21:04 19 января

США задумались об уничтожении террористов дешевыми истребителями

Американские ВВС рассматривают возможность формирования международных эскадрилий из недорогих истребителей, которые будут применяться для нанесения ударов по объектам террористов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, пишет Wall Street Journal.

Создание эскадрилий из относительно недорогих самолетов позволило бы разместить реактивные истребители США и их союзников в районах, где их возможности более необходимы. Так, представители Конгресса и американские военные считают, что высокотехнологичные самолеты пригодились бы для «миссий по сдерживанию» в Европе и Азии, а также помогли бы справиться с критической нехваткой пилотов ВВС США.

США задумались об уничтожении террористов дешевыми истребителями



По мере того, как США переводят свой воздушный флот на новые передовые истребители, такие как F-22 и F-35, им приходится решать все больше вопросов, связанных со стоимостью применения этих самолетов. Так, приобретение одного такого истребителя обходится Пентагону в 150 млн долларов, и еще 35 тыс. долларов в час расходуется при для уничтожения таким самолетов лагеря террористов.

Теперь, когда Россия и Китай инвестируют в свои вооруженные силы и становятся все эффективнее, США сталкиваются с дополнительной проблемой при развертывании ограниченного количества секретных военных самолетов для сдерживания так называемых конкурентов, пишет издание.

Для противодействия террористам планируется использовать легкие и дешевые самолеты. Речь, в частности, может идти о легких турбовинтовых штурмовиках Super Tucano бразильского производства, которые США закупали для Афганистана.

Использованы фотографии: http://flashlarevista.com/
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Комментарии 61

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  1. Теренин Сегодня, 16:04
    США задумались об уничтожении террористов... , а вот террористы об уничтожении не задумываются.
    Теренин
    1. Logall Сегодня, 16:05
      Пущай японских Камикадзе в них сажают! Самолет в один конец!
      Проверено теми же японцами, на американцах... Эффективно и безотказно!
      Logall
      1. marlin1203 Сегодня, 16:10
        Докатились... США покупают самолеты у Бразилии... wassat Кстати, ничего, что он из ручного пулемета сбивается?
        marlin1203
        1. Черный_Ватник Сегодня, 16:25
          А вы думали. За цену от одного-двух Ф-35 можно цельную эскадрилью собрать из таких кукурузников)
          Черный_Ватник
        2. Лелёк Сегодня, 17:23
          Цитата: marlin1203
          Докатились... США покупают самолеты у Бразилии.

          hi
          Вообще-то рейтиг США сейчас претерпевает низкий уровень и постоянно снижается. По данным европейских агентств:
          Лелёк
        3. PSih2097 Сегодня, 18:07
          Цитата: marlin1203
          Докатились... США покупают самолеты у Бразилии... wassat Кстати, ничего, что он из ручного пулемета сбивается?

          не, у ихних частников есть P-47 M Thunderbolt, нашим же надо вспоминать о Ил-10...
          PSih2097
      2. san4es Сегодня, 16:27
        Цитата: Logall
        Пущай японских Камикадзе в них сажают!

        san4es
        1. Logall Сегодня, 16:42
          Именно! Может японцы и вспомнят былую гордость, Да направят свои самолеты на их базы...
          Logall
    2. МИХАН Сегодня, 16:12
      Знакомая тактика..Подвесят на них авиабомбы времен второй мировой и будут массированно бомбить аулы и города(с большой высоты) и гонятся за одинокими пастухами по пустыни..
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:16
        Виталий hi -бомб у них хватает, а вот мозгов -нет! Вчера дали боевикам ПЗРК, а сегодня под их ракеты подставляют поршневой самолет! fool Мишень еще та -лучше не найти! !! belay
        Геркулесыч
        1. Sirocco Сегодня, 16:54
          Цитата: Геркулесыч
          , а вот мозгов -нет! Вчера дали боевикам ПЗРК, а сегодня под их ракеты подставляют поршневой самолет!

