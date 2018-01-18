...Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину...

Верховная Рада Украины в четверг со второй попытки приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Такое решение на заседании поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Решение о допуске иностранных военных на территорию страны ранее принял президент Петр Порошенко и попросил Раду его одобрить. Теперь глава государства должен подписать документ.Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.Кроме того, для участия в маневрах Rapid Trident-2018 предполагается пустить на Украину военные подразделения стран-членов альянса и государств-участников программы "Партнерство ради мира". Двум тысячам военнослужащих, двадцати самолетам и вертолетам позволят находиться на Украине 16 дней в июне-ноябре.В текущем году также планируется провести многонациональные учения "Светлая лавина", "Чистое небо" и украино-румынские маневры "Ривериан".Допуск иностранных войск на Украину каждый раз требует принятия специального закона по представлению президента.