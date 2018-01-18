Бывший шведский посол в РФ: Война с Россией уничтожит шведскую нацию
РИА Новости со ссылкой на издание Vestmanlands Läns Tidning (VLT) приводит заявления бывшего посла Швеции в России Свена Хирдмана. По словам Хирдмана, который несколько лет прожил в РФ (1994-2004), нашим странам необходимо работать над повышением уровня доверия друг к другу.
Шведский дипломат открыто говорит о том, что в Швеции культивируется мнение о том, что Россия – агрессивная держава, которая несёт угрозу своим соседям.
Хирдман:
По словам бывшего посла, ещё более опасны заявления о том, что Швеции необходимо готовиться к военному конфликту с Российской Федерацией.
Хирдман:
Таким образом шведский дипломат открыто дал понять, что вся истерия вокруг России набирает обороты из-за откровенного давления со стороны США.
Это очередной пример "прозрения" западных политиков по отношению к России - после того, как они уходят со своих постов на госслужбе.
Шведский дипломат открыто говорит о том, что в Швеции культивируется мнение о том, что Россия – агрессивная держава, которая несёт угрозу своим соседям.
Хирдман:
Это ущербная точка зрения. Сами высказывания о существовании российской угрозы для Швеции опасны, ведь они меняют дружелюбное отношение между нашими странами на негативное.
По словам бывшего посла, ещё более опасны заявления о том, что Швеции необходимо готовиться к военному конфликту с Российской Федерацией.
Хирдман:
Эта война будет иметь катастрофические последствия для обеих сторон. Она приведёт к концу шведской нации. Нам нужно принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между великими державами, а не способствовать её усилению, следуя в фарватере внешней политики США.
Таким образом шведский дипломат открыто дал понять, что вся истерия вокруг России набирает обороты из-за откровенного давления со стороны США.
Это очередной пример "прозрения" западных политиков по отношению к России - после того, как они уходят со своих постов на госслужбе.
Использованы фотографии: sverigesradio.se
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти