21:02 19 января

Белоруссия получила новую партию китайских броневиков

Как сообщил телеканал "ВоенТВ" министерства обороны Белоруссии, 18 января 2018 года в Минск рейсом транспортного самолета из КНР была доставлена вторая партия китайских легких бронированных машин CS/VN3 Dajiang, передаваемых белорусским вооруженным силам в порядке военной помощи со стороны министерства обороны КНР.

Белоруссия получила новую партию китайских броневиков


Напомним, что первая переданная китайской стороной партия из пяти бронированных машин CS/VN3 была доставлена в Белоруссию 20 июня 2017 года. Эти пять машин затем проходили опытную эксплуатацию в батальоне охраны 361‑й базы охраны и обслуживания (ЦОВУ) министерства обороны Белоруссии, приняв в том числе участие в учениях «Запад‑2017». Согласно неофициальным источникам, всего КНР планирует передать Белоруссии 30 этих машин, получивших в Белоруссии название "Дракон", пишет блог bmpd.


Бронированные машины CS/VN3 разработаны и серийно производятся примерно с 2013 года входящим в состав китайской корпорации China North Industries Group Corporation (CNGC, более известной как Norinco) предприятием Chongqing Tiema Industries Group Co. (завод № 256 ) в Чунцине. Машины CS/VN3 в различных вариантах в относительно небольших количествах состоят на вооружении НОАК и Народной вооруженной полиции КНР, однако Белоруссия является первым известным их иностранным получателем.


Использованы фотографии: белорусская военная газета «Во славу Родины»
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Комментарии 63

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:57
    в порядке военной помощи со стороны министерства обороны КНР.
    С чего бы китайцам помогать военной техникой белорусам ? Попытка влезть на рынок ? или какие-то другие цели ?
    КВУ-НСвД
    1. maxim947 Сегодня, 11:00
      передаваемых белорусским вооруженным силам в порядке военной помощи

      Это как? Даром что ли?)))) Лукашенко и здесь урвал)))) молодец, что сказать...
      maxim947
      1. bulvas Сегодня, 11:37
        Цитата: КВУ-НСвД
        в порядке военной помощи со стороны министерства обороны КНР.
        С чего бы китайцам помогать военной техникой белорусам ? Попытка влезть на рынок ? или какие-то другие цели ?


        Мне кажется, китайцы хотят в результате получить контроль над западным участком Шелкового пути

        bulvas
        1. РУСС Сегодня, 12:19
          Цитата: bulvas
          Мне кажется, китайцы хотят в результате получить контроль над западным участком Шелкового пути

          Вздор.
          РУСС
          1. Пользователь Сегодня, 12:38
            Китай потихоньку увеличивает свое присутствие в Беларуси. Не к добру это.
            Пользователь
            1. Shurik70 Сегодня, 13:27
              Какие-то эти броневики на фото ...
              УЗКОГЛАЗЫЕ
              belay
              Shurik70
    2. Чёрный Сегодня, 11:02
      Дарённому коню в зубы не смотрят. Вот только бы он троянским не оказался. smile
      Чёрный
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
        Белоруссия получила новую партию китайских броневиков
        даже не знаю как реагировать... request братишки,шо ето?
        андрей юрьевич
        1. Чёрный Сегодня, 11:11
          Цитата: андрей юрьевич
          даже не знаю как реагировать... братишки,шо ето?

          Да спокойно реагировать.В принципе - это их дело , что и у кого закупать. request...Мы ведь тоже, кстати говоря, кое что покупаем. В т.ч. и у США , и у Италии, и у Франции....т.е. у стран входящих в нато. smile
          Чёрный
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:19
            Цитата: Чёрный
            Цитата: андрей юрьевич
            даже не знаю как реагировать... братишки,шо ето?

            Да спокойно реагировать.В принципе - это их дело :
            да так оно...но осадок-остался...
            андрей юрьевич
          2. Paranoid50 Сегодня, 12:28
            Цитата: Чёрный
            это их дело , что и у кого закупать

            Дык,если бы закупать...
            передаваемых белорусским вооруженным силам в порядке военной помощи со стороны министерства обороны КНР.
            А то,ведь, вот оно как. what
            Paranoid50
      2. SNEAKY Сегодня, 11:31
        Насчет троянского коня вы верно подметили hi Чего стоят только одни китайские связанные кредиты,где китайцы строят в беларуси для себя,своими материалами да людьми,только за белорусский счет.Тут Лукашенко прям сам себя обхитрил,что аж сам взвыл недавно laughing
        SNEAKY
    3. Chertt Сегодня, 11:07
      Цитата: КВУ-НСвД
      С чего бы китайцам помогать военной техникой белорусам

      В 2014 г когда и произошло подписание договора о военной помощи, тоже было много вопросов "нафига" в смысле зачем это Китаю. Решили что это рекламный ход, а так же врожденное азиатское коварство
      Chertt
    4. сибиралт Сегодня, 11:12
      Что тут обсуждать? Дают - бери, бьют - беги. winked
      сибиралт
    5. ul_vitalii Сегодня, 11:23
      Где-то прослезились, вот и получают.
      ul_vitalii
    6. Олег Сердюк Сегодня, 12:12
      И лезть на рынок, и другие цели
      Олег Сердюк
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:57
    Усатый хочет этим показать что Белоруссия не зависит от России .
    Spartanez300
    1. Олег Сердюк Сегодня, 12:43
      Он уже показал... Результат: с гигантами автоиндустрии Белоруссии - МАЗом, БЕЛАЗом бооольшие неприятности
      Олег Сердюк
  3. Комментарий был удален.
  4. dorz Сегодня, 10:57
    Маркетинг по китайски.
    dorz
  5. RASKAT Сегодня, 10:58
    Завод МАЗ что не может сам построить? Или Белорусы так тырят технологии у Китайцев? Если не могут, то мне стыдно за МАЗовцев.
    RASKAT
    1. Лекс. Сегодня, 11:04
      Если дают почему бы и не взять
      Лекс.
      1. Dym71 Сегодня, 11:25
        Цитата: Лекс.
        Если дают почему бы и не взять

        good Железная логика! laughing
        Dym71
        1. SEER Сегодня, 13:14
          Цитата: Dym71
          Цитата: Лекс.
          Если дают почему бы и не взять

          good Железная логика! laughing

          железная, еврейская логика
          SEER
      2. Чёрный Сегодня, 11:30
        Цитата: Лекс.
        Если дают почему бы и не взять

        Смотря что дают wassat
        Чёрный
    2. Sling Сегодня, 13:05
      Так у своих тоже надо покупать. А когда грошей няма, то и китайское подойдёт
      Sling
    3. МойВрач Сегодня, 14:13
      Цитата: RASKAT
      Завод МАЗ что не может сам построить? Или Белорусы так тырят технологии у Китайцев? Если не могут, то мне стыдно за МАЗовцев.

      хорошо что Белаз не упомянули. Представьте внедорожник на базе Белаза.
      МойВрач
  6. Million Сегодня, 11:01
    При столкновении с Матизом броневик восстановлению не подлежит?))
    Million
    1. активатор Сегодня, 11:16
      Цитата: Million
      При столкновении с Матизом броневик восстановлению не подлежит?))

      Можно конечно постебаться,но лифан, скайвортс, ксяоми, мейзу это уже серьезное качество и приемлимая цена. Я вот уже месяц стараюсь найти отличия между самсунгом и скайвортсом и то ,что нахожу не в пользу самсунга. Хотя у нас втридорога все, ксяоми выпустил 50 дюймовый 4к смарт тв , цена в китае 370 уе ,у нас это в районе 800-900 уе если не дороже.. Крахоборы.
      активатор
      1. Кот_Кузя Сегодня, 11:46
        У меня Леново А859 уже 3,5 года пашет без нареканий, доволен им. Покупал за 7990 рублей. Так что китайцы уже наловчились делать качественные вещи.
        Кот_Кузя
        1. dvina71 Сегодня, 12:20
          Цитата: Кот_Кузя
          У меня Леново А859 уже 3,5

          Ленова это бывшая АйБиэМ..в Китае..
          dvina71
          1. Кот_Кузя Сегодня, 12:33
            Ну пусть. Подумываю новый телефон купить, и посматриваю в сторону Сяоми и Мейзу. Знакомые, у которых есть Мейзу и Сяоми, рекомендуют их, вполне ими довольны. Я не вижу смысла переплачивать за бренд Самсунга или тем более Айфона.
            Кот_Кузя
            1. активатор Сегодня, 13:31
              Цитата: Кот_Кузя
              Ну пусть. Подумываю новый телефон купить, и посматриваю в сторону Сяоми и Мейзу.

