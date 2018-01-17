19:10 17 января

ОАЭ развернули в Йемене мощнейшую РСЗО MCL

Армия ОАЭ готовится применить в Йемене против мятежников-хуситов одну из мощнейших в мире реактивных систем залпового огня, сообщает Вестник Мордовии.



Судя по появившимся в интернете фотографиям, в Йемене развернута созданная конструкторами из ОАЭ совместно с турецкими разработчиками РСЗО MCL. Она способна осуществить залп 240-ка 122-мм реактивных снарядов из 4 пусковых установок, размещенных на одном полуприцепе.


«Все это ракетное великолепие буксирует американский трехосный тягач компании Oshkosh. Время залпа – около 2 мин. Общий вес выпущенных снарядов – почти 4 т. Время, за которое на противника обрушивается весь боекомплект – 2 минуты. Дальность полета ракеты – 40 км», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.

ОАЭ развернули в Йемене мощнейшую РСЗО MCL


Длина «поезда» достигает 29 м, а вес – почти 105 т. Для перезаряжания применяется специальная машина с подъемно-крановым оборудованием.

Ранее сообщалось, что прорабатывается вопрос применения из данной системы 300-мм реактивных снарядов.

После первого показа РСЗО на выставке IDEX-2013 в адрес разработчиков было много критики: эксперты отмечали громоздкость и плохую маневренность установки. «Однако военные ОАЭ, судя по опубликованным фото, все же довели MCL до возможности реального использования в боевых действиях», – заключает автор.

Использованы фотографии: twitter.com/JeremyBinnie
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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 15:10
    Так в Сирии или Йемене... И хуситы вроде как победили и уже не могут называется мятежниками...
    Vard
    1. maxim947 Сегодня, 15:11
      Такую вундервафлю мог спроектировать только человек с большими внутренними комплексами)))
      А так, забавная штуковина) и хорошая мишень с плохой проходимостью. ))
      maxim947
      1. Vard Сегодня, 15:17
        Ага... Нажал кнопку пуск и бежать... Пока в обратную не прилетело... 2 минуты это долго...
        Vard
        1. 210окв Сегодня, 15:59
          В умелых руках этот девайс мощнейшая штука.Шутки тут неуместны.Хотя арабы могут испахабить любое оружие
          Цитата: Vard
          Ага... Нажал кнопку пуск и бежать... Пока в обратную не прилетело... 2 минуты это долго...
          210окв
          1. Вас Влад Сегодня, 18:12
            Цитата: 210окв
            В умелых руках этот девайс мощнейшая штука.Шутки тут неуместны.Хотя арабы могут испахабить любое оружие

            У него нет главного,мобильности!А если ответка прилетит?
            Вас Влад
      2. Magic Archer Сегодня, 15:23
        Зря Вы так.А в целом идея то не плохая!Если бы там была развитая ЖД,то вполне можно было сделать поезд с РСЗО.Выстрелил и убежал!
        Magic Archer
        1. maxim947 Сегодня, 15:30
          ЖД станет не пригодная в первые часы-дни боевых действий, а военная техника должна доехать самостоятельно практически куда угодно, имея при этом свою систему электропитания, РХБЗ защиту, какой-никакой боевой комплект, средства связи и много другое, в т.ч. принадлежности для ремонта.
          maxim947
          1. oldseaman1957 Сегодня, 15:36
            ОАЭ развернули в Йемене мощнейшую РСЗО MCL
            - Во! Наконец-то у хуситов достойная цель появилась! Интересно, через сколько времени они эту монстру накроют?
            oldseaman1957
      3. Стас Снежин Сегодня, 16:41
        Ну, теперь ещё бы, скантролить снайперскую винтовку с двадцатью стволами..
        Стас Снежин
    2. Chertt Сегодня, 15:26
      Цитата: Vard
      Так в Сирии или Йемене

      Откуда в Сирии армия ОАЭ ?. Вот в Ймене , таки да, в составе Арабской коалиции. Где кстати неплохо огребают от Хуситов
      Chertt
    3. donavi49 Сегодня, 15:55
      Нет, не победили. Страна разделена на северо-запад с Саной - где Хуситы. И юго-запад с Аденом - где Хади (саудовские марионетки). Также есть еще восток - где 3,5 человека живут и территория фактически под контролем АКАП и ИГ. Собственно АКАП - сейчас начало большую компанию на Юге. Подсобили Хуситам в Таизе - закошмарив армию Хади в регионе. ИГ - же отбил Ахфар и пригороды, сейчас проникает в Аден - где у них есть некий "ночной" контроль пригородов и несколько кварталов.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 15:59
        По АКАП вообще классика. Саудиты (вернее южные йеменские племена подконтрольные Хади) - их перевозили с востока под Таиз - чтобы утилизировать об Хуситов. Попутно выдавая всякие Миними, снайперские винтовки и прочие гранатометы. Даже американцы не выдержали и один из конвоев разбомбили.

