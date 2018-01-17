ОАЭ развернули в Йемене мощнейшую РСЗО MCL
Армия ОАЭ готовится применить в Йемене против мятежников-хуситов одну из мощнейших в мире реактивных систем залпового огня, сообщает Вестник Мордовии.
Судя по появившимся в интернете фотографиям, в Йемене развернута созданная конструкторами из ОАЭ совместно с турецкими разработчиками РСЗО MCL. Она способна осуществить залп 240-ка 122-мм реактивных снарядов из 4 пусковых установок, размещенных на одном полуприцепе.
«Все это ракетное великолепие буксирует американский трехосный тягач компании Oshkosh. Время залпа – около 2 мин. Общий вес выпущенных снарядов – почти 4 т. Время, за которое на противника обрушивается весь боекомплект – 2 минуты. Дальность полета ракеты – 40 км», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Длина «поезда» достигает 29 м, а вес – почти 105 т. Для перезаряжания применяется специальная машина с подъемно-крановым оборудованием.
Ранее сообщалось, что прорабатывается вопрос применения из данной системы 300-мм реактивных снарядов.
После первого показа РСЗО на выставке IDEX-2013 в адрес разработчиков было много критики: эксперты отмечали громоздкость и плохую маневренность установки. «Однако военные ОАЭ, судя по опубликованным фото, все же довели MCL до возможности реального использования в боевых действиях», – заключает автор.
Судя по появившимся в интернете фотографиям, в Йемене развернута созданная конструкторами из ОАЭ совместно с турецкими разработчиками РСЗО MCL. Она способна осуществить залп 240-ка 122-мм реактивных снарядов из 4 пусковых установок, размещенных на одном полуприцепе.
«Все это ракетное великолепие буксирует американский трехосный тягач компании Oshkosh. Время залпа – около 2 мин. Общий вес выпущенных снарядов – почти 4 т. Время, за которое на противника обрушивается весь боекомплект – 2 минуты. Дальность полета ракеты – 40 км», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Длина «поезда» достигает 29 м, а вес – почти 105 т. Для перезаряжания применяется специальная машина с подъемно-крановым оборудованием.
Ранее сообщалось, что прорабатывается вопрос применения из данной системы 300-мм реактивных снарядов.
После первого показа РСЗО на выставке IDEX-2013 в адрес разработчиков было много критики: эксперты отмечали громоздкость и плохую маневренность установки. «Однако военные ОАЭ, судя по опубликованным фото, все же довели MCL до возможности реального использования в боевых действиях», – заключает автор.
Использованы фотографии: twitter.com/JeremyBinnie
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