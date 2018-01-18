20:23 18 января

В США предрекли крах «Роскосмоса»

Журналист Мэтью Боднер в колонке на страницах Space News предположил, что после отказа США от покупки у «Роскосмоса» мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5 российская госкорпорация окажется в тяжелейшем финансовом положении.

Автор приводит оценку российского аналитика Павла Лузина, согласно которой примерно половина бюджета «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей или 24 миллиардов долларов) посвящена пилотируемым программам.

В США предрекли крах «Роскосмоса»



В 2018 году стоимость места для астронавта на «Союзе» вырастет до 81 миллиона долларов.

Таким образом, каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации, по крайней мере, исходя из финансирования, полученного из федерального правительства через Федеральную космическую программу
— отмечает Лузин.

В 2019 году НАСА планирует прекратить покупку мест на «Союзах».

Бюджетная подушка, предоставляемая НАСА и другими зарубежными агентствами, скоро исчезнет, ​​но никто в России, похоже, не говорит об этом
— заключает Боднер.

Ранее «Центра Хруничева» из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки попросил у правительства России финансовую поддержку в размере 30 миллиардов рублей.

В 2018 году на Международную космическую станцию отправится пять экспедиций, всего на станции побывают 18 человек, из которых 7 будут представлять «Роскосмос», 8 человек — НАСА, по одному астронавту придется на Европейское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: © Марина Лысцева/ТАСC
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 93

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  1. Rusland Сегодня, 12:40
    Передышку они нам дали, хорошо покупали, исправно платили, спасибо!
    Rusland
    1. Chertt Сегодня, 12:43
      Вот если бы американцы написали, что в "Роскосмосе" все прекрасно, это должно было бы напрячь. А так мы и сами знаем, что у Российской космической промышленности, хватает проблем
      Chertt
      1. Владимир16 Сегодня, 12:48
        Цитата: Rusland
        Передышку они нам дали, хорошо покупали, исправно платили, спасибо!

        За что спасибо дядя?
        Мы их в космос возим. Кто кому спасибо говорить должен?
        Базарят они много, да только сами добраться до орбиты ни как не могут. Киношные покорители Луны и окрестностей. lol
        Владимир16
        1. DalaiLama Сегодня, 16:16
          Будет Роскосмос индусов китайцев и всех остальных азиатов, южноамериканцев, африканцев и до кучи европейцев возить и торговать с ними двигателями, а эти пусть сами.
          DalaiLama
        2. Karayakupovo Сегодня, 16:25
          Ну, надеюсь, Голливуд-то будет отправлять их как-то в космос. Вроде опыт есть.
          Karayakupovo
        3. Geisenberg Сегодня, 16:46
          Цитата: Владимир16
          Цитата: Rusland
          Передышку они нам дали, хорошо покупали, исправно платили, спасибо!

          За что спасибо дядя?


          За бабло дядя !
          Geisenberg
        4. Zug Сегодня, 16:52
          У нас какой технологический уклад завводов?-3 уровня-у США?-точно не помню-по моему 7? киношно - клоунное это все сдесь-в России.Вы США технологии и России даже не сравнивайте-при такой скорости развития мы их 1000 лет догонять будем-и не догоним...Киношные покорители...Насмешили...
          Zug
    2. _Jack_ Сегодня, 12:43
      не похоже что наши воспользовались этой передышкой как нужно
      _Jack_
      1. просто экспл Сегодня, 12:57
        да , наши научились получать бабло за старые технологии и подумали что так будет вечно , что можно на все забить , и ничего не делать .
        а Рогозин научился только про батут шутить .
        япона рама , еще когда Маск только начал , надо было ответные меры предпринимать , но нет же . пошутили на экране телевизора и типа этого хватило .
        че то сейчас Рогозин больше не шутит , чувство юмора наверное начало подводить .
        или может он в реальность начал возвращаться ?
        просто экспл
        1. _Jack_ Сегодня, 13:00
          Да ему то что? Он болтовнёй этой себе безбедную старость обеспечил, теперь пусть хоть увольняют, он не сильно расстроится.
          _Jack_
          1. Владимир16 Сегодня, 13:10
            Цитата: _Jack_
            да , наши научились получать бабло за старые технологии и подумали что так будет вечно , что можно на все забить , и ничего не делать .

