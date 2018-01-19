08:39 19 января

Турция - США: Будем бороться с угрозами без ожидания чьего-либо разрешения

Госдепартамент США направил обращение к Турции с призывом воздержаться от силовой операции в сирийском Африне (провинция Алеппо). Напомним, что Анкара концентрирует внушительные силы и средства у границы с САР, заявляя о готовности в любой момент начать операцию против курдских отрядов YPG. Эти действия, как заявил ранее президент Турции Эрдоган, связаны с решением США создать на севере САР «пограничную службу безопасности» из числа представителей упомянутых отрядов.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что Турции не стоило бы предпринимать «шагов такого рода». Речь о подготовке к операции в Африне.

Науэрт:
Мы хотим, что бы там все сконцентрировались на борьбе с «Исламским государством» (*запрещено в РФ).



Турция - США: Будем бороться с угрозами без ожидания чьего-либо разрешения


В Анкаре тем временем заявили, что подготовка к операции «не направлена против сирийских курдов». Информационная служба «Анадолу», ссылаясь на представителей правительства страны, сообщает, что целью операции являются представители вооружённых группировок Рабочей партии Курдистана. РПК в Турции считается террористической организацией.

Заявление пресс-секретаря президента Турции:
Турция продолжит и впредь принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить угрозы своей национальной безопасности, вне зависимости от того, откуда они исходят – будь то Африн, Джераблус, Манбидж или районы на территории Ирака. Турция, так же как и раньше, продолжит бороться с PYD/YPG/PKK, ИГИЛ* и любыми другими террористическими организациями. При этом Турция не намерена ждать для этого разрешения и сама вправе выбирать место, время и способы борьбы.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:48
    Такое ощущение что сирийского правительства не существует вернее его полностью игнорируют , что хотят то и творят на ее территории не спрашивая .
    Spartanez300
    1. Esoteric Сегодня, 06:35
      Только что передали заявление США, что в их планы не входило создание отрядов охраны границ Сирии. Так что, политика Ына - политика жёстких ответов на агрессивность, даёт хорошие всходы...
      Esoteric
      1. Chertt Сегодня, 07:40
        Цитата: Esoteric
        Так что, политика Ына - политика жёстких ответов на агрессивность, даёт хорошие всходы.

        США создали такую систему международных отношений, где единственным аргументом является сила. Цитируя, "Хочется спросить, вы сами то понимаете, что вы натворили (с)"
        Chertt
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:49
    А в самой Турции курдов уже нету-всех выбомбили или выгнали? belay Эрдогаду очень нужен "внешний враг " , ибо его наличие помогает манипулировать массами в нужном Эрдогаду направлении! Совсем как укроина !Если бы не назначенная врагом Россия, то эту власть уже бы и смели! !!
    Геркулесыч
  3. Познающий Сегодня, 05:55
    Да уж, "клубочек" не слабый в Сирии образовывается....
    Познающий
  4. Altona Сегодня, 07:50
    Цитата: Chertt
    США создали такую систему международных отношений, где единственным аргументом является сила. Цитируя, "Хочется спросить, вы сами то понимаете, что вы натворили (с)"

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    Когда игнорируется и шельмуется международное право,никаких инструментов кроме военной силы не остается. США считают, что только деньги и винтовка могут служить международными инструментами, игнорируя полностью исторический опыт и сложившийся баланс сил.Европа много лет провела в войнах и пришла к выводу,что надо выраьатывать общие нормы и правила. США считают это ненужным.
    Altona
  5. лысова Сегодня, 08:02
    Вполне нормальное заявление пресс-секретаря. А что ещё остаётся делать, если есть угроза государству, а она есть,как обычно чужими руками, с подачи США.
    лысова
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