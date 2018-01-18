ДНР и ЛНР предложили Киеву взаимный отказ от использования ДРГ и снайперского огня

Основным вопросом встречи стало соблюдение действующего перемирия, в части реализации дополнительных мер для стабилизации режима прекращения огня. В частности, координатор от СММ ОБСЕ акцентировал внимание на таких мерах, как запрет на продвижение вперед и любых наступательных действий, запрет на открытие огня при любых условиях, в том числе ответного, и полная приверженность приказам о прекращении огня. Республики поддержали дополнительные меры и предложили включить запрет любых диверсионных действий и применения снайперского огня.

Представители Луганской и Донецкой народных республик выступили с инициативой о внесении в комплекс мер по вопросам всеобъемлющего прекращения огня и те пункты, которые бы запрещали сторонам конфликта использование диверсионно-разведывательных группы, а также снайперов. С одной стороны, эти пункты при их отсутствии в документе предполагаются самим заявление о всеобъемлющем прекращении огня в зоне конфликта. Однако в ДНР и ЛНР решили выйти с конкретизацией инициативы, сообщив о ней Киеву в рамках так называемого Минского формата. РИА Новости приводит заявление представителя ДНР в Совместной группе по координации и контролю режима прекращения огня:В течение минувших суток в зоне конфликта украинская сторона в очередной раз нарушила режим «новогоднего перемирия». Было осуществлено свыше трёх десятков обстрелов территории народных республик. Повреждена инфраструктура. Жертв, к счастью, нет.