            Некоторые еще научились поливать дерьмом всё русское.
            Матрасы, напечатали очередную хрень про русских и тут же свора "знатоков" начала им поддакивать.
            Не матрасы ли способствовали развалу промышленности на Руси? Или это всё Рогозин придумал и совершил?
            Стоит матрасам сказать фас и понеслось....
            Владимир16
            1. просто экспл Сегодня, 13:15
              я на другом форуме по этой теме немало полаялся , и такая точка зрения не у меня одного .
              просто есть птицы которые питаются тем что клювом долбят дерево , у них еще красный типа хохолок , а есть адекватные люди , и адекватные люди смотрят на факты .
              а факты таковы .
              до Маска и Рогозина Россия лидер в космоиндустрии
              у России более 40% от коммерческих запусков .
              у России куча программ по развитию космоса (хотя по факту на словах большей частью)

              а что имеем сейчас ?
              матрасы технологически ушли вперед и имеют то что у нас нету и пока что не светит
              доля коммерческих пусков упала емнип до 15% , а у матрасов она выросла .
              то есть все наши клиенты уходят к матрасам .
              у матрасов появились куча программ , а наши собрались догонять Маска .
              так кто идиoт ?
              просто экспл
              1. Alex777 Сегодня, 13:41
                Маск - конструкция искусственная. Когда в США поняли, что государственная НАСА деньги жрет, а результатов мало - сделали корпорацию Маска. Слили туда все технологии НАСА и начали их коммерциализировать. У нас если так сделать - такой вой поднимется по защите государственной собственности - только держись. И, конечно, не Рогозину этим заниматься. hi
                Alex777
                1. просто экспл Сегодня, 13:51
                  я в курсе, более того я в курсе что с НАСА забрали самые ценны кадры и отдали их Маску .
                  меня мало волнует КАК они это сделали , меня волнует что это смогли сделать .
                  а еще больше меня волнует почему наши ничего кроме шуток Рогозина в ответ не предприняли и только надо же о чудо , в прошлом году у нас появился свой Маск , на счет масштабов правда хз , не знаю , но первая частная шарага по космосу у нас появилась , и снова о чудо , наши начали проекты возврашаемых ступеней .
                  а ведь лет 5 назад все статьи писали что Маск лошара и что возвращаемые ступени это тупик и коммерчески не выгодно . а то что возвращаемые ступени это первый шаг к возвращаемым аппаратам (не шатл с бураном , а вообще типа космолет) это до них типа не доходило , хотя и ежу было понятно что этот шаг придется делать по ЛЮБОМУ . но нет же , кто то с экрана нам вещал что Маск лошара и у него ничего не получится и ни хрена не делал что бы как то противодействовать матрасам .
                  просто экспл
            2. _Jack_ Сегодня, 13:16
              Я думаю ни для кого не секрет что у нас в космической отрасли ситуация совсем не гуд, а перспективы выглядят ещё хуже, эта статья ни при чём.
              Не матрасы ли способствовали развалу промышленности на Руси?

              Так закончилось противостояние двух супердержав - США и СССР, если всё было бы наоборот, вы осуждали бы СССР за развал промышленности США? Сомневаюсь.
              Странно вы цитаты в посты вставляете, это не мои слова, если что.
              _Jack_
              1. Orionvit Сегодня, 15:07
                Цитата: _Jack_
                если всё было бы наоборот, вы осуждали бы СССР за развал промышленности США? Сомневаюсь

                А вы извините за кого? Почему это мы должны переживать за какие то проблемы в США. Это война, и америка, это наш самый настоящий противник, только что не стреляем друг в друга, пока. И за океаном этого не скрывают, напротив, открыто объявляют Россию врагом. Может тогда уже поблагодарим "благословенную америку" за 90-е?
                Так закончилось противостояние двух супердержав - США и СССР
                Ни хрена оно не закончилось, просто перешло в другую фазу. А Маск шарлатан ещё тот. Посмотрим как они будут осуществлять пилотируемый полёт в космос, ведь по моему в этом заключается торжество космонавтики и технологий. А не в способности закинуть на орбиту кусок " электронного железа".
                Orionvit
                1. _Jack_ Сегодня, 15:14
                  А вы извините за кого? Почему это мы должны переживать за какие то проблемы в США.

