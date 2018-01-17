19:13 17 января

7 армянских "активистов" выступили за вывод российских пограничников из республики

Армянское издание Lragir выходит с материалом, в котором говорится о новой инициативе так называемых активистов республики. Речь идёт о предложении, которое касается вывода с территории Армении российских пограничников, оказывающих помощь армянским коллегам в охране рубежей страны.

Для справки: совместная охрана государственной границы Армении Пограничными войсками ФСБ РФ и Службы нацбезопасности Армении осуществляется на основании межправительственного соглашения от 1992 года. Российские пограничники задействованы на участках границы Армении с Ираном и Турцией.

Армянские активисты, имена которых опубликованы (Альберт Багдасарян, Арман Меликян, Давид Санасарян, Егише Петросян, Карапет Рубинян, Овсеп Хуршудян, Петрос Макеян) выступают за то, чтобы армянские пограничники выполняли функции по охране границы без посторонней помощи. При этом отмечается, что присутствие российских пограничников в Армении является чуть ли не ущемлением армянского суверенитета.


7 армянских "активистов" выступили за вывод российских пограничников из республики


Из опубликованного «воззвания» упомянутых активистов, которые так и не сообщили, какую именно организацию представляют:
Передача охраны государственной границы Армении с Исламской Республикой Иран силам армянских пограничных войск имеет целью не только восстановление суверенных прав Армении, но и укрепление нашей обороноспособности на мегринском стратегическом участке – на случай вооруженного нападения на нас со стороны Нахичевана. То есть на этом участке армянские погранвойска будут осуществлять функции дополнительного оборонного резерва, что не входит в задачи российских пограничников.


А далее становится понятно, откуда «растут ноги» у этого заявления и с какой целью оно озвучивается в отдельных армянских СМИ:
Призываем граждан нашей страны, общественно-политические организации и средства массовой информации обьединить усилия во имя продвижения идеи полноценного восстановления суверенитета Армении. Если наши вышеуказанные предложения не найдут должного отклика у адресата, мы оставляем за собой право предпринимать акции активного протеста, о чем дополнительно уведомим общественность.

Использованы фотографии: news.day.az
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. 210окв Сегодня, 15:52
    Рамзик в их числе?
    210окв
    1. МИХАН Сегодня, 15:57
      Цитата: 210окв
      Рамзик в их числе?

      Я тоже его сразу вспомнил... laughing Тут даже и коментировать нечего, а просто Рамзика почитать.
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:07
        МИХАН- hi Виталий, тебя "реанемировали "на сайте? what Ну, вперед, на мины lol и твое любимое хе хе тебе в помощь! drinks wassat
        Геркулесыч
        1. alex-s Сегодня, 16:38
          7 армянских "активистов"

          Арарат 7* laughing
          alex-s
          1. Pirogov Сегодня, 17:05
            Цитата: alex-s
            Арарат 7* laughing

            Взять всех семерых и отправить в Турцию на (лечение).
            Pirogov
        2. МИХАН Сегодня, 17:28
          Цитата: Геркулесыч
          МИХАН- hi Виталий, тебя "реанемировали "на сайте? what Ну, вперед, на мины lol и твое любимое хе хе тебе в помощь! drinks wassat

          Ну с Божьей помощью, а то шашка ржавчиной покрываться стала..
          Вот такие дела Геркулесыч в танковых-кавалерийских войсках.. soldier
          Что то с Армении форумчане адекватные вообще исчезли ...(причину не буду говорить))
          МИХАН
    2. Geisenberg Сегодня, 15:59
      Цитата: 210окв
      Рамзик в их числе?


      Наверняка )))
      Geisenberg
      1. Alexkorzun Сегодня, 16:09
        Может всё-таки Размик ? Не знаю ни одного Рамзика....

        А эти семеро - это что , такой серьезный аргумент, чтобы выкладывать на интернет-ресурсы ? Небось в Армении есть психбольницы и лежит там очень много пациентов !. Гораздо больше , чем семь. И что теперь , их всех опросить надо по поводу армянской границы и российских пограничников ?
        Alexkorzun
      2. rocket757 Сегодня, 16:10
        Давят по всем "клавишам", надеяться шо-то выдавить.
        Оно мож и печально, но интересно посмотреть, шо из этой давилки выползет???
        Я так полагаю шо не варенье это будет???
        rocket757
    3. Servisinzhener Сегодня, 16:29
      Вот только кто из них скрывался под этим ником?
      Servisinzhener
  2. Sauron80 Сегодня, 15:53
    Да и правильно, хотят дружить с Турцией "взасос" - пусть дружат, прям как в начале 20 века. Зато потом сами прибегут - "Россия, спаси и сохрани", ну те кто выживут конечно прибегут, не только лишь все, мало кто сможет это сделать.
    Sauron80
    1. МИХАН Сегодня, 16:00
      Цитата: Sauron80
      Зато потом сами прибегут - "Россия, спаси и сохрани", ну те кто выживут конечно прибегут, не только лишь все, мало кто сможет это сделать.

      Так эта кучка на это и рассчитывает, запалить пожар втравить Россию и свалить на запад..Все по шаблону!
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:09
        Виталий! Мы только на сайте злые, а в жизни если прибегут, помогаем, даже врагам! Мы же Россия! !!
        Геркулесыч
      2. Felix99 Сегодня, 16:13
        Ну что, вы, тётя! Просто семерым ребятам понадобилось маленькое окошко на границе. Ну там шашлык-машлык или герыч-марафетыч родственникам передать.
        Felix99
    2. vasilkovichi Сегодня, 16:04
      Не в засос,а в отсос с последующим закапыванием армян в близлежащем ущельи.
      vasilkovichi
    3. PValery53 Сегодня, 17:19
      Если цитируете "классика"(Кличко), то отмечайте, а то получается "плагиат".
      PValery53
  3. Logall Сегодня, 15:53
    Только семеро? У меня под окном алкаши большим числом собираются... Против трезвости...
    Черкните и об этом статью, пожалуйста!
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 16:10
      Александр hi Это "безнадёжные борцы с зелёным змием"..А эти дашнаки "идейные",хотя так же как и "синегалы" безнадёжные и не воспитуемые.
      Цитата: Logall
      Только семеро? У меня под окном алкаши большим числом собираются... Против трезвости...
      Черкните и об этом статью, пожалуйста!
      210окв
    2. Masya Masya Сегодня, 16:18
      Цитата: Logall
      Только семеро?

      Могучая кучка, а в кучке семь штучков... lol
      Masya Masya
  4. assa67 Сегодня, 16:02
    что сказать-продажные чучела...."оставляем за собой право предпринимать акции активного протеста"....семь получат бабки от матрасов и пойдут протестовать...нет,пойдут в кабак и радоваться как развели мерикосов
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 16:03
      а сами акции выльются в стрельбу возле кабака laughing
      assa67
    2. x.andvlad Сегодня, 16:13
      Призываем граждан нашей страны, общественно-политические организации и средства массовой информации обьединить усилия во имя продвижения идеи полноценного восстановления суверенитета Армении.
      Видимо идея полноценного суверенитета типа Украины или Грузии не дает покоя и некоторым армянам.
      Для начала нужно срочно проявить источник финансирования этих "крикунов-поборников суверенитета".
      x.andvlad
      1. assa67 Сегодня, 16:39
        Андрей,полностью согласен yes ....хотя,далеко искать не нужно....достаточно вспомнить не давние события в Иране....
        assa67
      2. БМП-2 Сегодня, 17:43
        Андреи! hi А где подписаться за вывод активистов с территории Армении? what Я готов двумя руками! laughing
        БМП-2
  5. anjey Сегодня, 16:03
    При этом отмечается, что присутствие российских пограничников в Армении является чуть ли не ущемлением армянского суверенитета.
    ну что же ,с такими требованиями дождетесь турецко-азербайджанских на своих границах,вроде древний народ как и израильтяне -выродились уже все мудрые в наше время , остались обыкновенные ...
    anjey
    1. БВС Сегодня, 16:23
      Российские пограничники задействованы на участках границы Армении с Ираном и Турцией - из текста.
      А Вы - "дождетесь турецко-азербайджанских на своих границах". Откуда здесь азербайджанцы?
      БВС
  6. Rusland Сегодня, 16:04
    Надо закрыть им дорогу в Россию, может ума прибавится.
    Rusland
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:04
    Тогда мы в ответ потребуем вывести всех армянских торговцев с наших рынков! wassat
    Геркулесыч
    1. rocket757 Сегодня, 16:06
      Интересная идэя!
      Мож ещё шо придумаем?
      rocket757
    2. БВС Сегодня, 16:24
      А причем тут пограничники в Армении? Какая связь?
      БВС
      1. БМП-2 Сегодня, 17:49
        Так а какая связь между российскими пограничниками и суверенитетом Армении??? request Или они каким-то чудным образом мешают проводить Армении независимую внутреннюю и внешнюю политику???
        БМП-2
        1. БВС Сегодня, 17:55
          А зачем они там? В Киргизии и Казахстане их же нет!
          БВС
    3. БМП-2 Сегодня, 17:51
      А к стати, да: для начала, приставить к каждому торговцу по пограничнику. С собакой! laughing
      БМП-2
    4. Incvizitor Сегодня, 17:55
      Тогда боюсь в Армении места не хватит с таким наплывом населения...
      Incvizitor
  8. vasilkovichi Сегодня, 16:05
    Вот турки то рады будут.
    vasilkovichi
    1. BerBer Сегодня, 16:25
      Ваш комментарий самый правильный. Если мы выведем свои войска, то у Армении и государства не будет.
      BerBer
      1. БМП-2 Сегодня, 17:52
        А активистам не нужно государство. Им нужен суверенитет! laughing lol
        БМП-2
      2. БВС Сегодня, 17:56
        В Казахстане не российских войск да и российских пограничников тоже, а государство есть.
        БВС
        1. БМП-2 Сегодня, 18:06
          В свете последних событий, надолго ли? winked
          БМП-2
          1. БВС Сегодня, 18:13
            Вы сомневаетесь в жизнестойкости государства Казахстан? У Вас есть для этого какие то подтверждающие сведения или просто Вы так думаете по простоте своей душевной?
            БВС
  9. урман Сегодня, 16:07
    оказывающих помощь армянским коллегам в охране рубежей страны.
    При этом отмечается, что присутствие российских пограничников в Армении является чуть ли не ущемлением армянского суверенитета.\\\\\\\\\\\\\\\\\
    А не хотят ли они , для поддержания армянского суверенитета,
    чтобы Россия вывела всех граждан Армении, проживающих на территории РФ ПОСЛЕ 91 Г обратно на Родину, Мать их7
    урман
    1. БВС Сегодня, 16:18
      А что, присутствие российских пограничников на территории Армении как-то влияет на дружбу двух народов, на политико-экономические отношения и т.д.? Ведь в Казахстане и Киргизии нет российских пограничников, и ничего, и ни кто не предлагает вывести все граждан Казахстана и Киргизии "проживающих на территории РФ ПОСЛЕ 91 Г обратно на Родину, Мать их". Почему разный подход?
      БВС
      1. урман Сегодня, 17:47
        А ведь , там ни кто не предлагал, как во время земля тресения в Спитаке,
        Нафиг чтобы приехали , специалисты из России, (хотя до фига были с КУБАНИ)ДО СИХ ПОР ЭТО ПОМНЮ, эту дамочку, защитницу армянской культуры!
        Ну и где они сейчас? Все в России, грызите камни!
        А у нас есть , так называемые Русские Армяне,С которыми мы связаны сто летней и более историей!!!!!!!!!!!!
        урман
  10. Злой 55 Сегодня, 16:09
    Коньячка переели что-ли..или забыли 23 апреля 1915 года...
    Злой 55
  11. мерцание Сегодня, 16:10
    Семь, пускай и армянских, пускай и активистов не мог отражать мнение всего народа
    мерцание
  12. SCHMEL Сегодня, 16:12
    7 армянских "активистов"

    Русское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2017 года», в который вошли семь бизнесменов армянского происхождения. Совпадение? laughing

    SCHMEL
    1. garnik Сегодня, 17:27
      Один из них построил на свои средства стадион в Краснодаре, который не окупится и при жизни его детей(дочь), по его словам.Не считая детских футбольных школ.
      garnik
      1. APASUS Сегодня, 17:47
        Цитата: garnik
        Один из них построил на свои средства стадион в Краснодаре, который не окупится и при жизни его детей(дочь), по его словам.Не считая детских футбольных школ.

        Стадионы в принципе не могут окупаться,это такая специфика,вот по этому там часто строят многопрофильные комплексы для выставок ,выступления артистов ,ярмарок.При таком использование сооружение себя окупает к моменту сноса
        APASUS
      2. SCHMEL Сегодня, 18:13
        Цитата: garnik
        Один из них построил на свои средства стадион в Краснодаре, который не окупится и при жизни его детей(дочь), по его словам.Не считая детских футбольных школ.

        Президент клуба и стал инвестором, это не секрет smile Проектировали немцы, строили турки. Стадион высшей категории FIFA. А потраченных денег что жалеть, лишь бы память осталась добрая, да и в гробу карманов нет sad

        SCHMEL
  13. Хаджи Мурат Сегодня, 16:13
    Альберт Багдасарян, Арман Меликян, Давид Санасарян, Егише Петросян, Карапет Рубинян, Овсеп Хуршудян, Петрос Макеян что теперь им делать? армяне не хотите врезать им по полной?
    Хаджи Мурат
  14. Lek38 Сегодня, 16:23
    Хахах это просто жесть прочитал комменты !
    Вышла какая то новость ,любая негативная о любой бывшей пост-советской стране .
    На ВО начинается вой,одинаковый вой на все случаи жизни, выведем ваших торговцев,мигрантов )))
    Вот и контингент ВО на лицо ,да в целом это слова простого русского обывателя .
    А обывателя в РФ, автоматически можно причислить в ранг, жертва Киселева,Соловьева .
    Точно такие же русские разрушили Советский союз ,и продолжают разрушать .
    На столько что ,начинаешь брезгать всем что связано с Россией .
    Граждане великой мать его за ногу державы ,при любом казусе с соседями грозятся выгнать мигрантов ))
    Ну как можно быть такими глупыми ,да уже лет так десять выгоняют этих мигрантов .
    А те кто остались за возможность работать платят вашему государству ,другие получили гражданство .
    Как можно пугать тем что ваши органы делают уже много лет ?Почему вы такие непробиваемые ?))
    Да проблема дураков и дорог в России нерешаема .
    Lek38
    1. БМП-2 Сегодня, 18:01
      Лек(сандр)? Не кажется ли Вам, что называть людей глупыми, ожидая, что они от этого поумнеют - это совсем не то, что можно было бы назвать мудрым поведением? wink
      БМП-2
      1. Lek38 Сегодня, 18:05
        Кажется соглашусь с вами! Но как говорится какой контингент такие и темы для разговора .
        На ВО любое альтернативное мнение встречается штыками .Комментарии в любой теме тому подтверждение .
        Lek38
        1. БМП-2 Сегодня, 18:25
          Цитата: Lek38
          какой контингент такие и темы для разговора. На ВО любое альтернативное мнение встречается штыками .Комментарии в любой теме тому подтверждение.

          Мне данный вывод кажется слишком уж глобальным и несколько скоропалительным. Конечно, Вы правы, контингент выбирает те темы, которые ему интересны. yes Впрочем, есть ещё такая вещь, как эффект самореализующихся пророчеств: каждый находит подтверждение тому, что считает истинным! wink Понятно, что зачастую - это оч-чень далеко от реальности... Возьмём, к примеру, раздел сайта "Вооружение" - там то каким образом может сказываться влияние Киселёва? laughing
          А по поводу "невосприятия" альтернативных мнений - ну, здесь так и вообще всё просто: всё зависит от того, какую цель человек перед собой ставит. Одни - просто хотят высказаться. Другие - хотят быть услышанными. Ну и, потому выбор слов у первых разительно отличается от вторых. smile
          БМП-2
  15. uran Сегодня, 16:26
    В Армении всегда были настроения против России . Так что новость не нова ))
    uran
    1. garnik Сегодня, 17:13
      Не путайте с т.н. Азербайджаном. Настроение против России появились ,после продажи врагу своего союзника вооружений. И такие настроения только в аффилированных сша структурах. В народе вы едва найдете таких людей.
      garnik
  16. Zaurbek Сегодня, 16:27
    У Армяней к РФ какие то претензии есть? Там постоянно какие то националисты что то рассказывают....Мне кажется у них в генах должна быть память и о турках и о персах....
    Zaurbek
  17. HAM Сегодня, 16:34
    Все эти "активисты",наверняка,ездят на своих автомобилях с армянскими флажочками на торпеде где нибудь на Кубани,Ставрополье или Ростове.
    Родину- Армению надо любить издалека,а то там и в армию могут призвать...
    HAM
    1. Zaurbek Сегодня, 17:39
      Я с Краснодара....наших и РФ будешь гнать-не уедут....
      Zaurbek
  18. Servisinzhener Сегодня, 16:39
    Знаем этих антироссийских активистов. Тоже европейско ориентированные. Только выбирать европейский путь удобно когда имееш с ней границу и нет границы со странами в которых к вам мягко говоря неприязнь. А то после разрыва с Россией может оказаться что армянские пограничники и не нужны. Ведь зачем они на Турецко Азербайджанской границе.
    Servisinzhener
  19. garnik Сегодня, 16:42
    Вообщем спасибо всем кто до меня прокомментировал . Честно, приятно читать ,трезвые суждения. Надо бы их этих семерых в окопы на границу с т.н. Азербайджаном.
    Думаю проблема в том что на мегринском участке границы с Ираном,создали свободную экономическую зону, и оформление документов и не только, сильно затягивается из-за наличия совместно российско-армянских пограничных переходов. Думаю все это решаемо.
    garnik
  20. К-50 Сегодня, 16:51
    Эх, дыбе бы их по спрашивать, на чьи деньги и под чью дудку "банкет". Хотя конечно же и так всё понятно, но на дыбе по спрашивать всё равно лучше. yes
    К-50
  21. TUFAN Сегодня, 16:54
    Цитата: МИХАН
    Цитата: Sauron80
    Зато потом сами прибегут - "Россия, спаси и сохрани", ну те кто выживут конечно прибегут, не только лишь все, мало кто сможет это сделать.

