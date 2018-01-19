Минобороны расширяет функционал Инженерных войск
Минобороны проводит реформу Инженерных войск – они станут мощной ударной силой, предназначенной для ведения современной войны, сообщают Известия.
В ближайшее время во всех армиях появятся «принципиально новые инженерно-саперные части, которые будут оптимизированы для решения задач штурма и разграждения, разминирования передовой, скрытного минирования», пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
В их составе будут штурмовые роты, подразделения саперов-спецназовцев, роты робототехнических комплексов и беспилотников.
Первый полк нового штата будет сформирован в текущем году и войдет в состав 8-й общевойсковой армии.
Сообщается, что в ходе реформы численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений будет сокращена, зато появятся штурмовики и саперный спецназ.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, «повышенное внимание к Инженерным войскам абсолютно оправдано, поскольку хорошо подготовленные и оснащенные инженерно-саперные части очень важны в условиях современных войн».
Он отметил, что еще Вторая мировая война показала, что для захвата городов и укрепрайонов нужны специальные штурмовые части, которые «должны применять не только стандартное пехотное вооружение, но и взрывчатку, чтобы нейтрализовать вражеский дот или пробить проход через здание».
В ближайшее время во всех армиях появятся «принципиально новые инженерно-саперные части, которые будут оптимизированы для решения задач штурма и разграждения, разминирования передовой, скрытного минирования», пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
В их составе будут штурмовые роты, подразделения саперов-спецназовцев, роты робототехнических комплексов и беспилотников.
Первый полк нового штата будет сформирован в текущем году и войдет в состав 8-й общевойсковой армии.
Сообщается, что в ходе реформы численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений будет сокращена, зато появятся штурмовики и саперный спецназ.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, «повышенное внимание к Инженерным войскам абсолютно оправдано, поскольку хорошо подготовленные и оснащенные инженерно-саперные части очень важны в условиях современных войн».
Боевые действия в Сирии показали, что саперные подразделения очень востребованы в условиях локальных войн. Они должны работать непосредственно на передовой и в тесном взаимодействии с общевойсковыми частями. Особенно важную роль это взаимодействие играет в городских условиях,сказал газете эксперт.
Он отметил, что еще Вторая мировая война показала, что для захвата городов и укрепрайонов нужны специальные штурмовые части, которые «должны применять не только стандартное пехотное вооружение, но и взрывчатку, чтобы нейтрализовать вражеский дот или пробить проход через здание».
В современных конфликтах широко используются разнообразные взрывные устройства и мины. Чтобы войска могли свободно действовать, с ними должны идти специалисты по разминированию. Традиционные задачи, впрочем, тоже никуда не делись. Достаточно вспомнить недавнее форсирование Евфрата, для которого потребовалось быстро навести переправы,добавил Желтоножко.
Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Мельников
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