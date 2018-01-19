21:03 19 января

КПРФ направила на рассмотрение законопроект о выходе России из ВТО

Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, в котором говорится о необходимости выхода России из Всемирной торговой организации. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». В сообщении заявлено, что представители КПРФ предлагают признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года».

По заявлению авторов законодательной инициативы, само принятие федерального закона от 21 июля 2012 года о присоединении России к ВТО было осуществлено с нарушением регламента. Документ не был не был представлен ни Госдуме, ни Совфеду. Также отмечается, что документ даже не был официально переведён на русский язык.

В пояснении к законопроекту говорится о том, что за годы пребывания России в ВТО её торговые права никак не были защищены, мало того, уровень экспорта российских товаров не увеличился.


КПРФ направила на рассмотрение законопроект о выходе России из ВТО


Из заявления:
Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены. В 2012 году экспорт продовольственных товаров составлял $16,7 млрд., текстиля - на $770 млн., вооружения и транспортных средств - на $26,5 млрд. Эти объемы с небольшими колебаниями сохранились до 2016 года. В таком случае, какова же роль ВТО, если экспорт не увеличился?


Отмечается, что при выходе из ВТО Россия приобретёт свободу экономической деятельности, что может придать импульс для развития экономики.

Использованы фотографии: rg.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 122

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  1. svp67 Сегодня, 17:30
    КПРФ направила на рассмотрение законопроект о выходе России из ВТО
    Странно что это ЛДПР не успела сделать, такой классный ПОПУЛИСТСКИЙ ход... Миллионеры из КПРФ против своих миллионов.... Молодцы.
    Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены.
    А выход ПРОСЧИТАН? Если да - то расчеты "в студию" и главное фамилии тех, кто их делал, что бы если они окажутся не правильными, было понятно с кого спросить, по всей строгости.
    svp67
    1. Вас Влад Сегодня, 17:35
      Цитата: svp67
      Странно что это ЛДПР не успела сделать, такой классный ПОПУЛИСТСКИЙ ход... Миллионеры из КПРФ против своих миллионов.... Молодцы.

      В Грудинина не хило вкинули бобла, да и команда по раскрутке мирового уровня работает, идеи подкидывает yes
      Вас Влад
      1. onix757 Сегодня, 17:48
        Судя потому как гарант не вылазиет из новостной ленты ,он из бабла не вылазил
        onix757
        1. Piramidon Сегодня, 18:03
          Цитата: onix757
          Судя потому как гарант не вылазиет из новостной ленты ,он из бабла не вылазил

          Это ты про кого и про какое бабло, "вылазеил"?
          Piramidon
          1. Идущий Сегодня, 20:21
            Цитата: onix757
            Судя потому как гарант не вылазиет из новостной ленты ,он из бабла не вылазил


            Скажите , если не секрет , Вы коммунист или сочувствующий?
            Идущий
            1. Гардамир Сегодня, 20:50
              Скажите , если не секрет
              как так то только зарегистрировался и уже ого-го
              Гардамир
              1. Идущий Сегодня, 20:57
                Это Вы о чем ?
                Идущий
          2. Радио-няня Сегодня, 20:26
            да он сам не понял что сказал. может тока из проруби вылез.......
            Радио-няня
        2. Вас Влад Сегодня, 18:21
          Цитата: onix757
          Судя потому как гарант не вылазиет из новостной ленты

          Он не вылазиет как вы выражаетесь,а исполняет свои обязанности, руководит государством!Должность у него такая,обязан общаться с прессой request
          Вас Влад
          1. onix757 Сегодня, 18:26
            В отпуск нужно уходить на предвыборный период а не заниматься дешевым популизмом за госсчет
            onix757
            1. Вас Влад Сегодня, 18:30
              Цитата: onix757
              В отпуск нужно уходить на предвыборный период а не заниматься дешевым популизмом за госсчет

              Я вообще поражаюсь вашей наивности,не та у него должность что бы в такие моменты в отпуски ходить!Он за страну отвечает, а не трепет языком как некоторые.
              Вас Влад
              1. onix757 Сегодня, 18:47
                У нас все отвечают а спросит неского. А если серьезно, то это не аргумент, поскольку по трудовому кодексу всем положен отпуск и президент не исключение. Вполне себе бывает в отпуске и на горнолыжных курортах думает о стране.
                onix757
                1. Вас Влад Сегодня, 19:05
                  Цитата: onix757
                  А если серьезно, то это не аргумент, поскольку по трудовому кодексу всем положен отпуск и президент не исключение. Вполне себе бывает в отпуске и на горнолыжных курортах думает о стране.

                  Вы когда читаете вдумывайтесь что вам отвечают!Он наш гарант, он стране присягал!И когда решается дальнейшая судьба государства вы его на лыжи отправляете belay Мне вас не понять, до свиданья.
                  Вас Влад
              2. 210окв Сегодня, 19:22
                Кто ж его "отстегнет"?От лавки с рабами на галере?....
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: onix757
                В отпуск нужно уходить на предвыборный период а не заниматься дешевым популизмом за госсчет

                Я вообще поражаюсь вашей наивности,не та у него должность что бы в такие моменты в отпуски ходить!Он за страну отвечает, а не трепет языком как некоторые.
                210окв
                1. Вас Влад Сегодня, 19:34
                  Цитата: 210окв
                  Кто ж его "отстегнет"?От лавки с рабами на галере?....

                  Не кому request да и в правильную сторону гребёт. Пусть и дальше пашет как раб на галерах laughing Потомки его не забудут!
                  Вас Влад
                  1. Гардамир Сегодня, 20:54
                    Потомки его не забудут!
                    Ельцина тоже не забывают
                    Гардамир
              3. Гардамир Сегодня, 20:53
                такие моменты
                какие моменты? Что должность пролетает?
                Гардамир
          2. onix757 Сегодня, 18:49
            Устраивать шоу на заводах и пр. ерунду.. Понимаю) Только где равный доступ других кандидатов к сми?
            onix757
          3. Гардамир Сегодня, 20:52
            сполняет свои обязанности, руководит государством!
            что и кошка с котятами не мешает?
            Гардамир
        3. sapporo1959 Сегодня, 19:41
          Ну так выборы на носу! А тут еще и коммунист Грудилин мощно влез в эту полусонную команду экономических реформаторов и поднимателей.Так что по неволе замелькаешь.Тонущая команда капитана явно и не простит..
          sapporo1959
      2. oldseaman1957 Сегодня, 17:49
        Цитата: Вас Влад
        ...В Грудинина не хило вкинули бОбла..,
        - Зачем писать что попало? В таких "деликатных" делах, когда власти чувствуют прямую угрозу, они будут дерьмом поливать всё, что им угрожает (а на кону ТАКИЕ БАБКИ!!!). Нашим "соловьям" верить - себя не уважать!
        oldseaman1957
        1. Вас Влад Сегодня, 17:54
          Цитата: oldseaman1957
          Нашим "соловьям" верить - себя не уважать!

          Вы прямо ребёнок!Не надо не кому верить,на дела надо смотреть,а не верить кому то!Таких ухорей как Г я наслушался во как hi
          Вас Влад
      3. Svarog Сегодня, 17:52
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: svp67
        Странно что это ЛДПР не успела сделать, такой классный ПОПУЛИСТСКИЙ ход... Миллионеры из КПРФ против своих миллионов.... Молодцы.

        В Грудинина не хило вкинули бобла, да и команда по раскрутке мирового уровня работает, идеи подкидывает yes

        Все бабло сосредоточено сейчас в руках нынешнего либерального правительства под началом гаранта. И мало того, подключен весь административный ресурс включая церковь! Даже попы призывают голосовать за солнцеликова ! ( на ютуб ролики есть) Так что,вот где мировой уровень по раскрутке..
        Svarog
        1. Вас Влад Сегодня, 18:13
          Цитата: Svarog
          И мало того, подключен весь административный ресурс включая церковь! Даже попы призывают голосовать за солнцеликова ! ( на ютуб ролики есть) Так что,вот где мировой уровень по раскрутке..

          Вам бы сказки писать уважаемый попробуйте у вас получится!Я в сказки не верю, взрослый уже!Ещё два месяца назад не кто не знал кто этот господин Г и как его звать,а тут такой наплыв доброжелателей!Моя юность была убита девяностыми,я видел как мои сверстники спивались, гибли от наркотиков и банально были захвачены воровской идеологией с последующей отсидкой или смертью от туберкулёза!Вы хоть представляете сколько людей мы потеряли?Я больше рисковать не хочу!И в сказки я перестал верить...
          Вас Влад
          1. Svarog Сегодня, 18:34
            Цитата: Вас Влад
            !И в сказки я перестал верить..

            Значит вы сейчас в сказке живете? 90-е рядом, к сожалению.. И отделяет нас от 90-х, только цены на нефть, вас это не напрягает? Вы хотите жить в гос-ве, в котором узкая кучка лиц грабит народ и втирает про патриотизм? Вы хотите, что бы ваши внуки были рабами? Батрачили за прожиточный минимум ? Мы на 86месте по уровню дохода, нас Гондурас обгоняет! Вас это устраивает? Самая большая и богатая страна в мире! Блин!,.
            Svarog
            1. Вас Влад Сегодня, 18:43
              Цитата: Svarog
              Значит вы сейчас в сказке живете?

              Нет,я сейчас хорошо живу и у меня есть перспектива!
              Цитата: Svarog
              90-е рядом, к сожалению.. И отделяет нас от 90-х, только цены на нефть, вас это не напрягает? Вы хотите жить в гос-ве, в котором узкая кучка лиц грабит народ и втирает про патриотизм?

              Я так понимаю вы за: всё поделить laughing
              Мы там уже были...
              И народ не кто не грабит,как вы красиво выразились, за каждый баррель нефти извлекаемый из русской земли они платят 30% налогами и это только начало,а дальше больше!Не пишите чего вы не знаете.
              Вас Влад
              1. Svarog Сегодня, 18:48
                Цитата: Вас Влад
                И народ не кто не грабит,как вы красиво выразились за каждый барель нефти извлекаемый из русской земли они платят 30% налогами и это только начало,а дальше больше!Не пишите чего вы не знаете.

                Просто вы про 30% мало знаете. Как вы думаете, откуда у нас взялось 89 долларовых миллиардера? Вроде ничего не производим, продаем за границу только оружие, да АЭС за свой счет строим? И за 10 лет вывели 8трил.$ Реально от продажи природных ресурсов не более 10% в стране остается. А народу от этого 1%.
                Svarog
                1. Вас Влад Сегодня, 18:56
                  Цитата: Svarog
                  Просто вы про 30% мало знаете

                  Ну расскажите народу,просветите, будьте так любезны hi
                  Вас Влад
                  1. Svarog Сегодня, 19:47
                    Цитата: Вас Влад
                    Цитата: Svarog
                    Просто вы про 30% мало знаете

                    Ну расскажите народу,просветите, будьте так любезны hi

                    А что тут рассказывать, вывозят в офшоры все доходы от продажи полезных ископаемых, углеводородов в экономику России ничего не вкладывают, вкладывают в Европу и Америку. Фридман в 2017 г. стал самым большим инвестором в ЕВРОПЕЙСКУЮ экономику вложи 5 млрд евро. В общем, если бы вам действительно было интересно, вы бы знали. Информация вся в инете..
                    Svarog
                    1. Вас Влад Сегодня, 19:58
                      Цитата: Svarog
                      А что тут рассказывать,

                      Мне ваш словесный,не интересен no
                      Вы мне про 30 % налогов которые сразу платится в казну с каждого барреля нефти просветите!Вы там в верху написали
                      Цитата: Svarog
                      Просто вы про 30% мало знаете.

                      Жду...Только заранее говорю, в сторону тему не надо уводить.
                      Вас Влад
                      1. Svarog Сегодня, 20:02
                        Цитата: Вас Влад
                        Жду...Только заранее говорю, в сторону тему не надо уводить.

                        Ок, тогда потрудитесь, посмотрите .. все понятно станетhttps://www.youtube.com/watch?v=hwssKYE1A14
                        &feature=youtu.be
                        Svarog
                    2. Вас Влад Сегодня, 20:08
                      Цитата: Svarog
                      Ок, тогда потрудитесь, посмотрите .. все понятно

                      Меня не надо не куда посылать no Я написал вполне конкретные цыфры, вы зачем то мне написали что я мало знаю!Так вы получается вообще не чего не знаете,а посылаете к кому то,он типпо знает request
                      Вас Влад
                    3. Вас Влад Сегодня, 20:33
                      Цитата: Svarog
                      В общем, если бы вам действительно было интересно, вы бы знали. Информация вся в инете.

                      Я так понял что от вас даже под пытками информации не добиться! И народ вы так и не просветили!Ладно я это сделаю за вас tongue

                      Тут с картинками чтобы нагляднее было!
                      Вас Влад
                      1. Svarog Сегодня, 20:38
                        Цитата: Вас Влад
                        Тут с картинками чтобы нагляднее было!

                        У меня картинка постоянно на глазах, как только на заправку заезжаю, так сразу эту картинку вижу)) Цена на нефть падает- бензин растет, цена на нефть растет - бензин растет. Вам не кажется странным это? Вроде налоги платятся? Может ваша картинка означат, сколько с населения стригут? Но явно не то сколько народ должен иметь с собственных природных ресурсов.
                        Svarog
              2. sapporo1959 Сегодня, 19:45
                Недра же вроде народные,а платят только тридцать? Как то да же и интересно?
                sapporo1959
                1. Вас Влад Сегодня, 20:01
                  Цитата: sapporo1959
                  Недра же вроде народные,а платят только тридцать? Как то да же и интересно?

                  Ну это только начало,за извлечение так сказать wink Щас нам товарищ сверху всю подноготную выложит, он там уже яндекс пытает wink Ждём drinks
                  Вас Влад
              3. Esoteric Сегодня, 20:19
                Цитата: Вас Влад
                Мы там уже были...

                Ваша фамилия, случаем, не Чубайс? Были...Поделили...Хреново поделили...Нам - внешний долг 518 661 000 000 $, а себе рейтинги в Forbes...А народ, действительно, никто не грабит. Разве что банки, да работодатели, да торгаши, что цены накручивают, да коллекторы, да налоговые всякие, да ...Да! request
                Esoteric
                1. Вас Влад Сегодня, 20:38
                  Цитата: Esoteric
                  Ваша фамилия, случаем, не Чубайс?

                  Мне ваши речистые речи(Лозунги) не интересны, с вами сразу до свиданья!
                  Вас Влад
              4. Гардамир Сегодня, 20:58
                Мы там уже были..
                это вы про 90е, когда у народа отобрали и меж своими поделили.
                Гардамир
          2. 210окв Сегодня, 20:16
            А Вы думаете с тех пор многое изменилось?Те которые спивали и сажали на наркотики сейчас просто легализованы.И люди те же у власти.Кто нибудь выкормышей ЕБНа тронул?А вашу молодость жаль,как и ваше будущее при такой власти..Если вы конечно не лицо приближенное..
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: Svarog
            И мало того, подключен весь административный ресурс включая церковь! Даже попы призывают голосовать за солнцеликова ! ( на ютуб ролики есть) Так что,вот где мировой уровень по раскрутке..

            Вам бы сказки писать уважаемый попробуйте у вас получится!Я в сказки не верю, взрослый уже!Ещё два месяца назад не кто не знал кто этот господин Г и как его звать,а тут такой наплыв доброжелателей!Моя юность была убита девяностыми,я видел как мои сверстники спивались, гибли от наркотиков и банально были захвачены воровской идеологией с последующей отсидкой или смертью от туберкулёза!Вы хоть представляете сколько людей мы потеряли?Я больше рисковать не хочу!И в сказки я перестал верить...
            210окв
    2. Идущий Сегодня, 17:36
      Так тоже шарахаться нельзя , а то как в мультике - "...шарик входит и выходит..".
      Идущий
    3. Chertt Сегодня, 17:37
      Цитата: svp67
      А выход ПРОСЧИТАН? Если да - то расчеты "в студию" и главное фамилии тех, кто их делал, что бы если они окажутся не правильными, было понятно с кого спросить, по всей строгости.

      Правильно. Достали уже народ за стадо считать. Когда за трындеж отвечать начнут, реальными отсидками
      Chertt
      1. svp67 Сегодня, 17:44
        Цитата: Chertt
        Когда за трындеж отвечать начнут, реальными отсидками

        В нынешних реалиях - ДЕНЬГАМИ. Не хватит денег "эксперта", значит семья добавить должна, ДО ПОЛНОГО ПОГАШЕНИЯ.
        svp67
        1. Chertt Сегодня, 17:55
          Цитата: svp67
          значит семья добавить должна

          Вы сегодня прям сыпете идеями hi Конечно это странно, когда неработающая жена чиновника, владеет островом близь экватора, а у мужа конфискуют подержанный автомобиль.
          Chertt
      2. Svarog Сегодня, 17:53
        Цитата: Chertt
        Цитата: svp67
        А выход ПРОСЧИТАН? Если да - то расчеты "в студию" и главное фамилии тех, кто их делал, что бы если они окажутся не правильными, было понятно с кого спросить, по всей строгости.

        Правильно. Достали уже народ за стадо считать. Когда за трындеж отвечать начнут, реальными отсидками

        Это возможно, только после прихода Грудинина..Гарант своих не сдает..
        Svarog
        1. KAV Сегодня, 19:15
          Цитата: Svarog
          Это возможно, только после прихода Грудинина.

          Конечно! Грудинин же бессмертный! Придет, порядок наведет! Ух как наведет! Сразу же! Махнет волшебной палочкой и сразу все воровать перестанут и сами в тюрьму пойдут! Не надо лечить нам мозг! Уже наслушались в свое время сладких сказок и речей без бумажки! До сих пор разгрести результаты не можем. Кто такой Грудинин? Он Бог что ли? Кто стоит за ним? Вот Вы откуда так безапелляционно уверены, что после его прихода все станет хорошо? Он Вам гарантии какие-то предоставил?! А??? Чего балабольством-то занимаетесь тут? Свято верите? Или проплатили за агитацию?
          KAV
          1. Esoteric Сегодня, 20:25
            Цитата: KAV
            Вот Вы откуда так безапелляционно уверены, что после его прихода все станет хорошо?

            Что после его прихода станет хорошо - никто не уверен. Зато есть 100% -я уверенность, что лучшее уже позади. Держаться устали... what
            Esoteric
    4. МИХАН Сегодня, 17:38
      Вступить в ВТО сложно было России, а вот выйти еще сложнее будет hi ..КПРФ конечно пиарится перед выборами и это очень грустно наблюдать! Это уже не Большевики, а скорее всего меньшевики с эсерами..А хлопать дверью России , пока рано еще , нас на это как раз и толкают постоянно с запада и всякие внутри..Работаем мужики сперва с перевооружением Армии! А там видно будет , кто куда будет входить и выходить.. wink
      МИХАН
      1. Esoteric Сегодня, 20:33
        Цитата: МИХАН
        Работаем мужики сперва с перевооружением Армии!

        Вы на каком предприятии будете работать? В сборочном цеху или на покраске? Ждите, что сделают и радуйтесь. Здесь уже имеющегося вооружения достаточно, чтобы никто не смел нам указывать, где должны стоять наши войска. Мы им можем указать, на сколько километров рядом с нашими не должно быть американских вояк. А также, рассказать кто хозяин в Чёрном море и чем оно отличается от Карибского моря и Мексиканского залива.
        Esoteric
    5. onix757 Сегодня, 17:46
      А почему собственно популистский? Если П со своими либералами затащил страну в Г ,это не значит что нужно замалчивать проблему.
      onix757
      1. svp67 Сегодня, 17:52
        Цитата: onix757
        А почему собственно популистский?

        Потому что ОНИ САМИ провалят его...
        Цитата: onix757
        Если П со своими либералами затащил страну в Г ,это не значит что нужно замалчивать проблему.

        Правильно, не стоит замалчивать. Но начать надо с того, как один товарищ Г со своими "товарищами" затащил великую страну в такое Г... Он, как истинный коммунист, надеюсь уже ответил за это, хотя бы по партийной линии?
        svp67
        1. onix757 Сегодня, 17:54
          Потому что ОНИ САМИ провалят его...

          кто конкретно провалит?Какая партия?
          onix757
          1. svp67 Сегодня, 17:57
            Цитата: onix757
            кто конкретно провалит?Какая партия?

            Коммунистическая Партия Российской Федерации. Люди, зарабатывающие миллионы, благодаря этому соглашению и держащие этих "коммунистов" на "подкорме", просто НЕ РАЗРЕШАТ им это сделать....
            svp67
            1. onix757 Сегодня, 17:59
              Коммунистическая Партия Российской Федерации

              Каким образом провалит? Может быть все 90 депутатов фракции проголосуют против своего законопроекта?)
              onix757
              1. onix757 Сегодня, 18:00
                А все депутаты ер в количестве 380 лиц наверное проголосуют за lol
                onix757
              2. svp67 Сегодня, 18:11
                Цитата: onix757
                Каким образом провалит? Может быть все 90 депутатов фракции проголосуют против своего законопроекта?)

                Любым...Главное, что бы этот законопроект не прошел...
                Вы посмотрите на список коммунистов в Госдуме, хотя бы на этого
                ... cамым богатым коммунистом является бывший гендиректор «Юганскнефтегаза», «старый юкосовец» Сергей Муравленко, который возглавляет белгородский список кандидатов и является действующим депутатом Государственной Думы.

                И Вы считаете, что он и ему подобные будит голосовать против своего бизнеса?
                svp67
                1. onix757 Сегодня, 18:14
                  Любым...Главное, что бы этот законопроект не прошел...
                  Вы посмотрите на список коммунистов в Госдуме, хотя бы на этого

                  Как думаете, а как конституционное большинство из ер проголосует. Они ведь самая "бедная" партия по числу миллиардеров на одно посадочное место.
                  onix757
                  1. svp67 Сегодня, 18:18
                    Цитата: onix757
                    Как думаете, а как конституционное большинство из ер проголосует

                    Знаете, "лексусы", в большинстве своем, всегда за тех кто побеждает...и по этому они проголосуют за то, что им скажет ПОБЕДИТЕЛЬ.
                    Цитата: onix757
                    Они ведь самая "бедная" партия по числу миллиардеров на одно посадочное место.
                    Уж их то я вообще защищать не намерен. Повторюсь, подавляющее большинство из них будет находится всегда в ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ, не взирая на её название.
                    svp67
                    1. onix757 Сегодня, 18:22
                      Вы понимаете что ваше утверждение абсурдно. По одной простой причине, законопроекта согласовывается на заседании фракции. Партийная дисциплина обязывает голосовать за свой законопроект всю фракцию.
                      onix757
                      1. svp67 Сегодня, 18:33
                        Цитата: onix757
                        Партийная дисциплина обязывает голосовать за свой законопроект всю фракцию.

                        Я Вас умоляю...даже если так, то смотрите как это происходит...
                        1.Законопроект № 385014 – 4 предлагал усилить административную ответственность через наложение штрафов на должностные лица (от 30 до 50 МРОТ и приостановление деятельности предприятия до 90 суток) за нарушение сроков выплаты заработной платы или ее выплаты в полном объеме. «За» проголосовала фракция КПРФ. Однако «Справедливая Россия», ЛДПР, «Единая Россия» не поддержали. В результате закон не принят.

                        2.Законопроект № 152763-4 предусматривал возврат в Уголовный кодекс положения о «конфискации имущества» как вид наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

                        «За» проголосовала фракция КПРФ. А вот «Справедливая Россия», ЛДПР, «Единая Россия» не поддержали. Закон не принят.

                        3.Законопроект № 380210-4 предполагал предоставление права муниципальным образованиям организовывать специальные узконаправленные медицинские учреждения: кардиология, урология, травматология и т.п. при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность и финансирования услуг из бюджетов субъектов РФ.

                        «За» проголосовала фракция КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Единая Россия» - не поддержали. Закон не принят.

                        4.Законопроект №449097-4 отменяет действие договора между Россией и Украиной о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контролю космического пространства, что не отвечает интересам безопасности России.

                        «Против» голосовала фракция КПРФ, «за» - «Справедливая Россия», ЛДПР, «Единая Россия».

                        5.Законопроект №10948-5 направлен на изменение основных показателей бюджета страны в связи о дополнительно полученными доходами в основном за счет удорожания вывозимой нефти.

                        Незначительная его часть направляется на нужды страны, а основные денежные средства консервируются в Резервном фонде.

                        Законопроектом закрепляется курс экономики России:

                        - На сохранение зависимости федерального бюджета от поступления нефтегазовых доходов;

                        - На складирование доходов бюджета и вкладывание их в экономику других стран;

                        - На создание искусственных барьеров экономического роста страны;

                        - На распределение бюджетных ассигнований по решению Правительства безправового оформления распределения указанных средств по регионам;

                        «Против» голосовала фракция КПРФ, «за» - «Справедливая Россия» и "ЕР".

                        6.Законопроект №454448-4 сократил число категории огнестрельного оружия с нарезным стволом, подлежащий контрольному отстрелу, что будет способствовать дальнейшей криминализации общества, увеличению числа особо тяжких преступлений, совершаемые с применением огнестрельного оружия с нарезным стволом, повышению трудности раскрываемости особо тяжких преступлений.

                        «Против» проголосовала КПРФ, «за» - «Справедливая Россия» и "ЕР".
                        svp67
                  2. Вас Влад Сегодня, 18:27
                    Цитата: onix757
                    Как думаете, а как конституционное большинство из ер проголосует. Они ведь самая "бедная" партия по числу миллиардеров на одно посадочное место.

                    Хорош уже,а ?Сколько лет у коммунистов в парламенте было большинство?
                    Вас Влад
                    1. onix757 Сегодня, 18:28
                      Когда и сколько?
                      onix757
        2. onix757 Сегодня, 17:56
          Но начать надо с того, как один товарищ Г со своими "товарищами" затащил великую страну в такое Г... Он, как истинный коммунист, надеюсь уже ответил за это, хотя бы по партийной линии?

          вы про Горбачева?
          onix757
          1. svp67 Сегодня, 18:48
            Цитата: onix757
            вы про Горбачева?

            Вы уже фамилии стали называть. Так я, да, это про него написал...
            svp67
            1. onix757 Сегодня, 18:56
              Вы уже фамилии стали называть. Так я, да, это про него написал...

              Согласен, не ответил. И при этой власти не ответит. Защищает она его.
              onix757
              1. svp67 Сегодня, 18:59
                Цитата: onix757
                Согласен, не ответил. И при этой власти не ответит. Защищает она его.

                Подождите, а Вы случайно не путаете? Причем здесь НЫНЕШНЯЯ власть и внутрипартийные разборки? КПРФ, не нынешняя власть, обязана была провести все мероприятия по Горбачеву.
                svp67
                1. onix757 Сегодня, 20:36
                  Власть в РФ помнит кто подарил ей часть страны с крепостными и ненавязчиво оберегает. КПРФ неоднократно подавала запросы расследовать его деятельность и привлечь к ответственности, но воз и ныне там. Что касается партийной ответственности, то не совсем понятно а чем она может выражаться. В СССР было понятно, а сейчас нет. Исходя из вашей логики в рамках "внутрипартийных разборок" можно привлечь все бывшее и настоящее руководство РФ.
                  onix757
        3. КОТ БАЮН Сегодня, 18:04
          надеюсь уже ответил за это, хотя бы по партийной линии?

          Не ответил и не собирается. Ответит разве что перед богом, но что-то не прибирает его безносая.... Задержалась поди...
          КОТ БАЮН
          1. svp67 Сегодня, 18:49
            Цитата: КОТ БАЮН
            Не ответил и не собирается.

            Надо просто понять, что не ответил, это одно, но вот не собирается...тут полное нарушение внутрипартийной дисциплины.
            svp67
        4. Вас Влад Сегодня, 18:35
          Цитата: svp67
          Но начать надо с того, как один товарищ Г со своими "товарищами" затащил великую страну в такое Г...

          Надо ещё вспомнить сколько лет у коммунистов было большинство в парламенте и куда они страну вели hi
          Вас Влад
          1. onix757 Сегодня, 18:42
            Ну сколько лет? Второй раз уже спрашиваю.. ) Было большинство при Ельцина в одном созыве, но большинство становилось меньшинство когда АП пропихивала нужные ей законы.
            onix757
          2. svp67 Сегодня, 18:49
            Цитата: Вас Влад
            куда они страну вели

            Тут лучше спросить, а куда же они завели?
            svp67
            1. Вас Влад Сегодня, 19:18
              Цитата: svp67
              Тут лучше спросить, а куда же они завели?

              Куда завели все мы на себе прочувствовали,а вот куда после вели?Хорошо что это мы не до конца прочувствовали!Завернули их yes Знаю одно, жили бы мы сейчас в разных государствах.Как сейчас,что от СССР осталось,так и Россию бы растащили.
              Вас Влад
        5. Esoteric Сегодня, 20:40
          Цитата: svp67
          Но начать надо с того, как один товарищ Г со своими "товарищами" затащил великую страну в такое Г...

          Вы определите ясно, что Г - это ГМС. Там ещё ЕБН с компанией пришёл, как Мамай по стране прошёл. И наместника своего оставил. ВВП зовётся. А, чтобы тут "единороссы" особо не распалялись по поводу спасителя России, вот его слова на открытии ЕБН-центра:
          Сегодня мы открываем Центр Бориса Николаевича Ельцина. Это не только дань памяти первому президенту России. Центр задумывался, как отражение целой эпохи в истории нашей страны. Эпохи радикальных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противоречивых...Мы учимся объективно, бережно относиться к своей истории, к неразрывному, многовековому пути развития нашей страны. Пути, который был наполнен и великими достижениями, и крутыми поворотами, и ошибками, и блестящими победами. Нужно знать, изучать этот сложный и многозначный, многовекторный опыт, гордиться им, извлекать, безусловно, из него уроки, чувствовать, понимать его духовное и нравственное значение. Экспозиция центра — это пример именно такого отношения к одному из ключевых этапов развития России....
          Именно тогда, в условиях сурового политического противостояния, была принята и Конституция нашей страны, и на её основе, на её чётких положениях начался созидательный период нашего развития...

          Сталин-то пожиже Ельцина будет what Ему ни дома ни соорудили, ни городу имя не дали... request
          Esoteric
    6. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:49
      svp67
      Странно что это ЛДПР не успела сделать, такой классный ПОПУЛИСТСКИЙ ход... Миллионеры из КПРФ против своих миллионов.... Молодцы.
      Да Зюганов глядя на его финты в последнее время интригует.Один кандидат чего стоит.Как прикинувшись шлангом Грудина с его счетами опустили.А! Класс good Даже сама Панфилова вмешалась .Не выдержав.Правда говоря Грудинин прав на 110%.И он не силовик и не чинуша чтобы своих денег стесняться.А насчёт ВТО.Нам от этого что ?.Если вся верхушка нынешняя наши деньги в американские облигации вливает.Всё идёт по плану.Приемник ЕБН рулит!
      Наблюдатель2014
      1. Pax tecum Сегодня, 18:28
        Кстати, уж не ко входу ли в ВТО отменили многие ГОСТы, что бы отдать супостату многомиллиардный российский рынок? Кто помнит?
        И в чем конкретно сейчас нам выгода от этой ВТО? Одно то, что нас подсадили на финансовые банковские евро-услуги уже полное "попадалово", а недорогих кредитов реальному сектору как не было так и не будет. Деньги делают деньги! Мультипликаторы банковские, ..ять! Инвестиции мифические. Вложить и забрать в разы больше.
        А, вообще инициаторы выхода правы, а то что получается, война войной, а бизнес общий?
        У нас и так без ВТО международных экономических площадок хватает, не менее перспективных. Тот же ЕврАзЭС и ШОС, и БРИКС.
        А, пусть лучше Европа теперь к нам в Таможенный союз просится. Очень хреново им без российского рынка.
        А, как наши энергоресурсы и углеводороды после нашего выхода из ВТО для европейцев? Так же стоить будут, а?
        Думается, что с каждой страной отдельные договоры заключать-вот наш геополитический и экономический рычаг влияния будет.
        А, уж рост нашей суверенной экономики себя долго ждать не заставит. Мы самая самодостаточная страна мира. Это коллективный Запад у наших дверей стоять должен и проситься на наши рынки.
        Pax tecum
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:32
          Pax tecum
          А, как наши энергоресурсы и углеводороды после нашего выхода из ВТО для европейцев? Так же стоить будут, а?
          Я бы вас поправил .Не для европейцев сколько бы стоило.А для нас с вами.Условие ВТО.Энергоносители для россиян по ценам мировым. feelВот поэтому у нас бензин дороже чем в США.Зато газ чуть ниже.Нивелируют соглашения.Добро пожаловать в реальность. hi
          Наблюдатель2014
        2. Esoteric Сегодня, 20:43
          Цитата: Pax tecum
          Кстати, уж не ко входу ли в ВТО отменили многие ГОСТы, что бы отдать супостату

          Какая разница - ко входу или к выходу. Раньше колбасы не было, всю в Москву везли. Сейчас колбасы настоящей ГОСТовской не сыщешь, сплошная соя...
          Esoteric
    7. VIT101 Сегодня, 18:07
      [quote=svp67][quote] А выход ПРОСЧИТАН? Если да - то расчеты "в студию" и главное фамилии тех, кто их делал, что бы если они окажутся не правильными, было понятно с кого спросить, по всей строгости.[/quote]
      Вопрос поставлен неправильно. А вход был просчитан? И далее по ранее приведенному списку: фамилии, адреса, зарубежные счета и кто и когда посажен.
      VIT101
      1. Дедкастарый Сегодня, 18:48
        Цитата: VIT101
        КПРФ перед выборами создают имитацию бурной деятельности?

        а кто не создаёт? я по ТВ кроме ВВП никого не вижу...во всех новостных каналах,в трусах,, в проруби,в церкви...по кругу... Валаам по всем каналам достал а других от чего то не видно. так у кого "деятельность бурная" ?
        Дедкастарый
    8. сибиралт Сегодня, 18:46
      Верный союзник Назарбаев начал активно помогать американской экономике. Тогда зачем нам ВТО? belay
      сибиралт
      1. Дедкастарый Сегодня, 18:52
        Цитата: сибиралт
        Верный союзник Назарбаев начал активно помогать американской экономике.

        погодь...дедушка уйдёт-будет вообще Абзац...вот увидишь...вплоть до баз американских...
        Дедкастарый
        1. сибиралт Сегодня, 19:21
          А кто бы сомневался? Сосать у России уже нечего (учитывая, что она женского рода). lol
          сибиралт
    9. полный ноль Сегодня, 19:26
      а когда спросят (по всей строгости) тех кто в ступал в это самое ВТО?
      полный ноль
      1. сибиралт Сегодня, 19:29
        И что? Из-за этого выборы Путина отменять? belay
        сибиралт
  2. Черный_Ватник Сегодня, 17:32
    КПРФ перед выборами создают имитацию бурной деятельности? Все бы то ничего, только оно им не поможет, ибо Грудинин совсем никакой)

    Отмечается, что при выходе из ВТО Россия приобретёт свободу экономической деятельности, что может придать импульс для развития экономики.


    От выхода России из ВТО экономический блок не поменяется. Те же яйца, только сбоку. Набиуллина и Силуанов шлют пламенный привет.
    Черный_Ватник
    1. Александр 3 Сегодня, 17:36
      Очень трудно рассмотреть и отделить настоящего бойца за Родину от популистов и прилипал.
      Александр 3
      1. Черный_Ватник Сегодня, 17:38
        Последнее время, как мне кажется, бойцов за Родину в верхах все меньше и меньше.
        Путин, Шойгу и... все)
        Черный_Ватник
        1. Дедкастарый Сегодня, 18:53
          Цитата: Черный_Ватник
          Последнее время, как мне кажется, бойцов за Родину в верхах все меньше и меньше.
          Путин, Шойгу и... все)

          laughing laughing laughing во даёшь...за Родину- за народ, что там за Народ? хоть один Закон для народа а не против? ну?
          Дедкастарый
        2. полный ноль Сегодня, 19:27
          что то не верится (особо)..что Путин "борец за Родину" (действительность убеждает в обратном)
          полный ноль
    2. onix757 Сегодня, 17:50
      Имитация бурной деятельности относится в большей мере к гаранту. Говорит много а дел мало.
      onix757
    3. сибиралт Сегодня, 18:47
      О чем то заявлять это не деятельность, это - бла-бла. tongue Другому в СССР он не научился.
      сибиралт
  3. Denis Obukhov Сегодня, 17:32
    давно пора уходить из ВТО , санкции Запада превратили в карикатуру наше с ним сотрудничество
    Denis Obukhov
    1. volodya Сегодня, 17:36
      Цитата: Denis Obukhov
      давно пора уходить из ВТО , санкции Запада превратили в карикатуру наше с ним сотрудничество

      Согласен! Раз уж вляпались в это ВТО,то надо выходить , хотя надо было думать,прежде чем вляпатся!
      volodya
  4. Дормидонт Сегодня, 17:37
    Как показывает опыт независимых стран (Иран и КНДР), чем меньше связей с общечеловеками, тем стабильнее государство
    Дормидонт
  5. Васся Вассин Сегодня, 17:55
    КПРФ просто радует последнее время, честно радует.
    Васся Вассин
    1. Гильятон Сегодня, 20:00
      Времена нЫнче такие! yes
      Гильятон
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 18:02
    Пиарятся коммунисты...
    Я вот чего то не пониимаю, наверное.. Но вот вступили туда. Положительных результатов нет. Отрицательные есть? Если нет - незачем хлопать дверями. Выйти всегда успеется. А чего сейчас дергаться как припадошным институткам? Работать надо внутри страны и собственной страной заниматься. У КПРФ дел внутри страны нет? Ну так найдите им работу!
    КОТ БАЮН
    1. onix757 Сегодня, 18:11
      Пиарятся коммунисты...

      коммуниста приводится нет смысла, поскольку лучший пиар это идеология, которой нет ни одной партии.
      Если нет - незачем хлопать дверями. Выйти всегда успеется.

      да не успеется, потому как механизм выхода не прописан и никто еще не выходил из вто. Для желающих могут сделать выход как в кооперативе калитка вход рубь выход-два.
      Работать надо внутри страны и собственной страной заниматься. У КПРФ дел внутри страны нет? Ну так найдите им работу!

      А где работать, если власть уничтожает рабочие места в угоду партнерам из вто и не только.
      onix757
    2. Ниточкин Сегодня, 18:12
      Есть отрицательные. Запретили свинину ввозить из стран с очагами свинячих болезней - штраф впаяли не маленький.
      Ниточкин
      1. bk316 Сегодня, 18:31
        штраф впаяли не маленький.

        Не гоните еще ничего не впаяли - собираются подать в арбитраж.
        Если действительно там очаги не впаяют. ВТО не ВАДА.
        Но именно поэтому и толку особого нет. Одни судебные волокиты.
        bk316
    3. Дедкастарый Сегодня, 19:28
      Цитата: КОТ БАЮН
      У КПРФ дел внутри страны нет? Ну так найдите им работу!

      а у кого есть ? у Едра? у СПС ? у кого ? да никто нихрена не улучшает...
      Дедкастарый
  7. Mavrikiy Сегодня, 18:18
    КПРФ направила на рассмотрение законопроект о выходе России из ВТО

    Два путя.
    1. Либеральное правительство (дума) его зарубит. НАРОД: КПРФ - молодцы, всех остальных слить! Даешь Грудинина, ВВП - отдыхает.
    2. Либеральное правительство (дума) его пропускает (ВВП - задолбал, из-за него все не выездные стали). НАРОД: КПРФ - молодцы, всех остальных слить! Даешь Грудинина, ВВП - отдыхает.
    3. ГЛАВНАЯ задача Госдепа - свалить Путина, любой ценой.
    На кого робите, хлопчики? Опять на панов...
    Mavrikiy
    1. KondratKo Сегодня, 18:45
      ГЛАВНАЯ задача Госдепа - свалить Путина, любой ценой.
      Даешь Грудинина, ВВП - отдыхает Х 2.

      Ох уж этот хосдеп... laughing
      "Хреновая лошадь всегда с места рвет" [народное ©] (про кандидата Гру..)
      Как-то мало веры людям надрывающим до крови своё горло во благо народа, Горбачёв - жаба пятнистая тоже в своё время так поступал, теперь лаптем хлебаем.
      KondratKo
      1. bk316 Сегодня, 19:15
        Как-то мало веры людям надрывающим до крови своё горло во благо народа,

        Вы в данном случае про КПРФ?
        Так им и без "надрывания во благо" веры нет и не было.
        Их бы Сталин первыми (до либерастов ) с стенке поставил.
        bk316
        1. KondratKo Сегодня, 19:27
          "Вы в данном случае про КПРФ?"
          Не совсем, хотя при помощи КПРФ, этот человек внезапно появился из ниоткуда и стал сразу везде! Думаю вы меня поняли кого я имел ввиду, не хочу произносить фамилию вслух, дабы не делать кандидату в президенты дополнительную рекламу. )
          "Их бы Сталин первыми (до либерастов ) с стенке поставил."
          Этого человека есть за что уважать. hi
          P.S. И, как говаривал Конфуций "Не дай вам бог жить во время перемен" - живу сегодня небогато, но больше не хочу "перестроек", вот не нужны мне перемены и всё тут. Пусть лучше новоявленные кандидаты проводят эксперименты на своих личных подворьях/фермах/хозяйствах или что там у них, но не на людях.
          KondratKo
    2. Дедкастарый Сегодня, 19:30
      Цитата: Mavrikiy
      3. ГЛАВНАЯ задача Госдепа
      -
      Россию свалить, пофиг им кто там,Путин- Шмутин-Зюганов_Миронов,не важно. не в человеке дело,дело в факте существования России.
      Дедкастарый
  8. Геркулесыч Сегодня, 18:19
    Самопиар, или новая форма торга с властями "за место под солнцем " , ибо с Гюзановым, или как их божка величают, коммунисты, точнее, квазикоммунисты из себя ничего реально как сила не представляет! Один Жириновский всю эту партию своей харизмой себе за пояс шутя заткнет! А из ВТО властьимеющий страну не отпустит -это же кормушка для западных "партнеров " , а их трогать опасно!
    Геркулесыч
  9. Anyone Сегодня, 18:27
    Нам не выгодно из ВТО выходить. Поэтому, этот законопроект от КПРФ - чисто предвыборный пиар. А невыгодно, так как мы всё одно, занимаемся протекционизмом на своем рынке, поднимаем заградительные пошлины, а при экспорте пользуемся преференциями членства в ВТО. У нас в ВТО постоянно более полудюжины вялотекущих процедур по урегулированию споров, инициированные ЕС/Японией/etc. Так что, нам лучше остаться в ВТО, пользуясь неповоротливым бюрократическим аппаратом ВТО, который живет в западном правовом поле. Короче, ковать железо надо не отходя от кассы )) Они орут, правда, что мы там им в скатерть сморкаемся, но сделать особо ничего не могут ))
    Anyone
  10. onix757 Сегодня, 18:39
    svp67,
    А что вас тут смущает, что кпрф не голосует за законы ер и наоборот? Так это нормально, что им не по пути. Только вот ер может принять любой закон в одно лицо а кпрф нет.
    onix757
  11. 1536 Сегодня, 18:39
    А где была эта КПРФ раньше? И если от этого ВТО ни холодно ни жарко, то лучше там быть, нежели не быть.
    А экспорт не растет, потому что у на одного с плошкой семеро с ложкой, да еще не с'есть наровят, а на Звпаде спрятать.
    1536
    1. Дедкастарый Сегодня, 19:35
      Цитата: 1536
      А где была эта КПРФ раньше?

      а нигде....карманная партия. как и остальные "профессиональные оппозиционеры"-смешно смотреть на рожи миронова,явлинского и жириновского...так настобуели за два десятка лет...- фейкпартии,ложная оппозиция. -"доширак" для обывателя.
      Дедкастарый
  12. Лексус Сегодня, 18:40
    Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи? (с) Н.В.Гоголь "Тарас Бульба"

    Какое может быть ВТО, если американцы наших производителей "заградительными" пошлинами обкладывают и санкции вводят против них по поводу и без? А нас, это-самое ВТО, призывает жрать гмо и бацилльную гейропейскую свинину и закрывает глаза на дотирование западных сельхозпроизводителей на суммы, в разы превышающие наш бюджет в целом. Китайцы их спокойно "посылают" или, наоборот, "за фаберже дёргают", когда нужно.
    Лексус
    1. bk316 Сегодня, 19:12
      Китайцы их спокойно "посылают" или, наоборот, "за фаберже дёргают", когда нужно.

      Узбагойтесь, наши их ровно так же посылают.
      На днях с той самой свининой и послали.
      bk316
  13. zloybond Сегодня, 18:42
    руками и ногами за.
    zloybond
  14. Волька Сегодня, 19:11
    одобрям конечно...
    Волька
  15. Влад5307 Сегодня, 19:32
    Цитата: zloybond
    руками и ногами за.

    Вообще-то головой надо было думать, когда почитатели "либерального капитализма" в фанфары дули объясняя преимущества вступления в ВТО. Вот и в это гуано вступили на условиях "партнеров"! Вот и "полились" иностранные "инвестиции" в Российскую промышленность! А получилось как всегда - дали цент, а вывезли 100 $. Так стоила ли та овчинка выделки? hi
    Влад5307
  16. Теренин Сегодня, 19:45
    Россия может покинуть Всемирную торговую организацию (ВТО) если арбитраж удовлетворит иск Евросоюза о взыскании с РФ 1,4 миллиарда евро в год в связи с запретом на импорт свинины.
    Такой вариант развития событий озвучил первый зампредседателя экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
    Теренин
  17. faterdom Сегодня, 19:50
    Щас нас еще за евросвинину несъеденную на 1,5 лярда евро выставят, это как раз то, что нам долго обещали Чубайс и Кудрин в светлом мареве ВТО. Зато американцы обвиняют, что ухайдокали их металлургию и вводят заградилку на уровне 800% на прокат. А нам именно металлургов и называли, как основных выгодоплучателей от вступления.
    faterdom
    1. Сибирячка Сегодня, 19:59
      Металлургов? Споры за-против велись жаркие. "Против" - резонные, послушав, казалось - что за блажь? А вот "за" самый весомый аргумент был "это престижно". Но говорили это не металлурги,а демократические либералы (или наоборот- либерастические демократы).
      Сибирячка
  18. Гильятон Сегодня, 19:55
    Законопроект - это пол дела! hi Вот когда выйдем из ВТО, тогда и поговорим! good
    Гильятон
    1. Вадим237 Сегодня, 20:19
      Будем говорить о том - что делать, когда ВТО всей нашей продукции будет палки в колёса вставлять, в виде повышенных ввозных пошлин и тд.
      Вадим237
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