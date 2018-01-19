Экспедиционная морская база USNS Hershel «Woody» Williams ESB4 вышла на ходовые испытания
В США стартовали ходовые испытания одного из крупнейших кораблей американских ВМС. Как сообщает портал navaltoday.com, новейший корабль-экспедиционная морская база USNS Hershel «Woody» Williams ESB4 впервые вышел в море для прохождения испытаний.
В их ходе сдаточная команда компании General Dynamics NASSCO и приёмочная команда ВМС США протестируют работу основных систем корабля, а также его ходовые качества. В случае успешного прохождения испытаний корабль будет принят на вооружение американского флота и «составит компанию» экспедиционной базе USNS Lewis B. Puller (ESB3).
USS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабль оснащен лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"
В их ходе сдаточная команда компании General Dynamics NASSCO и приёмочная команда ВМС США протестируют работу основных систем корабля, а также его ходовые качества. В случае успешного прохождения испытаний корабль будет принят на вооружение американского флота и «составит компанию» экспедиционной базе USNS Lewis B. Puller (ESB3).
USS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабль оснащен лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"
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