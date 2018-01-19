20:58 19 января

Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем нации только силами самих корейцев

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем корейцев как нации исключительно путем совместных усилий жителей северной и южной частей Корейского полуострова без посредничества и вмешательства каких-либо внешних сил.
Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК.

Мы будем высоко держать знамя национальной самостоятельности и в будущем и все проблемы решать силами нашего народа
- заявил глава государства. Он подчеркнул, что Пхеньян будет стремиться к сплочению корейцев, пресекая любые попытки тех, кто выступает против образования единой Кореи.

Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем нации только силами самих корейцев



Нам предстоит встать во главе новых исторических процессов национального объединения
- подчеркнул Ким Чен Ын.

Необходимо не допустить и малейшей возможности доминирования и вмешательства внешних сил. <...> Если проблема объединения [с Югом] станет решаться самими корейцами, у нас будут и мир, и единство. Наша задача - добиться национального единения, вновь воссоединить кровные узы, которые связывают корейский народ, подвергнутый разобщению. Мы должны восстановить суверенитет в масштабах всей нации, положив конец доминированию и вмешательству внешней силы в дела Южной Кореи
- комментируют обозреватели ЦТАК слова лидера страны

Ранее Север и Юг в пограничном пункте Пханмунджом договорились, что представители КНДР и Республики Корея пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом. Договоренности о восстановлении межкорейской линии связи ранее были достигнуты самостоятельно, без посредничества международного сообщества, передает ТАСС



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Комментарии 30

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  1. Altona Сегодня, 13:45
    Совершенно правильно сказал товарищ Ын. Я бы посоветовал точно также украинцам решать свои вопросы без посредников и скачек с лозунгами "омэрига з намы" и "вись мир з намы".
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 13:49
      Сдаётся мне , что на партийном собрании китайские товарищи поставили К.Ч. Ыну на вид.. wassat и слелали последнее китайское предупреждение....америка в шоке.Их хитрозадый план, по наращиванию своего присутствия в этом регионе под угрозой срыва....
      Чёрный
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:59
        Всё правильно говорит товарищ Ын , но только объединённая Корея никому не нужна кроме самих корейцев , да и там до консенсуса и взаимопонимания как раком до....прекрасного далёка
        КВУ-НСвД
        1. Чёрный Сегодня, 14:08
          Цитата: КВУ-НСвД
          но только объединённая Корея никому не нужна кроме самих корейцев

          Да побольшому счёту она и им не очень то и нужна. winked
          Чёрный
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:11
            Да там по большому счёту один малорешаемый вопрос - кто будет рулить , северяне или южане
            КВУ-НСвД
        2. yehat Сегодня, 14:20
          я с вами согласен, Ын просто заигрывает, потому что при объединении Кореи потеряет очень многое.
          yehat
          1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:22
            или приобретёт - тут как карта ляжет
            КВУ-НСвД
            1. yehat Сегодня, 14:44
              ничего он не приобретет. Население южан больше, их жизненный уровень выше, экономика лучше - они и будут рулить при объединении.
              yehat
              1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:46
                А у Ына кнопка большая и фаберже железные - так что расклад сложный smile
                КВУ-НСвД
        3. The_Lancet Сегодня, 14:40
          исключительно путем совместных усилий жителей северной и южной частей Корейского полуострова без посредничества и вмешательства каких-либо внешних сил.
          Мы будем высоко держать знамя национальной самостоятельности и в будущем и все проблемы решать силами нашего народа

          Звучит красиво.
          Но ментально в северной Корее живут уже совсем другие люди.
          Они которые наверное ближе к Китаю
          В любом случае главное - чтобы они не начали запускать по соседям свои ракеты и
          все люди на полуострове спали спокойно
          The_Lancet
          1. Paranoid50 Сегодня, 14:49
            Цитата: The_Lancet
            В любом случае главное - чтобы они не начали запускать по соседям свои ракеты

            В любом случае, главное - что бы к ним не лезло из-за океана разное отребье. И будет там мир и согласие. Разберутся сами.
            Paranoid50
            1. The_Lancet Сегодня, 14:53
              Один раз уже мирно не получилось разобраться потому что у известного корейского лидера были слишком большие амбиции и поддержка СССР и Китая.Результат - большая война и разделение народа.Теперь каждая половина презирает другую
              Поэтому с этим я не согласен
              Разберутся сами.

              А на ваши грязные слова внимания не обращаю
              The_Lancet
              1. Paranoid50 Сегодня, 14:59
                Цитата: The_Lancet
                Результат - большая война и разделение народа.