              Да вобщемто нормальный смарт ,сам недавно прикупил простенький ксяоми редми 4а для моих потребностей за глаза и уронить не так жалко yes
              активатор
              1. РУСС Сегодня, 14:37
                Цитата: активатор
                ,сам недавно прикупил простенький ксяоми редми 4а для моих потребностей

                Пишется Xiaomi, а читается Сяоми без буквы К, у меня кстати "Редми 4 Про " с 60 Гб на борту!
                РУСС
          2. ProkletyiPirat Сегодня, 20:04
            Цитата: dvina71
            Ленова это бывшая АйБиэМ..в Китае..

            бред, полный бред, там от IBM только линия ThinkPad, причём с каждым годом качество ThinkPad'ов стабильно падает, уже даже пошли косяки концептуального плана, я вот как сидел с т420 так ничего лучше пока не нашел, новые модели даже не рассматриваю, не хочу мучиться потом с перегревом. Про акумы вообще промолчу. А так присматриваюсь к б\у пятисоткам предыдущих поколений с нормальной системой охлаждения и усиленными аккумами.
            ProkletyiPirat
        2. РУСС Сегодня, 14:39
          Цитата: Кот_Кузя
          У меня Леново А859 уже 3,5 года пашет без нареканий, доволен им. Покупал за 7990 рублей. Так что китайцы уже наловчились делать качественные вещи.

          Китайцы сами в космос летают, строят второй авианосец итд, а уж броневик то нормальный им тем более сделать без проблем.
          РУСС
    2. Дормидонт Сегодня, 11:30
      Бронированный БелАЗ смотрелся бы эпичнее
      Дормидонт
  7. gukoyan Сегодня, 11:08
    А что свои мощности не потянут такие лёгкие броневики клепать...?
    Хотя как там говорят, на халяву и уксус сладкий... А вот если и вправду на халяву, то китайцам уважуха, хитрый маркейтинговый ход.
    gukoyan
    1. РУСС Сегодня, 11:18
      Цитата: gukoyan
      А что свои мощности не потянут такие лёгкие броневики клепать...?

      Возможно у белорусской армии малые потребности в данных бронеавтомобилях , сложно и дорого создавать свой броневик ,не рентабельно и не эффективно, поэтому дешевле купить готовый, тем более дешёвый китайский .
      РУСС
      1. Piramidon Сегодня, 11:43
        Цитата: РУСС
        поэтому дешевле купить готовый, тем более дешёвый китайский .

        А тем более тут, как я понял, вообще ДАРОМ. Правда в последствии китайцы могут компенсировать это на обслуживании и запчастях.
        Piramidon
        1. РУСС Сегодня, 12:20
          Цитата: Piramidon
          Цитата: РУСС
          поэтому дешевле купить готовый, тем более дешёвый китайский .

          А тем более тут, как я понял, вообще ДАРОМ. Правда в последствии китайцы могут компенсировать это на обслуживании и запчастях.

          Навряд ли даром,тем более у китайцев, нам то конечно распишу ,что это презент, а что так Лукашенко им пообещал или уже взамен дал , вопрос.....
          РУСС
          1. Piramidon Сегодня, 12:24
            Цитата: РУСС
            Навряд ли даром

            Ну, я судил по ключевым словам из статьи: "передать" и "в качестве военной помощи".
            Piramidon
    2. dvina71 Сегодня, 12:22
      Цитата: gukoyan
      А что свои мощности не потянут такие лёгкие броневики клепать...?

      А сколько в РБ производят бронестали в год? Сколько крупнокалиберных пулеметов?
      dvina71
  8. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:17
    Ну чего вы как дети?! МАЗ конечно потянет и сможет сделать любой бронированный джип, только для этого надо вложится в его разработку, в производственные мощности... Нужно ли это для того, чтобы сделать 100 или 200 штук таких броневиков?! Не думаю... А тут просто дают бесплатно, почему бы не взять...

    К слову броневики вполне приличные, есть противопульная защита как минимум... Эх нам бы такие в Чечне периода когда была активная фаза уничтожения террористов, больше бы жизней сохранили, но нам тогда почему-то никто помощь не оказывал...
    Ratmir_Ryazan
    1. Дормидонт Сегодня, 11:31
      Можно БелАЗ просто бетоном залить
      Дормидонт
  9. Anyone Сегодня, 11:17
    Цитата: RASKAT
    Завод МАЗ что не может сам построить? Если не могут, то мне стыдно за МАЗовцев.