    Так эта кучка на это и рассчитывает, запалить пожар втравить Россию и свалить на запад..Все по шаблону!

    Дык об этом не эта кучка думает, а более обширная масса...
    TUFAN
    1. Zaurbek Сегодня, 17:43
      Там самое большое посольство США в СНГ...если копнуть то всяких мыслителей будет огого...и РФ для них враг - вот в чем загадка. И с Грузинами та же песня... Когда Турки резать начнут (а это у них в крови), вот послушаем песни...
      Zaurbek
  22. TUFAN Сегодня, 16:58
    Цитата: Геркулесыч
    Тогда мы в ответ потребуем вывести всех армянских торговцев с наших рынков! wassat

    Каких ещё торговцев?! У них все политики, профессора и вообще на них держится Россия матушка! А торговцы только наши lol
    TUFAN
    1. Челдон Сегодня, 19:00
      Армяне влезли во власть и центральное телевидение. Меньшов даже не захотел объявлять победителя,а бросил конверт на пол("Сволочи" армянского продюсера).Как какая-нибудь историческая туфта,так продюсер армянский.
      Челдон
  23. sauvage Сегодня, 17:04
    Цитата: Lek38
    Точно такие же русские разрушили Советский союз ,и продолжают разрушать .

    Полностью согласен, за разрушенный Союз виновно руководство тогдашней России, а вот этот вой про высылку всех мигрантов, уже достал, это ваша плата за союзничество. Как только их вышлют, 100% вероятность что Средняя Азия ляжет под Китай, и их он заставит ввести визовый режим с Россией, чтоб не было у них иллюзий о восстановлении прежних отношений.Вы наверное хотите по периметру своих границ иметь "дружественные" республики как например Украина?
    sauvage
  24. TUFAN Сегодня, 17:07
    Цитата: Злой 55
    Коньячка переели что-ли..или забыли 23 апреля 1915 года...

    Не было никакого апреля 1915-го года! Навешали они всем лапшу про так называемый геноцид. Если бы был геноцид то было бы как минимум 3000 захоронений по 500 человек (утверждают о 1 500 000 убиенных). Пусть покажут миру 10 таких захоронений. Турция уже не раз предлагала обнародовать архивные материалы тех времён, армянская сторона всегда отказывалась. Так почему???
    TUFAN
    1. ButchCassidy Сегодня, 17:25
      Государственная позиция современной России как государства определена заявлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 годах» от 14 апреля 1995 г.

      Ранее в совместной Декларации от 24 мая 1915 года стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступлением против человечности.

      Так что ваша позиция маргинальная и определяется исключительно неспособностью признать собственную историю.
      ButchCassidy
      1. Челдон Сегодня, 18:54
        Цитата: ButchCassidy
        Государственная позиция современной России как государства определена заявлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 годах» от 14 апреля 1995 г.

        Ранее в совместной Декларации от 24 мая 1915 года стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступлением против человечности.
        Так что ваша позиция маргинальная и определяется исключительно неспособностью признать собственную историю.

        Когда идет война и все мужчины находятся на фронте и вдруг в тылу некие ребята воспользовавшись этим решили реализовать свои притязания на территорию,я,думаю,это мало кому понравиться. Пришлось снимать войска и замирять восставших. Я никого не оправдываю.
        Челдон
  25. лысова Сегодня, 17:21
    У меня порядка трёх сот знакомых в Армении и среди них много служивых . И ни кто, никогда не был против присутствия ВС России в Армении, все только за! Они понимают, не будь там русских - их просто сожрут. Армяне - хрестьянской веры, во круг неспокойный Ислам, Грузия не в счёт - продалась штатам.
    лысова
  26. TUFAN Сегодня, 17:23

    Песенка старая, как прищемит, сразу в репертуар включают...
    TUFAN
    1. Zaurbek Сегодня, 17:44
      ...непуганые неумные люди.
      Zaurbek
  27. TUFAN Сегодня, 17:26
    Цитата: лысова
    У меня порядка трёх сот знакомых в Армении и среди них много служивых . И ни кто, никогда не был против присутствия ВС России в Армении, все только за! Они понимают, не будь там русских - их просто сожрут. Армяне - хрестьянской веры, во круг неспокойный Ислам, Грузия не в счёт - продалась штатам.

    Ага, хрЕстьянской.. Ислам неспокойный и Грузия продажная...
    TUFAN
  28. Сержант71 Сегодня, 17:31
    Цитата: anjey
    При этом отмечается, что присутствие российских пограничников в Армении является чуть ли не ущемлением армянского суверенитета.
    ну что же ,с такими требованиями дождетесь турецко-азербайджанских на своих границах,вроде древний народ как и израильтяне -выродились уже все мудрые в наше время , остались обыкновенные ...

    Не выродились, а в Россию переехали торговать на каждом углу и на ток-шоу языками трепать. У нас гораздо комфортнее с Азербайджаном воевать, а главное безопаснее.
    Сержант71
  29. TUFAN Сегодня, 17:32
    Цитата: ButchCassidy
    Государственная позиция современной России как государства определена заявлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об осуждении геноцида армянского народа в 1915—1922 годах» от 14 апреля 1995 г.

    Ранее в совместной Декларации от 24 мая 1915 года стран-союзниц (Великобритания, Франция и Россия) массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступлением против человечности.

    Так что ваша позиция маргинальная и определяется исключительно неспособностью признать собственную историю.

    Ну во первых это не моя собственная история. Во вторых Заявления ГосДумы и Декларации европейцев будут достойны внимания тогда, когда те же документы будут приняты в отношении допустим индейцев Америки, рохинья в Мьянме или алжирцев. Вы типа самый умный или самый объективный...
    TUFAN
  30. Incvizitor Сегодня, 17:52
    Я вот видя всяких "Рамзиков" (таких кстати много по сети гуляет) порой думаю а может убрать базы? Ну пусть их турки с Азербайджаном вынесут, надоели они уже...
    Incvizitor
    1. БВС Сегодня, 17:59
      Украина не выдворила российские базы из Крыма вовремя, так и Крыма решилась.
      БВС
      1. Дормидонт Сегодня, 18:09
        А всему виной мягкотелый Сталин, который не повесил бандеровцев всех до единого
        Дормидонт
        1. БВС Сегодня, 18:17
          Скучаете по СССР сталинских времен? Есть только один вопрос - а кто ВЫ были бы в то время? Ведь многие были и лагерными охранниками и сидельцами в тех лагерях. И сейчас трудно прогнозировать кого бы вешали, может быть и Вас. Удачи Вам!
          БВС
      2. Incvizitor Сегодня, 18:17
        Украина не выдворила пи.досов с майдана в 2014г. и Украины лишилась.
        Incvizitor
  31. Дормидонт Сегодня, 18:08
    Все иуды всегда плохо кончают
    Дормидонт
  32. unignm Сегодня, 18:26
    вот когда соседи в гости постучат не орите.
    unignm
  33. ЦУС-ВВС Сегодня, 18:31
    помнится в Афгане тоже была пешаварская семёрка. 7 мусульманских как бы сейчас назвали радикальных террористических партий
    ЦУС-ВВС
  34. Челдон Сегодня, 18:55
    ЕРЕВАН, 16 января 2018, 21:49 — REGNUM У здания посольства России в Армении 16 января прошла акция студентов из Сирии. Они выразил благодарность России за содействие установлению мира в Сирии.

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    НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
    Участники акции подготовили письмо, в котором, в частности, отмечено: «От имени сирийских студентов, которые учатся в Армении, выражаем благодарность президенту, армии, народу Сирии и всем тем, которые встали на защиту сирийского народа, оценив при этом его волю по противостоянию террористическим действиям. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы выразить слова благодарности и президенту России Владимиру Путину, российскому народу, который на протяжении истории имел особые отношения с народом Сирии. Все это время Москва была рядом с Дамаском, как на дипломатическом фронте, так и на поле битвы, ведя борьбу против международного терроризма. Мы благодарим дружественную Российскую Федерацию за продолжительное содействие Сирии. Слава Вам, слава побеждающей Сирии!».
    Челдон
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