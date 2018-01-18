В Госдуме выразили обеспокоенность увеличением оборонного бюджета Украины
Увеличение оборонаказа, а также количества вооружений на Украине в 2018 году является дестабилизирующим фактором на границе и создает опасность для России, передает РИА Новости заявление председателя Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
Недавно Петр Порошенко заявил, что бюджет оборонного заказа на Украине в этом году увеличен на 37%, до $ 732 млн. Он сообщил также, что число антиснайперских комплексов и беспилотников в ВС Украины будет увеличено в 10 и в 4,5 раза, соответственно.
Он подчеркнул, что в ДНР и ЛНР страдают люди, которым «и без того… нелегко приходится».
Шаманов подтвердил агентству, что средства на такую милитаризацию, по его мнению, поступают на Украину именно из США.
Недавно Петр Порошенко заявил, что бюджет оборонного заказа на Украине в этом году увеличен на 37%, до $ 732 млн. Он сообщил также, что число антиснайперских комплексов и беспилотников в ВС Украины будет увеличено в 10 и в 4,5 раза, соответственно.
Да, дестабилизирующий фактор… Самая большая опасность в том, что дестабилизирована обстановка на границе,сказал Шаманов, отвечая на вопрос агентства, есть ли опасность для России в связи с такими действиями украинского руководства.
Он подчеркнул, что в ДНР и ЛНР страдают люди, которым «и без того… нелегко приходится».
Поэтому вместо того, чтобы прекратить войну со своими гражданами, они милитаризируются благодаря американцам,добавил депутат.
Шаманов подтвердил агентству, что средства на такую милитаризацию, по его мнению, поступают на Украину именно из США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти