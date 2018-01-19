20:59 19 января

"Технодинамика" изготовит для военных установочную партию новых средств десантирования

Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) изготовит для Минобороны РФ установочную партию средств десантирования машин БМД-4М и БТР-МДМ. Как пояснили в пресс-службе компании, речь идет об опытно-конструкторской работе (ОКР) "Бахча-У-ПДС".

"Технодинамика" изготовит для военных установочную партию новых средств десантирования


Для ускорения старта серийных поставок предприятия "Технодинамики" завершили подготовку производства и изготавливают установочную партию для проведения квалификационных испытаний, подтверждающих возможность серийного изготовления средств десантирования в объеме, необходимом Министерству обороны
- сообщили в пресс-службе.


Данные системы позволяют десантировать машины БМД-4М и БТР-МДМ с самолетов типа Ил-76 МД и их модификаций.

Московский конструкторско-производственный комплекс "Универсал", входящий в "Технодинамику", совместно с Главным летно-испытательным центром Минобороны завершает этап государственных совместных испытаний в рамках ОКР "Бахча-У-ПДС
- добавили в "Технодинамике".

Сроки начала серийного производства новейших средств десантирования не озвучивались.



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Комментарии 3

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  1. поневолебрат Сегодня, 15:20
    Сроки начала серийного производства новейших средств десантирования не озвучивались.

    Но из-за недостаточного финансирования сдвинуты вправо hi
    поневолебрат
  2. Лексус Сегодня, 15:28
    Нужно переоснащаться.
    Лексус
  3. san4es Сегодня, 17:44
    Данные системы позволяют десантировать машины БМД-4М и БТР-МДМ с самолетов типа Ил-76 МД и их модификаций.
    soldier
    san4es
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