                  А кто переживает то? Просто примите действительность как она есть - развал нашей экономики результат проигрыша в холодной войне, по сути контрибуция. Проиграл - получи.
                  Ни хрена оно не закончилось, просто перешло в другую фазу.

                  Я вас умоляю спуститесь на землю. Россия это не СССР, это жалкие крохи империи. США не рассматривают нас как серьёзного соперника в мире, для них это сейчас Китай. А мы так, региональная страна, которую они по мере возможности придерживают.
                  Вернемся к нашим баранам - Роскосмос продает и эксплуатирует технологии СССР, никакого серьезного движения вперед нет, скорее есть назад, например все эти аварии уже сколько лет тянутся. А конкуренты вырываются вперед и скоро мы, действительно останемся в космосе не у дел, в этой статье, по сути, всё правильно.
                  _Jack_
                  1. Orionvit Сегодня, 15:44
                    Цитата: _Jack_
                    Я вас умоляю спуститесь на землю. Россия это не СССР, это жалкие крохи империи. США не рассматривают нас как серьёзного соперника в мире, для них это сейчас Китай.

                    Да я то на земле, а вы , что то уж очень приземлились, ниже горизонта. В ваших рассуждениях одна ошибка, вы всё оцениваете с точки зрения экономики, материально, так сказать, у кого больше денег, тот и прав. По отношению к России, это немного не так. Штаты не видят в России конкурента в экономике, они боятся больше всего мировоззренческой концепции Русского человека, ибо она есть смерть для всего паразитического западного мира.
                    Orionvit
                    1. _Jack_ Сегодня, 15:49
                      Штаты не видят в России конкурента в экономике, они боятся больше всего мировоззренческой концепции Русского человека

                      Одно от другого не отделишь. Вы эту "мировоззренческую концепцию" на хлеб намажете? Вы ею своих детей накормите и квартиру им купите? Мировоззренческую концепцию можно продвигать с позиции силы, а если страна нищая никому в мире не интересно какая у неё мировоззренческая концепция. Скорее это будет антирекламой её концепции.
                      И, кстати, мы обсуждаем статью про Роскосмос, если что.
                      _Jack_
                      1. Orionvit Сегодня, 20:21
                        Цитата: _Jack_
                        мы обсуждаем статью про Роскосмос, если что

                        Да ни кто не против, конечно про Роскосмос. Но смущают некоторые моменты
                        если страна нищая
                        Это вы про Россию?
                        Orionvit
            3. Комментарий был удален.
            4. astepanov Сегодня, 15:40
              Безусловно, Россия родина слонов, но вот поди ж ты - на "Восточном" снова выявлено хищение средств, выделенных на строительство. Кто бы сомневался, что то американы с украинцами воруют наши бабки... Мы-то святые и такого ни в жисть не позволим.
              astepanov
            5. Zug Сегодня, 16:54
              А им и писать ничего ненадо-статистику запусков аппаратов с 2005 по сей день наших посмотрите-порадует...скоро мы даже помета птичьего в воздух на лопате кинуть не сможем..
              Zug
            6. Bastinda Сегодня, 19:07
              Не матрасы ли способствовали развалу промышленности на Руси? Или это всё Рогозин придумал и совершил?

              А с нашей стороны кто способствовал? Ведь в игре участвуют две стороны... Кто открыл рынки? Кто вступил в ВТО?
              Bastinda
      2. Geisenberg Сегодня, 16:47
        Цитата: _Jack_
        не похоже что наши воспользовались этой передышкой как нужно


        Не похоже, что ты сам из "наших".
        Geisenberg
        1. _Jack_ Сегодня, 16:55
          ну это смотря кто "ваши", если урапатриоты, то рад что не из "ваших"
          _Jack_
    3. vovanpain Сегодня, 12:46
      Какое столетие англосаксы все хоронят и похоронить не могут Россию. wink
      vovanpain
      1. Комментарий был удален.
      2. Идущий Сегодня, 12:52
        Приветствую Влад! hi drinks , сколько существует Россия , столько её и пытаются похоронить.
        Идущий
        1. vovanpain Сегодня, 12:57
          Цитата: Идущий
          Приветствую Влад! hi drinks , сколько существует Россия , столько её и пытаются похоронить.

          Здрав Будь Виктор! drinks hi Извне это не возможно,только изнутри. hi
          vovanpain
          1. Идущий Сегодня, 12:59
            Да и мы об этом знаем , что "русского могут убить только двое русских".
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:02
              Ну дайте вы матрасам помечтать ... lol
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 13:04
                Так мы не против , пусть мечтают.
                Идущий
            2. Zug Сегодня, 16:55
              Дак наши же олигархи русские русских и мочат щас
              Zug
      3. Geisenberg Сегодня, 16:47
        Цитата: vovanpain
        Какое столетие англосаксы все хоронят и похоронить не могут Россию. wink


        Что характерно уже и не смогут.
        Geisenberg
    4. opus Сегодня, 14:30
      Цитата: Rusland
      Передышку они нам дали, хорошо покупали, исправно платили, спасибо!

      А мы как ослы прокакали эту передышку.
      Чудак (экономист/журналист, и почему-то доктор технических belay наук- но работу/диссертацию ЕГО НЕ НАЙТИ) товарищ Рогозин, вещал о батутах..

      ну ну.
      Цитата: Автор
      приводит оценку российского аналитика Павла Лузина

      Лучше бы у Павла была Фамилия - ЛУЗЕР.
      Чего приводить? нашли на кого ссылаться
      Павел Лузин
      Специалист по международным отношениям, эксперт по российским ВС. Политолог (к.п.н.). Старший преподаватель, историко-политологический факультет, Пермский Университет. 2013 – 2014 гг. – научный сотрудник ИМЭМО РАН. 2012-2013 – эксперт ПИР-Центра (Москва), помощник главного редактора Журнала Индекс Безопасности.


      Matthew Bodner, то же "спец" тот, как и паша

      учился в Университете Майами в Огайо и был младшим сотрудником в Центре постсоветских и российских исследований им. Хавигерста.
      opus
  2. sogdy Сегодня, 12:40
    Таки для какого лешего американцы с Казахстаном мутят? Казахи будут запускать с Байконура?
    И сейчас больше половины всех американских стартов идет через S7.
    sogdy
    1. x.andvlad Сегодня, 12:46
      Цитата: sogdy
      Таки для какого лешего американцы с Казахстаном мутят? Казахи будут запускать с Байконура?

      Вообще то про казахские "Союзы" пока никто ни чего не слышал. А что то другое с Байконура они в ближайшие годы вряд ли что запустят.
      Бюджетная подушка, предоставляемая НАСА и другими зарубежными агентствами, скоро исчезнет, ​​но никто в России, похоже, не говорит об этом
      Дык, "пока гром не грянет..."
      У нас многое так: ждем- с, когда "жареный петух клюнет".
      Вреде говорят о каких то прорывных проектах, типа "Федерации" и полета на Марс, но пока во все это верится с трудом.
      x.andvlad
      1. LSA57 Сегодня, 12:54
        Цитата: x.andvlad
        А что то другое с Байконура они в ближайшие годы вряд ли что запустят.

        только табун кобыл и отару баранов в степь запустить могут
        LSA57
  3. LSA57 Сегодня, 12:47
    Журналист Мэтью Боднер в колонке на страницах Space News предположил, что после отказа США от покупки у «Роскосмоса» мест на российских пилотируемых кораблях «Союз» и двигателей для ракет Atlas 5

    но тогда как они сами на МКС попадать будут???? belay с помощью батута???? belay назло маме уши отморожу...
    LSA57
    1. просто экспл Сегодня, 12:58
      боюсь что скоро наши будут у матрасов покупать места для доставки космонавтов .
      ибо кроме пошутить у нас кто то ничего не может .
      просто экспл
      1. LSA57 Сегодня, 13:28
        Цитата: просто экспл
        боюсь что скоро наши будут у матрасов покупать места для доставки космонавтов .

        и на чём они будут доставлять? на мустангах, или койотах? сами пешком туда пойдут
        LSA57
        1. просто экспл Сегодня, 13:37
          на фальконах . я уже ниже на такой ж вопрос отвечал.
          кстати , а почему у нас доля запусков на рынке была более 40% , а сейчас емнип около 15%, а у матрасов она выросла на такое же количество ?
          совпадение ? или клиенты устали терять свои спутники на протонах ?
          просто экспл
          1. Lock36 Сегодня, 13:54
            Цитата: просто экспл
            на фальконах . я уже ниже на такой ж вопрос отвечал.

            И много уже Фальконами отправили?
            У амеров целая очередь тех, кто должен отправить - Боинг и еще одна компания уже 2017 году должны были отвезти комсмонавтов на МКС, но пока даже ракету не запустили.
            Пусть работают, пусть результат покажут.
            Lock36
            1. просто экспл Сегодня, 14:21
              пока никого . емнип через пару месяцев пойдут первые .
              а тогда что ?
              просто экспл
              1. vlad007 Сегодня, 14:26
                Цитата: просто экспл
                емнип через пару месяцев пойдут первые .

                НАСА запретило отправку астронавтов Фальконами до 2019 года. Если мне не изменяет память, то причина в том, что Фальконы, единственные в Мире, заправляются топливом ПОСЛЕ посадки астронавтов. Все заправляются ДО. Маск сказал, что это "ерунда, мы быстро все исправим".
                vlad007
                1. просто экспл Сегодня, 19:44
                  Маск сказал , Маск сделал , как он говорил что ступени будут садиться , они садятся , он сказал что их можно использовать повторно и их можно использовать повторно.
                  а у нас что сделано из того что заявлено ?
                  просто экспл
          2. LSA57 Сегодня, 14:18
            Цитата: просто экспл
            а почему у нас доля запусков на рынке была более 40% , а сейчас емнип около 15%, а у матрасов она выросла на такое же количество ?

            так выросла за счёт тех двигателей которые покупают у нас. не будем продавать, процент у полосатых будет не более процента
            LSA57
            1. просто экспл Сегодня, 14:22
              чушь , мы им поставляли сколько и раньше , все строго по контракту , а количество запусков у них выросло , и может стоит напомнить что появился такой пассажир как Маск и его ракеты летают на собственных движках , а не РД-ххх ?
              просто экспл
              1. LSA57 Сегодня, 14:51
                Цитата: просто экспл
                и его ракеты летают на собственных движках , а не РД-ххх ?

                какова грузоподъёмность этих "движков"? апельсины только на них в космос забрасывать. нормальные спутники они запускают с наших движков
                LSA57
                1. a.sirin Сегодня, 18:46
                  Неужели так необходимо нести ахинею? Или "Ольгино"?
                  a.sirin
                2. просто экспл Сегодня, 19:45
                  вообще то Маск запустил на своих движках больше чем матрасы на наших и наши на наших .
                  просто экспл
    2. Manager Сегодня, 12:58
      На Dream Chaser например, его готовность очень велика. И про батут не уместно как то, наша космонавтика в глубокой жопе находится.
      Manager
      1. x.andvlad Сегодня, 13:51
        Ну, не совсем еще там, НО стремительно движется в этом направлении...
        x.andvlad
      2. LSA57 Сегодня, 14:21
        Цитата: Manager
        наша космонавтика в глубокой жопе находится.

        но из "жопы" регулярно отправляет на МКС экспедиции. а те которые не в жопе летают на НАШИХ "Союзах" и запускают спутники с помощью НАШИХ движков!!!!!
        LSA57
    3. zhekazs Сегодня, 13:14
      Цитата: LSA57
      с помощью батута????

      Зачем сразу с помощью батута? Они могут наладить продуктивную и эффективную работу с Укркосмосом, всё-таки Украина - великая космическая держава.
      zhekazs
      1. LSA57 Сегодня, 13:30
        Цитата: zhekazs
        всё-таки Украина - великая космическая держава.

        и давно? belay вот, что значит нерегулярно сайт посещать laughing
        LSA57
        1. zhekazs Сегодня, 13:36
          Не так давно была статья на ВО, конец ноября-декабрь.
          Но, каюсь, нехорошо это, над убогими смеяться laughing
          zhekazs
          1. LSA57 Сегодня, 13:41
            Цитата: zhekazs
            Не так давно была статья на ВО, конец ноября-декабрь.
            Но, каюсь, нехорошо это, над убогими смеяться laughing

            сами повод дают
            LSA57
            1. ustinov.yuri Сегодня, 18:49
              Да-а, вот таких точно нужно «отправить на луну».(многие меня поймут)
              ustinov.yuri
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:47
    Доля истины,в словах,безусловно немалая. Но,есть один нюанс: многие вещи,в нашей стране, существует не "благодаря", а " вопреки "))
    Так что ,этот " эксперт",скорее помрёт,чем Роскосмос laughing
    Проблем немеряно,и их нужно решать, срочно! "Запрягаем" медленно, как обычно ( будем надеяться,что "поедем" быстро
    Сибирский цирюльник
  5. Дормидонт Сегодня, 12:48
    Задорная хуцпа
    Дормидонт
  6. Идущий Сегодня, 12:48
    “Таким образом, каждый американский астронавт вносит до пяти процентов годового бюджета госкорпорации, по крайней мере, исходя из финансирования, полученного из федерального правительства через Федеральную космическую программу


    Что то не укладывается в арифметику.

    В 2018 году стоимость места для астронавта на «Союзе» вырастет до 81 миллиона долларов.


    В 2018 году на Международную космическую станцию отправится пять экспедиций, всего на станции побывают 18 человек, из которых 7 будут представлять «Роскосмос», 8 человек — НАСА, по одному астронавту придется на Европейское и Канадское космические агентства, а также Японское агентство аэрокосмических исследований


    Итого 11 человек принесут 891 млн. дол.

    Федеральной космической программы на 2016-2025 годы (1,4 триллиона рублей или 24 миллиардов долларов) посвящена пилотируемым программам.

    В год получается 2, 7 ярда дол.
    Да мы потеряем треть бюджета , но и количество космонавтов уменьшится более чем в двое.
    Идущий
  7. anjey Сегодня, 12:50
    достаточно одного неудачного старта американского доморощенного ракетоносителя и крах будет в НАСА сша,ни одного астронавта не за какие баксы на орбиту не затащишь....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 13:17
      действительно кирдык вам скоро в космосе ,лунооткрыватели павильонные...
      anjey
  8. CooL_SnipeR Сегодня, 12:51
    То экономику в клочья рвут, то из-за 5 процентов роскосмос просто обязан обанкротится laughing... соба... ой... партнеры лают - караван идет
    CooL_SnipeR
  9. nov_tech.vrn Сегодня, 12:51
    Павел Лузин основатель и директор исследовательского стартапа - under mad trends, рулим forever
    nov_tech.vrn
  10. Azazelo Сегодня, 12:52
    На чём тогда летать то будете??? господа в высоких цилиндрах.
    Azazelo
    1. просто экспл Сегодня, 12:59
      на фальконах , а что ?
      просто экспл
      1. sogdy Сегодня, 13:24
        Фалькон - реплика Южмашевская. Из чего делать будут?
        Или в материаловедении плаваете?
        sogdy
        1. просто экспл Сегодня, 13:38
          да пишите уж сразу что это нелицензионная копия протона .
          так у вас больше плюсиков будет , уважать вас будут сильнее .
          а то что Вы чушь несете , да кто из лемингов об это знает ?
          кстати не подскажете , а хэви фалькон реплика какой ракеты будет ?
          просто экспл
          1. sogdy Сегодня, 14:11
            Цитата: просто экспл
            да пишите уж сразу

            А вот это Вы уже чушь прогнали. Ну да ладно, чего еще ждать.
            Проблема была изначальная - из доступных американцам материалов и технологий действительно возможен только твердотопливный ракетный двигатель. Сошлюсь на Казанцева - таки он не только фантаст.
            sogdy
            1. просто экспл Сегодня, 14:23
              фантаст не фантаст . а с реальностью что делать ? у нас клиенты к матрасам уходят .
              кого винить будем ? а делать то что ?
              обвиним Казанцева и будем читать его книги ?
              просто экспл
      2. gaura Сегодня, 13:51
        А зачем они еще на пять лет продлили контракт по нашим двигам? Ну почему не на кошерных фальконах?
        gaura
  11. iliitchitch Сегодня, 12:55
    Крах-швах , караул , шеф , усё пропало , радуйтесь , друзья невероятные , вместе с лузиными . Без вас знаем .
    Работа идёт , так думаю , но пока воры не будут сидеть в тюрьме , можно сколько угодно в гору камешек нехилый закатывать . Всё равно упадёт .
    iliitchitch
    1. sogdy Сегодня, 13:29
      Цитата: iliitchitch
      но пока воры не будут сидеть в тюрьме

      ООО ССС - "Я Вас, господин полковник, как живого помню" (с)
      Впрочем, Вы даже в общих чертах не в курсе кто, что, и как.
      sogdy
      1. iliitchitch Сегодня, 13:37
        Цитата: sogdy
        Впрочем, Вы даже в общих чертах не в курсе кто, что, и как.

        В смысле - кто сколько украл , и какие кое-какеры там созидают ? Да куда нам , сиволапым . Тут эксперты бродют покруче , чем у игорька прокопенко . Они-то в курсе , что "..у нас есть ТАКИЕ ПРИБОРЫ ,
        но мы вам о них не расскажем.." .
        Примусы мы починяем .
        iliitchitch
        1. sogdy Сегодня, 13:48
          Цитата: iliitchitch
          В смысле - кто сколько украл

          Нет, кто и как доит.
          А украденные бюджетные деньги щасття не приносят, ибо безнал, обеспеченный бюджетом. На чем банки и посыпались. Доят исполнителей, изымая их кровные, на подставах. Исполнение задания таким доярам не нужно. Вот его и нет. Остальное - уже следствия. Процесс больше напоминает диверсию на уровне конструкторов КМ-КМД Как бЭ даже не в финансовой области....
          sogdy
  12. Alexey-74 Сегодня, 12:56
    США пусть сначала справятся со своими проблемами, а потом Роскосмосу что то прогнозируют.....а что до заказов из других государств, так их хватает, нашим еще аварийность уменьшить, а то зачастили.....как бы не саботаж на местах....
    Alexey-74
  13. Berkut24 Сегодня, 13:15
    В этом вся суть программы США по уничтожению космической отрасли в России. Самое интересное, что назначенный американцами "киллер" - компания Маска тоже несет гигантские убытки и дотируется через программы сената. А там убытки в 12 млд. доларов! Ракета Маска только на бумаге дешевле российских аналогов. На самом деле рентабельность программы с многоразовой первой ступенью оказалась в пределах 10% при условии, что на землю будут возвращаться хотя бы 50% первых ступеней с последующим повторным использованием не менее 3-х раз.
    Собственно, здесь вообще не идет речь о том насколько неэффективен Российский государственный космос и насколько эффективен частный американский. Он совсем не частный и совсем не эффективный. Речь идёт о попытке убить российскую отрасль, но я не сомневаюсь, что наше государство это не допустит. да есть проблемы с эффективностью управления. но деньги туда будут идти всегда. А вот выжевет ли Маск на одной рекламе, когда сенатский ручеёк закончится - это вопрос. Единственное его оставшееся действительно рентабельным бизнес-подразделение "Тесла" теперь тоже приносит ежедневные убытки. А деньги-то во всё это он вкладывает только чужие...
    Berkut24
    1. saturn.mmm Сегодня, 14:01
      Цитата: Berkut24
      А деньги-то во всё это он вкладывает только чужие...

      8 января Маск запустил Фалькон-9 с секретнейшим космическим аппаратом Пентагона "Зума" (вымпел его у меня на аватарке) стоимостью в миллиард долларов, "Зума" сгорел в плотных слоях атмосферы а первая ступень успешно приземлилась на платформу, после этого часть заказчиков отказалась от его услуг.
      saturn.mmm
      1. Berkut24 Сегодня, 14:38
        С Зумой вопросов много... Спутник, возможно, был сделан по технологии стэлс и ходили мнения, что его проверяли на невидимость для радаров системы предупреждения о ракетном нападении. Так что, может, Зума на самом деле находится на целевой орбите. Кроме того, Штаты могли испытывать систему маневрирования спутника на орбите (что у нас уже есть), и невыход спутника из-за горизонта для наземных систем слежения не означает, что он не затесался на время где-нибудь в космическом мусоре.
        Berkut24
    2. voyaka uh Сегодня, 16:44
      "компания Маска тоже несет гигантские убытки и дотируется через программы сената."///

      Что за программы такие Вы нашли у американского сената?
      В Спэйс Икс инвестировал миллиарды Гугл, инвестировали крупные венчурные фонды.
      На 4 млрд контрактов от НАСА, На 3 года вперед обеспечен запуском коммерческих
      спутников связи.
      voyaka uh
  14. Rusland Сегодня, 13:17
    Цитата: Владимир16
    Цитата: Rusland
    Передышку они нам дали, хорошо покупали, исправно платили, спасибо!

