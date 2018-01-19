08:40 19 января

Назарбаев поведал о том, что сказал Трамп по Донбассу

Приходят подробности переговоров между президентами США и Казахстана. Напомним, что встреча Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым состоялась в ходе визита казахстанского лидера в Соединённые Штаты на фоне скандала с заморозкой многомиллиардных резервов РК американским банком.

В ходе беседы затрагивались не только экономические проблемы, но и (среди прочего) вопросы внешней политики. Один из острых вопросов – урегулирование кризиса на Донбассе. В беседе с Назарбаевым Трамп предложил перестать использовать Минск в качестве площадки для переговорного процесса между сторонами конфликта. По словам президента США, для этих целей «нужно подыскать другую столицу».

РИА Новости, ссылаясь на президента Казахстана, сообщает, что, по словам Трампа, минский процесс зашёл в тупик, а потому нужно искать новую площадку для переговоров. О том, где именно, по логике Трампа, должна располагаться такая площадка, Назарбаев не сообщает.


Назарбаев поведал о том, что сказал Трамп по Донбассу


При этом сам Назарбаев заявил, что «изначально процесс по урегулированию должен был проходить в Казахстане».

Назарбаев:
Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать.


Как видно, сам Назарбаев поддерживают идею "похоронить" Минский процесс.

Глава Казахстанского государства добавил, что он выступает за ввод миротворцев в зону конфликта «для определения границ и повышения уровня взаимопонимания».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. katalonec2014 Сегодня, 06:32
    Много на себя берёт.
    katalonec2014
    1. Зяблицев Сегодня, 06:39
      Минский процесс изначально был более мертв, чем жив! Потому что США сделали обиженное е...,лицо, типа пупа земли не позвали и всячески гадили мирному урегулированию, давая команды своей собачке Порошенко не выполнять ничего, что тот, повиливая хвостиком радостно и делал!
      Зяблицев
      1. Logall Сегодня, 06:44
        Заодно и к Астанинскому формату по Сирии подмазаться!
        Logall
    2. тол100в Сегодня, 06:58
      Цитата: katalonec2014
      Много на себя берёт.

      Он не много берет, а пытается вернуть арестованные средства! А за это готов нести всякую чушь!
      тол100в
      1. Ил-18 Сегодня, 08:02
        С учётом того, что при всем уважении к Казахстану, слова Назарбаева не влияют почти ни на что, он может заявлять всё что угодно. Ответственности никакой, зато счёта надо размораживать. На мой взгляд, с учётом интересов Казахстана, правильно делает, как бы это кому не нравилось.
        Ил-18
      2. LSA57 Сегодня, 08:03
        Цитата: тол100в
        А за это готов нести всякую чушь!

        ну тут тоже не всё так просто. в ООН он не стал слушать представительницу полосатых и вышел из зала.
        LSA57
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:32
    Еще один престарелый жополиз выискался , и судя по его радостному виду видать понравилось .
    Spartanez300
  3. DEZINTO Сегодня, 06:33
    Подкрался не заметно.

    Бац и вдруг в Казахстане целый президент сша!

    фигасе! recourse
    DEZINTO
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:51
      Вы чо !!! Встретились лидеры двух мировых держав, порешали вопросы Мира и другие проблемы !
      Про заморозку деньги вопрос не поднимался - не до этого было !
      Uncle Lee
    2. gavrila2984 Сегодня, 08:29
      Расшатывать приехал. Нам "козью морду" сделать, На ЧСВ старенького Назарбаева поиграть. Вот и посмотрим как сосед держаться будет; поведётся - значит все, закончится скоро.
      gavrila2984
  4. Познающий Сегодня, 06:43
    Ох, и по КНДР в Казахстане переговоры нужно проводить, и по Донбассу...Слава яйцам, что по Крыму не решились озвучить... recourse хотя и этот вопрос поднимался. ИМХО. Прям напо-леон (вершит судьбою Мира laughing ), а не президент Казахстана,- дорвался за лужу и начАл выкаблучиваться...
    Познающий
    1. Orionvit Сегодня, 08:06
      Цитата: Познающий
      Прям напо-леон (вершит судьбою Мира laughing ), а не президент Казахстана,- дорвался за лужу и начАл выкаблучиваться...

      А 22 млрд. зелёных зависли.
      Orionvit
  5. askort154 Сегодня, 06:44
    Теперь у Трампа нет проблем с геморроем.
    askort154
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:52
    Когда тебя взяли "за Фаберже", прихватив резервы и угрожая обрушить валюту твоей страны, будешь соглашаться НА ВСЕ. Назарбаев потихоньку впадает в маразм, то с латиницей, то сс своими амбициями типа - Астана - столица мира...
    Америка не может смириться с поражением в Сирии и на Украине ( Крым то ушел, и база в Севастополе - тоже)... Кормить Украину Трамп не собирается, а торпедировать Минские соглашения при помощи "закона о реинтеграции Донбасса" и бросить ВСУ в мясорубку. Времени до весенней распутицы осталось - два месяца, зима тёплая. Надо спешить...
    Горный стрелок
    1. Orionvit Сегодня, 08:08
      Цитата: Горный стрелок
      Времени до весенней распутицы осталось - два месяца

      На Донбассе нет такого понятия, как весенняя распутица. В здешнем климате, даже если сошел снег, земля просыхает дня за три.
      Orionvit
  7. Naputeon Bonaput Сегодня, 06:53
    Странные у России союзники. Каждый с собственной повесткой, особым мнением, отдельным взглядом и т.д. Союзники до первого выстрела.
    Naputeon Bonaput
    1. Познающий Сегодня, 07:46
      Таки давно известно, что союзники у России количеством два: Армия и Флот, остальные- партнеры по интересам...
      Познающий
    2. maiman61 Сегодня, 07:56
      А нет у нас союзников. Перечислите союзников которые воевали вместе с нами в Сирии! А в Афганистане при СССР? Только с протянутой рукой и соплями прутся за халявой стырить с России.
      maiman61
    3. LSA57 Сегодня, 08:06
      Цитата: Naputeon Bonaput
      Странные у России союзники.

      belay предлагаете на других поменять? так вроде они исторически как соседи. другие далеко. а с соседями хош не хош рядом жить
      LSA57
    4. askort154 Сегодня, 08:22
      Naputeon Bonaput.....Союзники до первого выстрела.[i][/i]

      Все "союзники" - страны не способные себя защищать. Вот и мечутся между сильными, торгуя своей преданность.
      askort154
  8. nemec55 Сегодня, 06:57
    Казахи Вы не понимаете наверное что Ваш елбасы загонит Вас в Украину-2
    Весь набор для ( примерно ) зеленой революции есть на лицо
    nemec55
    1. Azim77 Сегодня, 07:12
      Наоборот, Назарбаев понимает от кого опасность исходит и пытается нивелировать ее. У каждого своя защита - у кого-то бронь и ядерная дубинка, у кого-то только ум и правильно подвешенный язык. Так сложилось, что не все страны равны по силе и весу.
      Каждый глава государства должен защищать в первую очередь интересы своей стороны. В этом смысле Назарбаев очень умен и дипломатичен. По восточному хитер. Умеет и с врагом договориться и друзьям помочь в переговорах. Нурсултан Абишевич уже стар, скоро смена власти. И поэтому заранее делает ходы, чтобы в это опасное переходное время не было угрозы со стороны "бешеного волка". А шашкой махать при необходимости будет уже следующий молодой глава.
      Azim77
      1. Moskovit Сегодня, 07:22
        Как показывает практика, вылизывание американского или европейского зада, не является гарантией спасения от демократизации.
        Только ядерная бомба, Ын подтвердит!
        Moskovit
  9. tchoni Сегодня, 07:01
    А я думаю, чего это казахов в "небратья" понесло? Оказывается им баблишко попрежали))) Вывоб? Не храните деньги в сберегательных долларах на территории США!!! (и косой взгляд в сторону минфина и центробанка)
    tchoni
    1. Смог Сегодня, 08:00
      Цитата: tchoni
      (и косой взгляд в сторону минфина и центробанка)

      А они так сразу Вашего косого взгляда взяли и испугались. Сильно, сильно.
      Смог
    2. Orionvit Сегодня, 08:17
      Цитата: tchoni
      Не храните деньги в сберегательных долларах на территории США!!

      А где ещё можно хранить зелёные? по определению, все валютные активы, находятся на корреспондентских счетах банков стран эмитентов валюты. В данном случае, все доллары, где бы вы их не хранили, всё равно находятся на счетах американских банков. Если кто ещё не понял, то доллары, это чужие деньги, у которых есть свой хозяин, и если они у вас есть, то это ещё не доказывает, что они ваши, вам просто дали возможность ими попользоваться. А могут и не дать. В случае с Казахстаном, Назарбаеву чётко дали понять, чьи это деньги. Оказалось, отнюдь не Казахстана. Кто следующий на очереди? Сколько там у России закопано в американских активах? Миллиардов 400-500?
      Orionvit
  10. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Тогда уж лучше Воркута! Чтобы кое кто мог заранее "ознакомиться "с условиями где ему лес валить придется!
    Геркулесыч
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:11
    Назарбаев ещё говорить и понимать умеет? А у нас ещё монархию некоторые хотят вернуть fool Представьте при нынешней медицине что получится. До 100 лет в реанимации правитель под капельницами laughing Мечта окружения .
    Наблюдатель2014
  12. Александр War Сегодня, 07:21
    Вообще, после после Ливии, всем вменяемым понятно что деньги надо держать у себя в стране!Минские соглашения изначально были мертвы !У Нас ЦБ не вменяемый это 100 проц!
    Александр War
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:37
      Цитата: Александр War
      ообще, после после Ливии, всем вменяемым понятно что деньги надо держать у себя в стране!

      центробанк не в курсе...
      андрей юрьевич
      1. Александр War Сегодня, 07:42
        По Набиуллиной вообще 275 ук РФ,159 статьи плачут!
        Александр War
    2. LSA57 Сегодня, 08:13
      Цитата: Александр War
      У Нас ЦБ не вменяемый это 100 проц!

