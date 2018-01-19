Белоруссия получила новую партию китайских броневиков

Как сообщил телеканал "ВоенТВ" министерства обороны Белоруссии, 18 января 2018 года в Минск рейсом транспортного самолета из КНР была доставлена вторая партия китайских легких бронированных машин CS/VN3 Dajiang, передаваемых белорусским вооруженным силам в порядке военной помощи со стороны министерства обороны КНР.Напомним, что первая переданная китайской стороной партия из пяти бронированных машин CS/VN3 была доставлена в Белоруссию 20 июня 2017 года. Эти пять машин затем проходили опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) министерства обороны Белоруссии, приняв в том числе участие в учениях «Запад‑2017». Согласно неофициальным источникам, всего КНР планирует передать Белоруссии 30 этих машин, получивших в Белоруссии название "Дракон", пишет блог bmpd.Бронированные машины CS/VN3 разработаны и серийно производятся примерно с 2013 года входящим в состав китайской корпорации China North Industries Group Corporation (CNGC, более известной как Norinco) предприятием Chongqing Tiema Industries Group Co. (завод № 256 ) в Чунцине. Машины CS/VN3 в различных вариантах в относительно небольших количествах состоят на вооружении НОАК и Народной вооруженной полиции КНР, однако Белоруссия является первым известным их иностранным получателем.