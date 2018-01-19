Назарбаев поведал о том, что сказал Трамп по Донбассу
Приходят подробности переговоров между президентами США и Казахстана. Напомним, что встреча Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым состоялась в ходе визита казахстанского лидера в Соединённые Штаты на фоне скандала с заморозкой многомиллиардных резервов РК американским банком.
В ходе беседы затрагивались не только экономические проблемы, но и (среди прочего) вопросы внешней политики. Один из острых вопросов – урегулирование кризиса на Донбассе. В беседе с Назарбаевым Трамп предложил перестать использовать Минск в качестве площадки для переговорного процесса между сторонами конфликта. По словам президента США, для этих целей «нужно подыскать другую столицу».
РИА Новости, ссылаясь на президента Казахстана, сообщает, что, по словам Трампа, минский процесс зашёл в тупик, а потому нужно искать новую площадку для переговоров. О том, где именно, по логике Трампа, должна располагаться такая площадка, Назарбаев не сообщает.
При этом сам Назарбаев заявил, что «изначально процесс по урегулированию должен был проходить в Казахстане».
Назарбаев:
Как видно, сам Назарбаев поддерживают идею "похоронить" Минский процесс.
Глава Казахстанского государства добавил, что он выступает за ввод миротворцев в зону конфликта «для определения границ и повышения уровня взаимопонимания».
В ходе беседы затрагивались не только экономические проблемы, но и (среди прочего) вопросы внешней политики. Один из острых вопросов – урегулирование кризиса на Донбассе. В беседе с Назарбаевым Трамп предложил перестать использовать Минск в качестве площадки для переговорного процесса между сторонами конфликта. По словам президента США, для этих целей «нужно подыскать другую столицу».
РИА Новости, ссылаясь на президента Казахстана, сообщает, что, по словам Трампа, минский процесс зашёл в тупик, а потому нужно искать новую площадку для переговоров. О том, где именно, по логике Трампа, должна располагаться такая площадка, Назарбаев не сообщает.
При этом сам Назарбаев заявил, что «изначально процесс по урегулированию должен был проходить в Казахстане».
Назарбаев:
Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать.
Как видно, сам Назарбаев поддерживают идею "похоронить" Минский процесс.
Глава Казахстанского государства добавил, что он выступает за ввод миротворцев в зону конфликта «для определения границ и повышения уровня взаимопонимания».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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