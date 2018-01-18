20:27 18 января

В Сирии ЗРК С-200 сбил несколько израильских ракет

ЗРК С-200 «Вега-Э» в последнее время наиболее часто задействуется подразделениями ПВО сирийской армии, пишет Вестник Мордовии.

В Сирии ЗРК С-200 сбил несколько израильских ракет


В Сети появилось видео ночного применения данной системы большой дальности, датированного 9-м января.


«Самолеты ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, атаковали объекты на территории Сирии. В результате принятых ответных мер было сбито несколько израильских ракет "воздух-земля" и две ракеты "земля-земля", говорится в материале Дмитрия Лемешко со ссылкой на агентство SANA.

На видео показан старт ракеты и ее полет в небе. «Разумеется, по увиденным кадрам, невозможно сделать какие-то выводы о том, насколько эффективен был данный пуск», – отмечает он.

Тем не менее, эксперты отмечают, что достаточно старая советская разработка, благодаря профессионализму сирийских военнослужащих, по-прежнему сохраняет свой боевой потенциал.



По мнению автора, до начала гражданской войны и иностранной интервенции Сирия вполне могла провести модернизацию ЗРК С-200 с помощью стран, продолжающих эксплуатировать данное оружие.

Видео здесь.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:00
    Сбил С-200? - Сиди Израиль на месте! smile
    СРЦ П-15
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. Shurik70 Сегодня, 13:17
            Не набегут, а скажут, что все, кого они убивают - террористы по определению, потому что их убивают Израиль.
            В ответ же вдарить - ни-ни, это рассизм, антисемметизм и вообще нарушение всяких прав.
            Shurik70
            1. Комментарий был удален.
            2. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
          2. Маз Сегодня, 14:00
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Арон Заави
            Вы провакатор!

            Нервы, или похмельный тремор? wink


            Там последний день рабочей недели "йом хамеши" - вечером велика опасность аварий, ДТП, и происшествий . Ннарод иудейский устал за пять дней работы и нервишки пошаливают перед йом шиши и шабатом laughing а водку , антистрессовое, пить нельзя - отравятся. laughing
            Маз
            1. Комментарий был удален.
        3. Шура пермский Сегодня, 12:17
          Лезете не на свою территорию,потом еще права качаете…
          Шура пермский
          1. Krasnodar Сегодня, 13:01
            Цитата: Шура пермский
            Лезете не на свою территорию,потом еще права качаете…

            )))))
            Особенно когда эту территорию занимает государство, находящееся с Израилем в состояние войны ;)
            Krasnodar
        4. 100502 Сегодня, 12:41
          Мы то знаем какие вы еврейчики борцы за толерантность, только и можете всем петь об этом,хотя сами ровно на оборот делаете
          100502
        5. Piramidon Сегодня, 12:58
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Шура пермский
          Ща еврейчики набегут своих соплеменников защищать

          Уничижительное написание народа это провокация флейма! Вы провакатор!

          Первый тут же проклюнулся.
          Piramidon
    2. Chertt Сегодня, 12:30
      Цитата: СРЦ П-15
      Сбил С-200?

      На самом деле, Такое серьезное заявление, в обязательном порядке должно подтверждаться фактами. Иначе мы рискуем скатится до западных фейкньюс
      Chertt
      1. opus Сегодня, 14:33
        Цитата: Chertt
        Такое серьезное заявление, в обязательном порядке должно подтверждаться фактами. Иначе мы рискуем скатится до западных фейкньюс

        Это заявление сирийцев
        Сирийские силы противовоздушной обороны запустили ракету S-200 против израильского самолета, который нацелился на район Аль-Каламун 9/1/2018. По данным Сирийского МО, ракете удалось попасть в цель.

        Syrian Air Defense Forces launching an S-200 missile against an Israeli jet which targeted Al Qalamun area 9/1/2018.
        According to the Syrian MoD the missile managed to hit the target.
        озвученное блогером Wael Al Hussaini.
        мы то тут при чём?
        opus
    3. Geisenberg Сегодня, 16:49
      Цитата: СРЦ П-15
      Сбил С-200? - Сиди Израиль на месте! smile


      Ты чё ))) Уних сейчас там пуканы порвёт ...
      Geisenberg
  2. Арон Заави Сегодня, 12:01
    Можно увидеть хоть один обломок от израильской ракеты? Вот когда ПВО РА что то сбивает, то показыаают обломки от сбитых аппаратов. А тут только слова.
    Арон Заави
    1. Muvka Сегодня, 12:04
      Далеко не всегда показывают, не врите.
      Muvka
      1. Владимир16 Сегодня, 13:03
        Цитата: Muvka
        Можно увидеть хоть один обломок от израильской ракеты?

