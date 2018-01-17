19:14 17 января

Пакистан завершил поставку в Нигерию тренировочных самолетов

ВВС Нигерии получили из Пакистана вторую и последнюю партию из 5-ти учебно-тренировочных самолетов (УТС) «Супер Мушшак», сообщает ЦАМТО.

Пакистан завершил поставку в Нигерию тренировочных самолетов


Контракт на поставку 10-ти УТС был подписан с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) в октябре 2016 года. Стоимость сделки не раскрывалась, однако известно, что в оборонном бюджете Нигерии на 2016 год предусматривалось выделение на закупку десяти УТС $10,2 млн.


Первая партия из 5 новых самолетов «Супер Мушшак» была доставлена в Нигерию в июле и официально вошла в состав ВВС 8 августа 2017 года.

Сообщается, что самолеты оснащены цифровой «стеклянной» кабиной пилотов и обеспечивают эффективную начальную подготовку пилотов.



«Супер Мушшак» – усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании Saab, проект которого был приобретен компанией PAC в 1980-ые годы.

Разработка MFI-395 «Супер Мушшак», оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996-го. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в 2001 году. Пакистанские ВВС получили около 50 машин. Еще 20 самолетов были поставлены Саудовской Аравии и 5 единиц – в Оман.

«Супер Мушшак» был также принят на вооружение ВВС Ирака, Ирана и ЮАР. Кроме того, контракты на поставку УТС были подписаны с Турцией (52 ед.) и Азербайджаном (10 ед.).

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 7

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  1. Rusland Сегодня, 14:49
    Какой-то свой вторичный рынок, для ущербных.
    Rusland
    1. xetai9977 Сегодня, 15:04
      Тогда наверно и Як-152 тоже для ущербных, по вашей логике.
      А ведь "Супер Мушшаг" поприличнее будет.
      xetai9977
  2. Chertt Сегодня, 14:50
    Для Африки, самое оно
    Chertt
  3. Denis Obukhov Сегодня, 14:51
    На Али куплено, сразу видно: мне так же посылки заматывают в километры пупырки и плёнки.
    А если бы с Ебея ехал - это была бы простая картонная коробка (смятая почтой) или пакет.
    Denis Obukhov
    1. Тралл Сегодня, 14:54
      Цитата: Denis Obukhov
      А если бы с Ебея ехал - это была бы простая картонная коробка (смятая почтой) или пакет.

      Джавелины так на Украину приедут smile
      Тралл
  4. Denis Obukhov Сегодня, 14:53
    Сволочи!!! Жлобы!!!
    Замотали в обычный полиэтилен а могли бы в ПУПЫРЫШКИ!!!
    Denis Obukhov
  5. Маки Авелльевич Сегодня, 17:52
    «Супер Мушшак»

    laughing
    Маки Авелльевич
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