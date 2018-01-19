Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем нации только силами самих корейцев
Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын выступил за решение всех проблем корейцев как нации исключительно путем совместных усилий жителей северной и южной частей Корейского полуострова без посредничества и вмешательства каких-либо внешних сил.
Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК.
Ранее Север и Юг в пограничном пункте Пханмунджом договорились, что представители КНДР и Республики Корея пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом. Договоренности о восстановлении межкорейской линии связи ранее были достигнуты самостоятельно, без посредничества международного сообщества, передает ТАСС
Об этом сообщило в пятницу информационное агентство ЦТАК.
Мы будем высоко держать знамя национальной самостоятельности и в будущем и все проблемы решать силами нашего народа- заявил глава государства. Он подчеркнул, что Пхеньян будет стремиться к сплочению корейцев, пресекая любые попытки тех, кто выступает против образования единой Кореи.
Нам предстоит встать во главе новых исторических процессов национального объединения- подчеркнул Ким Чен Ын.
Необходимо не допустить и малейшей возможности доминирования и вмешательства внешних сил. <...> Если проблема объединения [с Югом] станет решаться самими корейцами, у нас будут и мир, и единство. Наша задача - добиться национального единения, вновь воссоединить кровные узы, которые связывают корейский народ, подвергнутый разобщению. Мы должны восстановить суверенитет в масштабах всей нации, положив конец доминированию и вмешательству внешней силы в дела Южной Кореи- комментируют обозреватели ЦТАК слова лидера страны
Ранее Север и Юг в пограничном пункте Пханмунджом договорились, что представители КНДР и Республики Корея пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, которые состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом. Договоренности о восстановлении межкорейской линии связи ранее были достигнуты самостоятельно, без посредничества международного сообщества, передает ТАСС
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