20:16 18 января

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину

Верховная Рада Украины в четверг со второй попытки приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину


Решение о допуске иностранных военных на территорию страны ранее принял президент Петр Порошенко и попросил Раду его одобрить. Теперь глава государства должен подписать документ.


Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.

Кроме того, для участия в маневрах Rapid Trident-2018 предполагается пустить на Украину военные подразделения стран-членов альянса и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Двум тысячам военнослужащих, двадцати самолетам и вертолетам позволят находиться на Украине 16 дней в июне-ноябре.
В текущем году также планируется провести многонациональные учения "Светлая лавина", "Чистое небо" и украино-румынские маневры "Ривериан".

Допуск иностранных войск на Украину каждый раз требует принятия специального закона по представлению президента.

Использованы фотографии: https://rian.com.ua/
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Комментарии 32

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  1. Андрей К Сегодня, 18:55
    ...Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину...

    Щеневмерлики решили в очередной раз разрешить ими попользоваться...
    ...предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней...

    Смешно ей Богу, а на 366-ой день зРада примет очередной закон, на очередные 365 дней - говоря по русски - на календарный год. Для кого прописываются эти дни? Наверное в днях кастрюлеголовым легче втюхать незначительность происходящего, нежели сказать, что чужая армия будет пастись год...
    Андрей К
    1. Проксима Сегодня, 19:03
      Цитата: Андрей К
      ...Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину...

      Щеневмерлики решили в очередной раз разрешить ими попользоваться...

      Полнейшее унижение украинского суверенитета! Ладно бы, если бы Украина была членом НАТО, но она к этому военному альянсу никакого отношения не имеет. Де юре Украина ни какой им не союзник, а де факто войска высаживаются, как в свою колонию, с пигмеями в войнушки поиграться fool
      Проксима
      1. Чёрный Сегодня, 19:09
        Не рабы всё надеются, что весь мир прямо таки горит желанием за них воевать... wassat....жаль Донбасс - это не Украина, а то мы бы зашли laughing
        Чёрный
      2. LSA57 Сегодня, 19:10
        Цитата: Проксима
        Ладно бы, если бы Украина была членом НАТО, но она к этому военному альянсу никакого отношения не имеет.

        мало того, они им откровенно говорят, что нато на ближайшие 40 лет им не видеть как собственных ушей, нет, всё равно лебезят и на брюхе ползают. думают им как пшекам навстречу пойдут
        LSA57
        1. Masya Masya Сегодня, 19:28
          Цитата: LSA57
          всё равно лебезят и на брюхе ползают.

          Против природы не попрешь... wink
          Masya Masya
          1. LSA57 Сегодня, 19:39
            Цитата: Masya Masya
            Против природы не попрешь...

            дык они не прут, ползут. думают, что всех обманут и за приличных примут. наивные такие laughing
            LSA57
            1. Masya Masya Сегодня, 19:47
              Цитата: LSA57
              дык они не прут, ползут.

              Скачки инее всё!!! laughing
              Masya Masya
              1. LSA57 Сегодня, 19:58
                Цитата: Masya Masya
                Скачки инее всё!!!

                да вроде уже не скачут. устали. взяли передышку. заскачут когда зубы на полке лежать будут laughing
                LSA57
      3. тол100в Сегодня, 19:31
        Цитата: Проксима
        Де юре Украина ни какой им не союзник, а де факто войска высаживаются, как в свою колонию, с пигмеями в войнушки поиграться

        И подарят им бусы с ленточками, вместо Джавелинов!
        тол100в
        1. LSA57 Сегодня, 19:41
          Цитата: тол100в
          И подарят им бусы с ленточками, вместо Джавелинов!

          ну дадут им 35 штук и, что, они сразу войну выиграют? это как нищему на паперти мелочь на горбушку хлеба laughing
          LSA57
      4. vovanpain Сегодня, 19:36
        Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов)

        И эти укурки ещё говорят о какой то независимости, их имеют как хотят и кто хочет. sad
        vovanpain
      5. 210окв Сегодня, 19:36
        Ещё какой нибудь клоун в погонах на коленях отдаст саблю..Другие клоуны в шароварах спляшут.Ничего не попишешь,барин приехал..А суверенитет можно и в заднице подержать..
        Цитата: Проксима
        Цитата: Андрей К
        ...Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину...

        Щеневмерлики решили в очередной раз разрешить ими попользоваться...

        Полнейшее унижение украинского суверенитета! Ладно бы, если бы Украина была членом НАТО, но она к этому военному альянсу никакого отношения не имеет. Де юре Украина ни какой им не союзник, а де факто войска высаживаются, как в свою колонию, с пигмеями в войнушки поиграться fool
        210окв
    2. Геркулесыч Сегодня, 19:03
      А рада просто озвучила полученные от сша распоряжения! Что такое рада -так, пять-шесть длинных очередей из крупнокалиберного пулемета , и можно новую раду выбирать, ибо от старой и следов кворума не сыщешь! belay
      Геркулесыч
      1. Чёрный Сегодня, 19:15
        Первыми , думаю, будут поляки с венграми... laughing
        Чёрный
        1. Андрей К Сегодня, 19:22
          Цитата: Чёрный
          ...Первыми , думаю, будут поляки с венграми... laughing

          Они уже в/на б/у Украине.
          Венгры в Закарпатье получают паспорта исторической Родины, поляки тоже самое делают в западной бандерлогии.
          Войска вводить не надо, там вновь обращённые граждане сами всё сделают...
          Андрей К
    3. sir_obs Сегодня, 19:49
      Все просто, чем меньше останется от Украины, тем меньше там появится иностранных военных.
      sir_obs
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 19:00
    Оккупанты ещё не спасали ни один режим . Они лишь отсрочивали его падение . Ещё один шаг к распаду Украины сделан и закреплён юридически
    КВУ-НСвД
    1. Chertt Сегодня, 19:13
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ещё один шаг к распаду Украины сделан

      Украина может, такими темпами, агонизировать еще много лет. Да и фиг бы с ней, если бы она не убивала людей в Новороссии
      Chertt
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:19
        Смотрю "60 минут" Прошла новость об официальном выходе украины из Минских соглашений . Темпы ускоряются?
        КВУ-НСвД
        1. Chertt Сегодня, 19:31
          Цитата: КВУ-НСвД
          Смотрю "60 минут" Прошла новость

          К сожалению эту передачу даже с натяжкой, нельзя назвать беспристрастной. Дождемся официальных заявлений
          Chertt
  3. Furious Bambr Сегодня, 19:00
    предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО
    И, как я понимаю, в дальнейшем ротация
    Furious Bambr
    1. тол100в Сегодня, 19:34
      Цитата: Furious Bambr
      И, как я понимаю, в дальнейшем ротация

      В дальнейшем может быть и вялотекущее оседание !
      тол100в
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:00
    Там должен быть вписан мелким шрифтом пункт, по которому наши войска вна укроину могут придти незванно, по своим неотложным делам!
    Геркулесыч
  5. РУСС Сегодня, 19:18
    Так у них вроде бы уже есть такой закон и был он подписан в 2015 году
    РУСС
  6. Masya Masya Сегодня, 19:21
    Решение о допуске иностранных военных на территорию страны ранее принял президент Петр Порошенко и попросил Раду его одобрить. Теперь глава государства должен подписать документ.

    Входит и выходит, замечательно выходит... онанизм какой- то laughing
    Masya Masya
  7. мерцание Сегодня, 19:25
    Ну вот теперь понятно:
    Виктор Янукович намерен вернуться на Украину

    Вероятно, есть предлог уже для ввода российских войск.
    мерцание
  8. salat Сегодня, 19:25
    Как давалка всех пускает в хатку laughing
    salat
  9. Egorovich Сегодня, 19:29
    Вот это и называется полная "независимость" укур.ков. Подставили для пользования свой широкий ЗАД для войск НАТО.
    Egorovich
  10. АнпеЛ Сегодня, 19:48
    видимо сейчас так говорят на украине: ласкаво просимо до нас, храшдане натофские охупанты
    АнпеЛ
    1. Дормидонт Сегодня, 19:55
      Видимо, данное решение пролоббировали владельцы похоронного бизнеса
      Дормидонт
  11. Дормидонт Сегодня, 19:54
    Программа утилизации натовцев запущена официально
    Дормидонт
  12. Теренин Сегодня, 20:06
    Этим хохло-шакалам, не впервой перед всякой мразью пресмыкаться... мы же помним!
    Теренин
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