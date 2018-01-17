7 армянских "активистов" выступили за вывод российских пограничников из республики

Передача охраны государственной границы Армении с Исламской Республикой Иран силам армянских пограничных войск имеет целью не только восстановление суверенных прав Армении, но и укрепление нашей обороноспособности на мегринском стратегическом участке – на случай вооруженного нападения на нас со стороны Нахичевана. То есть на этом участке армянские погранвойска будут осуществлять функции дополнительного оборонного резерва, что не входит в задачи российских пограничников.

Призываем граждан нашей страны, общественно-политические организации и средства массовой информации обьединить усилия во имя продвижения идеи полноценного восстановления суверенитета Армении. Если наши вышеуказанные предложения не найдут должного отклика у адресата, мы оставляем за собой право предпринимать акции активного протеста, о чем дополнительно уведомим общественность.