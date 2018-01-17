Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение американские Javelin

Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие… Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится

Вооруженные силы Украины уже прорабатывают меры для подготовки к принятию на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые предоставят США. Об этом заявил начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко, сообщает "Укринформ".Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.— цитирует слова Муженко агентство. Он уточнил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса ее передачи.Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, передает РИА Новости