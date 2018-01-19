Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем нации только силами самих корейцев

Мы будем высоко держать знамя национальной самостоятельности и в будущем и все проблемы решать силами нашего народа

Нам предстоит встать во главе новых исторических процессов национального объединения

Необходимо не допустить и малейшей возможности доминирования и вмешательства внешних сил. <...> Если проблема объединения [с Югом] станет решаться самими корейцами, у нас будут и мир, и единство. Наша задача - добиться национального единения, вновь воссоединить кровные узы, которые связывают корейский народ, подвергнутый разобщению. Мы должны восстановить суверенитет в масштабах всей нации, положив конец доминированию и вмешательству внешней силы в дела Южной Кореи

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем корейцев как нации исключительно путем совместных усилий жителей северной и южной частей Корейского полуострова без посредничества и вмешательства каких-либо внешних сил.Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК.- заявил глава государства. Он подчеркнул, что Пхеньян будет стремиться к сплочению корейцев, пресекая любые попытки тех, кто выступает против образования единой Кореи.- подчеркнул Ким Чен Ын.- комментируют обозреватели ЦТАК слова лидера страныРанее Север и Юг в пограничном пункте Пханмунджом договорились, что представители КНДР и Республики Корея пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом. Договоренности о восстановлении межкорейской линии связи ранее были достигнуты самостоятельно, без посредничества международного сообщества, передает ТАСС