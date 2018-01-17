19:09 17 января

Впервые в истории ВКС: Тяжелые истребители совершили посадку на автотрассу

Истребитель-бомбардировщик Су-34 и два тяжелых истребителя Су-30М2 и Су-27 в ходе летно-тактических учений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа совершили посадку на автотрассу, сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.



Посадка трех истребителей оперативно-тактического класса проходила конвейерным способом — самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо
— сказал Астафьев, уточнив, что маневр производился на автодороге, ведущей из Ростовской в Волгоградскую область.


Он подчеркнул, что впервые в истории ВКС тяжелые истребители приземлились на автомобильную автотрассу. До этого такое упражнение выполняли лишь штурмовики и легкие истребители.

Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров. При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов, добавили в пресс-службе округа.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
26

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 17:22
    У нас третьи сутки сильные снегопады, и ветер порывистый! Да и движение в области по трассам бешеное! Так что пилоты реально молодцы! !! soldier ++++++++!!!!!
    Геркулесыч
    1. Андрей К Сегодня, 18:05
      Цитата: Геркулесыч
      ...Так что пилоты реально молодцы!!!...

      Теперь за наши ВКС совершенно спокоен! good
      Возможность приземляться на автобаны наших "партнёров" отработана! laughing
      А опасений прибалтов, поляков, румын, "братушек" болгар, незалежно-переможных небратьев - "сдерживающих натиск" русской армады, ещё не озвучено? wassat
      Андрей К
      1. Елена Захарова Сегодня, 18:17
        Цитата: Андрей К
        Теперь за наши ВКС совершенно спокоен

        Реально молодцы!
        Браво!
        Елена Захарова
    2. Маз Сегодня, 18:35
      А ширина трассы в Европе в одну сторону какая? Подзабыл. Сколько там полос?
      Маз
    3. Svist Сегодня, 19:05
      Я ни грамма не сомневался, что наши смогут! Не понятен ажиотаж. Представим боевые действия. Самолёт подбит, или аэродром уничтожен - садится на шоссе. И что дальше? Его заправит, загрузит БК проезжающий мимо патриот что ли? Я ни грамма не хочу приуменьшить квалификацию наши пилотов, но всё же! Это, на мой взгляд, экстремальная ситуация. Современный самолёт привязан к авиабазе. Прошли те времена когда пилоты спасали своих сбитых товарищей, приземляясь, а затем взлетая на самолётах в поле, под ружейным огнём противника. Я не прав?
      На счёт "бешеного движения". Если оно не было перекрыто - это преступление. В чём я сомневаюсь, в смысле что не было перекрыто.
      Svist
  2. Владимир16 Сегодня, 17:23
    Молодцы! А дорога всего в две полосы. Узкая.
    Владимир16
    1. Злой543 Сегодня, 17:26
      И столбики не убрали ведь... Ювелиры..
      Злой543
    2. Офицер запаса Сегодня, 17:28
      "...самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо..."

      Вот теперь гаишники локти-то кусают. Извините, но дорога - это их хозяйство. Это святое.
      А тут - дикое превышение скорости, езда по двум полосам сразу. Причем ОСАГО нет, запаски нет, гос. номера отсутствуют, габариты транспортного средства превышены! Эх, печалька...
      Офицер запаса
      1. Korsar4 Сегодня, 17:56
        "Приключения итальянцев в России".
        Korsar4
        1. Офицер запаса Сегодня, 18:00
          В фильме Рязанова летчики ПДД уважали. Гаишные машины сопровождения негабаритного транспортного средства были, причем пешеходов самолет пропускал и по требованию инспектора ГАИ останавливался. Порядок был.
          Офицер запаса
      2. Андрей К Сегодня, 18:17
        Цитата: Офицер запаса
        ...Вот теперь гаишники локти-то кусают...

        Просто грустят, что нет ГАИшных истребителей laughing
        Андрей К
        1. LSA57 Сегодня, 18:39
          Цитата: Андрей К
          Просто грустят, что нет ГАИшных истребителей

          пусть в аренду берут laughing
          LSA57
      3. Елена Захарова Сегодня, 18:18
        Цитата: Офицер запаса
        А тут - дикое превышение скорости, езда по двум полосам сразу. Причем ОСАГО нет, запаски нет, гос. номера отсутствуют, габариты транспортного средства превышены! Эх, печалька...

        А Соколов то как расстроится! За Платон дань не собрать!
        Елена Захарова
      4. ДЕДПИХТО Сегодня, 18:27
        Цитата: Офицер запаса
        "...самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо..."