        Поубивавшись об Хуситов, с которых даже ботинки не снять, АКАП подумал, а почему бы не пощипать Хади, у них и техника и снаряга есть wink . И стал воевать в другую сторону.
        donavi49
  2. loki565 Сегодня, 15:12
    Маловато будет)))
    loki565
    1. loki565 Сегодня, 15:35
      Скорострельность у нее бешеная, главное что бы не перегрелась)))
      loki565
  3. Denis Obukhov Сегодня, 15:15
    Это называется - сэкономили на тягаче и персонале. Не лучше ли было каждую установку поставить на отдельное шасси?
    Denis Obukhov
  4. Denis Obukhov Сегодня, 15:17
    Ёлы-палы. Целый автопоезд из ПУ. Тогда уж проложили бы через пустыню ж/дорогу и пустили бронепоезд с тучей пусковых и большой дальностью поражения.
    Denis Obukhov
  5. Denis Obukhov Сегодня, 15:19
    Такой можно всю хохляцкую армию накрыть. Только какой в ней смысл, если хуситы по трое в тапочках на корованы набигают
    Denis Obukhov
    1. Rostislav Сегодня, 15:31
      Так это для того, чтобы гарантированно их накрыть, даже если эти трое попробуют рассредоточиться. laughing
      Rostislav
    2. Грица Сегодня, 18:14
      Веселые конструкторы рождаются среди арабов. Вот если бы там курсировал по пустыне бронепоезд, то это была бы великолепная вещь. Но шутка в том, что на юге Аравийского полуострова - горы и каменистые пустыни с узкими и малопроездными дорогами. Проще было бы подогнать штук 6 "Градов" - лупанул и свалил. Эффект тот же.
      Грица
  6. Доктор Бармалей Сегодня, 15:23
    «Время залпа – около 2 мин. Общий вес выпущенных снарядов – почти 4 т. Время, за которое на противника обрушивается весь боекомплект – 2 минуты. Дальность полета ракеты – 40 км»

    Доктор Бармалей
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 15:24
    Уничтожить 6 Градов сложнее , чем одного этого вундермонстра . Да и двигаться может только по дорогам - ибо если загальмует на песке , то тащить придёться взводом танков . Красивый аппарат встиле звёздных войн , но при замесе не жилец winked
    КВУ-НСвД
  8. assa67 Сегодня, 15:24
    таки,просто выжечь хотят территорию....начнут от границы,а там уж и дорогу прокладывать будут под эту черепаху
    assa67
  9. JonnyT Сегодня, 15:36
    Арабские понты, осталось стразами украсить и кристаллами сваровски.
    JonnyT
    1. SOF Сегодня, 15:47
      Цитата: JonnyT
      Арабские понты, осталось стразами украсить и кристаллами сваровски.

      ... а на колеса спиннеры и побольше хрома!
      SOF
  10. мерцание Сегодня, 15:36
    Выглядит грозно, не позавидуешь хуситам ... вот только если и хуситы треснут чем-нибудь похожим да по самим саудитам ... потом саудиты ... потом снова хуситы ... как итог: здравствуй каменный век
    мерцание
  11. DalaiLama Сегодня, 15:39
    За две минуты контрбатарейка прилетает, ох уж эти арабы, а надо еще свернуться и отьехать подальше не по дороге.
    DalaiLama
  12. san4es Сегодня, 15:44
    РСЗО MCL. Она способна осуществить залп 240-ка 122-мм реактивных снарядов из 4 пусковых установок


    Кроме того, был представлен в виде компьютерной графики вариант системы MCL с использованием четырех четырехзарядных модулей 300-мм дальнобойных ракет Roketsan TR-300. Данные ракеты могут оснащаться системой коррекции.
    san4es
    1. Грица Сегодня, 18:20
      Что то великовато время запуска между ракетами для 240 направляющих. У Града скорострельность покруче будет.
      Грица
  13. mavrus Сегодня, 15:45
    А эта штукуёвина и по барханами ползать может, или только по автобану, чтоб пробки в пустыне создавать?
    mavrus
  14. gukoyan Сегодня, 15:48
    Выглядит внушающе..
    Так и вижу как арабы с турками сидят и думают... БМ - Град классная боевая единица, а мы вот сейчас возьмём да и построем свой аналог Града с Блек Джеком и... Вот только слегка увлеклись, слишком уж массивная вундервафля вышла, 105 тонн? Хотелось бы мне глянуть как 3-хосный грузовик такую дуру по песком таскать будет)
    gukoyan
  15. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:00
    Монстр,какой-то...))
    Сибирский цирюльник
  16. Topotun Сегодня, 16:29
    А какая цель эта тележка.... Ведь быстро на ней не свалишь после залпа как с нашим "Градом"...
    Topotun
  17. лысова Сегодня, 16:39
    На первый взгляд впечятляет. А вот за время перезарядки, серьёзной армией, её легко уничтожить. И вопрос к точности стрельбы и как она корректируется, или лишь бы вспахать участок.
    лысова
  18. trahterist Сегодня, 17:35
    запихать на фуру-трал несколько 'Ураганов' или 'Смерчей', и будет такая же 'мощнейщая в мире РСЗО.
    По пескам такой конструктор, возможно, и целесообразно гонять, но в наших, родных, краях сядет данное недоразумение на мосты в первой же мягкой почве(105тонн)...
    Уникального там ноль.
    trahterist
  19. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:01
    одну из мощнейших в мире реактивных систем залпового огня


    Боюсь спросить, а в чем ее "Мощнейшесть" заключается? Батарея аналога БМ-21, только на одной платформе? Это бредятина, тупая и бессмысленная. Стоит выйти из строя тягачу, и все.
    Генерал Песчаных Карьеров
  20. trahterist Сегодня, 18:17
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    одну из мощнейших в мире реактивных систем залпового огня


    Боюсь спросить, а в чем ее "Мощнейшесть" заключается? Батарея аналога БМ-21, только на одной платформе? Это бредятина, тупая и бессмысленная. Стоит выйти из строя тягачу, и все.

    Совершенно верно.
    trahterist
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