Сирийские танки с «электронной защитой» от TOW воюют в Алеппо
Танки с противоракетными комплексами оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Sarab» («Мираж») брошены в бой на юге провинции Алеппо, об этом свидетельствуют появившиеся в Сети материалы, сообщает Вестник Мордовии.
Судя по фотографиям, «Миражами» оснащены как Т-72, так и более старые танки Т-55.
«Разработанные сирийскими военными инженерами КОЭП "Sarab" на момент своего появления стали настоящей сенсацией. Многие эксперты просто не верили, что в разрушенной многолетней войной стране возможно было создать такое сложное устройство», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Испытания продемонстрировали, что сирийские «Миражи» способны нейтрализовать даже современные американские управляемые противотанковые ракеты TOW разных модификаций.
В результате они стали массово устанавливаться на танки Т-55, Т-62, Т-72, БМП -1, ЗСУ «Шилка», а также на гантраки. Всего было создано три версии этого устройства.
Правда, в 2017 году изображения бронетехники с «Миражами» стали реже появляться в интернете. Эксперты предположили, что тяжесть боев взяли на себя танки Т-90 и Т-62М. Кроме того, вполне возможно, что часть КОЭП списали по причине быстрого износа электронной начинки. По некоторым данным, в ее создании была использована доступная на гражданском рынке и, соответственно, плохо приспособленная к суровым условиям войны элементная база.
Как бы то ни было, но сегодня оснащенные «Sarab» машины вновь брошены в бой против террористов, не желающих покидать подконтрольные им территории.
Судя по фотографиям, «Миражами» оснащены как Т-72, так и более старые танки Т-55.
«Разработанные сирийскими военными инженерами КОЭП "Sarab" на момент своего появления стали настоящей сенсацией. Многие эксперты просто не верили, что в разрушенной многолетней войной стране возможно было создать такое сложное устройство», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Испытания продемонстрировали, что сирийские «Миражи» способны нейтрализовать даже современные американские управляемые противотанковые ракеты TOW разных модификаций.
В результате они стали массово устанавливаться на танки Т-55, Т-62, Т-72, БМП -1, ЗСУ «Шилка», а также на гантраки. Всего было создано три версии этого устройства.
Правда, в 2017 году изображения бронетехники с «Миражами» стали реже появляться в интернете. Эксперты предположили, что тяжесть боев взяли на себя танки Т-90 и Т-62М. Кроме того, вполне возможно, что часть КОЭП списали по причине быстрого износа электронной начинки. По некоторым данным, в ее создании была использована доступная на гражданском рынке и, соответственно, плохо приспособленная к суровым условиям войны элементная база.
Как бы то ни было, но сегодня оснащенные «Sarab» машины вновь брошены в бой против террористов, не желающих покидать подконтрольные им территории.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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