19:13 17 января

Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение американские Javelin

Вооруженные силы Украины уже прорабатывают меры для подготовки к принятию на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые предоставят США. Об этом заявил начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко, сообщает "Укринформ".

Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение американские Javelin


Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.


Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие… Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится
— цитирует слова Муженко агентство. Он уточнил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса ее передачи.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Министерство обороны Украины
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Комментарии 43

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  1. Logall Сегодня, 14:56
    Я тоже готов к принятию на вооружение какого-нибудь мощного "монстра"! Вот только Кто бы мне его дал...
    Разве, что прибалты...
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 14:59
      Александр hi , его затуманенный взор говорит о многом ...
      Идущий
      1. новичок Сегодня, 15:03
        Александр, Виктор, приветствую. “... их будущее иль пусто, иль темно...“. я по поводу мутных глаз мужеложенко.
        новичок
        1. Идущий Сегодня, 15:10
          Гарик hi , согласен , там ещё доллары высвечивают.
          Идущий
    2. katalonec2014 Сегодня, 15:02
      Цитата: Logall
      Я тоже готов к принятию на вооружение

      В общем ещё неизвестно,дадут ли вообще,а уже готовятся.На всякий случай СУХС.
      katalonec2014
    3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 15:04
      Во во... а я готов к принятию в своей койке Джессики Альбы, отакот! Це мой ответ салоедам.
      Анкыпельгыгыргын
    4. PSih2097 Сегодня, 15:20
      Цитата: Logall
      Я тоже готов к принятию на вооружение какого-нибудь мощного "монстра"! Вот только Кто бы мне его дал...
      Разве, что прибалты...

      так купите себе СВЛК-14С "Сумрак", или Эрму СР100 и будьте довольны... smile
      PSih2097
    5. papas-57 Сегодня, 19:00
      ''Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение американские Javelin''. Ищут места куда выгоднее продать.
      papas-57
  2. Тралл Сегодня, 14:56
    Как бы скоро активных(и пассивных) патриотов не пришлось от рады разгонять этими ракетками smile
    Тралл
    1. Alex777 Сегодня, 17:38
      Наполеон как-то, первым в истории, поставил пушки на улицах Париже на пути возмущенной толпы... Больше при нем возмущенных толп не было... hi
      Alex777
  3. Denis Obukhov Сегодня, 14:57
    Пора Новороссии Искандеры на вооружение принять ;)
    Denis Obukhov
    1. PSih2097 Сегодня, 15:23
      не, с искандерами спалимся, Club-K надо...

      PSih2097
      1. Alex777 Сегодня, 17:39
        не, с искандерами спалимся, Club-K надо...

        Это Уран. Кого топить собрались? hi
        Alex777
        1. Nikolaevich I Сегодня, 17:55
          Цитата: Alex777
          Это Уран

          Где ??? belay
          Nikolaevich I
  4. Denis Obukhov Сегодня, 14:59
    Всё равно Гуляй поле либо продаст Игил В Сирию или Афганистан,либо ополченцам!!!Тут у них это норма!!!Не удивлюсь,если склад ,где будут хранится овские комплексы"Джавелин" и PSRL-1 ,вдруг неожиданно сгорит!!!
    Denis Obukhov
    1. Alex777 Сегодня, 17:41
      Не удивлюсь,если склад ,где будут хранится овские комплексы"Джавелин" и PSRL-1 ,вдруг неожиданно сгорит!!!

      Вместе с охранявшими его янками... laughing
      Alex777
  5. Denis Obukhov Сегодня, 15:00
    ..."Выпросить"... Блин, это так по украински...
    Denis Obukhov
  6. sir_obs Сегодня, 15:02
    С этими джавами, как с писаной дорбой носятся. Прям панацея от всех проблем.
    Желание заполучить эти девайсы, обксловлено только тем, что они уже нашли на них покупателей.
    sir_obs
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 15:16
    Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности
    На эти Джавелины там уже скоро молиться начнут . Говорят о них , как Гитлер в 45-м о вундервафле
    КВУ-НСвД
    1. gukoyan Сегодня, 15:52
      Не думаю что культ бендеры затмит Джавелины)
      gukoyan
    2. Лексус Сегодня, 16:05
      На эти Джавелины там уже скоро молиться начнут . Говорят о них , как Гитлер в 45-м о вундервафле

      Jackin' It на него уже давно занимаются laughing
      Лексус
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:10
        Я тоже хотел примерно также выразиться , но
        КВУ-НСвД
    3. To be or not to be Сегодня, 16:38
      Javelin=дротик
      To be or not to be
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:30
        Сорри , мельком глянул и увидел то , что подсознательно думал сам . Учили немецкому ипри немецком выражении задумался бы smile
        КВУ-НСвД
  8. Berkut154 Сегодня, 15:39
    Он с комбатом Семой не братья случайно? Один взгляд дауна и одно лицо дебильное laughing
    Berkut154
    1. dedBoroded Сегодня, 15:53
      Однояйцевые близнецы!
      dedBoroded
  9. gukoyan Сегодня, 15:51
    Ну-ну, мечтать не вредно))
    Я вот тоже готов жениться на миллионерше, только я нищеброд ей нафиг не нужен))))
    gukoyan
    1. Nikolaevich I Сегодня, 17:50
      Цитата: gukoyan
      Я вот тоже готов жениться на миллионерше, только я нищеброд ей нафиг не нужен))))

