенные корпусные секции имели общую массу 690 тонн и длину 39,86 метров», – говорится в материале.


Расстояние от главного строительного комплекса до цеха окончательной сборки (находится на территории новой базы ВМС) около 5-ти км.



Строительство для бразильского флота 4-х неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup).



Сообщается, что «для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Goup, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба».

Первая бразильская подлодка Scorpene переведена в цех окончательной сборки


Головная лодка должна была быть спущена на воду в июле 2018 года и сдана флоту в июле 2020-го.

Использованы фотографии: ВМС Бразилии
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zzdimk Сегодня, 14:05
    А Бразилии зачем подводная лодка? Ананасы возить?
    zzdimk
    1. san4es Сегодня, 14:16
      Цитата: zzdimk
      А Бразилии зачем подводная лодка? Ананасы возить?

      ...Обезьян контрабандой
      san4es
      1. jjj Сегодня, 14:23
        Чтобы построить пару лодок еще и тоннель рыть? Однако, умеют люди технологические процессы налаживать и и логистику развивать. Интересно только кому принадлежат транспортная и землеройная компании?
        jjj
        1. opus Сегодня, 15:41
          Цитата: jjj
          Чтобы построить пару лодок еще и тоннель рыть? О

          Itaguai Construçoes Navais (ICN).
          Завод "вид сверху"


          внутри



          Цитата: jjj
          Однако, умеют люди технологические процессы налаживать и и логистику развивать.

          варианты?
          Вертолёты (крыло потребуетсЯ),, дирижбендили( то же не менее 5)

          Движение подводной лодки медленное и сложное, проходя по дорогам, виадукам и выходящими на военно-морскую базу через впервые построенный туннель для доступа в южный сектор , где расположено здание «Главного зала», ге находится Shiplift

          Цитата: jjj
          Интересно только кому принадлежат транспортная и землеройная компании?

          Какая разница?
          Кому принадлежали строительные, землеройные и прочие "рога и копыта" конторы , которы рыли, копали в Сочи-2014, строили набережную, засыпали пляж (туалетов нет fool ), строили "роза Хутор" и тд?

          Вас это не волнует?
          а зря $ 50 000 000 000, 00 (+/-) всё же из БЮДЖЕТА РФ.
          а там из бюджета бразилии
          opus
      2. Лексус Сегодня, 14:25
        ...Обезьян контрабандой

        Диких, которых "много в лесах" laughing
        Лексус
      3. xetai9977 Сегодня, 14:31
        "А Бразилии зачем подводная лодка? Ананасы возить?"
        ."Обезьян контрабандой"
        Очень "интеллектуальные" комменты.
        xetai9977
        1. san4es Сегодня, 14:38
          Цитата: xetai9977
          ...Очень "интеллектуальные" комменты.

          Мармозетка Гельди

          Мармозетка – это цепкохвостая обезьянка. Названа так Эмилем Гельди, этот швейцарский зоолог в XIX веке изъездил всю Бразилию вдоль и поперек в поисках экзотических птиц. А нашел редкую, неизвестную науке хвостатую особь.
          Зверек маленький, не больше 60 см в длину. Но половина этой цифры – хвост мармозетки. Зато когти у нее дай бог каждому. И если кто из хищников полезет обидеть малышку, мало не покажется.
          На людей такая обезьяна не нападает. Ест мух, жучков и все, что растет на деревьях.
          Важная особенность: только у этого вида цепкохвостых принято, что детенышей на спине носят только папы. Самцы-гельдицы очень заботливо воспитывают потомство, в то время как самки развлекаются на верхних ярусах деревьев.

          http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/vse
          -dikie-obezyanyi-brazilii/
          ...Так пойдёт?
          san4es
        2. sub307 Сегодня, 17:20
          Не обращайте внимания. Основная цель таких "крмментов" - оказаться первым, правда зачем непонятно. Ещё тут водиться целая плеяда просто "стебков" с графоманским уклоном.
          sub307
    2. opus Сегодня, 14:23
      Цитата: zzdimk
      А Бразилии зачем подводная лодка? Ананасы возить?

