21:06 19 января

В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов

Планируемый центр по ремонту вертолетов советского и российского производства в Сербии имеет особое значение для республики, заявил
министр обороны страны Александр Вулин.

В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов


Ранее помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович в июне прошедшего года сообщил, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран. Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров тогдашнего премьера и нынешнего президента Сербии Александра Вучича и руководства России.


Он (центр по ремонту вертолетов – прим.) имеет для нас особое значение. Если сделаем такой центр, есть много Ми-8 и Ми-17, которые могли бы ремонтироваться у нас. Все армии в регионе когда-то формировались по образу советской армии, и данная техника присутствует во всех вооруженных силах
— отметил министр Вулин.

Мы также научились бы кое-чему. Когда у вас есть квалифицированные инженеры и специалисты, тогда можете развиваться. К тому же, мы бы зарабатывали значительные финансовые средства
— добавил глава минобороны.

Вулин напомнил, что Белград и Москва ведут переговоры о поставке в Сербию шести многоцелевых вертолетов Ми-17 в дополнение к двум приобретенным в 2016 году, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://modernweapon.ru/
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Комментарии 3

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:46
    А в Литве командующего Аудронюса Навицкаса отстранили от должности за такое предложение
    laughing
    Shurik70
    1. AlexVas44 Сегодня, 12:50
      Министра обороны Сербии Александра Вулина спасает то, что Сербия пока не в НАТО.
      AlexVas44
  2. Rusland Сегодня, 12:55
    Молодцы сербы и ведут себя последовательно, думаю и наши благоприятные цены для них выложили.
    Rusland
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