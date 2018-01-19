21:01 19 января

Экспедиционная морская база USNS Hershel «Woody» Williams ESB4 вышла на ходовые испытания

В США стартовали ходовые испытания одного из крупнейших кораблей американских ВМС. Как сообщает портал navaltoday.com, новейший корабль-экспедиционная морская база USNS Hershel «Woody» Williams ESB4 впервые вышел в море для прохождения испытаний.

Экспедиционная морская база USNS Hershel «Woody» Williams ESB4 вышла на ходовые испытания


В их ходе сдаточная команда компании General Dynamics NASSCO и приёмочная команда ВМС США протестируют работу основных систем корабля, а также его ходовые качества. В случае успешного прохождения испытаний корабль будет принят на вооружение американского флота и «составит компанию» экспедиционной базе USNS Lewis B. Puller (ESB3).


USS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) – крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина – 50 м. Корабль оснащен лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"


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Комментарии 38

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  1. Чёрный Сегодня, 11:36
    Ну что ж ...достойная цель для противокорабельных ракет...
    Чёрный
    1. капрал Сегодня, 11:40
      Цитата: Чёрный
      .достойная цель для противокорабельных ракет..

      А если бы наши умудрились такой построить? Как отозвались бы?
      капрал
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:42
        Нашему семь футов под килем . Однозначно . не, ну а как иначе ? wink
        КВУ-НСвД
      2. Чёрный Сегодня, 11:44
        Цитата: капрал
        А если бы наши умудрились такой построить? Как отозвались бы?

        Вопрос: зачем? smile
        Чёрный
        1. капрал Сегодня, 14:47
          Цитата: Чёрный
          Вопрос: зачем?

          "Сирийский экспресс" например.
          капрал
      3. dvina71 Сегодня, 11:47
        Цитата: капрал
        А если бы наши умудрились такой построить?

        Я бы разочаровался в наших конструкторах. Кроме того России никогда такие корабли не требовались.. Единственная экспидиционная часть России (РУсский экспедиционный корпус) погиб на территории Франции в Первую мировую..,а не в Африке или Юговосточной Азии.. Проще говоря..Россия не вела и не ведет колониальных войн,в отличии от Запада.. поэтому они и строят такие корабли..для войны с папуасам.
        dvina71
      4. МойВрач Сегодня, 12:24
        Цитата: капрал
        А если бы наши умудрились такой построить? Как отозвались бы?

        Шутишь?
        МойВрач
    2. Serg65 Сегодня, 11:42
      Цитата: Чёрный
      достойная цель для противокорабельных ракет

      what Дело не в цели, а в задачах этого плавсклада! Имея разветвлённую сеть ВМБ по всему миру, зачем строить ККС??? Странно это.....
      Serg65
      1. роман66 Сегодня, 12:01
        большому кораблю - большую торпеду, " филателист"
        роман66
        1. san4es Сегодня, 13:43
          Цитата: роман66
          большому кораблю - большую торпеду, " филателист"

          hi ...Однотипный караван-сарай USNS Lewis B. Puller (ESB 3)
          san4es
      2. Alexey RA Сегодня, 12:23
        Цитата: Serg65
        Дело не в цели, а в задачах этого плавсклада! Имея разветвлённую сеть ВМБ по всему миру, зачем строить ККС??? Странно это.....

        А это, часом, не судно-склад КМП? Если помните, в ЗВО в 80-е была статья "Экспедиционные бригады Морской пехоты США и их взаимодействие с эскадрами судов-складов".
        Пентагоновские стратеги всегда уделяли пристальное внимание повышению стратегической мобильности экспедиционных формирований морской пехоты. По взглядам командования ВМС, одним из наиболее эффективных средств в этом плане является заблаговременное складирование оружия, военной техники и запасов материальных средств на складах и судах-складах в стратегически важных районах земного шара.

        Тяжелое оружие, военная техника и запасы средств МТО на 30 суток ведения боевых действий для трех экспедиционных бригад морской пехоты находятся на 13 судах-складах, сведенных в три эскадры. По административной организации они входят в состав командования морских перевозок (КМП) и подчиняются командующим КМП в зонах Атлантического (1-я эскадра) и Тихого (2-я и 3-я) океанов. Командир эскадры (штатная категория кэптен) через свой штаб включающий примерно 20 человек, организует службу на судах соединения, руководит боевой подготовкой, тыловым обеспечением и комплектованием личным составом. Он отвечает за поддержание 24-часовой готовности к выходу судов в море. В соответствии с оперативной организацией командир эскадры подчиняется командующему оперативным флотом.
        Alexey RA
        1. Serg65 Сегодня, 12:33
          Цитата: Alexey RA
          А это, часом, не судно-склад КМП?

          Вот и я об этом! Ведь просто так такие монстры не строят, тогда зачем? Не удивлюсь если этот склад появится в Лиепаи или Таллине.
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 12:43
            а что у вас означает выражение " филькина грамота"? tongue
            роман66
            1. Serg65 Сегодня, 12:53
              Цитата: роман66
              а что у вас означает выражение " филькина грамота"?

              Всего навсего грамота Фильки tongue
              Serg65
      3. Alexey RA Сегодня, 13:06
        Поправка - это не судно-склад.
        Это мобильная база + плавучий аэродром для базирования 2-х СН-53 (с палубой для 4-х таких машин). Используется в конфликтах низкой интенсивности в роли плавбазы для операций ССО, противоминных операций, борьбы с пиратством, а также для гуманитарных миссий.
        Alexey RA
        1. Serg65 Сегодня, 13:12
          Цитата: Alexey RA
          Используется в конфликтах низкой интенсивности

          what В таком случае зачем городить огород? УДК для этой цели само то! И весит меньше и стоит дешевле bully
          Serg65
          1. Alexey RA Сегодня, 16:49
            Цитата: Serg65
            Цитата: Alexey RA
            Используется в конфликтах низкой интенсивности

            what В таком случае зачем городить огород? УДК для этой цели само то! И весит меньше и стоит дешевле bully

            УДК стоит дешевле танкера с приляпанной полётной палубой? belay
            Эти суда как раз и стали делать потому, что УДК и ДВКД гонять оказалось слишком дорого.
            Сначала янки построили два судна-носителя ДВКД, позволявших загоризонтно разгружать на необорудованный берег технику и припасы с судов КМП: перегрузка краном на палубу судна-носителя, дальше перегрузка на ДВКД и доставка на берег. Теперь вот суда-вертолётоносцы пошли.
            Alexey RA
    3. Каштан Сегодня, 14:32
      Цитата: Чёрный
      Ну что ж ...достойная цель для противокорабельных ракет...

      Смотреть и завидовать, это все что может отсталая страна.
      Каштан
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:36
    Семь рифов под киль
    КВУ-НСвД
    1. Chertt Сегодня, 11:51
      Конечно безответственный человек мог бы написать, что одна ракета Х-102 и нет вопросов.....Поэтому так и напишу
      Chertt
  3. gukoyan Сегодня, 11:40
    Нормальная такая пороховая бочка...
    gukoyan
    1. Лелёк Сегодня, 11:44
      Цитата: gukoyan
      Нормальная такая пороховая бочка.


      Потенциальная могила для тысяч солдат и отличная цель для противника.
      Лелёк
      1. R.L. Сегодня, 11:58
        Сплю и вижу как эта "цель" без охранного сопровождения вышла в море во время серьёзного конфликта с серьёзным противником. Просто - мухи, сожрите меня!
        R.L.
    2. avt Сегодня, 11:46
      Цитата: gukoyan
      Нормальная такая пороховая бочка...

      Нормальная площадка для стратегии ,, прэцирования силы " .
      Цитата: Чёрный
      Ну что ж ...достойная цель для противокорабельных ракет...

      Освежите КАК USA бомбили с авианосца Афганистан , подогнав старенький нефтяной , который уже списали, именно как транспорт обеспечения работы атомного. Теперь у них есть специализированный корабль , который гонять к той же Африке дешевле , чем даже УДК.
      avt
      1. Serg65 Сегодня, 11:56
        hi Приветствуем Белая Акула!
        При разветвлённой сети ВМБ

        Вбухивать деньги в ККС??? Но если только лоббирование интересов...
        Serg65
        1. avt Сегодня, 12:07
          hi Как показала при Буши юниоре
          Цитата: avt
          КАК USA бомбили с авианосца Афганистан , подогнав старенький нефтяной , который уже списали, именно как транспорт обеспечения работы атомного.

          Даже наличие такого количества баз не даёт тактического эффекта , как при применении такого ,,блуждающего острова"-базы. Охват ТВД и время реагирования не берёте в расчёт . Наличие такого передвижного пункта материального обеспечения позволяет эффективнее использовать АУГ с УДК .
          avt
          1. Serg65 Сегодня, 14:05
            Цитата: avt
            Наличие такого передвижного пункта материального обеспечения позволяет эффективнее использовать АУГ с УДК .

