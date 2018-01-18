07:16 18 января

Бывший шведский посол в РФ: Война с Россией уничтожит шведскую нацию

РИА Новости со ссылкой на издание Vestmanlands Läns Tidning (VLT) приводит заявления бывшего посла Швеции в России Свена Хирдмана. По словам Хирдмана, который несколько лет прожил в РФ (1994-2004), нашим странам необходимо работать над повышением уровня доверия друг к другу.

Шведский дипломат открыто говорит о том, что в Швеции культивируется мнение о том, что Россия – агрессивная держава, которая несёт угрозу своим соседям.

Хирдман:
Это ущербная точка зрения. Сами высказывания о существовании российской угрозы для Швеции опасны, ведь они меняют дружелюбное отношение между нашими странами на негативное.



По словам бывшего посла, ещё более опасны заявления о том, что Швеции необходимо готовиться к военному конфликту с Российской Федерацией.

Бывший шведский посол в РФ: Война с Россией уничтожит шведскую нацию


Хирдман:
Эта война будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон. Она приведёт к концу шведской нации. Нам нужно принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между великими державами, а не способствовать её усилению, следуя в фарватере внешней политики США.


Таким образом шведский дипломат открыто дал понять, что вся истерия вокруг России набирает обороты из-за откровенного давления со стороны США.

Это очередной пример "прозрения" западных политиков по отношению к России - после того, как они уходят со своих постов на госслужбе.

Использованы фотографии: sverigesradio.se
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:38
    опять, как бывший, так прозрел)) что поделаешь, должности обязывают не иметь мозг
    dik-nsk
    1. faiver Сегодня, 06:46
      должности обязывают выполнять указания тех кто заказывает музыку...
      faiver
    2. Геркулесыч Сегодня, 06:49
      Не бывший, а б/у шный, им попользовались , и поставили в уголок, чтобы не путался под ногами!
      Геркулесыч
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:48
    Г-н Хирдман, а вы лично что в своей жизни сделали, чтобы развеять неготивное отношение к России? За 10 лет службы в нашей стране, вы как и многие другие и через губу не плюнули, а сейчас, видимо, оттого что вас списали в утиль, решили напомнить о себе? sad
    Геркулесыч
  3. Aleks777 Сегодня, 06:48
    Как в кресле осел, как выкинули ванга.
    Aleks777
  4. Safer Сегодня, 06:56
    Нам нужно принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между великими державами

    C каких пор шведы вдруг великими то стали? wassat
    Safer
  5. собаковод Сегодня, 07:07
    Как они уже достали, со своей "российской" угрозой! Создаётся впечатление, что там в правительствах, одни мазохисты! Наверное, есть специальные комнаты, где они, для более достоверного ощущения об угрозе со стороны России, секут друг друга и самих себя плетьми и розгами.
    собаковод
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