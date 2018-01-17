19:08 17 января

В Турции разбился военно-транспортный самолет

Турбовинтовой военно-транспортный самолет ВВС Турции CASA CN-235 разбился вскоре вылета с авиабазы близ города Эскишехир, сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на губернатора провинции Шехмуса Гюнайдына.

В Турции разбился военно-транспортный самолет


Губернатор отметил, что катастрофа произошла в труднодоступной горной местности в районе населенного пункта Ялвач. Погибло три человека.


Информацию подтвердили в генштабе ВС Турции. По сообщению генштаба, самолет CASA СN-235 приписан к базе ВВС Турции в провинции Эскишехир, полет осуществлялся в рамках плановой летной подготовки, на борту находились два пилота и техник.

Около 12.50 самолет пропал с радаров, после чего были оперативно начаты поисково-спасательные мероприятия. В 14.30 в северной части озера Эгирдир были обнаружены обломки самолета и тела трех погибших
— говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

В Эскишехире базируются эскадрильи турецких истребителей-бомбардировщиков, а также транспортники CN-235 и вертолеты.

Использованы фотографии: http://axar.az/
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Комментарии 13

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  1. zzdimk Сегодня, 18:39
    Жаль летчиков и экипаж. Пофиг, какой страны. Они же просто люди.
    zzdimk
    1. 210окв Сегодня, 18:43
      Авиация дело опасное..Родственникам соболезнование...
      210окв
    2. Muvka Сегодня, 18:51
      Цитата: zzdimk
      Жаль летчиков и экипаж. Пофиг, какой страны. Они же просто люди.

      Интересно, а генерал НАТО, нажимающий на красную кнопку для ядерного удара по нашей стране, тоже просто человек?
      Muvka
  2. МИХАН Сегодня, 18:40
    Я сожалею, реально..(хотя вспомнил и наших сбитых летчиков)..
    МИХАН
    1. rpek32 Сегодня, 19:03
      у тебя случайно брата нет?
      rpek32
  3. Елена Захарова Сегодня, 18:40
    Старинный хлам, сляпанный испанцами в содружестве с Индонезией.
    Елена Захарова
    1. Балу Сегодня, 18:42
      Цитата: Елена Захарова
      Старинный хлам, сляпанный испанцами в содружестве с Индонезией.

      Не разобрал какая марка аэроплана? На фото пепилац напоминает что-то удивительно знакомое. winked
      Балу
      1. Piramidon Сегодня, 18:49
        Цитата: Балу
        Цитата: Елена Захарова
        Старинный хлам, сляпанный испанцами в содружестве с Индонезией.

        Не разобрал какая марка аэроплана? На фото пепилац напоминает что-то удивительно знакомое. winked

        По классу и ТТХ близок к Ан-26
        ЛТХ CASA CN-235:
        Модификация CN.235
        Размах крыла, м 25.81
        Длина самолета,м 21.353
        Высота самолета,м 8.177
        Площадь крыла,м2 59.10
        Масса, кг
        пустого самолета 8800
        максимальная взлетная 16500
        Внутреннее топливо, кг 4230
        Тип двигателя 2 ТВД General Electric CT7-9C
        Мощность, кВт 2 х 1394.5
        Максимальная скорость, км/ч 445
        Крейсерская скорость, км/ч 248
        Практическая дальность, км 4355
        Дальность действия, км 1501
        Практический потолок, м 8110
        Экипаж, чел 2-3
        Полезная нагрузка: 48 солдат или 46 парашютистов или 24 носилки и 4 сопровождающих или 6000 кг груза.
        Piramidon
      2. Елена Захарова Сегодня, 19:00
        Цитата: Балу
        На фото пепилац напоминает что-то удивительно знакомое.

        Casa CN-235 — лёгкий турбовинтовой военно-транспортный самолёт.

        Разработан консорциумом Airtech во главе с испанской фирмой CASA и индонезийской фирмой Industri Pesawat Terbang Nusantara. Первый полёт прототипа самолёта состоялся в мае 1981 года.
        Елена Захарова
  4. понтелеймон5230 Сегодня, 18:44
    Курды начали использовать американские ПЗРК?
    понтелеймон5230
  5. Rusland Сегодня, 18:45
    Летчики это элита любой армии, жаль, соболезнования их семьям.
    Rusland
  6. Симон Сегодня, 18:49
    А, не курдская это диверсия? what
    Симон
    1. Балу Сегодня, 19:07
      Цитата: Симон
      А, не курдская это диверсия? what

      Почему сразу диверсия? Ошибки пилотирования в горах и у наших пилотов самых квалифицированных бывали. Наконец износ оборудования. Пару лет назад показывали в новостях как Ан-22 заходил на посадку в Африке, при этом медленно вращаясь вокруг своей продольной оси. Жуткое зрелище.
      Балу
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