          Не знаю не знаю, как ПЗРК отреагируют на поршень, газы то по температуре ниже чем у реактивных самолетов. Ну и для кричащих о том что можно сбить палкой, достаточно вспомнить штурмовик Ил 2, в годы ВОВ, Думаю этот финт ушами имеет право на существование.
          Sirocco
          1. alstr Сегодня, 17:06
            Добавлю, что для штатов это имеет большой смысл, т.к. на более дешевые самолеты (читай не реактивные) можно найти множество пилотов гражданской авиации. Подучить и в бой.
            alstr
          2. NKT Сегодня, 17:10
            Ил-2 был бронированным

            NKT
        2. МИХАН Сегодня, 17:20
          Цитата: Геркулесыч
          Виталий hi -бомб у них хватает, а вот мозгов -нет! Вчера дали боевикам ПЗРК, а сегодня под их ракеты подставляют поршневой самолет! fool Мишень еще та -лучше не найти! !! belay

          ИГИЛ это проект США и они с ними договорятся , охота будет еще раз повторяюсь за пастухами и с большой высоты бомбежки провокационные Сирии и т.д. Конфликт на БВ нужно поддерживать во что бы то не стало (желательно дешевле..)
          МИХАН
  2. Геркулесыч Сегодня, 16:04
    А террористы будут эти самолеты, с учетом поставленных ПЗРК, валить пачками! Так что к каждому "Тукано "в комплекте должен идти еще и гроб! am
    Геркулесыч
    1. Тамагон Сегодня, 16:14
      ДШК хватит за глаза!
      Тамагон
      1. ротмистр Сегодня, 16:26
        Цитата: Тамагон
        ДШК хватит за глаза!

        Ага, надо на ТУ- 160 летать и бомбить три бензовоза. А пенсии платить старикам дядя Ваня будет.Американцы правильно задумались. Если верить нашим спецам, то РЭб достигла определенного совершенства и могут давить частоты на которых работают зенитные ракеты. Наши самолеты в Сирии сбивают мало и слава богу.А стоимость часа полета и затраты очень большие. Это как из пушки по воробьям. Думаю наши так-же думают над этим вопросом. Недаром стали писать, что ЯК-130 можно использовать в качестве легкого штурмовика, даже СР-10 и то есть предложение использовать в качестве штурмовика, для борьбы с бандформированиями.
        ротмистр
        1. blackbeard Сегодня, 16:43
          а может тут больше Як-152 аналог?
          blackbeard
        2. PSih2097 Сегодня, 18:22
          Цитата: ротмистр
          Недаром стали писать, что ЯК-130 можно использовать в качестве легкого штурмовика, даже СР-10 и то есть предложение использовать в качестве штурмовика, для борьбы с бандформированиями.

          Ил -10 дешевле будет...

          а лучше этот:
          Ил-40
          PSih2097
          1. 11черный Сегодня, 18:44
            Цитата: PSih2097
            а лучше этот:
            Ил-40

            Ил-40 мог бы сильно нам пригодиться в свое время...эх Хрущев Хрущев crying
            11черный
        3. dauria Сегодня, 18:56
          РЭб достигла определенного совершенства и могут давить частоты на которых работают зенитные ракеты.


          У переносных пассивная "башка", давить там нечего. Сейчас и бронированному вертолёту "ловить" нечего , только коров пугать. Отлеталась штурмовая авиация и вертолёты над мало- мальски серьёзным противником. Украинцы последние, наверное, были из тех, кто пробовал . Больше проверять не хотят.
          dauria
    2. Черный_Ватник Сегодня, 16:18
      ПЗРК для таких орлов - дорогое удовольствие. На такую технику и ЗУшек хватит с запасом.
      Черный_Ватник
    3. капрал Сегодня, 16:55
      Цитата: Геркулесыч
      с учетом поставленных ПЗРК, валить пачками!

      Так же можно сказать и про ударные вертолеты.
      Цитата: Геркулесыч
      Так что к каждому "Тукано "в комплекте должен идти еще и гроб!

      По Вашей логике: к каждому Ка-52-му или Ми-28-му в комплекте должны идти ДВА гроба, к Ми-35-му аж три.
      Цитата: Тамагон
      ДШК хватит за глаза!

      Срочно запретить вылеты Ми-17 в зоне боевых действий !
      капрал
      1. Тамагон Сегодня, 18:05
        А разве у нас восьмерку используют для бомбежки бармалеев???
        Или все-таки стоит использовать су-25, который и создавался для этой работы?
        Тамагон
        1. капрал Сегодня, 18:16
          Цитата: Тамагон
          А разве у нас восьмерку используют для бомбежки бармалеев???

          В Афгане и Чечне - да, как в Сирии - не знаю.
          капрал
      2. dauria Сегодня, 19:16
        Срочно запретить вылеты Ми-17 в зоне боевых действий !

        Так давно уже не суются. Мало Ми-28 и Ми-24 , сбитых в Сирии? Или тех же лихих украинцев на Донбассе ? ПЗРК даже стареньких "древних" типов в Афгане быстро тактику поменяли. В 85-м ещё Ми-8 с фугасками на БШУ летали, а в 87 уже и Ми-24 перестали бортачей брать - зачем лишний гроб.
        dauria
    4. БАРХАН Сегодня, 17:22
      Цитата: Геркулесыч
      А террористы будут эти самолеты, с учетом поставленных ПЗРК, валить пачками! Так что к каждому "Тукано "в комплекте должен идти еще и гроб! am

      А,если в самом "Тукано" хоронить,так и ещё дешевле получится...
      Интересно,а пилоты на этот катафалк будут назначаться или добровольцев набирать в психушке станут...?
      БАРХАН
  3. RASKAT Сегодня, 16:05
    Возможно и нам бы стоило подумать о такой концепции. С системой СВП-24 можно бомбить с любого винтокрылого, тихоходного, транспортника например.
    RASKAT
    1. NEOZ Сегодня, 16:15
      рассматриваете ан 2?
      NEOZ
      1. RASKAT Сегодня, 16:33
        рассматриваете ан 2?

        Скорее ИЛ 2 laughing
        RASKAT
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 16:06
    Они теперь даже авиацию вконфликтах планируют использовать чужую ? С соответственным переложением расходов по решению своих проблем и не рискуя ни техникой , ни пилотами . Вот ушлые пройдохи
    КВУ-НСвД
    1. МИХАН Сегодня, 16:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      С соответственным переложением расходов по решению своих проблем и не рискуя ни техникой , ни пилотами . Вот ушлые пройдохи

      Именно на это и рассчитывают..Русские появились на БВ и с ними шутки плохи собьют их хваленные "невидимки " и все прахом пойдет ! Боятся они Россию и Китай жутко и это гуд..
      МИХАН
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
        1. МИХАН Сегодня, 17:59
          Растет поколение назло всей западной либерастной пропаганде..Мы страну профукали , а они восстановят ее еще и сделают первой в мире! Страной созидателем и справедливости ,стабильности..

          Это гены просто ..
          МИХАН
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:07
    Слабо на ф35 воевать со своими карманными боевиками? Или жалко будет, когда эти самолеты начнут падать, сбитые теми, кого сами вчера еще готовили воевать? fool
    Геркулесыч
  6. san4es Сегодня, 16:13
    США задумались об уничтожении террористов дешевыми истребителями


    ...Только-бы сирены не забыли поставить wassat
    san4es
  7. svp67 Сегодня, 16:16
    Американские ВВС рассматривают возможность формирования международных эскадрилий из недорогих истребителей, которые будут применяться для нанесения ударов по объектам террористов на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, пишет Wall Street Journal.
    Так понимаю, что для НЕДОРОГИХ истребителей и пилоты будут ДЕШЕВЫЕ, то есть из местных и иных, кто за гроши воевать готов....
    svp67
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:41
      Соль идеи по моему в том Что воевать за американские авантюры будут разные болгары , румыны и прочие партнёры "вторых скоростей развития " , а светлые эльфы высокотехнологично охранять их страны не щадя себя
      КВУ-НСвД
      1. svp67 Сегодня, 16:51
        Цитата: КВУ-НСвД
        Соль идеи

        Вы это правильно поняли, за одним уточнением...
        Цитата: КВУ-НСвД
        воевать за американские авантюры будут разные болгары , румыны и прочие партнёры "вторых скоростей развития "

        Сейчас на первом месте украинцы, пока еще в наличии и в нужном количестве, а главное имеющие достаточное образование.
        Цитата: КВУ-НСвД
        а светлые эльфы высокотехнологично охранять их страны не щадя себя

        Особенно их семейные постели...и женщин.
        svp67
  8. 76СССР Сегодня, 16:24
    ага, хроники пикирующего кукурузника)
    76СССР
  9. Mavrikiy Сегодня, 16:34
    США задумались об уничтожении террористов дешевыми истребителями

    Только подумал, это как? И тут же ниже ответ:
    рассматривают возможность формирования международных эскадрилий из недорогих истребителей,

    Надеюсь наши летчики не достаточно "международны". Да и родословная у них "империя зла" , 1 место, впереди ИГИЛ, по опасности для США. Говорят даже что .... не толерантны. (А американские летчики, сменив памперсы, твердо утверждают: не адекватны! ) Как им после этого дешовый истребитель из самих США доверить?
    Не достойны! feel И слава богу.
    Mavrikiy
  10. Strashila Сегодня, 16:34
    В принципе, как альтернатива замены вертолетов в не которых ситуациях патрулирования и огневой поддержки... рассматривать можно, в отличии от них и потолок и скорость будут по выше, а вооружение можно фактически поставить любое.
    Strashila
  11. APASUS Сегодня, 16:39
    Как всегда американцы возьмут на себя финансирование ,логистику,вооружение ,а выполнять волю США будет мясо из Польши,Украины и Прибалтики,ну еще пары тройки стран для финансирования.Не даром в контексте упомянуто международное участие,для финансирования идей и снабжения дешевым расходным материалом
    APASUS
  12. Челдон Сегодня, 16:44
    Aman,aman, в небе ночные янкесы!!!
    Челдон
    1. 76СССР Сегодня, 16:45
      ночные памперсы
      76СССР
  13. Сергей-8848 Сегодня, 16:55
    Кто, интересно, будет выступать в роли "дешёвых" пилотов?
    Сергей-8848
    1. МИХАН Сегодня, 18:06
      Цитата: Сергей-8848
      Кто, интересно, будет выступать в роли "дешёвых" пилотов?