      глупый вопрос

      океанские границы Бразилии: с востока омывается Атлантическим океаном, протяжённость береговой линии — 7,4 тыс. км.
      Программа модернизации ВС Бразилии до 2024 г. обойдется государству в 38 млрд реалов (24,1 млрд долл.) — сообщает Infodefensa.com. На модернизацию ВМС из этой суммы пойдет 18,7 млрд реалов (11,8 млрд долл.). На эти деньги до 2024 г. должно быть закуплено пять подлодок, одна из которых атомная, построена судоверфь и военно-морская база.


      Внедрение SISFRON (интегрированной системы спутникового наблюдения за границами SISFRON (Sistema Integrados de Monitoreo de Fronteras) стало для бразильских военных символом технологического рывка. По словам командующего армией Бразилии генерала Энцо Мартинса Пери проект уже реализован на 60%. SISFRON — совместная разработка бразильских компаний Embraer, Odebrecht, Andrade Gutierrez и Camargo Correa. Тем не менее, к этой системе уже проявили интерес в Китае, Испании, Италии и Израиле.

      Военно-морской флот (Marinha do Brasil) является наследником флота Адмирала Кокрена и маленьких португальских судов, которые защищали колонии от пиратов. Хотя флот и принимает участие в «коричнево-водных» (речных и береговых) операциях, его первоочередная цель — «голубо-водные», то есть операции в открытом море.

      Военно-морской флот насчитывает 48 600 служащих (2004 год), в том числе Морская авиация (Aviação Naval) — 1150 служащих, Морская пехота (Corpo de Fuzileiros Navais — CFN) — 14 600, и только 3200 призывников.
      Флагманом бразильского флота является построенный во Франции авианосец «Сан-Паулу». Кроме того, по состоянию на 2004 год флот имел 5 подводных лодок, 29 фрегатов, 4 корвета, 47 патрульных катеров, 6 тральщиков, 3 десантных корабля и 94 самолета морской авиации.

      Цитата: zzdimk
      Ананасы возить?

      а не многовато? (для ананасов)
      В 1993 году Бразилия резко ответила на совместимые маневры Гайаны и США возле бразильской границы, и в 1994 году провела свои учёбы в этом регионе, наибольшие в истории, в которых приняли участие представители вооруженных сил восьми стран, в том числе 5000 бразильцев — 3000 представителей сухопутных войск и экипажи 37 самолетов и 6 кораблей.
      opus
    3. Sergej1972 Сегодня, 14:52
      Страна с 200-миллилонным населением, четвёртая по площади на Земле и с экономикой, чуть меньше российской, а также с огромной протяжённостью морских границ не должна иметь подводный флот?
      Sergej1972
      1. ArikKhab Сегодня, 15:13
        В отличии от РФ, кто угрожает Бразилии ? Наркобароны ? так для борьбы с ними достаточно Тукано
        ArikKhab
    4. Комментарий был удален.
    5. Dimontius Сегодня, 15:24
      чет вся такая штопаная.... как франкенштейн))
      Dimontius
      1. opus Сегодня, 16:27
        Цитата: Dimontius
        чет вся такая штопаная.... как франкенштейн))

        ну да, ну да.
        А как Вам наши?



        opus
  2. san4es Сегодня, 14:28
    Три перевезенные корпусные секции имели общую массу 690 тонн.

    13 янв. 2018
    san4es
  3. Идущий Сегодня, 14:35
    Сообщается, что «для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Goup, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба».


    Вот и Бразилия поняла , что "спасение утопающих - дело рук утопающих".
    Идущий
  4. Rusland Сегодня, 14:37
    Значит Бразилия не в апале и не взбрыкнёт, раз Франция способствует строительству.
    Rusland
  5. Romario_Argo Сегодня, 16:56
    мдя, технологиииии.... хрень какая то - а не подлодка....
    Romario_Argo
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:26
    Первая бразильская подлодка Scorpene


    А фестивалить подлодка сможет?)))
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня