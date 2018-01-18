Россия готова поставлять малые и сверхмалые подлодки
Рособоронэкспорт готов спроектировать и поставить иностранным заказчикам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1000 тонн, приводит в четверг РИА Новости сообщение пресс-службы компании.
По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, отмечается рост интереса к малым и сверхмалым подводным лодкам в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Он также отметил, что малые и сверхмалые подводные лодки являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами.
Рособоронэкспорт готов по заданию заказчика спроектировать и поставить иностранным партнерам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок. Это лодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков. По отдельному контракту спецэкспортер реализует послепродажное обслуживание поставленной продукции— говорится в сообщении.
По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, отмечается рост интереса к малым и сверхмалым подводным лодкам в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Он также отметил, что малые и сверхмалые подводные лодки являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами.
Современное электронное оснащение позволяет им своевременно обнаруживать цели и с упреждением атаковать противника, а низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают чрезвычайно малую заметность— добавил Севастьянов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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