                Вот и я об этом же. yes Правда,тогда, кроме матрасни, ещё и "оон" отметилась.
                Paranoid50
      2. BerBer Сегодня, 14:03
        Сорвать очень легко. Осуществив провокацию на олимпиаде.
        BerBer
      3. g1v2 Сегодня, 15:22
        Китайцам, как и американцам объединенная Корея на фиг не нужна. Это будет конкурент , не слабее Японии. Причем с атомным оружием. И манипулировать что те, что эти Кореей не смогут. Тч китайцы с американцами вполне могут договориться и сдать Кима. request
        g1v2
        1. yehat Сегодня, 16:32
          китайцам размер кореи до лампочки. они конкуренцию в промышленности успешно выигрывают. Им просто не нужны проблемы на границах.
          yehat
  2. Александр 3 Сегодня, 13:56
    Не позволят матрасники такому свершиться.Как же они властвовать будут?Кем руководить будут?
    Александр 3
  3. Egorovich Сегодня, 13:57
    По сравнению с ЫНОМ, Ю.Корея самостоятельной никогда не будет. Мировой дерь.мократ ей этого никогда не позволит. А предложение ЫНА все корейцы обязательно поддержут good.
    Egorovich
  4. assa67 Сегодня, 14:02
    посыл отличный...респект....только не дадут полосатые-им конфронтация как воздух нужна.....
    assa67
  5. Million Сегодня, 14:05
    Россия тоже так может,но пока лишь все старается лизнуть у Штатов.даже не Россия,а ее нынешние никудышные правители
    Million
  6. Rusland Сегодня, 14:13
    Ын и без китайцев не д.урак, на друга надейся, а сам не плошай. "Учителя" у него слишком хорошие, да и ученик оказался слишком способный, профессура отдыхает.
    Rusland
  7. 1536 Сегодня, 14:23
    Объединенная Корея нужна самим корейцам. Если технологически развитый Юг, и ядерный север с дешевой рабочей силой объединятся, получится государство по силе и влиянию сравнимое с Японией. Это будет начало новой эры в международных отношениях. Событие ни коем образом не сравнимое с поглощением ГДР полупьяными правителями ФРГ под дулами американских танков в 1991-м году. Эпохальное событие. И в этом надо корейцам всячески помогать, не взирая на попрошаек-японцев и обнаглевших ковбоев с их цеховиками в Китае.
    А то, что корейцы не хотят объединяться, или "оно им это не нужно" - это глупость, воспетая на канале Би-Би-Си в отношении всех разобщенных народов планеты, в том числе и русского, который еще не весь разделили, и повторяемая именно для этого "последнего и решительного боя". Поневоле позавидуешь корейцам, их хитрости и практичности. Так держать.
    1536
  8. Лексус Сегодня, 14:29
    Один народ - одна страна! Молодцы корейцы. Только слишком много недоброжелателей у этого варианта развития событий.
    Лексус
    1. Кент0001 Сегодня, 18:09
      Нас рать на недлброжелтейлей. Надо в этом пособить, только куда БОМБУ-то девать? В Китай на ответственное хранение?
      Кент0001
      1. Лексус Сегодня, 18:42
        Надо в этом пособить, только куда БОМБУ-то девать? В Китай на ответственное хранение?

        Запустить в фша, если напрашиваться будут.
        Лексус
  9. Altona Сегодня, 16:07
    Цитата: yehat
    ничего он не приобретет. Население южан больше, их жизненный уровень выше, экономика лучше - они и будут рулить при объединении.

    -------------------------
    То есть будет как при "соединении" ФРГ и ГДР, где ФРГ фактически поглотила и оккупировала ГДР на неравноправных условиях. Обменяла марки по курсу 1 к 2 и люстрировала госслужащих ГДР, введя запрет на профессию для полицейских, учителей, ряда госчиновников и представителей спецслужб.
    Altona
    1. yehat Сегодня, 16:33
      нет, такого не будет. но уж власть Ын-у не удержать. а без власти он кто?
      yehat
  10. faterdom Сегодня, 17:32
    Мужик с яйцами дело говорит! Вроде и не обидел, но кого и куда послал совершенно кристально ясно!
    faterdom
  11. APASUS Сегодня, 17:32
    Ын оказался умнее многих!
    APASUS
  12. Кент0001 Сегодня, 18:08
    Правильно товарищ Ын рассуждает. Не зря его ВВП назвал мудрым политиком. Вывести из переговоров амеров и япов- это круто, а на самом деле все по делу.
    Кент0001
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