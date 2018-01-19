Назарбаев поведал о том, что сказал Трамп по Донбассу

Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать.

Приходят подробности переговоров между президентами США и Казахстана. Напомним, что встреча Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым состоялась в ходе визита казахстанского лидера в Соединённые Штаты на фоне скандала с заморозкой многомиллиардных резервов РК американским банком.В ходе беседы затрагивались не только экономические проблемы, но и (среди прочего) вопросы внешней политики. Один из острых вопросов – урегулирование кризиса на Донбассе. В беседе с Назарбаевым Трамп предложил перестать использовать Минск в качестве площадки для переговорного процесса между сторонами конфликта. По словам президента США, для этих целей «нужно подыскать другую столицу». РИА Новости , ссылаясь на президента Казахстана, сообщает, что, по словам Трампа, минский процесс зашёл в тупик, а потому нужно искать новую площадку для переговоров. О том, где именно, по логике Трампа, должна располагаться такая площадка, Назарбаев не сообщает.При этом сам Назарбаев заявил, что «изначально процесс по урегулированию должен был проходить в Казахстане».Назарбаев:Как видно, сам Назарбаев поддерживают идею "похоронить" Минский процесс.Глава Казахстанского государства добавил, что он выступает за ввод миротворцев в зону конфликта «для определения границ и повышения уровня взаимопонимания».