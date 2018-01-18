В Сирии ЗРК С-200 сбил несколько израильских ракет
ЗРК С-200 «Вега-Э» в последнее время наиболее часто задействуется подразделениями ПВО сирийской армии, пишет Вестник Мордовии.
В Сети появилось видео ночного применения данной системы большой дальности, датированного 9-м января.
«Самолеты ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, атаковали объекты на территории Сирии. В результате принятых ответных мер было сбито несколько израильских ракет "воздух-земля" и две ракеты "земля-земля", говорится в материале Дмитрия Лемешко со ссылкой на агентство SANA.
На видео показан старт ракеты и ее полет в небе. «Разумеется, по увиденным кадрам, невозможно сделать какие-то выводы о том, насколько эффективен был данный пуск», – отмечает он.
Тем не менее, эксперты отмечают, что достаточно старая советская разработка, благодаря профессионализму сирийских военнослужащих, по-прежнему сохраняет свой боевой потенциал.
По мнению автора, до начала гражданской войны и иностранной интервенции Сирия вполне могла провести модернизацию ЗРК С-200 с помощью стран, продолжающих эксплуатировать данное оружие.
Видео здесь.
В Сети появилось видео ночного применения данной системы большой дальности, датированного 9-м января.
«Самолеты ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, атаковали объекты на территории Сирии. В результате принятых ответных мер было сбито несколько израильских ракет "воздух-земля" и две ракеты "земля-земля", говорится в материале Дмитрия Лемешко со ссылкой на агентство SANA.
На видео показан старт ракеты и ее полет в небе. «Разумеется, по увиденным кадрам, невозможно сделать какие-то выводы о том, насколько эффективен был данный пуск», – отмечает он.
Тем не менее, эксперты отмечают, что достаточно старая советская разработка, благодаря профессионализму сирийских военнослужащих, по-прежнему сохраняет свой боевой потенциал.
По мнению автора, до начала гражданской войны и иностранной интервенции Сирия вполне могла провести модернизацию ЗРК С-200 с помощью стран, продолжающих эксплуатировать данное оружие.
Видео здесь.
Использованы фотографии: Отвага2004
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