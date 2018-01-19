Военные ЦВО начали осваивать сирийский опыт

На полигонах Поволжья более 10 тыс. военнослужащих осваивают опыт боевых действий, полученный командованием Центрального военного округа в Сирийской Арабской Республике. Основные манёвры прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области, где подразделения апробировали новые способы ведения боя

Командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО Герой России генерал-майор Рустам Мурадов

На полигонах Поволжья более 10 тыс. военнослужащих осваивают опыт боевых действий, полученный командованием ЦВО в Сирии, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.- говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что по замыслу, войскам нужно было уничтожить крупное незаконное вооруженное формирование без непосредственного соприкосновения с противником. Для этого были использованы разведывательно-ударные контуры, представляющие из себя связку из средств разведки и подразделений огневого поражения, которые сопрягаются через автоматизированные системы управления. Координаты разведанных целей и данные для корректировки огня поступали с беспилотников и средств наземной разведки наводчикам и штурманам в цифровом виде по радиоканалам через считанные секунды. Это позволяло в реальном времени контролировать эффективность огневых налетов и проводить их корректировку.За новыми способами ведения боевых действий наблюдали все командиры соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии.