20:17 18 января

Россия готова поставлять малые и сверхмалые подлодки

Рособоронэкспорт готов спроектировать и поставить иностранным заказчикам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок водоизмещением от 130 до 1000 тонн, приводит в четверг РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Россия готова поставлять малые и сверхмалые подлодки


Рособоронэкспорт готов по заданию заказчика спроектировать и поставить иностранным партнерам до 10 различных образцов малых и сверхмалых подводных лодок. Это лодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков. По отдельному контракту спецэкспортер реализует послепродажное обслуживание поставленной продукции
 — говорится в сообщении.


По словам заместителя генерального директора Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, отмечается рост интереса к малым и сверхмалым подводным лодкам в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Он также отметил, что малые и сверхмалые подводные лодки являются носителями разнообразного вооружения, включая торпеды и мины, могут быть вооружены крылатыми ракетами.

Современное электронное оснащение позволяет им своевременно обнаруживать цели и с упреждением атаковать противника, а низкие уровни шумности и электромагнитных полей обеспечивают чрезвычайно малую заметность
 — добавил Севастьянов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 25

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  1. Rusland Сегодня, 15:29
    Ну когда надо, я думаю она маякнёт нам. Любые желания за ваши деньги.
    Rusland
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:29
    " Это лодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков."
    Представляю, как зашевелились от этой новости наркобароны. yes
    СРЦ П-15
    1. Safer Сегодня, 15:35
      Цитата: СРЦ П-15
      Представляю, как зашевелились от этой новости наркобароны.

      А самое интересное, что у серьезных наркокартелей действительно хватит денег! wink
      Safer
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:36
        Цитата: Safer
        А самое интересное, что у серьезных наркокартелей действительно хватит денег!

        По слухам, они уже используют мини-подлодки для перевозки кокаина.
        СРЦ П-15
        1. Идущий Сегодня, 15:45
          Причем с середины прошлого века.
          Идущий
          1. Владимир16 Сегодня, 16:06
            Теперь можно будет наркоту КР отправить. Быстро и точно. wassat
            Владимир16
        2. san4es Сегодня, 18:29
          Цитата: СРЦ П-15
          ...По слухам, они уже используют мини-подлодки для перевозки кокаина.

          ...По фактам.
          ...Кокоино-субмарино:
          san4es
          1. APASUS Сегодня, 18:59
            Цитата: san4es
            ...Кокоино-субмарино:

            Читал историю как в колумбийской глуши кто то строил подводную лодку,место усиленно охранялось ,но вечерами кто то сильно пел и бывало громко ругался.Крестьяне быстро смекнули что этот язык совсем не английский и донесли.Походу шпионы были и у строителей,органам досталась недостроенная лодка и инструкции на нескольких языках,одним из них был русский.
            APASUS
            1. san4es Сегодня, 19:18
              Цитата: APASUS
              ///,одним из них был русский.

              request...Возможно неоценённый (в России) "Кулибин" ....Может с видео (чуть ниже)? recourse
              san4es
    2. SOF Сегодня, 15:38
      Цитата: СРЦ П-15
      " Это лодки водоизмещением от 130 до 1000 тонн, которые отвечают потребностям большинства военно-морских сил потенциальных заказчиков."
      Представляю, как зашевелились от этой новости наркобароны. yes

      ..да и на ближнем востоке тоже не зря желанием заиметь такие возгорели - этож экспорт игилоидов на другие континеты устроить можно.
      Представьте себе веселую ватагу умеренных сирийских опозиционэров где-нибудь под Нью-Йорком....или, скажем, в Сиднее....а почему нет? Вот "недосягаемые" удивятся...
      SOF
      1. marlin1203 Сегодня, 15:42
        Дааааа... задаст теперь "колумбийский ВМФ" жару береговой охране США ... "Мигель, боевая тревога, торпедная атака!!!" laughing
        marlin1203
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:30
    А откуда целая линейка готовых к строительству проектов ? what
    КВУ-НСвД
    1. DenZ Сегодня, 15:35
      Цитата: КВУ-НСвД
      А откуда целая линейка готовых к строительству проектов ?

      Надо думать отсюда- http://ckb-rubin.ru/glavnaja/
      DenZ
    2. LSA57 Сегодня, 15:37
      Цитата: КВУ-НСвД
      А откуда целая линейка готовых к строительству проектов ? what

      значит работали, а не пиарились
      LSA57
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:42
        Цитата: LSA57
        значит работали, а не пиарились

        Похоже у наших корабелов истощился портфель заказов, поэтому и пошли на такую авантюру.
        СРЦ П-15
        1. LSA57 Сегодня, 15:51
          Цитата: СРЦ П-15
          Похоже у наших корабелов истощился портфель заказов,

          ну раз МО они не нужны, значит можно и на рынок с таким товаром выходить
          LSA57
      2. seos Сегодня, 16:37
        Работали но заказа из РФ не дождались.... откаты на таких лодочках не те...
        seos
        1. LSA57 Сегодня, 17:14
          Цитата: seos
          откаты на таких лодочках не те..

          такое впечатление, что такие люди как вы никогда в жизни ничего хорошего не видели. с утра встают и везде ищут негатив. даже в самой хорошей новости ищут грязь. неприятно это. учитесь хоть чему нибудь радоваться
          LSA57
    3. san4es Сегодня, 18:40
      Цитата: КВУ-НСвД
      А откуда целая линейка готовых к строительству проектов ? what

      ...Из народа wink
      san4es
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:46
    Немецкие U-боты, державшие в страхе всех союзников во время ВМВ, имели водоизмещение меньше 1000 т, А сейчас они попали в разряд "малых" laughing
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:53
    Кому и за каким черным рогатиком с хвостом? fool Чтобы их против нас и использовали? ? fool Кидаются из одной крайности в другую -то ничего не продают, то даже секретную технику ради поганых баксов кому угодно готовы по бросовым ценам продать! !!!! fool
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 17:16
      Цитата: Геркулесыч
      Чтобы их против нас и использовали? ?

      по вашему их всем подряд продавать будут?????? один вы тут патриот, а вся Россия продажная и коррумпированная.????? в голову не приходит, что есть НОРМАЛЬНЫЕ люди и им не безразлична судьба России. ура патриот диванный
      то даже секретную технику ради поганых баксов кому угодно готовы по бросовым ценам продать! !!!! fool

      вам даже и цену сообщили? круто...
      LSA57
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:53
        Сей потомок Геракла очень часто пишет подобные громко-плакатные опусы не обременяя их осмыслением обсуждаемой темы lol
        КВУ-НСвД
        1. LSA57 Сегодня, 18:00
          Цитата: КВУ-НСвД
          не обременяя их осмыслением обсуждаемой темы

          но мнит laughing себя великим эхспертом
          LSA57
  6. Александр Акул Сегодня, 19:48
    Себе не не могут построить в нужном количестве, зато другим будут строить, одним словом дурдом
    Александр Акул
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