      как надоело это умничание. ну неужели всё поголовно руководство страны во главе с ВВП настолько тупое, что разместили за границей деньги без всяких для страны гарантий?????? да тысячи тысяч раз просчитали все риски и гарантии. включите мосх, почему который год вводят санкции на всё до чего дотянутся, но про эти деньги даже не заикаются???? подумайте, очень советую
      LSA57
      1. Александр War Сегодня, 08:17
        Какие гарантии? вы о чем smile Вам пример Казахстан и Ливия!
        Александр War
  13. Александр War Сегодня, 07:25
    Немного экономики
    Александр War
  14. oracul Сегодня, 07:26
    Кто бы сомневался - отмашку на отказ от минских соглашений Киеву дал Вашингтон. Кто бы сомневался в этом. Не зря в народе говорят: наглость - второе счастье. ы своими действиями свидетельствуют об этом постоянно.Люди с жизненным опытом знают, что попытки образумить зарвавшегося человека вежливостью, практически всегда обречены на провал: либо матом на мат (иногда выступающего это успокаивает, особенно когда от Вас подобного не ждут), либо противодействие путем отказа от продолжения общения, либо прямое противодействие в виде встречного аргументированного обвинения, высказанного максимально публично и, как говорится, без обиняков или, наконец, силовое противостояние, естественно с учетом возможных последствий. В боксе существует понятие - войти в клинч (плотное соприкосновение, связывающее руки соперника). Но это невозможно делать долго и это не приведет к победе.
    oracul
  15. demo Сегодня, 07:35
    Минск не подходит. Берлин и Париж самоустранились. Москва - не сторона конфликта. Киев - отпадает. ЛДНР - не признаны.
    Остается Астана. Больше некуда.
    Нурсултан решил засветиться в Большой политике и вписать свое имя в Историю.
    А то Лукашенко одеяло на себя все перетянул.
    Обидно, однако.
    А тут еще и резервный фонд всей страны заморозили.

    Однако насколько показательно.
    А мы сидим и ждем.
    Чего ждем?
    Когда и у нас заморозят?
    ДБ. (С.Лавров)
    demo
  16. гильза Сегодня, 07:37
    А что? По моему нормальный расклад.Парню в Белом доме надо бы помочь слегка в своём гадюшнике разгрести. Сейчас будет "умопомрачительная победа над Россией" с мгновенным замещением переговорной площадки. Не надо так реагировать на каждую встречу лидеров ОДКБ и ЕВРАЗЭС с Западом. Мы ж не Гондор и Мордор в конце концов. В условиях мировой валюты Бакса такая "возня" не избежна. К тому же опять таки маразм не маразм -это вилами на воде и всё,что было сказано в сфере "реал политик" мы может и не узнаем никогда и отследить сможем лишь по последствиям. Настолько привязанные к России экономически и (!!!) политически соседи не станут "пятой колонной" априори- четыре остальных далековато. К тому же модель Украины на лицо. Им за наши баррикады лезть почти смертельно-ни кто из "союзников" пресса санкций не переживёт просто и мы получим себе экономическую реанимацию в государственных размерах по любой из стран (русские же своих не бросают). Поэтому пусть маневрируют-это их зарплаты в конце концов. Абишевич явно двигает продуманную акцию . Всё должно быть предельно просто, в аккурат под мозги наших партнёров: крах Минска-2,начало новых переговоров (Хоть Ереван,хоть Мальта...),выборы в Хохланде,плавный "регресс" Майдана ,общее затухание ситуации и уже где-нибудь к следующим выборам (в смысле через предстоящие) конституционное замирение с федерализацией и "братсими" песнями и плясками. Готовим на этот период чё нить 10-20 млрд.зелёных для спасения Неньки ( мы ж такие) ну и потом лет через 10 опять будем слушать какие мы окупанты-воры-кровососы...Для имперцев дело привычное. А насчёт Назарбаева и предстоящей круговой бомбардировки по границам ( в плане американских дипломатических движений)-Дональд теперь сможет громко затыкать рты всем "онихагентам" -мол смотрите, я борюсь с Россией у неё на границах,не то что вы-мастера бороться за счёт экономики любимых США. Глядишь и до выноса антироссийского сегмента из ихнего "естеблишмента" доживём....Может быть. Хотелось бы верить.
    гильза
  17. Балу Сегодня, 07:52
    сам Назарбаев поддерживают идею "похоронить" Минский процесс.
    Глава Казахстанского государства добавил, что он выступает за ввод миротворцев в зону конфликта «для определения границ и повышения уровня взаимопонимания».

    Все теперь ясно. Так деньги аксакал не отбил, еще видимо не отработал?
    Балу
  18. лысова Сегодня, 08:33
    От него уже давно гнильцой потягивает - не могу смириться, что русские города и территории им отданы.Там много родни живёт и все русские. А Трамп его оболтает - как (женщины простите) бабу последнюю.
    лысова
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