        За показом обломков к пете порошенке обратитесь. Он организует за недорого. laughing Ежели заплатите дорого, то его показ ваших обломков может состояться с трибуны ООН. laughing
        Владимир16
    2. Маз Сегодня, 14:06
      А можно увидеть как Моисею явились откровения про избранность, особенность и прочее?
      Маз
    3. opus Сегодня, 15:20
      Цитата: Арон Заави
      Можно увидеть хоть один обломок от израильской ракеты?

      Ракеты Израиля ,класса "Воздух-Поверхность"
      1.AGM-142 Have Nap
      Масса: 1360 кг
      Боевая часть: осколочно-фугасная или проникающая I-800
      Масса БЧ: 340 или 360 кг
      Размах: 1,98 м
      Длина: 4,83 м
      Ширина: 0,53 м
      Дальность: 80 км
      Двигатель: РДТТ
      Наведение ИНС + ИК/ТВ ГСН

      /по моему у вас даже носителей под неё нет, я не в курсе , остались ли у вас F-4/
      Видео ВВС Ю.Кореи , но не суть

      2.IMI MARS сверхзвуковая
      Дальность действия, км 100
      Длина, мм 4400
      Диаметр, мм 306
      Вес, кг 500

      ракета интегрирована в «систему управления оружием истребителей F-16″ Fighting Falcon», F-15 «Eagle»/»Strike Eagle» и F/A-18 «Hornet»/»Super Hornet»». В планах производителя интегрировать MARS в систему самолётов Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, а также французского истребителя «Mirage 2000».

      3.SkySniper
      Масса 900 кг,
      Длина 4 метра
      скорость — 3,5 Маха,
      дальность — 250 км.


      Цитата: Арон Заави
      показыаают обломки от сбитых аппаратов. А тут только слова.

      Вы хотите,что бы после успешного перехвата


      Остались какие-то ошмётки?
      Там БЧ 13Б6

      what
      Мы и после воздействия ОФБЧ 5Б14Ш
      снаряжалась 87,6...91 кг взрыв­чатого вещества и оснащалась 37 000 шарообразных поражающих элементов двух диаметров, включая 21 000 элемен­тов массой 3,5 г и 16 000 массой 2 г,что обеспечивало надежное поражение целей при стрельбе на встречных курсах и вдогон. Угол пространственного секто­ра статического разлета осколков состав­лял 120°, скорость их разлета -1000... 1700 м/с.

      Ошмётки ИЛ-28 с трудом находили.
      А перехват ОТР 8К14 (в полигонных условиях: знали, где, по радиометкам искали)


      Вы много от сирийцев хотите (по поиску доказательств).
      Радуйтесь, что не сбивают F-16 и F-35 ( мне очень хотца попробовать пингвинчика) Хель hа'Авир, ....


      ПОКА не сбивают
      opus
    4. Комментарий был удален.
      1. Krasnodar Сегодня, 15:36
        Цитата: Шура пермский
        радуйся,жидва,меня забанят))) администрация с жидами устроили на сайте гей кружок...

        Срочно отдыхать! Санаторий, водные процедуры..у Вас нервный срыв, батенька.
        Krasnodar
    5. Geisenberg Сегодня, 16:50
      Цитата: Арон Заави
      Можно увидеть хоть один обломок от израильской ракеты? Вот когда ПВО РА что то сбивает, то показыаают обломки от сбитых аппаратов. А тут только слова.


      Можно. Смотри на здоровье. Мы не против.
      Geisenberg
  3. voyaka uh Сегодня, 12:06
    Обломки сбитых ракет ведь упали на сирийскую территорию?
    При перехвате обычно вся хвостовая часть сбитой ракеты падает на землю
    легко поврежденная (только помятая).
    Сирийцам нетрудно предоставить журналистам сфотографировать такие обломки
    voyaka uh
    1. просто экспл Сегодня, 12:17
      тут в целом соглашусь , и обломков нет (но их не всегда показывают) и то что С-200 отработала по УР (у них вроде как вообще другие цели даже в расчете были) .
      в общем странноватое заявление .
      но есть и другой повод задуматься . а че , Израиль больше других целей не нашел ?
      можно было еще Иорданию побомбить , ну или по саудитам жахнуть .
      просто экспл
      1. макс702 Сегодня, 12:38
        Цитата: просто экспл
        ну или по саудитам жахнуть .

        За чем? Сауды и так все деньги в ИХ банках держат...
        макс702
      2. voyaka uh Сегодня, 13:07
        Израиль бомбил, как обычно, склады и конвои с оружием Хизбалла.
        Оружие или сирийское, или иранское.
        Склады располагают часто на территории военных баз Сирийской армии.