        Вот теперь гаишники локти-то кусают. Извините, но дорога - это их хозяйство. Это святое.
        А тут - дикое превышение скорости, езда по двум полосам сразу. Причем ОСАГО нет, запаски нет, гос. номера отсутствуют, габариты транспортного средства превышены! Эх, печалька...

        Гаишникам сначала все популярно обьяснили.. laughing
        ДЕДПИХТО
      5. sir_obs Сегодня, 18:27
        Ну так гаишников перед этим массово сократили и как раз на этот участок их не хватило
        sir_obs
      6. LSA57 Сегодня, 18:38
        Цитата: Офицер запаса
        Причем ОСАГО нет, запаски нет, гос. номера отсутствуют, габариты транспортного средства превышены!

        аптечку не показали, стёкла на шлемах тонированные, да и выхлоп не проверили, сплошной ужас и кошмар
        LSA57
  3. bk316 Сегодня, 17:23
    A-260? Там вполне подходящие участки есть.
    А вот командарму такие маневры совершать наверно не надо.
    bk316
    1. Piramidon Сегодня, 17:40
      Цитата: bk316
      А вот командарму такие маневры совершать наверно не надо.

      Всегда уважал командиров, которые говорили: "Делай, как я", а не - "Делай, как я сказал".
      Piramidon
      1. МИХАН Сегодня, 17:45
        Цитата: Piramidon
        При этом за штурвалом одного из истребителей находился командующий армией Виктор Севостьянов,

        Согласен , в этой ситуации командующий взял всю ответственность на себя и думаю верный ход был..Уважаю! Спасибо .. soldier Теперь дороги надеюсь будут на совесть делать ??? Везде аэродромы и не дай Бог схалтурят.. negative
        МИХАН
      2. LSA57 Сегодня, 18:08
        Цитата: Piramidon
        Всегда уважал командиров, которые говорили: "Делай, как я",

        актуально во все времена. так должен поступать каждый уважающий себя командир
        LSA57
        1. bk316 Сегодня, 18:12
          должен поступать каждый уважающий себя командир

          Ага конечно а главный маршал артиллерии должен сам болванки кидать кило по 50. stop
          Прошли времена, когда командармы в атаку ходили.
          bk316
          1. LSA57 Сегодня, 18:21
            Цитата: bk316
            Ага конечно а главный маршал артиллерии должен сам болванки кидать кило по 50.

            для этого другие командиры есть. собственный пример можно показывать и в других ситуациях.
            Прошли времена, когда командармы в атаку ходили.

            да вроде их туда никто и не гонит. а вот командир роты вполне может собственным примером в атаку поднять. и не надо передёргивать!!! а о договоритесь, что я призываю Верховного самолично в Сирии воевать
            LSA57
      3. bk316 Сегодня, 18:14
        Всегда уважал командиров

        Ага. Вы хоть раз в жизни вживую видели командующего армией, да еще чтоб он сказал "делай как я" ?
        Я вот например приказов ни от кого старше комдива не слышал.
        Или вы чисто диванный, тогда да.
        bk316
        1. Piramidon Сегодня, 18:31
          Цитата: bk316
          Всегда уважал командиров

          Ага. Вы хоть раз в жизни вживую видели командующего армией, да еще чтоб он сказал "делай как я" ?
          Я вот например приказов ни от кого старше комдива не слышал.
          Или вы чисто диванный, тогда да.

          Не знаю, какие командиры вам достались, но мой командующий ВВС Северного флота Потапов Виктор Павлович именно так не только говорил, но и делал. И с ним я до сих пор общаюсь. Ну а если считать мои 25 "календарей" в тех же ВВС СФ лёжкой на диване, тогда конечно - вы у нас великий СЛУЖАКА или действительно диванный ТРОЛЛЬ, с которым комдивы, явно, не общались, а тем более не отдавали приказы.
          Piramidon
        2. ланс Сегодня, 18:42
          вам просто с армией не повезло.
          ланс
    2. demo Сегодня, 18:49
      Если мне не изменяет память, то командующий не армией, а ВДВ - Маргелов прыгал до последнего дня.
      И ничего страшного не случилось.
      Знал о ситуации не из докладов, а из личного опыта.
      demo
  4. ioan-e Сегодня, 17:24
    Красавцы! Своими глазами видел как в Саратовской области транспортные ЭЛ-410 на трассу (бетонку) садились. Невероятное зрелище!
    ioan-e
    1. ланс Сегодня, 17:38
      л-400 способен садиться на уплотненный грунт. видел и неоднократно.
      ланс
  5. iliitchitch Сегодня, 17:36
    "..совершили посадку на автотрассу.." . Где "совершили"? Касание да , было , молодцы , это сложно , где посадка ? Лишь бы отбалаболить этим баранам со второй древнейшей в дипломе . Брешут , собаки , уже скоро каждую новость по 8 раз перепроверять придёться .
    iliitchitch
    1. Piramidon Сегодня, 17:51
      Цитата: iliitchitch
      "..совершили посадку на автотрассу.." . Где "совершили"? Касание да , было , молодцы , это сложно , где посадка ? Лишь бы отбалаболить этим баранам со второй древнейшей в дипломе . Брешут , собаки , уже скоро каждую новость по 8 раз перепроверять придёться .

      А вам нужно, чтобы на пол дня перекрыли оживленную автостраду, чтобы они по ней рулили и взлетали... Обозначили посадку и хватит. А из вас, как из унитаза полезло - "собаки", бараны", брешут". Элементарное чувство такта у вас напрочь отсутствует, что не приветствуется на этом сайте. Честь имею, диванный "генерал-майор" с неоконченным ФЗУ.
      Piramidon
      1. BABAY22 Сегодня, 18:24
        Товарищ iliitchitch просто возмущен неточностью формулировок журналистов. Вместо "тяжелые истребители совершили посадку" следовало писать "пилоты тяжелых истребителей отработали посадку". Ну, что ж, журналист - профессия широкопрофильная, и не знание таких нюансов им простительно.
        А тов. iliitchitch, возможно, очень желал увидеть живой самолет на "обочине" дороги, а тут бац, и нету самолетов. Вот и возмущается.
        BABAY22
        1. Piramidon Сегодня, 18:44
          Цитата: BABAY22
          Товарищ iliitchitch просто возмущен неточностью формулировок журналистов.

          Вполне возможно. Но меня больше возмутило, в каких выражениях это было сказано. "Братки" 90-х нервно закусывают капустой за углом.
          Piramidon
          1. BABAY22 Сегодня, 19:07
            good good good
            Нормально сказал
            BABAY22
        2. ланс Сегодня, 18:44
          а отработка взлет-посадки разве не так делается? сел прокатился от 20 до 100 метров взлет, товарищ просто не летун.....
          ланс
      2. alexvdv78 Сегодня, 18:47
        Вообще-то новость слегка не права! Такое было и не раз,а два раза точно. На автодороге Хабаровск -Комсомольск-на-Амуре есть участок с 89 по 92 км его все называют взлёткой. Там бетонка покрытая асфальтом. Несеолько лет назад, летом, дважды перекрывали дорогу на учения. Разметку подновили ,подлатали полотно и полетели...Народ в автобусах и машинах несколько часов в 30 градусную жару ждал когда откроют движение. Посадку в чистом виде сделали только вертолеты ми8 и ми26 с рулежкой,остановкой двигателей,запуском,рулежкой и взлетом. Су 27 имитировали посадку с касанием задних шасси,пробегом и взлетом. Так что не надо писать,что впервые в истории. Ля ля ля. Есть так же участок на трассе Хабаровск -Владивосток в позапрошлом году была там тренировка,но там су 25 с черниговского полка отрабатывали посадку и взлет.
        alexvdv78
  6. LSA57 Сегодня, 17:40
    в ютубе давно уже видео было. там правда МИГ-2 и СУ-25. но Су-30М2 и Су-27 это действительно уникально
    LSA57
    1. Piramidon Сегодня, 17:45
      Цитата: LSA57
      в ютубе давно уже видео было. там правда МИГ-2 и СУ-25. но Су-30М2 и Су-27 это действительно уникально

      То были ВВС Беларуси.
      Piramidon
      1. LSA57 Сегодня, 18:10
        Цитата: Piramidon
        То были ВВС Беларуси.

        и тем не менее вторая часть поста не отменяется
        LSA57
  7. Симон Сегодня, 17:41
    О! Хорошие "запасные" автотрассовые аэродромы good wink
    Симон
    1. LSA57 Сегодня, 18:12
      Цитата: Симон
      О! Хорошие "запасные" автотрассовые аэродромы

      некоторые участки с таким расчётом и делали. я в Липецкой области один участок как минимум знаю
      LSA57
  8. Симон Сегодня, 17:46
    Цитата: iliitchitch
    "..совершили посадку на автотрассу.." . Где "совершили"? Касание да , было , молодцы , это сложно , где посадка ? Лишь бы отбалаболить этим баранам со второй древнейшей в дипломе . Брешут , собаки , уже скоро каждую новость по 8 раз перепроверять придёться .

