20:18 18 января

Главком ВМФ отметил высокий уровень подготовки черноморцев

Главком ВМФ России Владимир Королев совершил рабочую поездку на Черноморский флот, где провел совещание и отметил высокий уровень подготовки военнослужащих, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



«В рамках рабочей поездки главком ВМФ заслушал командование Черноморского флота по ряду вопросов выполнения плана боевой подготовки силами флота в 2018 году и организации работы по дальнейшему развитию береговой инфраструктуры в пунктах дислокации Черноморского флота. В штабе Королев провел совещание, на котором обсуждались вопросы использования новых кораблей, вошедших в состав флота, реализации планов по оснащению флота современными образцами вооружений и военной техники», – говорится в релизе.


Главком отметил на совещании, что «опыт эксплуатации новых боевых кораблей и подводных лодок показал, что черноморцы на новом уровне эффективности стали решать поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности».

Этот опыт будет в дальнейшем учитываться при проектировании и строительстве кораблей. Он позволяет нам еще более точно корректировать курс нашей работы совместно с представителями промышленности, концентрироваться на ключевых направлениях развития и поддержания на должном уровне потенциала флота. Работа по обновлению корабельного состава и береговой составляющей Черноморского флота будет продолжаться,
заключил Королев.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:47
    Уже - Непотопляемый.Много головной боли "друзиам" предоставляет.Но-не лезте и спите спокойно.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
      Цитата: ВЕРЕСК
      Но-не лезте и спите спокойно.

      Не могут западлянщики не лезть - надо же обозначать своё присутствие в регионе . А обтрюханные портки и рапорты об увольнении от ихних мореманов - побочный эффект , не более . lol
      bouncyhunter
  2. Кроу Сегодня, 10:51
    Отметил высокий уровень... Еще бы он отметил что-нибудь другое. Всяк Кулик свое болото Хвалит! Когда слушаю подобные заявления, то вспоминаю канал рен-тв. Там мы всегда самые сильные, самые подготовленные и порвем любого.
    Кроу
    1. Serg65 Сегодня, 10:56
      Цитата: Кроу
      Еще бы он отметил что-нибудь другое.

      laughing Другое он отметил не на камеру и уж поверьте, таких выражений, какими он отметил другое, вы и слышать не слыхивали wassat
      Serg65
  3. Немезида Сегодня, 12:38
    Судя по проекту корвета 20386 сам главком высоким уровнем профессионализма похвастать не может...Ну хоть отдать приказ о достройке для флота РФ трех фрегатов 11356 ума хватило и на том слава богу !
    Немезида
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