            Но пр этом делает АУГ и ДЕСО менее маневренным и слабозащищёным (размазывание сил обороны), т.е. полюбовно за всё надо платить!
            Хотя при ведение локальных войн на удалённом ТВД вполне нужный прибомбас! Согласен! bully
            Serg65
            1. avt Сегодня, 15:01
              Цитата: Serg65
              Но пр этом делает АУГ и ДЕСО менее маневренным и слабозащищёным (размазывание сил обороны), т.е. полюбовно за всё надо платить!

              no Ни разу . У них эскорт одной группы как у нас один из 4-х флотов по численности надводных единиц океанского ходу. Как раз фишка в том , что силы эскорта группируются вокруг конкретной оперативно -тактической единицы . Другое дело - время действия напрямую зависит от наличия припаса на борту.
              Цитата: Serg65
              Хотя при ведение локальных войн на удалённом ТВД вполне нужный прибомбас!

              Уточним так - экспедиционную бригаду они обеспечат точно , а экспедиционный батальон морпехов -за глаза.
              avt
        2. Alexey RA Сегодня, 17:37
          Цитата: Serg65
          Вбухивать деньги в ККС???

          Это - не ККС! Это передовая плавбаза для обеспечения работы малых сил флота и ССО в отдалённых районах в случае конфликта низкой интенсивности или противопиратских действий.
          Маленькая такая плавбаза... laughing
          Alexey RA
  4. rocket757 Сегодня, 11:54
    Строят КОЛОНИАЛЬНЫЙ флот!!!
    Историю совсем не знают, колониальная эпоха закончилась окончательно, империи все РУХНУЛИ С ТРЕСКОМ!!!
    Те, которые исключительные, историю читали исключительно ... шо там в их истории наисключали, так сразу и не поймёшь, без бутылки т.е.
    rocket757
    1. BerBer Сегодня, 12:00
      Да это для проецирования силы на недемократичных "попуасов". Тем более, что неоколониализм никто не отменял.
      BerBer
      1. Alexey RA Сегодня, 17:39
        Цитата: BerBer
        Да это для проецирования силы на недемократичных "попуасов". Тем более, что неоколониализм никто не отменял.

        Это даже не против папуасов - потому как нонеча даже зусулы могут купить китайский или иранский ПКРК. Это - против совсем уж опустившихся стран, типа Сомали. smile
        Alexey RA
    2. R.L. Сегодня, 12:03
      Но неоколониальные существуют, а некоторые даже пытаются стать новыми неоколониальными под флагом "вставания с колен", если не флот, то базы строят.
      R.L.
      1. rocket757 Сегодня, 12:39
        Неоколониальные хотелки эт конечно ... есть такая поговорка -Каждой судзуки по базуке ... а если модернизировать - Каждой папуасии ПКО, бастион. редут. оникс или что там ещё можно????
        Как с хотелками тогда быть???
        Дорого, но вариант то стоящий.
        rocket757
  5. voyaka uh Сегодня, 12:10
    Легкая переделка палубы - и готов легкий авианосец с Ф-35Б.
    Японцы собираются все сври вертолетоносцы так переделать.
    voyaka uh
    1. Every Сегодня, 13:52
      Цитата: voyaka uh
      Легкая переделка палубы - и готов легкий авианосец с Ф-35Б.
      Японцы собираются все сври вертолетоносцы так переделать.

      Уверены, что легкая?
      Для взлета-посадки вертолетов достаточно обычной палубы.
      А вот для самолетов ВВП (ф-35) нужна специальная палуба с защитой от реактивных струй. И легкой переделкой там не обойдешься.
      Every
  6. Лексус Сегодня, 15:10
    Как бы мы не злорадствовали, логистика у американцев всегда на высоком уровне.
    Лексус
    1. rocket757 Сегодня, 15:18
      Логистика эт только одна из частей большого действа, война\ учения ... какая она у них или у кого ещё. откуда нам знать! Мы видим только внешние её проявления! В реальную бухгалтерию никто нас не пустит ... а это есть значительная часть эффективности логистики, кроме того, что в войсках всё есть и эти войска есть там где надо.
      Тем более после конфуза в гейропе, никаких ощущений нет?
      rocket757
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