        Если бы в перечисленных Вами странах были склады
        с ракетами для Хизбалла, то бомбили бы и там.
        Мы бомбили склады оружия и ракетные заводы даже в Судане - довольно далеко от нас.
        voyaka uh
        1. SlavaS Сегодня, 13:58
          а если в США?
          SlavaS
        2. abc_alex Сегодня, 14:05
          А вот скажите, каким образом Израиль отличает склады Хезбаллы "на территории военных баз Сирийской армии" от складов сирийской армии "на территории военных баз Сирийской армии"???? Их специально для ваших разведчиков синим цветом красят? Или вы хотите сказать, что у вас в каждой хезбалле по 10 шпиёнов?
          А может, любой разбитый вами склад сирийской армии "на территории военных баз Сирийской армии" становится складом Хезбаллы автоматически? :)
          abc_alex
          1. voyaka uh Сегодня, 14:28
            "каким образом Израиль отличает склады Хезбаллы "на территории военных баз Сирийской армии"
            от складов сирийской армии "////

            С помощью разведки, дружище! fellow
            voyaka uh
            1. abc_alex Сегодня, 16:24
              То есть вы ровно так же не предоставляете доказательство того, что разбомбили склад именно Хезбаллы, как сирийцы не предоставляют доказательств сбитых ракет. Израиль и Сирия в этом вопросе играют одними и теми же картами. :)

              Полагаю, что каждый второй "склад Хезбаллы" вполне может оказаться складом сирийской армии. :)
              abc_alex
              1. voyaka uh Сегодня, 17:38
                Сирийцы ни разу не жаловались, что были разбомблены
                склады их армии. Потому что жаловаться не на что. Оружие то принадлежало не им.
                Вот когда изр.артиллерия несколько раз глушила сирийские огневые точки около
                Голан (ответки) - они -да- выражали возмущение, так как страдали сирийские военнослужщие.
                voyaka uh
        3. opus Сегодня, 16:48
          Цитата: voyaka uh
          Израиль бомбил, как обычно, склады и конвои с оружием Хизбалла.
          Оружие или сирийское, или иранское.

          слова,слова...не подтверждённые ничем

          Бомбардировка самолетами ВВС Израиля сирийского объекта в Аль-Кибар в течение многих месяцев была окутана тайной.
          Ровно в 22.45 вечера 5 сентября 2007 года десять израильских самолетов Ф-15 взлетели с одного из военных аэродромов. Каждый из них нес ракету AGM-65 с боеголовкой весом в 500 килограмм. Возле сирийской границы три самолета отстали - все время операции им предстояло находиться в воздухе, но над израильской территорией.

          Семерка продолжила полет уже в сирийском воздушном пространстве. Через несколько секунд первый Ф-15 выпустил ракету по сирийскому радару. Попадание было прямым, сирийские ПВО ослепли. Менее через 20 минут после этого самолеты разбомбили реактор. Все AGM-65 попали точно в здание, превратившееся в груду развалин. А еще через двадцать минут десять Ф-15 благополучно приземлились на своей базе.

          Возле взлетной полосы пилотов ожидали их товарищи с бутылкой шампанского.
          Вскоре после бомбардировки на территории Турции были обнаружены сброшенные израильскими самолетами дополнительные топливные баки. Западные СМи также сообщали о подразделениях израильского спецназа, которые в течение длительного времени находились в Сирии и о шпионе, который был внедрен на строящийся ядерный объект.


          Операция «Опера» (ивр. ‏ מבצע אוֹפֵּרָה‏‎),также известна как операция «Вавилон»— военная операция, проведённая ВВС Израиля для уничтожения ядерного реактора «Осирак» французского производства на территории Ирака в июне 1981 года.

          Энто всё
          Цитата: voyaka uh
          как обычно, склады и конвои с оружием Хизбалла.

          belay
          Ответ fool

          Может этот
          Ядерный исследовательский центр в Димоне ивр. ‏הקריה למחקר גרעיני‏‎ — израильский исследовательский центр.

          Расположен вблизи города Димоны.

          Открыт в 1964 году. Центр проводит исследования в различных областях физики. В период с 1957 по 1964 годы построен тяжеловодный реактор (IRR-2) на природном уране при содействии французских фирм. В строительстве на площади 36 км² участвовали около 1500 израильских и французских рабочих. Мощность реактора — 28 мегаватт. В 1970-х годах с помощью Франции он был модернизирован.

          Не находится под контролем МАГАТЭ.

          В 1986 году Мордехай Вануну, бывший техник центра в Димоне, который эмигрировал из Израиля, предоставил британским СМИ некоторые данные о ядерной программе Израиля[1]. Утверждается, что центр используется для выработки оружейного плутония; в различных источниках приводятся сведения, что годовая производительность составляет от 15 до 40—60 кг, и что до 2003 года Израиль произвёл 510—650 кг плутония. Официальный Израиль не подтверждает и не опровергает эти сведения (подробнее см. статью Ядерное оружие Израиля).


          ТОЖЕ ЗАЧИСТИТЬ?
          РАЗБОМБИТЬ к бебеням?
          Ведь
          Израиль не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия

          Официально руководство Израиля многие годы проводит политику, получившую название «ядерная неопределенность», при которой не подтверждается, но и не опровергается наличие ядерного арсенала. Однако большинство экспертов не сомневаются в существовании израильских ядерных сил, построенных на основе классической «ядерной триады». Косвенным подтверждением этого может считаться разработка и производство в стране ракетных средств доставки «Иерихон-2», потенциально способных доставить ЯЗ на расстояния, превышающие 1 тыс. км, а также наличие подводного флота, состоящего из трех современных дизельных подлодок, вооруженных крылатыми ракетами большой дальности.

          Израиль на протяжении многих лет отказывается присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства и распространить гарантии МАГАТЭ на все свои ядерные объекты. 25 сентября 1996 г. правительство Израиля подписало Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако до сих пор не предприняло шагов по его ратификации.

          Израиль рассматривается в качестве главного противника создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.


          Как СССР собирался уничтожить Израиль ядерным ударом в 1968
          В марте 1968 года СССР направил к берегам Сирии атомную подводную лодку К-172 с целью нанесения ракетно-ядерного удара по Израилю и Ливану.


          В 1967-1968 годах командиру атомного ракетоносца капитану I ранга Николаю Шашкову приходилось выполнять задания в самом горячем тогда районе планеты - восточной части Средиземного моря на фоне арабо-израильского конфликта. Не секрет, что СССР не только морально поддерживал тогда своих арабских друзей, но и оказывал им военную помощь.
          У меня нет никаких сомнений, что капитан I ранга Николай Шашков выполнил бы любой приказ командования, если бы локальный конфликт разросся до глобальных размеро
          в.
          Адмирал флота Владимир Чернавин.
          opus
          1. KKND Сегодня, 17:02
            Антон, Вы своим гневом народ не смешите, а за пульт С-200 садитесь, а там по смотрим что стоят Ваши слова на "деле".
            KKND
            1. opus Сегодня, 17:27
              Цитата: KKND
              а за пульт С-200 садитесь, а там по смотрим что стоят Ваши слова на "деле".

              не беруть.
              Говорят старый, да ещё с ДЦП( зачёркнуто) с группой.
              Коммисован в чистую, снят с баланса.
              Но мысли есть, как обещал пофантазируем, как помочь сирийцам унизить Хель hа'Авир
              уж больно они (см. слово выделенное жирным, и жёлтым склонении в ответе "что они делают?)
              Илья Терентьич! Забываешь вторую арестантскую заповедь: не залупайся..

              / А. И. Солженицын, «В круге первом», 1968 г

              Слово, конечно, относится к грубой (но не обсценной) лексике. По крайней мере, в настоящее время и в в том толковании, в каком оно употреблено у Солженицына
              Зы. банить не надо,цэ классики
              opus
              1. KKND Сегодня, 18:37
                Цитата: opus
                Но мысли есть, как обещал пофантазируем, как помочь сирийцам унизить Хель hа'Авир

                Тяжело, нужны доказательства более-менее приличные. Обломки там. Пока Сирийцы крайне слабы.
                KKND
                1. opus Сегодня, 19:21
                  Цитата: KKND
                  Тяжело,

                  уж очень пингвина хотца завалить!!!
                  А где ж его найти в болотах ленинградской области,
                  тока в Израиле они водятся пока.
                  норвежские то к нам не залетают.
                  Цитата: KKND
                  нужны доказательства более-менее приличные.


                  я выше написал:
                  https://topwar.ru/134039-v-sirii-zrk-s-200-sbil-n
                  eskolko-izrailskih-raket.html#comment-id-7785980
                  ни каких ошмётков, даже от AGM-142 Have Nap (не говоря уж о IMI MARS и SkySniper) после успешного перехвата, после поцелуя БЧ 13Б6 ни кто не найдёт, тем паче в Сирии( это вам не цивильный полигон, шоб поисковую операцию проводить)

                  Цитата: KKND
                  Пока Сирийцы крайне слабы.

                  бум учить
                  opus
          2. voyaka uh Сегодня, 17:03
            "ТОЖЕ ЗАЧИСТИТЬ?
            РАЗБОМБИТЬ к бебеням?"////

            Вау! Какие большие буквы... belay
            Государство Сирия и государство Израиль официально находятся
            в состоянии войны уже 50 лет.
            Поэтому Ваши возмущения не очень понятны... Война.
            Мы обеспечиваем свою безопасность, как умеем.
            Чего и Вам желаем! fellow
            voyaka uh
            1. opus Сегодня, 17:32
              Цитата: voyaka uh
              Поэтому Ваши возмущения не очень понятны... Война.

              ну и не обижайтесь и не стоните, если прилетит.
              А когда нить прилетит


              Шукшин «Выбираю деревню на жительство»


              [quoteОн сперва тосковал в городе, потом присмотрелся и понял: если немного смекалки, хитрости и если особенно не залупаться, то и не обязательно эти котлованы рыть, можно прожить легче. ][/quote]
              opus
        4. Geisenberg Сегодня, 16:53
          Цитата: voyaka uh
          Израиль бомбил, как обычно, склады и конвои с оружием Хизбалла.
          Оружие или сирийское, или иранское.
          Склады располагают часто на территории военных баз Сирийской армии.

          Если бы в перечисленных Вами странах были склады
          с ракетами для Хизбалла, то бомбили бы и там.
          Мы бомбили склады оружия и ракетные заводы даже в Судане - довольно далеко от нас.


          Ну то есть, ты не отрицаешь и согласен, что это государственный террор Израиля. Чем тогда твоя страна хуже американских террористов которые людей едят ?
          Geisenberg
          1. Shahno Сегодня, 16:57
            Товарищ,вас на курсах не учили отличать террор от военных действий. У нас как бы война с Сирией.
            Shahno
          2. KKND Сегодня, 17:00
            Израиль явно лучше террористов! У них хорошие самолеты, танки,ПВО. Кто что против Израиля имеет пусть с ним повоюет, а потом расскажет какие они: хорошие или плохие.
            KKND
    2. Туз Бубен Сегодня, 13:56
      смотря сколько шаров огребла цель...
      Доводилось видеть учебные цели, лоскутки алюминия, иногда фрагменты рулей и плоскостей..
      На встречных курсах при таких скоростях ПЭ вспарывает цель в лохмотья...
      Туз Бубен
    3. opus Сегодня, 15:29
      Цитата: voyaka uh
      При перехвате обычно вся хвостовая часть сбитой ракеты падает на землю

      Это если тушка оперативно тактической ракеты была.
      и смотря какая БЧ


      бывает и головные части остаются и баки окислителя

      а там сталь 2мм!
      Чего Вы хотите от ваших тщедушных ракет воздух- поверхность.
      ЗЫ.
      Покажите остатки "удачных " перехватов ОТР "Скад" комплексами Patriot...
      а мы посмеёмся
      opus
    4. DalaiLama Сегодня, 15:42
      Это Вы к тому что вы не нарушали междунарождное право и их не обстреливали?
      DalaiLama
    5. Geisenberg Сегодня, 16:51
      Цитата: voyaka uh
      Обломки сбитых ракет ведь упали на сирийскую территорию?
      При перехвате обычно вся хвостовая часть сбитой ракеты падает на землю
      легко поврежденная (только помятая).
      Сирийцам нетрудно предоставить журналистам сфотографировать такие обломки


      Тебе надо ? Вот и ищи сам обломки.
      Geisenberg
  4. Egorovich Сегодня, 12:08
    Опять хтрож.опые евреи лезут на территорию чужого государства. Не спится им спокойно. Ну теперь хоть по морде стали получать периодически.
    Egorovich
    1. stone Сегодня, 12:35
      Получают по морде пока исключительно по бравурным заявлениям. На видео просто запуск ракеты. Где обломки?
      stone
    2. Shahno Сегодня, 17:01
      А что ж чужое государство мир не заключит. Или боятся Голаны про.. фукать.
      Shahno
  5. Туз Бубен Сегодня, 12:12
    а не слишком ли жирно 200кой пулять по воздух-земля ?
    Проще уж прикупить спец БЧ для Веги и сразу шмальнуть по постоянному источнику угроз .
    Туз Бубен
  6. jekasimf Сегодня, 12:14
    Мне интересно,откуда у Дмитрия Лемешко,ведущего специалиста ведущего сайта "вестника мордовии" такая информация?!
    С 200 мало что не способен сбить современный самолет,в частности Израильский,так теперь вдруг начал ракеты сбивать!!!К чему он,скажем,совершенно не приспособлен.
    Я бы больше поверил тому,что ракеты сбиты Панцирями,которые прикрывают ПУ С 200.
    jekasimf
    1. Chertt Сегодня, 12:26
      Цитата: jekasimf
      С 200 мало что не способен сбить современный самолет,в частности Израильский,так теперь вдруг начал ракеты сбивать!!!К чему он,скажем,совершенно не приспособлен.

      Согласен. Такие неподтвержденные заявления, роняют доверие и ставят Российские СМИ на один уровень с западными фейкНьюс. На можешь представить доказательства, лучше помолчи
      Chertt
    2. Комментарий был удален.
    3. abc_alex Сегодня, 14:44
      Это почему же ракеты комплекса С-200 не могут сбить современный самолет? Религиозные воззрения не позволят? :)
      При условии качественного стороннего целеуказания.
      abc_alex
  7. q75agent Сегодня, 12:15
    Цитата: voyaka uh
    Обломки сбитых ракет ведь упали на сирийскую территорию?
    При перехвате обычно вся хвостовая часть сбитой ракеты падает на землю
    легко поврежденная (только помятая).
    Сирийцам нетрудно предоставить журналистам сфотографировать такие обломки
    Ответить Цитировать Жалоба

    Народ в Сирии бедствует , быстро все тащат по пунктам сбора цвет мета wink вот и не не могут официальные власти обломки собрать и сфоткать bully
    q75agent
    1. HAM Сегодня, 12:38
      Вы не представляете насколько правы:мне очевидец с Украины рассказывал,что когда были интенсивные бои с применением танков,народ ещё тёпленькие подбитые танки разбирал на металлолом,тащили всё,что могли..так что как то не до шуток.
      HAM
    2. Krasnodar Сегодня, 13:05
      Цитата: q75agent
      Цитата: voyaka uh
      Обломки сбитых ракет ведь упали на сирийскую территорию?
      При перехвате обычно вся хвостовая часть сбитой ракеты падает на землю
      легко поврежденная (только помятая).
      Сирийцам нетрудно предоставить журналистам сфотографировать такие обломки
      Ответить Цитировать Жалоба

      Народ в Сирии бедствует , быстро все тащат по пунктам сбора цвет мета wink вот и не не могут официальные власти обломки собрать и сфоткать bully

      Согласен. Там ещё и землёй торгуют - вот Голаны Израилю продали ... ))))
      Krasnodar
      1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 13:15
        Согласен.
        Ты вот тоже Родину продал.
        И ещё не раз продашь.
        И ничего....))))))
        Крановщик Нахамкинсон
        1. Krasnodar Сегодня, 13:38
          Цитата: Крановщик Нахамкинсон
          Согласен.
          Ты вот тоже Родину продал.
          И ещё не раз продашь.
          И ничего....))))))

          Это кому я продал и где деньги? ))))
          Krasnodar
          1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 13:43
            А куда сирийцы дели деньги,
            от продажи Голан...?))))
            Крановщик Нахамкинсон
            1. Krasnodar Сегодня, 14:07
              Цитата: Крановщик Нахамкинсон
              А куда сирийцы дели деньги,
              от продажи Голан...?))))

              Туда же, куда и деньги за проданные на цвет металл обломки сбитой израильской ракеты ))))
              Krasnodar
            2. gukoyan Сегодня, 14:14
              "А куда сирийцы дели деньги,
              от продажи Голан...?))))"

              Чиновники попили))))
              gukoyan
              1. Krasnodar Сегодня, 14:53
                Цитата: gukoyan
                "А куда сирийцы дели деньги,
                от продажи Голан...?))))"

                Чиновники попили))))

                Попилили )))
                Krasnodar
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 12:20
    Вот вопрос: по какой причине наносился удар? С какими целями?
    Ну а то что сбили...
    Абсолютно правильно сделали. Израиль так же бы поступил. Чем Сирия хуже Израиля?
    КОТ БАЮН
    1. 100502 Сегодня, 12:38
      У них просто это образ жизни гадить всем, история тому свидетель
      100502
  9. Livonetc Сегодня, 12:22
    Цитата: Туз Бубен
    а не слишком ли жирно 200кой пулять по воздух-земля ?
    Проще уж прикупить спец БЧ для Веги и сразу шмальнуть по постоянному источнику угроз .

    А по чему ими особенно еще пулять?
    Вообще, насколько может быть эффективна на сегодняшний день эта система ПВО?
    Livonetc
    1. Туз Бубен Сегодня, 13:44
      200ка ещё лет 10 будет эффективна...хотя, конечно, ресурс ракеты не вечен...
      Зато по групповой цели 300 и 400 до неё далеко.Равно как и по БЧ. А ЦУ, как правильно подмечено ниже, может приходить и со стороны...
      Туз Бубен
  10. _Jack_ Сегодня, 12:24
    Ну ооочень сомнительно
    _Jack_
  11. гильза Сегодня, 12:46
    Ну почему сразу сказки? Ну а вдруг пуск из плотного ордера с "жирной" засветкой на радаре ( к тому же может целеуказание вообще от с-300 или с-400)? Вдруг и маневрирование на участке полёта отсутствует?( а нафига? по "бушменам" же пуляют,всепобеждающими высокими технологиями)...Ну тогда :" цель групповая,дистанция,высота ,скорость..." и 220 кг БЧ от С-200 снесут даже AGM-142 Have Nap в хлам,тем более если выйдут на встречных...Там же общая скорость касания почти "гиперзвук" и под 40 тысяч осколков... Это ж сколько натворить можно 2мя 200тками на участке подлёта если плотной группой ракетки пускать, а ЗРК разводить например на 100 метров?))
    гильза
    1. Туз Бубен Сегодня, 13:48
      Совершенно согласен...тем более подрыв БЧ происходит на 60м от цели, а это сложение встречных скоростей + доп.скорость от взрыва БЧ.
      Токмо помнится ЕМНИП у 200ки 27000 ПЭ. Или у это у 75ки ?....Склероз, годы...
      Туз Бубен
  12. гильза Сегодня, 12:50
    Не...Конечно интересно было бы послушать реакцию братского нам народа Израиля на сообщение типа" в ответ на вероломную атаку объектов на территории САР сирийская авиация нанесла удар по авиабазе...такой-то". А то как-то странно -основная мысль в обсуждении всё же "попал-не попал", а "какого болта творите,друзья-товарищи?" как то слабенько звучит...
    гильза
  13. Azazelo Сегодня, 12:55
    Красавцы!!!
    Azazelo
  14. Zubr Сегодня, 13:05
    Мне вот интересно, сколько ракет С-200 было израсходовано ? Всё таки не деловое удовольствие.
    Zubr
  15. morituri Сегодня, 13:58
    Вынос мозга какой-то ! израиль атакует территорию другого государства, а все языки в жопу позасовывали!
    morituri
  16. ioan-e Сегодня, 14:01
    Цитата: voyaka uh
    Израиль бомбил, как обычно, склады и конвои с оружием Хизбалла.
    Оружие или сирийское, или иранское.
    Склады располагают часто на территории военных баз Сирийской армии.

