Впервые в истории ВКС: Тяжелые истребители совершили посадку на автотрассу
Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 и Су-27 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу, сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
Он подчеркнул, что впервые в истории ВКС тяжелые истребители приземлились на автомобильную автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.
Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов, добавили в пресс-службе округа.
Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом — самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо— сказал Астафьев, уточнив, что маневр производился на автодороге, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.
Он подчеркнул, что впервые в истории ВКС тяжелые истребители приземлились на автомобильную автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.
Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов, добавили в пресс-службе округа.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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