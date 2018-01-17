В Турции разбился военно-транспортный самолет

Около 12.50 самолет пропал с радаров, после чего были оперативно начаты поисково-спасательные мероприятия. В 14.30 в северной части озера Эгирдир были обнаружены обломки самолета и тела трех погибших

Турбовинтовой военно-транспортный самолет ВВС Турции CASA CN-235 разбился вскоре вылета с авиабазы близ города Эскишехир, сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на губернатора провинции Шехмуса Гюнайдына.Губернатор отметил, что катастрофа произошла в труднодоступной горной местности в районе населенного пункта Ялвач. Погибло три человека.Информацию подтвердили в генштабе ВС Турции. По сообщению генштаба, самолет CASA СN-235 приписан к базе ВВС Турции в провинции Эскишехир, полет осуществлялся в рамках плановой летной подготовки, на борту находились два пилота и техник.— говорится в сообщении турецкого военного ведомства.В Эскишехире базируются эскадрильи турецких истребителей-бомбардировщиков, а также транспортники CN-235 и вертолеты.