В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов
Планируемый центр по ремонту вертолетов советского и российского производства в Сербии имеет особое значение для республики, заявил
министр обороны страны Александр Вулин.
Ранее помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович в июне прошедшего года сообщил, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран. Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров тогдашнего премьера и нынешнего президента Сербии Александра Вучича и руководства России.
Вулин напомнил, что Белград и Москва ведут переговоры о поставке в Сербию шести многоцелевых вертолетов Ми-17 в дополнение к двум приобретенным в 2016 году, передает РИА Новости
министр обороны страны Александр Вулин.
Ранее помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович в июне прошедшего года сообщил, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран. Создание этого центра обсуждалось 28 марта в Москве в ходе переговоров тогдашнего премьера и нынешнего президента Сербии Александра Вучича и руководства России.
Он (центр по ремонту вертолетов – прим.) имеет для нас особое значение. Если сделаем такой центр, есть много Ми-8 и Ми-17, которые могли бы ремонтироваться у нас. Все армии в регионе когда-то формировались по образу советской армии, и данная техника присутствует во всех вооруженных силах— отметил министр Вулин.
Мы также научились бы кое-чему. Когда у вас есть квалифицированные инженеры и специалисты, тогда можете развиваться. К тому же, мы бы зарабатывали значительные финансовые средства— добавил глава минобороны.
Вулин напомнил, что Белград и Москва ведут переговоры о поставке в Сербию шести многоцелевых вертолетов Ми-17 в дополнение к двум приобретенным в 2016 году, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://modernweapon.ru/
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