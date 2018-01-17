Впервые в истории ВКС: Тяжелые истребители совершили посадку на автотрассу

Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом — самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо

Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 и Су-27 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу, сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.— сказал Астафьев, уточнив, что маневр производился на автодороге, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.Он подчеркнул, что впервые в истории ВКС тяжелые истребители приземлились на автомобильную автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов, добавили в пресс-службе округа.