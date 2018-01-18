Главком ВМФ отметил высокий уровень подготовки черноморцев

Этот опыт будет в дальнейшем учитываться при проектировании и строительстве кораблей. Он позволяет нам еще более точно корректировать курс нашей работы совместно с представителями промышленности, концентрироваться на ключевых направлениях развития и поддержания на должном уровне потенциала флота. Работа по обновлению корабельного состава и береговой составляющей Черноморского флота будет продолжаться,

Главком ВМФ России Владимир Королев совершил рабочую поездку на Черноморский флот, где провел совещание и отметил высокий уровень подготовки военнослужащих, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.«В рамках рабочей поездки главком ВМФ заслушал командование Черноморского флота по ряду вопросов выполнения плана боевой подготовки силами флота в 2018 году и организации работы по дальнейшему развитию береговой инфраструктуры в пунктах дислокации Черноморского флота. В штабе Королев провел совещание, на котором обсуждались вопросы использования новых кораблей, вошедших в состав флота, реализации планов по оснащению флота современными образцами вооружений и военной техники», – говорится в релизе.Главком отметил на совещании, что «опыт эксплуатации новых боевых кораблей и подводных лодок показал, что черноморцы на новом уровне эффективности стали решать поставленные задачи в своей операционной зоне ответственности».заключил Королев.