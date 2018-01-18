20:20 18 января

ДНР и ЛНР предложили Киеву взаимный отказ от использования ДРГ и снайперского огня

Представители Луганской и Донецкой народных республик выступили с инициативой о внесении в комплекс мер по вопросам всеобъемлющего прекращения огня и те пункты, которые бы запрещали сторонам конфликта использование диверсионно-разведывательных группы, а также снайперов. С одной стороны, эти пункты при их отсутствии в документе предполагаются самим заявление о всеобъемлющем прекращении огня в зоне конфликта. Однако в ДНР и ЛНР решили выйти с конкретизацией инициативы, сообщив о ней Киеву в рамках так называемого Минского формата.

ДНР и ЛНР предложили Киеву взаимный отказ от использования ДРГ и снайперского огня


РИА Новости приводит заявление представителя ДНР в Совместной группе по координации и контролю режима прекращения огня:
Основным вопросом встречи стало соблюдение действующего перемирия, в части реализации дополнительных мер для стабилизации режима прекращения огня. В частности, координатор от СММ ОБСЕ акцентировал внимание на таких мерах, как запрет на продвижение вперед и любых наступательных действий, запрет на открытие огня при любых условиях, в том числе ответного, и полная приверженность приказам о прекращении огня. Республики поддержали дополнительные меры и предложили включить запрет любых диверсионных действий и применения снайперского огня.



В течение минувших суток в зоне конфликта украинская сторона в очередной раз нарушила режим «новогоднего перемирия». Было осуществлено свыше трёх десятков обстрелов территории народных республик. Повреждена инфраструктура. Жертв, к счастью, нет.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 17

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  1. Azazelo Сегодня, 17:52
    Нашли с кем договариваться....они хоть раз перемирие выполнили?
    Azazelo
    1. Идущий Сегодня, 18:00
      Это политическая игра и не более.
      Идущий
      1. vovanpain Сегодня, 18:15
        Когда Киев соблюдал хоть какие то соглашения?
        vovanpain
        1. Geisenberg Сегодня, 18:41
          Цитата: vovanpain
          Когда Киев соблюдал хоть какие то соглашения?


          Никогда. И не будет. Но предложить стоило всё равно .
          Geisenberg
    2. сергей32 Сегодня, 18:06
      Они и обязательства по обмену пленными не выполняют в полном обьеме. О чем с ними договариваться?
      сергей32
    3. Владыка Ситх Сегодня, 18:09
      За сутки у ВСУ 3 погибло, 5 ранено

      Владыка Ситх
      1. Mavrikiy Сегодня, 18:18
        Речник - это болобол?
        Mavrikiy
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 17:57
    выступили с инициативой о внесении в комплекс мер по вопросам всеобъемлющего прекращения огня и те пункты, которые бы запрещали сторонам конфликта использование диверсионно-разведывательных группы, а также снайперов.
    Внести - то можно . А смысл ?
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 Сегодня, 18:20
      Цитата: КВУ-НСвД
      А смысл ?

      а смысл тот, что уркаина получила от полосатых партию снайперских винтовок. наверное хотят нейтрализовать. мартышкин труд, они на это не за какие коврижки не пойдут
      LSA57
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 18:25
        Раз получили , значит засвербит попробывать на деле . И никакие бумажки упоротым не указ. Надеюсь на стрелков с этими винтовками будет объявлена особая охота и спецы на это найдутся
        КВУ-НСвД
        1. LSA57 Сегодня, 18:30
          Цитата: КВУ-НСвД
          Раз получили , значит засвербит попробывать на деле .

          конечно. как это, столько времени клянчить, получить и не попробовать? не может такого быть
          LSA57
  3. стайер Сегодня, 18:03
    чет на фото утырки свой флаг вниз головой держат?
    стайер
  4. Mavrikiy Сегодня, 18:16
    ДНР и ЛНР предложили Киеву взаимный отказ от использования ДРГ и снайперского огня

    Для игры - хорошо. Для серьезных людей - не серьезно.
    Mavrikiy
  5. Rusland Сегодня, 18:19
    После сегодняшнего принятия закона, это уже не актуально и Украиной это предложение рассматриваться не будет.
    Rusland
  6. Стас Снежин Сегодня, 18:20
    "Хохлатого только могила исправит.."
    Стас Снежин
  7. Ferdinant Сегодня, 18:42
    Наиболее опасная друг для Украины в их правительстве и парламенте окопалась.
    Ferdinant
  8. Дормидонт Сегодня, 18:44
    Старая народная мудрость гласит: "Бандеровца могила исправит"
    Дормидонт
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