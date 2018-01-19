Минобороны расширяет функционал Инженерных войск

Боевые действия в Сирии показали, что саперные подразделения очень востребованы в условиях локальных войн. Они должны работать непосредственно на передовой и в тесном взаимодействии с общевойсковыми частями. Особенно важную роль это взаимодействие играет в городских условиях,

В современных конфликтах широко используются разнообразные взрывные устройства и мины. Чтобы войска могли свободно действовать, с ними должны идти специалисты по разминированию. Традиционные задачи, впрочем, тоже никуда не делись. Достаточно вспомнить недавнее форсирование Евфрата, для которого потребовалось быстро навести переправы,