    Если бы в перечисленных Вами странах были склады
    с ракетами для Хизбалла, то бомбили бы и там.
    Мы бомбили склады оружия и ракетные заводы даже в Судане - довольно далеко от нас.

    У меня только один вопрос?
    Евреи бомбят чужое имущество на чужой территории, не скрывают этого и американцы по этому поводу молчат!
    Россия не бомбит Украину, которая грозится уничтожить Россию. Всякие глобалхоки, посейдоны и спутники с орбиты доказательств вторжения предоставить не могут, а Россия все равно агрессор по мнению амеров!
    Как сие видится из Израиля? Двойные стандарты?
    ioan-e
  17. Маз Сегодня, 14:11
    Цитата: voyaka uh
    Обломки сбитых ракет ведь упали на сирийскую территорию?
    При перехвате обычно вся хвостовая часть сбитой ракеты падает на землю
    легко поврежденная (только помятая).
    Сирийцам нетрудно предоставить журналистам сфотографировать такие обломки

    Конечно не трудно в районе где черт ногу сломит от банд, террористов, уголовников и при полной разрухе , валом валяющихся обломков техники - токо и думают как им найти хвост израильской убивающей гадости прилетевшей от миролюбивых соседей.
    Маз
  18. Oleg7700 Сегодня, 14:35
    Вот более свежее, про прежние "сбития" уже все давно отписались, пока шло до Мордовии... https://riafan.ru/1016712-siriya-vvs-izrailya-nan
    esli-aviaudar-po-skladu-khezbolly-okolo-damaska
    Oleg7700
    1. Oleg7700 Сегодня, 15:30
      Тут ещё не потёрли? https://riafan.ru/1016712-siriya-vvs-izrailya-nan
      esli-aviaudar-po-skladu-khezbolly-okolo-damaska По многочисленным арабским сообщениям удар нанесён по ирано-хезбаллонским складам вооружений. на авиабазе "Меззе"
      Oleg7700
  19. Fanat85 Сегодня, 14:48
    Сирийская "ПТИЦА " разбушевалась не на шутку lol
    Fanat85
  20. A.D.T. Сегодня, 15:54
    Приличные люди сегодня в прорубях торчат , а вы по такой мелочи страдаете . Подгоревший склад хезов , это не то о чем должны переживать загадочные , широкие и щедрые .
    Если уж многострадальная земля Сирии покоя не дает , то обратите внимание на то что творят "уничтоженные " :
    * Отряды террористов продолжают наступление в провинциях Хама и Идлиб. Согласно неофициальным данным, во время одной из последних атак им удалось отбить у сирийской армии несколько населенных пунктов и уничтожить танк Т-55. Также в их распоряжении оказались оружие и боеприпасы, в том числе пулеметы и автоматы Калашникова, АГС-17, ДШКМ и РПГ-7. *
    A.D.T.
    1. abc_alex Сегодня, 16:33
      Цитата: A.D.T.
      * Отряды террористов продолжают наступление в провинциях Хама и Идлиб. Согласно неофициальным данным, во время одной из последних атак им удалось отбить у сирийской армии несколько населенных пунктов и уничтожить танк Т-55. Также в их распоряжении оказались оружие и боеприпасы, в том числе пулеметы и автоматы Калашникова, АГС-17, ДШКМ и РПГ-7. *


      Уничтоженные ничего такого не творят. В Идлибе развлекаются рукопожатые "борцы за свободу", которых под бдительным присмотром "мирового сообщества" вывозили туда из под обстрела сирийской артиллерии и наших самолётов. А Хама непосредственно с Идлибом граничит, так что не нужно намёков на "уничтоженных".
      abc_alex
      1. A.D.T. Сегодня, 17:19
        В этой Сирии все так запутанно , по мне они все на одно лицо и из одной банды. Людоеды с людоедами територию делят.
        A.D.T.
  21. KKND Сегодня, 16:29
    Слышите, господа израильтяне, достали по 2-3 бомбы кидать. Начинайте уже ковровые бомбардировки Сирии, а мы заценим умение евреев воевать. А то пока если у бабушки был....
    KKND
    1. A.D.T. Сегодня, 17:17
      Есть масса книг , да и в сети с ютубом всего хватает , кто хочет заценить , то преград нет.
      Например в ютубе , белорусский фильм "холодная война" , вторая часть . Тамже " воздушные бои" . Очень неплохо смотрится.
      А насчет ковровых - мы никого и никогда , у нас даже самолетов для подобного не было , и наверно не будет.
      A.D.T.
      1. KKND Сегодня, 18:35
        Цитата: A.D.T.
        Есть масса книг , да и в сети с ютубом всего хватает , кто хочет заценить , то преград нет.

        Вы методом экстраполяции фактов, конечно занимайтесь, но я лично за метод полной индукции, он надежнее.
        Цитата: A.D.T.
        А насчет ковровых - мы никого и никогда , у нас даже самолетов для подобного не было , и наверно не будет.

        Ну насчет ковровых, может и не надо, но 2-3 тысячи умных бомб сбросить было бы не плохо. Вбомбите врага в "каменный" век. Только сами в процессе не огребите от наших "добровольцев" к примеру.
        KKND
        1. A.D.T. Сегодня, 18:42
          Ваши добровольцы в прошлом тут уже не раз отгребали .
          Ну да ладно .... кто старое помянет.
          A.D.T.
          1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 19:03
            Так вы-евреи,2- две тысячи лет,огребали.
            То от римлян,то в Испании,то во Франции,то от Хмельницкого.
            Да вот последний огрёб,не так давно, от немцев.
            Не заносись....
            История...она такая,повторяется...
            Крановщик Нахамкинсон
            1. A.D.T. Сегодня, 19:25
              О пена пошла !
              А отгребали , когда козлам отдачу не давали. Выводы сделаны . И надеюсь они не забудутся.
              A.D.T.
              1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 19:46
                Не захлебнись....
                Клавиатуру протри.
                А "ко.з.лы",это доблестные казаки Б.Хмельницкого?
                Или французы с испанцами?
                Нда...
                По вашим делам.
                И отношение к вам.
                Это из вашей же книги.
                Крановщик Нахамкинсон
    2. voyaka uh Сегодня, 17:26
      Не можем. Технически. sad У нас не осталось свободно падающих бомб.
      Все переделаны на точные.
      voyaka uh
      1. A.D.T. Сегодня, 17:31
        Вояка , если ты здесь , есть вопрос (больше спросить некого ) не по теме - Израиль свои движки для F - 16 производит ? Если производит , то лопатки тоже наши ?
        A.D.T.
        1. opus Сегодня, 19:37
          Цитата: A.D.T.
          ь свои движки для F - 16 производит ?

          нет

          Цитата: A.D.T.
          Если производит , то лопатки тоже наши ?

          тем более нет
          Israel Aerospace Industries Ltd.


          всё у вас там не просто (пардон мой с гугулой перевод с иврита не качественный)

          В 1981 году секретарь рабочей группы IAI Шмуэль Киклас был признан виновным в получении взятки в рамках своей деятельности от имени комитета.
          В марте 2017 года 13 старших сотрудников авиационной промышленности и безопасности были арестованы по подозрению в коррупции , отягчающими фактами в мошенничестве, отмывании денег , краже со стороны государственного служащего , мошенничестве и нарушении доверия. Согласно сообщениям, старшие сервисные компании выплачивали взятки старшим должностным лицам IAI за то, что они выиграли тендеры . Усиление полицейского расследования вызвало подозрения в политическом аппарате в компании, в котором старшие сотрудники рабочего комитета вымогали других работников, чтобы навестить их на вечеринке «Ликуда». И бывший секретарь израильской авиационной промышленности (IAI), Хаим Кац , был под следствием, и его сын Яир Кац является одним из подозреваемых в этом деле.



          Цитата: A.D.T.
          Ваши добровольцы в прошлом тут уже не раз отгребали .

          кто,когда, где?

          Советские потери в войне составили 35 военнослужащих, погибших, в основном, «во время налетов израильской авиации на военные объекты Египта и Сирии»

          wink
          opus
  22. genpolitproekt Сегодня, 17:44
    А что, не можно дать настоящим друганам что-либо ПОНОВЕЕ ??? Туркам, КНР и даже саудовцам, С-400, а сирийцам, старье ???
    genpolitproekt
  23. dojjdik Сегодня, 20:19
    ну за 50лет войны как чванятся тут евреи они всего то один город захватили эт иерусалим если правильно; а так конечно совершенно правы здесь многие что Сирийцы хоть как то но воюют с такой гидрой как израиль; надежда на нормальное ПВО есть; а вот смогем ли мы или китайцы "продать" им ну хотя бы дизельные подлодки естествен с укомплектом "Сирийскими подводниками" для нанесения ответных ударов по израильским военным объектам; ведь де-юре мы здесь ни при чем и Сирия в состоянии войны с евреями; ведь израиль получает от своих американских евреев самое новейшее оружие и нисколько не скрывает этого
    dojjdik
Картина дня