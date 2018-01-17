Пакистан завершил поставку в Нигерию тренировочных самолетов
ВВС Нигерии получили из Пакистана вторую и последнюю партию из 5-ти учебно-тренировочных самолетов (УТС) «Супер Мушшак», сообщает ЦАМТО.
Контракт на поставку 10-ти УТС был подписан с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в октябре 2016 года. Стоимость сделки не раскрывалась, однако известно, что в оборонном бюджете Нигерии на 2016 год предусматривалось выделение на закупку десяти УТС $10,2 млн.
Первая партия из 5 новых самолетов «Супер Мушшак» была доставлена в Нигерию в июле и официально вошла в состав ВВС 8 августа 2017 года.
Сообщается, что самолеты оснащены цифровой «стеклянной» кабиной пилотов и обеспечивают эффективную начальную подготовку пилотов.
«Супер Мушшак» – усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании Saab, проект которого был приобретен компанией PAC в 1980-ые годы.
Разработка MFI-395 «Супер Мушшак», оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996-го. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в 2001 году. Пакистанские ВВС получили около 50 машин. Еще 20 самолетов были поставлены Саудовской Аравии и 5 единиц – в Оман.
«Супер Мушшак» был также принят на вооружение ВВС Ирака, Ирана и ЮАР. Кроме того, контракты на поставку УТС были подписаны с Турцией (52 ед.) и Азербайджаном (10 ед.).
Контракт на поставку 10-ти УТС был подписан с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в октябре 2016 года. Стоимость сделки не раскрывалась, однако известно, что в оборонном бюджете Нигерии на 2016 год предусматривалось выделение на закупку десяти УТС $10,2 млн.
Первая партия из 5 новых самолетов «Супер Мушшак» была доставлена в Нигерию в июле и официально вошла в состав ВВС 8 августа 2017 года.
Сообщается, что самолеты оснащены цифровой «стеклянной» кабиной пилотов и обеспечивают эффективную начальную подготовку пилотов.
«Супер Мушшак» – усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании Saab, проект которого был приобретен компанией PAC в 1980-ые годы.
Разработка MFI-395 «Супер Мушшак», оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996-го. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в 2001 году. Пакистанские ВВС получили около 50 машин. Еще 20 самолетов были поставлены Саудовской Аравии и 5 единиц – в Оман.
«Супер Мушшак» был также принят на вооружение ВВС Ирака, Ирана и ЮАР. Кроме того, контракты на поставку УТС были подписаны с Турцией (52 ед.) и Азербайджаном (10 ед.).
Использованы фотографии: facebook.com
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