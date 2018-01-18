В США предрекли крах «Роскосмоса»

Таким образом, каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации, по крайней мере, исходя из финансирования, полученного из федерального правительства через Федеральную космическую программу

Бюджетная подушка, предоставляемая НАСА и другими зарубежными агентствами, скоро исчезнет, ​​но никто в России, похоже, не говорит об этом

Журналист Мэтью Боднер в колонке на страницах Space News предположил, что после отказа США от покупки у «Роскосмоса» мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении.Автор приводит оценку российского аналитика Павла Лузина, согласно которой примерно половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей или 24 миллиардов долларов) посвящена пилотируемым программам.В 2018 году стоимость места для астронавта на «Союзе» вырастет до 81 миллиона долларов.— отмечает Лузин.В 2019 году НАСА планирует прекратить покупку мест на «Союзах».— заключает Боднер.Ранее «Центра Хруничева» из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у правительства России финансовую поддержку в размере 30 миллиардов рублей.В 2018 году на Международную космическую станцию отправится пять экспедиций, всего на станции побывают 18 человек, из которых 7 будут представлять «Роскосмос», 8 человек — НАСА, по одному астронавту придется на Европейское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований, передает "Лента.ru"