Турция - США: Будем бороться с угрозами без ожидания чьего-либо разрешения

Мы хотим, что бы там все сконцентрировались на борьбе с «Исламским государством» (*запрещено в РФ).

Турция продолжит и впредь принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить угрозы своей национальной безопасности, вне зависимости от того, откуда они исходят – будь то Африн, Джераблус, Манбидж или районы на территории Ирака. Турция, так же как и раньше, продолжит бороться с PYD/YPG/PKK, ИГИЛ* и любыми другими террористическими организациями. При этом Турция не намерена ждать для этого разрешения и сама вправе выбирать место, время и способы борьбы.

Госдепартамент США направил обращение к Турции с призывом воздержаться от силовой операции в сирийском Африне (провинция Алеппо). Напомним, что Анкара концентрирует внушительные силы и средства у границы с САР, заявляя о готовности в любой момент начать операцию против курдских отрядов YPG. Эти действия, как заявил ранее президент Турции Эрдоган, связаны с решением США создать на севере САР «пограничную службу безопасности» из числа представителей упомянутых отрядов.Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что Турции не стоило бы предпринимать «шагов такого рода». Речь о подготовке к операции в Африне.Науэрт:В Анкаре тем временем заявили, что подготовка к операции «не направлена против сирийских курдов». Информационная служба «Анадолу», ссылаясь на представителей правительства страны, сообщает, что целью операции являются представители вооружённых группировок Рабочей партии Курдистана. РПК в Турции считается террористической организацией.Заявление пресс-секретаря президента Турции: