20:20 18 января

В Госдуме выразили обеспокоенность увеличением оборонного бюджета Украины

Увеличение оборонаказа, а также количества вооружений на Украине в 2018 году является дестабилизирующим фактором на границе и создает опасность для России, передает РИА Новости заявление председателя Госдумы по обороне Владимира Шаманова.



Недавно Петр Порошенко заявил, что бюджет оборонного заказа на Украине в этом году увеличен на 37%, до $ 732 млн. Он сообщил также, что число антиснайперских комплексов и беспилотников в ВС Украины будет увеличено в 10 и в 4,5 раза, соответственно.


Да, дестабилизирующий фактор… Самая большая опасность в том, что дестабилизирована обстановка на границе,
сказал Шаманов, отвечая на вопрос агентства, есть ли опасность для России в связи с такими действиями украинского руководства.

Он подчеркнул, что в ДНР и ЛНР страдают люди, которым «и без того… нелегко приходится».

Поэтому вместо того, чтобы прекратить войну со своими гражданами, они милитаризируются благодаря американцам,
добавил депутат.

Шаманов подтвердил агентству, что средства на такую милитаризацию, по его мнению, поступают на Украину именно из США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Кот_Кузя Сегодня, 11:46
    Пусть увеличивают траты на оборонку. Каждый потраченный доллар на ВСУ, это удар по пенсиям, зарплатам, дорогам, и прочей инфраструктуре 404.
    Кот_Кузя
    1. Чёрный Сегодня, 11:49
      Оборонный заказ - дело тонкое, его осваивать нада. laughing...говорят на этом фоне резко подорожала недвижимость в Калифорнии и Флориде wassat
      Чёрный
      1. Шура пермский Сегодня, 11:52
        Можно не волноваться , всё равно разворуют
        Шура пермский
    2. vovanpain Сегодня, 11:50
      Да, дестабилизирующий фактор… Самая большая опасность в том, что дестабилизирована обстановка на границе

      А раньше что это был не дестабилизирующий фактор?Или все байки о "братском" народе греют душу. request
      vovanpain
      1. Кот_Кузя Сегодня, 12:03
        Кстати, именно ничтожные расходы на армию, и позволяли Украине до 2014 г содержать такие высокие социальные обязательства как копеечные тарифы для населения, пособия по уходу за ребенком, льготы пенсионерам, многодетным семьям и матерям-одиночкам. Фактически украинцы жили в социализме, просто они все это воспринимали как само собой разумеющееся, и не понимали, что за все надо платить.
        В 2013 г доллар стоил 8 гривней, сейчас 29 гривней. В 2013 г куб газа стоил 93 копейки, теперь 7 гривней. В 2013 г кВт*час стоил 36 копеек, теперь 168 копеек. Литр 92-го бензина в 2013 г стоил 10,5 гривней, теперь же он стоит 29 гривней. То есть цены выросли примерно на 200-600%, а зарплаты и пенсии выросли на 20%. Средняя пенсия сейчас 1500 гривней, что около 45 евро, а средняя зарплата 3000 гривней, что около 90 евро. Так что скачите, небратья, дальше в Европу: к европейским тарифам и ценам, и африканским пенсиям и зарплатам laughing .
        Кот_Кузя
    3. krops777 Сегодня, 12:59
      Увеличение оборонаказа, а также количества вооружений на Украине в 2018 году является дестабилизирующим фактором на границе и создает опасность для России, передает РИА Новости заявление председателя Госдумы по обороне Владимира Шаманова.


      Опасность для России это не увеличение военного бюджета Украины, а наведение в нем порядка, а пока там до этого еще далеко.
      krops777
  2. Чёрный Сегодня, 11:47
    Вооруженные силы ЛДНР начали подготовку персонала для работы с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. laughing
    Чёрный
  3. Egorovich Сегодня, 11:48
    Как всегда, главное зло, это мерзопакостник-матрасия, которая дружно подкладывает дрова в костер конфликта на Донбассе.
    Egorovich
  4. Александр 3 Сегодня, 11:49
    Продажа оружия это самый лучший бизнес США.а за долги они последнюю рубашку и трусы с украинцев сдерут.
    Александр 3
  5. Magic Archer Сегодня, 11:49
    Скоро жрать будет нечего а они военный бюджет увеличивают...Страна непуганых идиотов...С сестрой по скайпу разговаривал,говорит что всё хуже и хуже.Зашла в книжный,хотела почитать купить,а там книги на украинском,на русском почти нет.Говорит живу уже в Украине 20 лет,но так по мове читать не могу..Не воспринимает голова!И так многие!И это всего лишь не большой случай из жизни...А если уж всё перечислять то повесть целая получится...
    Magic Archer
  6. Оверлок Сегодня, 11:58
    озаботились? не прошло и полгода!Нужно было думать в 2014-м, а еще лучше - лет на 10 раньше. Договорняками занимались, а потом Кремль кинули. И только сейчас озаботились. Вулкан "Украина" еще много крови попортит
    Оверлок
  7. Немезида Сегодня, 12:35
    Те кто подписал от имени России Минские соглашения должны уйти в отставку ,ибо не соответствуют занимаемой должности...
    Немезида
  8. Azazelo Сегодня, 12:54
    Не стоит уподобляться шизофреникам из госдепа.
    Azazelo
  9. баклан Сегодня, 13:08
    Ну да, ждём когда они станут реально опасными. Кому эта обеспокоенность выражается? Болтавня...
    баклан
  10. tosha.chuhontzev Сегодня, 14:12
    Ещё одна информационная пустышка. Мало того, эта пустышка просто действует на нервы и наносит информационный вред российской душе.
    tosha.chuhontzev
  11. Оверлок Сегодня, 16:01
    Цитата: Magic Archer
    Скоро жрать будет нечего а они военный бюджет увеличивают..

    одно другому не мешает
    Оверлок
  12. Евгений РС Сегодня, 16:25
    С другой стороны постоянно растёт товарооборот между странами, т.е. с нацистами, которому российская власть не хочет положить конец.
    Евгений РС
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