Это ущербная точка зрения. Сами высказывания о существовании российской угрозы для Швеции опасны, ведь они меняют дружелюбное отношение между нашими странами на негативное.

Эта война будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон. Она приведёт к концу шведской нации. Нам нужно принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между великими державами, а не способствовать её усилению, следуя в фарватере внешней политики США.