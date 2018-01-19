"Технодинамика" изготовит для военных установочную партию новых средств десантирования

Для ускорения старта серийных поставок предприятия "Технодинамики" завершили подготовку производства и изготавливают установочную партию для проведения квалификационных испытаний, подтверждающих возможность серийного изготовления средств десантирования в объеме, необходимом Министерству обороны

Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал", входящий в "Технодинамику", совместно с Главным летно-испытательным центром Минобороны завершает этап государственных совместных испытаний в рамках ОКР "Бахча-У-ПДС

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) изготовит для Минобороны РФ установочную партию средств десантирования машин БМД-4М и БТР-МДМ. Как пояснили в пресс-службе компании, речь идет об опытно-конструкторской работе (ОКР) "Бахча-У-ПДС".- сообщили в пресс-службе.Данные системы позволяют десантировать машины БМД-4М и БТР-МДМ с самолетов типа Ил-76 МД и их модификаций.- добавили в "Технодинамике".Сроки начала серийного производства новейших средств десантирования не озвучивались.