      А это вы -здря ! Эх ! Хоца рассказать "Сказ про рус.Ивана-kaндoвoгo мужика",но....модераторов боюсь! negative
      Nikolaevich I
  10. dedBoroded Сегодня, 15:52
    Вот она , деградация! Страна , которая строила авианосцы, ракетные двигатели и еще кучу всего высокотехнологичного, подвергается унизительной (для нормальной страны) проверке х.ведает каких экспертов по вопросам возможностей использования аборигенами сверхвысокотехнологичного оружия. Звоните фрау канцлерин, просите панцершреки, там попроще будет.
    dedBoroded
  11. anjey Сегодня, 15:54
    украинский киборг с джевелином на поле боя это будет покруче израильтянина в арабском туалете...,да еще и в женском....
    anjey
  12. МИХАН Сегодня, 16:04
    Она не такая быстрая, как нам бы хотелось.

    Опять обманут , как и с вступлением в ЕС...Эх Украина!
    МИХАН
    1. лысова Сегодня, 16:28
      Отдел - ты? - как тебе фаус патроны, в новом исполнении.
      лысова
      1. МИХАН Сегодня, 17:21
        Цитата: лысова
        Отдел - ты? - как тебе фаус патроны, в новом исполнении.

        Я Володь..))) Разведут Украину опять ! У меня такое ощущение , что эти штучки поставят Украине США и они уйдут в Сирию чертям..Отличная провокация будет по травле России и Украины!
        МИХАН
        1. лысова Сегодня, 17:37
          Виталий, от души рад. А в Сирию уже поставили, причём как ПЗРК, так и переносной " земля " - " воздух ". Украина сучит ногами и орёт на весь мир - нам поставят !!! Ну и что?
          лысова
          1. МИХАН Сегодня, 18:01
            Цитата: лысова
            Виталий, от души рад. А в Сирию уже поставили, причём как ПЗРК, так и переносной " земля " - " воздух ". Украина сучит ногами и орёт на весь мир - нам поставят !!! Ну и что?

            Да надоели они уже со своими "друзьями в США и Израиле" ..Сдыдоба, такая страна была мощная с ВПК и Армией (второй в Европе) после развала СССР и превратились в нищебродов третьих стран мира..
            Думают Джавелинами завоевать Донбасс..? Тьфу блин..
            МИХАН
            1. лысова Сегодня, 18:11
              Всё верно. Дуракам закон не писан, да и мечтать не вредно.
              лысова
  13. лысова Сегодня, 16:24
    Да просто игра какая то в зарницу! - Хлеб с солью приготовили ? - Горилки наварили ? - Работающим объявить выходной, а день получения ПЗРК -праздничным днём !!! Вообще то о таких вещах молчат в тряпочку, а не орут на весь мир. Повторяю, к летальному оружию относится любое оружие, которое убивает. Погоды ПЗРК, вам особо не сделает. Их уничтожат ещё до того , как , вы, научитесь ими пользоваться, имею ввиду опыт.
    лысова
  14. Не либероид Русский Сегодня, 16:26
    как любит свидомье желаемое за действительное выставлять
    Не либероид Русский
  15. Topotun Сегодня, 16:31
    Ну да, они уже нашли кому их толкать будут. Предзаказы оформлены... ОЧЕНЬ ждут поставок....
    Topotun
  16. untouchable6891 Сегодня, 16:35
    энтони хопкинс хорошо сыграл муженко
    untouchable6891
  17. anosoff Сегодня, 17:26
    Ну не поверю я, что 35 ПТРК перелом в боевых действиях создадут. no
    anosoff
  18. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:07
    Толи джавелины, толи TOW хотят поставить, новости штормит по этому поводу. Вот только ВСУ рано радуется, оно им не поможет.
    Генерал Песчаных Карьеров
  19. Nikolaevich I Сегодня, 18:20
    Намедни,уже було сказание,что укро-зольдатен отправляются в тур.вояж (а куда- what ) для интимной встречи с ,,джавелинами". Получается,что будет такой расклад: "кто-то" ,,потеряет,, "джавелины"...а "сомалийские пираты" их найдут и "распродадут" ,,налево и направо,, ( они же такие известные "правовые нигилисты!)...Украине ! Или у курдов окажется этих "джавелинов" ,,завались,,(!).как гуталина у кота Матроскина...и там появятся укро-искатели приключений на "одно мiсто" и будут торговаться "о форме сексуального удовлетворения".устраивающей всех..Таким образом."джавелины" всё же окажутся на и в Украине !
    Nikolaevich I
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