    Какую то чушь несешь! В свое время, в 1945, в Германии наши самолеты то же на автотрассу садились, заправлялись, взлетали и опять в бой. fool
    Симон
    1. iliitchitch Сегодня, 17:52
      Цитата: Симон
      Какую то чушь несешь! В свое время, в 1945

      1945-й причём , и в чём , кстати , чушь ? А вот насчёт кое-какеров у нас в стране всегда полный порядок был , просто сейчас это явление во всех сферах зашкаливает , что не может не напрягать hi .
      iliitchitch
  9. Bronevick Сегодня, 17:47
    Ни одной посадки не увидел.
    Bronevick
    1. Piramidon Сегодня, 18:13
      Цитата: Bronevick
      Ни одной посадки не увидел.

      Как говорил классик: "Рожденный ползать, не путайся на взлетной полосе". Советую посмотреть, как отрабатывают ПОСАДКИ на авианосцы.
      Piramidon
      1. Bronevick Сегодня, 18:24
        Что то я в заголовке не увидел упоминание отработки, написано совершили посадку. Посадка есть? Нет.
        Bronevick
    2. LSA57 Сегодня, 18:14
      Цитата: Bronevick
      Ни одной посадки не увидел

      такой задачи и не ставилось. касание ипробежка, это в принципе и есть помадка. а вот на весь день перекрывать оживлённую автостраду не совсем порядочно
      LSA57
    3. Дмитрий444 Сегодня, 18:52
      Касание шасси о ВПП считается посадкой, смысла в остановке самолета нет никакого, это умеют все.
      Дмитрий444
  10. Симон Сегодня, 17:50
    Цитата: bk316
    A-260? Там вполне подходящие участки есть.
    А вот командарму такие маневры совершать наверно не надо.

    Цитата: Офицер запаса
    "...самолеты касались асфальта и, "пробежав" несколько десятков метров по дороге, вновь взмывали в небо..."

    Вот теперь гаишники локти-то кусают. Извините, но дорога - это их хозяйство. Это святое.
    А тут - дикое превышение скорости, езда по двум полосам сразу. Причем ОСАГО нет, запаски нет, гос. номера отсутствуют, габариты транспортного средства превышены! Эх, печалька...

    Эх! Тоска. belay Догнать не успели. crying laughing
    Симон
  11. Egorovich Сегодня, 17:54
    Круто мужики сработали!!! Супер!!!
    Egorovich
  12. Громобой Сегодня, 18:10
    Поздравляю лётчиков и их летающего командарма!Теперь им надо в "Платон" отчислять.)))
    Громобой
  13. Razvedka_Boem Сегодня, 18:13
    Ну вроде шоссе (не все и не везде) проектировались и с расчетом на аварийную посадку..
    Razvedka_Boem
  14. Старый военрук Сегодня, 18:20
    Молодцы! На то они и русские лётчики. Поздравления от всей души.
    Старый военрук
  15. DimanC Сегодня, 18:21
    Всегда прикалывает, когда самолет садится при боковом ветре :-) Самое интересное - это вовремя отпустить педаль, чтобы перед касанием выровнять нос по полосе
    DimanC
  16. вакса Сегодня, 18:26
    Трасса "Таврида" в Крыму явно подойдет, когда построят. А вот украм срочно надо перекапывать дороги на Киев, а Порошенко пересадить на телегу.
    вакса
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 18:26
    вот фулуганы :))) Молодцы! вот ещё приучить наши ВВС как во времена ВОВ летать с грунтов аэродромов. ведь во время войны все бетонки разбомбят
    ЦУС-ВВС
    1. ланс Сегодня, 18:48
      уже кое что придумали, но бомберы не взлетят.
      ланс
  18. demo Сегодня, 18:36
    Классно ребята! Показали что умеют!
    Дай Бог чтобы причин садится не на родной аэродром не было.
    demo
  19. trahterist Сегодня, 18:39
    Цитата: Маз
    А ширина трассы в Европе в одну сторону какая? Подзабыл. Сколько там полос?

    А в Великобритании ещЁ уже чем в других европах!
    Отбитые зеркала у авто-самое распространенное явление для водителей, кто приехал с континента. По себе и знакомым сужу, кто в теме-поймет.
    trahterist
  20. КВУ-НСвД Сегодня, 18:44
    Да ладно впервые - в СССР были участки автотрасс предназначенных для взлёта-посадки , и несколько лет назад были вроде подобные учения ?
    КВУ-НСвД
  21. Хаджи Мурат Сегодня, 18:48
    теперь смогут сесть на шоссе где нибудь между Киевом и Житомиром....)
    Хаджи Мурат
Картина дня