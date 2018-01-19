В Сербии отметили важность создания центра по ремонту российских вертолетов

Он (центр по ремонту вертолетов – прим.) имеет для нас особое значение. Если сделаем такой центр, есть много Ми-8 и Ми-17, которые могли бы ремонтироваться у нас. Все армии в регионе когда-то формировались по образу советской армии, и данная техника присутствует во всех вооруженных силах

Мы также научились бы кое-чему. Когда у вас есть квалифицированные инженеры и специалисты, тогда можете развиваться. К тому же, мы бы зарабатывали значительные финансовые средства