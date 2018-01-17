7 армянских "активистов" выступили за вывод российских пограничников из республики
Армянское издание Lragir выходит с материалом, в котором говорится о новой инициативе так называемых активистов республики. Речь идёт о предложении, которое касается вывода с территории Армении российских пограничников, оказывающих помощь армянским коллегам в охране рубежей страны.
Для справки: совместная охрана государственной границы Армении Пограничными войсками ФСБ РФ и Службы нацбезопасности Армении осуществляется на основании межправительственного соглашения от 1992 года. Российские пограничники задействованы на участках границы Армении с Ираном и Турцией.
Армянские активисты, имена которых опубликованы (Альберт Багдасарян, Арман Меликян, Давид Санасарян, Егише Петросян, Карапет Рубинян, Овсеп Хуршудян, Петрос Макеян) выступают за то, чтобы армянские пограничники выполняли функции по охране границы без посторонней помощи. При этом отмечается, что присутствие российских пограничников в Армении является чуть ли не ущемлением армянского суверенитета.
Из опубликованного «воззвания» упомянутых активистов, которые так и не сообщили, какую именно организацию представляют:
А далее становится понятно, откуда «растут ноги» у этого заявления и с какой целью оно озвучивается в отдельных армянских СМИ:
Для справки: совместная охрана государственной границы Армении Пограничными войсками ФСБ РФ и Службы нацбезопасности Армении осуществляется на основании межправительственного соглашения от 1992 года. Российские пограничники задействованы на участках границы Армении с Ираном и Турцией.
Армянские активисты, имена которых опубликованы (Альберт Багдасарян, Арман Меликян, Давид Санасарян, Егише Петросян, Карапет Рубинян, Овсеп Хуршудян, Петрос Макеян) выступают за то, чтобы армянские пограничники выполняли функции по охране границы без посторонней помощи. При этом отмечается, что присутствие российских пограничников в Армении является чуть ли не ущемлением армянского суверенитета.
Из опубликованного «воззвания» упомянутых активистов, которые так и не сообщили, какую именно организацию представляют:
Передача охраны государственной границы Армении с Исламской Республикой Иран силам армянских пограничных войск имеет целью не только восстановление суверенных прав Армении, но и укрепление нашей обороноспособности на мегринском стратегическом участке – на случай вооруженного нападения на нас со стороны Нахичевана. То есть на этом участке армянские погранвойска будут осуществлять функции дополнительного оборонного резерва, что не входит в задачи российских пограничников.
А далее становится понятно, откуда «растут ноги» у этого заявления и с какой целью оно озвучивается в отдельных армянских СМИ:
Призываем граждан нашей страны, общественно-политические организации и средства массовой информации обьединить усилия во имя продвижения идеи полноценного восстановления суверенитета Армении. Если наши вышеуказанные предложения не найдут должного отклика у адресата, мы оставляем за собой право предпринимать акции активного протеста, о чем дополнительно уведомим общественность.
Использованы фотографии: news.day.az
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