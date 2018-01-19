20:59 19 января

Минобороны расширяет функционал Инженерных войск

Минобороны проводит реформу Инженерных войск – они станут мощной ударной силой, предназначенной для ведения современной войны, сообщают Известия.



В ближайшее время во всех армиях появятся «принципиально новые инженерно-саперные части, которые будут оптимизированы для решения задач штурма и разграждения, разминирования передовой, скрытного минирования», пишет газета со ссылкой на военное ведомство.


В их составе будут штурмовые роты, подразделения саперов-спецназовцев, роты робототехнических комплексов и беспилотников.

Первый полк нового штата будет сформирован в текущем году и войдет в состав 8-й общевойсковой армии.

Сообщается, что в ходе реформы численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений будет сокращена, зато появятся штурмовики и саперный спецназ.

По словам военного эксперта Олега Желтоножко, «повышенное внимание к Инженерным войскам абсолютно оправдано, поскольку хорошо подготовленные и оснащенные инженерно-саперные части очень важны в условиях современных войн».

Боевые действия в Сирии показали, что саперные подразделения очень востребованы в условиях локальных войн. Они должны работать непосредственно на передовой и в тесном взаимодействии с общевойсковыми частями. Особенно важную роль это взаимодействие играет в городских условиях,
сказал газете эксперт.

Он отметил, что еще Вторая мировая война показала, что для захвата городов и укрепрайонов нужны специальные штурмовые части, которые «должны применять не только стандартное пехотное вооружение, но и взрывчатку, чтобы нейтрализовать вражеский дот или пробить проход через здание».

В современных конфликтах широко используются разнообразные взрывные устройства и мины. Чтобы войска могли свободно действовать, с ними должны идти специалисты по разминированию. Традиционные задачи, впрочем, тоже никуда не делись. Достаточно вспомнить недавнее форсирование Евфрата, для которого потребовалось быстро навести переправы,
добавил Желтоножко.

Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Мельников
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Комментарии 19

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  1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:11
    Отличная новость, давно пора...
    Ratmir_Ryazan
    1. Chertt Сегодня, 11:11
      Про воссоздание штурмовых рот, серьезно заговорили в 2015 г. И военные приняли эту идею на ура. Хотя понятно, что мысли о необходимости таких подразделений витали всегда
      Chertt
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:19
        И молодёжь потянится с большим настроем.
        ul_vitalii
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:12
    Возрождение подразделений существовавших в ВОВ с новым техническим оснащением , видно Сирия подтвердила необходимость и эффективность таких подразделений в штате ВС
    КВУ-НСвД
  3. Васся Вассин Сегодня, 11:14
    Даже на вид обвес тяжеленный, бычье здоровье надо чтобы в нем в бой идти. Где они столько здоровых молодых людей призывного возраста найдут, они вообще есть в России?
    Васся Вассин
    1. НасРать Сегодня, 11:25
      их полно у нас.. wassat

      НасРать
      1. Васся Вассин Сегодня, 11:27
        Да нет, тут не дутые качки нужны, а выносливость. Это несколько иное, так что сомневаюсь.
        Васся Вассин
        1. AlexVas44 Сегодня, 12:46
          Цитата: Васся Вассин
          не дутые качки нужны, а выносливость. Это несколько иное, так что сомневаюсь.

          У каждого воина будет экзоскелет в шкафу.Попрет как ломовая лошадь. laughing fellow
          AlexVas44
          1. Васся Вассин Сегодня, 12:48
            Как только сделают реально работающий прототип этого скелета, то сразу поймут, что сам человек тут лишняя запчасть.
            Васся Вассин
  4. новичок Сегодня, 11:14
    война, или локальные боевые действия эволюционируют, естественно наши ВС не должны отставать в развитии противодействия этим войнам. по поводу Великой Отечественной, штурмовая группа наших бойцов состояла из одного танка, сапёра, снайпера и двух автоматчиков.
    новичок
    1. dvina71 Сегодня, 12:17
      Цитата: новичок
      по поводу Великой Отечественной, штурмовая группа наших бойцов состояла из одного танка, сапёра, снайпера и двух автоматчиков.

      НЕт.. состав всегда был разным и зависил от задачи. В Сталинграде .скажем,на группу было по два пулеметчика и спецы по бросанию гранат из числа автоматчиков. В Кенигсберге состав был другой..
      dvina71
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:41
        Цитата: dvina71
        В Сталинграде .скажем,на группу было по два пулеметчика и спецы по бросанию гранат из числа автоматчиков. В Кенигсберге состав был другой..

        Именно так. В том числе,штурмовым подразделениям придавались огнемётные расчёты. Тот случай,когда чему-то учились и у врага(германские штурм-пионерные подразделения).
        Paranoid50
      2. новичок Сегодня, 14:40
        dvina71, что значит ваше яркое “нет“? штурмовые ботальоны были в Красной Армии, конечно и не чем почти не отличались от общевойсковых. ШИСБры начали формировать в середине 43го.в ШИСБр и началась особенная подготовка бойцов и особенная экипировка. ну а штурмовые группы, о которых я и писал, появились ещё позднее. их задачей была зачистка зданий перед взятие их под контроль армейцами.
        новичок
        1. dvina71 Сегодня, 17:52
          Цитата: новичок
          dvina71, что значит ваше яркое “нет“?

          Мое яркое нет основано на воспоминания деда,ставшего пулеметчиком из стрелка,в такой группе. Причем именно Сталинградскую битву можно считать родоначальником таких подразделений. Они кстати перемололи два инженерно-штурмовых батальона вермахта.. ,которые оказались в Сталинграде как раз в ответ на новшество РККА. Это по книге Шретера,который написал ее по письмам участников Сталинградской битвы,вермахт естественно. Четкой структуры у таких групп не было. Все зависело от задачи. Но там всегда были пулеметчики и спецы по гранатокиданию..
          dvina71
  5. Теренин Сегодня, 11:31
    Немного не по теме. Вот Минобороны, по логике, относится к закрытым источникам, а о работе ее структурных подразделений СМИ излагают подробно. А, вот про деятельность экономического блока правительства которое должно работать непосредственно для населения (через ЖКХ, налоги, дороги, финансы, проверяющих и т. д.), все окутано военной тайной и хоть убивай любого чинушу, он ничего не скажет. Парадокс! what
    Теренин
  6. oborzevatel Сегодня, 12:05
    в ходе реформы численность дорожно-мостостроительных и понтонных подразделений будет сокращена

    А что, необходимость в них тоже сократилась?
    И так осталось их с "гулькин нос",куда еще-то сокращать?
    oborzevatel
  7. Alexey-74 Сегодня, 14:39
    Очень грамотное решение...есть своя методика и тактика у штурмовиков, тем более в городских условиях.
    Alexey-74
  8. Лексус Сегодня, 16:05
    В Великую Отечественную были штурмовые инженерно-сапёрные бригады.

    И сегодня необходимость в них никуда не исчезла.
    Лексус
  9. Беларусь это Россия Сегодня, 20:23
    Хорошие войска.Нужные.Новость-отличная.
    Беларусь это Россия
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