      Печатный станок у них, думаю много будет желающих ..А еще лучший вариант чертей обучат (смертников)..Девать их некуда , русские разогнали и перебили ..Так что готовимся к новой тактики!
      МИХАН
  14. Нормаль ок Сегодня, 18:04
    США задумались об уничтожении террористов дешевыми истребителями

    Это дешевле даже не в сравнении с Ф35, но и с Ф16 и Тандерболтами.
    Нормаль ок
  15. Piramidon Сегодня, 18:09
    Против всяких папуасов-террористов наши Ил-28 очень бы сейчас пригодились. Сколько тысяч их Никита-юродивый порезал. Помню в Толмачево их было сотнями собрано на хранение и потом порезано.
    Piramidon
  16. zyzx Сегодня, 18:17
    Кукурузник рулит!
    zyzx
  17. Теренин Сегодня, 18:43
    Сегодня российскими военными проведены испытания самолета-невидимки. Испытания признаны успешными... Самолет никто не видел!
    А, если вы увидите одиноко летящего в небе пилота, значит российскому ВПК удалось построить самолет-невидимку. laughing
    Теренин
    1. Piramidon Сегодня, 19:10
      Дешевый юмор юродивого навальненка. Хи-хи.
      Piramidon
      1. Теренин Сегодня, 19:28
        Смотрю, у вас все юродивые и папуасы и Никита и навальненок и я. Вы, молодец! Без уваж. hi
        Теренин
        1. Piramidon Сегодня, 19:44
          "Юродивых папуасов" не нужно мне приписывать- это ваша отсебятина. Вы еще мне "юродивые" Ил-28 припишите А вот Никита, Навальный и такие, как вы, готовые все переврать - юродивые. Но ведь Навальный и вы еще хуже. Что взять с юродивых (умом тронутых)? А вы ведь сознательно мутите воду в нашей стране.
          Piramidon
          1. МИХАН Сегодня, 20:01
            Цитата: Piramidon
            А вот Никита, Навальный и такие, как вы, готовые все переврать - юродивые. Но ведь Навальный и вы еще хуже. Что взять с юродивых (умом тронутых)? А вы ведь сознательно мутите воду в нашей стране.

            Степан все верно, но лучше поспокойней hi ..Они специально провоцируют , потом жалуются и бан! (поверьте моему опыту..))))
            МИХАН
            1. Piramidon Сегодня, 20:02
              Спасибо за совет. good
              Piramidon
          2. Теренин Сегодня, 20:03
            Сначала узнайте значение слова "Юродивый", молекула антипирина.
            Теренин
            1. МИХАН Сегодня, 20:14
              Цитата: Теренин
              Сначала узнайте значение слова "Юродивый", молекула антипирина.

              Отдыхай Теренин и флаг смени, не позорь СССР! negative
              МИХАН
              1. Теренин Сегодня, 20:33
                Понятно. Из уважения к Вам замолкаю. Но не то что бы флаг, даже даже номера телефона не менял. Честь имею.
                Теренин
  18. andrew 07 Сегодня, 19:10
    Нам такие самолеты тоже очень нужны для борьбы против террористов.
    andrew 07
  19. Вкд Двк Сегодня, 19:49
    Бипланы Фармана и Братьев Райт скоро пойдут в дело. На них вообще учиться не нужно- они столь дёшевы, что привод на аэродром и посадку придётся затратить больше бабла, чем на строительство нового в многочисленных кроватных мастерских.
    Вкд Двк
  20. faterdom Сегодня, 20:15
    Американцы идут путем "Тирпица" и "Ямато" - настолько дорогих суперлинкоров, что рисковать ими в реальных боях Германия и Япония не могли, но в итоге потеряли их без всякого эффекта на ход войны.
    Так что ждем чудо-самолет следующего поколения и ценой в 1015 лярдов баксов, который будет вызывать гордость Пентагона и Конгерсса США, но воевать которым будет слишком дорого.
    faterdom
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