    А за ВАЗовцев, УАЗовцев и ГАЗовцев Вам, типа, не стыдно? ))
    Anyone
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:22
      Цитата: Anyone
      А ВАЗовцев и ГАЗовцев Вам, типа, не стыдно? ))

      они тоже броневики должны делать?
      андрей юрьевич
      1. Anyone Сегодня, 11:34
        А "Тигр" разве не ГАЗовская модель?
        Anyone
        1. новичок Сегодня, 11:45
          те ж самые “Водник“ и “Комбат“.
          новичок
  10. Дормидонт Сегодня, 11:21
    Прикольные кроссоверы
    Дормидонт
  11. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:38
    Эмм, а почему бы не "Тигры"?
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. Кот_Кузя Сегодня, 11:51
    Не понимаю, зачем эти бронеавтомобили нужны? Какова тактика их применения? Ниша в армии? Возить генералов и полковников в зоне боевых действий? Еще с опыта ВМВ страны отказались от бронеавтомобилей, лебединой песней в РККА была БА-64, потом советское руководство от БА перешло к БТР, даже БРДМ делаются сейчас на базе БТР. А немцы еще до 1939 отказались от БА и перешли к концепции полугусеничных БТР. Особенно умилила открытая турельная установка для пулемета, пулеметчик это гарантированный смертник, ну неужели нельзя поставить легкую башенку как в БА-64?
    Кот_Кузя
    1. AlexVas44 Сегодня, 12:33
      Цитата: Кот_Кузя
      Особенно умилила открытая турельная установка для пулемета, пулеметчик это гарантированный смертник,

      Ну так мы и умилялись аж до БТР-60, т.е. целых 20 лет после войны все "шапки кидали".
      AlexVas44
      1. Кот_Кузя Сегодня, 12:37
        И какой смысл повторять ошибки 20-30-х гг? Тухач немало натворил дел своими бреднями о "латниках XX века", выделяя и из так скудного бюджета средства на выпуск танков и БА с картонной броней. А ведь сколько грузовиков и тракторов можно было сделать вместо этих тысяч бесполезных Т-27, Т-26, БА и БТ?
        Кот_Кузя
  13. Гардамир Сегодня, 11:58
    Вчера все радовались, что Россия поставляет оружие Китаю, а сегодня Китай поставляет Белоруссии.
    Гардамир
  14. Олег Сердюк Сегодня, 12:05
    Цитата: RASKAT
    Завод МАЗ что не может сам построить? Или Белорусы так тырят технологии у Китайцев? Если не могут, то мне стыдно за МАЗовцев.

    С МАЗом печалька какая-то...
    Олег Сердюк
  15. av58 Сегодня, 13:02
    Что тут комментировать? СМЕШНО, Батька совсем превратился в попрошайку. Раньше Белоруссия сама пыталась делать военную технику, тем более, что имеет собственный автопром, а теперь ходит и христарадничает laughing
    av58
  16. Shuttle Сегодня, 13:15
    Киайские броневики в Белоруссии это epic fail!
    Иосиф Виссарионович, прости нас неразумных...
    Shuttle
    1. РУСС Сегодня, 14:34
      Цитата: Shuttle
      Киайские броневики в Белоруссии это epic fail!
      Иосиф Виссарионович, прости нас неразумных...

      ВАЗ создавался благодаря итальянцам , КамАЗ построили на американский кредит итд, и что ?
      РУСС
  17. kamski Сегодня, 15:51
    системы С400 уже на Китайских шасси
    kamski
    1. APASUS Сегодня, 19:59
      Цитата: kamski
      системы С400 уже на Китайских шасси

      А чего сразу не на лошадях то?
      APASUS
  18. kirillov1234 Сегодня, 16:03
    За жевачку продал дружбу, сосёт китайскую конфетку..ездит на китайской бронетехнике. Китайский член ему на выручку..это политическая проституция!!
    kirillov1234
  19. БГфен Сегодня, 16:58
    А можно ето пи линии Коминтерна, что ли ?
    БГфен
  20. Нормаль ок Сегодня, 17:44
    Такими темпами китайцы скоро начнут и России бронетехнику продавать.
    Нормаль ок
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