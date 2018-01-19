21:01 19 января

Военные ЦВО начали осваивать сирийский опыт

На полигонах Поволжья более 10 тыс. военнослужащих осваивают опыт боевых действий, полученный командованием ЦВО в Сирии, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

На полигонах Поволжья более 10 тыс. военнослужащих осваивают опыт боевых действий, полученный командованием Центрального военного округа в Сирийской Арабской Республике. Основные манёвры прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области, где подразделения апробировали новые способы ведения боя
- говорится в сообщении.

Военные ЦВО начали осваивать сирийский опыт

Командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО Герой России генерал-майор Рустам Мурадов



В пресс-службе рассказали, что по замыслу, войскам нужно было уничтожить крупное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником. Для этого были использованы разведывательно-ударные контуры, представляющие из себя связку из средств разведки и подразделений огневого поражения, которые сопрягаются через автоматизированные системы управления. Координаты разведанных целей и данные для корректировки огня поступали с беспилотников и средств наземной разведки наводчикам и штурманам в цифровом виде по радиоканалам через считанные секунды. Это позволяло в реальном времени контролировать эффективность огневых налетов и проводить их корректировку.

За новыми способами ведения боевых действий наблюдали все командиры соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. nemec55 Сегодня, 10:17
    Военные ЦВО начали осваивать сирийский опыт

    Побеждать ИГИЛ ? Или победили уже
    Сарказм из за того что : Господа ну как так мы же победили ИГИЛ а замес в Сирии все еще продолжается и не понять когда закончится
    nemec55
    1. К0щей Сегодня, 10:23
      Цитата: nemec55
      Побеждать ИГИЛ ?

      следующий коммент должен быть про "как воевать в пустыне, по уши в снегу?". ну или прочий толсто-тонкий сарказм. ведь нельзя использовать опыт в "южном" конфликте для применения на "севере", от слова вообще (ни в чем и никак). логично жеж. no
      ЗЫ жаль смайла "сарказм" нет.
      К0щей
    2. hotrod Сегодня, 10:24
      Нет, скорее нормальная учебная работа
      hotrod
    3. БАРХАН Сегодня, 13:17
      Цитата: nemec55
      Побеждать ИГИЛ ? Или победили уже

      Цитата: К0щей
      следующий коммент должен быть про "как воевать в пустыне, по уши в снегу?". ну или прочий толсто-тонкий сарказм. ведь нельзя использовать опыт в "южном" конфликте для применения на "севере", от слова вообще (ни в чем и никак). логично жеж.

      Цитата: Чичиков
      Как то не вызывает восхищенных эмоций, что почти все учения, проводятся против незаконных военных формирований, - бандгрупп. Ну, для Росгвардии еще понятно. А кто же будет сражаться с регулярными, применяемыми массово, "законными военными формированиями", в виде полков, дивизий армий?

      Такое ощущение ,что комментируется не читая статьи.
      Любая большая война в конце концов дробится на отдельные бои и операции за отдельный опорник или дом.Прошли времена когда полководец видел всю битву с пригорочка...Какой бы гениальный главнокомандующий ни был,а войну выигрывают полковники в боевых порядках.До недавнего времени командир получал разведданые только в общих чертах и посылал подразделения на свой страх и риск.Сейчас пришло время когда дроны позволяют и выявить расположение,численность и маневры противника не входя с ними в непосредственное соприкосновение.Так же командир при помощи беспилотников даёт целеуказания,видит непосредственно результат огня и молниеносно вводит поправки.И ,что не менее важно он видит реакцию противника,его маневры и действия.Командир видит всю картину происходящего сразу,целиком и может принимать молниеносные и верные решения ,чего был раньше лишён.Вот это и есть новое в современном бою.И этому учится новая российская армия.
      Ну ,а то .что назвали противника "большой группировкой незаконного банд формирования"...ну так надо было ,как то назвать противника...не натовцами же в самом деле...
      По поводу ИГИЛ...ну да .разгромили их основные силы.Над игиловцами победа.Теперь пришло время нусровцев.Расхерачим их возьмёмся за отложенных умеренных разных мастей.Нормальная практика мочить врагов по очереди...
      БАРХАН
      1. Комментарий был удален.
  2. Чичиков Сегодня, 10:39
    Как то не вызывает восхищенных эмоций, что почти все учения, проводятся против незаконных военных формирований, - бандгрупп. Ну, для Росгвардии еще понятно. А кто же будет сражаться с регулярными, применяемыми массово, "законными военными формированиями", в виде полков, дивизий армий?
    Чичиков
    1. Alexey G Сегодня, 12:42
      Цитата: Чичиков
      Как то не вызывает восхищенных эмоций, что почти все учения, проводятся против незаконных военных формирований, - бандгрупп. Ну, для Росгвардии еще понятно.

      Страны которые думали такими вот стереотипами, жестоко поплатились. Современные способы ведения войны более мерзкие, коварные, подлые, со всякими ухищрениями... полно непредсказуемости.
      Цитата: Чичиков
      А кто же будет сражаться с регулярными, применяемыми массово, "законными военными формированиями", в виде полков, дивизий армий?

      Т.е армия научившись делать одно, разучится делать другое?
      И вообще, на "дивизии, полки, армии" вроде как тактическое ЯО имеется, если кто в открытую двинет как в ВОВ.
      Alexey G
    2. weksha50 Сегодня, 13:08
      Цитата: Чичиков
      Ну, для Росгвардии еще понятно. А кто же будет сражаться с регулярными, применяемыми массово, "законными военными формированиями", в виде полков, дивизий армий?


      Хм... А кто сказал, что возможные боевые действия против России будут с непрерывными фронтами и полками-дивизиями-армиями ?
      weksha50
    3. Капитан Пушкин Сегодня, 18:08
      Цитата: Чичиков
      А кто же будет сражаться с регулярными, применяемыми массово, "законными военными формированиями", в виде полков, дивизий армий?

      На батальонных или полковых учениях не принято громить дивизии, корпуса и армии. По Сеньке и шапка.
      Капитан Пушкин
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