    За что спасибо дядя?
    Мы их в космос возим. Кто кому спасибо говорить должен?
    Базарят они много, да только сами добраться до орбиты ни как не могут. Киношные покорители Луны и окрестностей. lol

    Всё просто племянник, на их же деньги их катаем и на развитие остаётся .hi
    Rusland
  15. Altona Сегодня, 13:20
    Каких только "предсказамусов" не развелось. Из разряда "слушайте энергию, откройтесь космосу". Этому журналисту может сменить профессию и стать медиумом-экстрасенсом? Куда они свой спутник Zuma дели с ракеты Илона Маска?
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 16:32
      Зума где-то крутится на орбите. Живой ли или нет - неизвестно.
      Похоже на ангольский Ангосат-1. Крутится вокруг Земли, но неисправен.
      То-есть связь с ним есть, но система телевещания не работает.
      voyaka uh
      1. saturn.mmm Сегодня, 19:14
        Цитата: voyaka uh
        То-есть связь с ним есть, но система телевещания не работает.

        Так нет связи с Зумой, есть предположение что не отстыковался от второй ступени.
        saturn.mmm
  16. vlad007 Сегодня, 13:40
    Почитал комментарии на 13-30. Никто, почему-то, не обратил внимание на состояние дел в Центре им. Хруничева.
    Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева завершил процесс акционирования. Переход к форме АО позволит предприятию выставить на продажу около 100 га земли в московских Филях для последующей застройки. Это должно помочь исправить плачевное финансовое состояние ГКНПЦ. За последние три года уже было оказано помощи на 65 млрд руб. В СМИ были сообщения, что ЦиХ выплачивает ежегодно около 4,5 млрд. руб. по кредитам.
    ЦиХ расположен рядом с филевским парком и там планируется создать Жилой комплекс Космос.
    vlad007
  17. Hariton Laptev Сегодня, 13:48
    Пусть сами летают, наверно забылись 1986 год и 2013 год. Пусть еще настряпают шатлов или как там их назовут.
    Hariton Laptev
  18. 1536 Сегодня, 14:31
    "Эксперт" не учел удивительную живучесть российских бюрократических структур, которые устойчивы к подобного рода проблемам и стрессам. Так что побеспокоился бы лучше о своем НАСА, которое, в случае чего, американские налогоплательщики терпеть долго не будут.
    1536
  19. Zug Сегодня, 16:46
    Да Роскосмосу уже капут-еще пару тройку лет и кроме шариков-зондов уже ничего летать не будет...
    Zug
  20. 89513026469 Сегодня, 17:28
    Я вспоминаю обвал цен на нефть в 2014-2015гг. Тогда и у амеров и у наших либералов была популярная поговорка - Низкие цены на нефть это лишь нерентабельность сланцевой отрасли в США.Но для России это нерентабельность всей страны! Говорили они) ИИИ ??? Нечто похожее и с Рос.космосом походу.
    89513026469
    1. bk316 Сегодня, 19:13
      А еще они говорили, что нефть уже никогда не будет стоить больше 50$.
      И им вторили диванные эхсперты всепропальщики типа того же Zug.
      И в итоге много кто им поверил. А Btent пробил 70 и я немного денег поднял на этих лохах. Хорошо bully
      bk316
  21. Влад5307 Сегодня, 19:23
    Цитата: 89513026469
    Я вспоминаю обвал цен на нефть в 2014-2015гг. Тогда и у амеров и у наших либералов была популярная поговорка - Низкие цены на нефть это лишь нерентабельность сланцевой отрасли в США.Но для России это нерентабельность всей страны! Говорили они) ИИИ ??? Нечто похожее и с Рос.космосом походу.

    Мечты, мечты американские им на радость! Мечты ушли осталась гадость. Похороны рановато заказывать и 2018 будет показателен во многих аспектах. А финансирование было сокращено по известным причинам - деньги шли на др.цели. На подходе новые подходы в производстве двигателей, вот и посмотрим где будут Маски со своими старыми технологиями и якобы прорывными идеями. tongue
    Влад5307
  22. Cannonball Сегодня, 19:26
    Рано хоронить "Роскосмос". Дела конечно не фонтан, но о смерти российской космонавтики говорить явно преждевременно.
    Cannonball
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