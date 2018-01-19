20:55 19 января

Сирийские танки с «электронной защитой» от TOW воюют в Алеппо

Танки с противоракетными комплексами оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Sarab» («Мираж») брошены в бой на юге провинции Алеппо, об этом свидетельствуют появившиеся в Сети материалы, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийские танки с «электронной защитой» от TOW воюют в Алеппо


Судя по фотографиям, «Миражами» оснащены как Т-72, так и более старые танки Т-55.


«Разработанные сирийскими военными инженерами КОЭП "Sarab" на момент своего появления стали настоящей сенсацией. Многие эксперты просто не верили, что в разрушенной многолетней войной стране возможно было создать такое сложное устройство», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.



Испытания продемонстрировали, что сирийские «Миражи» способны нейтрализовать даже современные американские управляемые противотанковые ракеты TOW разных модификаций.

В результате они стали массово устанавливаться на танки Т-55, Т-62, Т-72, БМП -1, ЗСУ «Шилка», а также на гантраки. Всего было создано три версии этого устройства.

Правда, в 2017 году изображения бронетехники с «Миражами» стали реже появляться в интернете. Эксперты предположили, что тяжесть боев взяли на себя танки Т-90 и Т-62М. Кроме того, вполне возможно, что часть КОЭП списали по причине быстрого износа электронной начинки. По некоторым данным, в ее создании была использована доступная на гражданском рынке и, соответственно, плохо приспособленная к суровым условиям войны элементная база.



Как бы то ни было, но сегодня оснащенные «Sarab» машины вновь брошены в бой против террористов, не желающих покидать подконтрольные им территории.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 12

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  1. senima56 Сегодня, 15:06
    Молодцы сирийцы! Действительно- в разрушенной стране создавать передовую технику....Это дорогого стоит!
    senima56
    1. Фракийский воин Сегодня, 15:36
      TOW доволно устаревшая система. В Сирии скорее идут изпитания советской тоже устаревшая, но не списаная система, хоть и именовали «Sarab», так по/по арабский звучит. wink
      Надо танки ополченцев защищать, пока Трампушка не поставил TOW шумеров.
      Фракийский воин
    2. Вас Влад Сегодня, 16:59
      Цитата: senima56
      Молодцы сирийцы! Действительно- в разрушенной стране создавать передовую технику....Это дорогого стоит!

      Уважаемый,они танк не могут создать не говоря уже о таких устройствах!Это наш девайс, к бабке не ходи..
      Вас Влад
    3. Маз Сегодня, 17:00
      Тоу-2 устаревшая система? Сирийские Танки пробивает на ять
      Маз
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 15:08
    . Многие эксперты просто не верили, что в разрушенной многолетней войной стране возможно было создать такое сложное устройство»
    А я и сейчас не верю в отсутствии помощи при создании
    КВУ-НСвД
    1. амирбек Сегодня, 15:18
      Цитата: КВУ-НСвД
      А я и сейчас не верю в отсутствии помощи

      в северных корейцев "космонавтов" тоже не верите
      амирбек
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:23
        В космонавтов пока нет . В самостоятельную разработку с нуля и производство высокотехнологичного образца ВиВТ воюющей на выживание страной тоже нет
        КВУ-НСвД
  3. Zubr Сегодня, 15:20
    Скорей всего создали на старой элементной базе со времён Союза. Ну естественно, реальный бой и стал полигоном для испытания. Учитывая что явно сборка была не в очень комфортных условиях, ручная пайка, отсутствие защиты от вибрации. Как правило микротрещины в дорожках. Ну а то, что старая элементная база, это ещё не значит, что не надёжная. Но молодцы, видать новая партия доведённая до рабочего состояния. Удачи вам ! Молодцы ! soldier
    Zubr
    1. _Ugene_ Сегодня, 16:34
      более вероятно что это Иран помог
      _Ugene_
  4. Mavrikiy Сегодня, 16:48
    Судя по фотографиям, «Миражами» оснащены как Т-72, так и более старые танки Т-55.

    Нет. Судя по фото, ствол танку вытягивали как в мультике: крокодил слоненку.
    Mavrikiy
  5. Piramidon Сегодня, 16:54
    Многие эксперты просто не верили, что в разрушенной многолетней войной стране возможно было создать такое сложное устройство»

    Сказывается образование, полученное в ВУЗах СССР.
    Piramidon
  6. san4es Сегодня, 19:10
    Испытания продемонстрировали, что сирийские «Миражи» способны нейтрализовать даже современные американские управляемые противотанковые ракеты TOW разных модификаций.



    soldier
    san4es
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