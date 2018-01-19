КПРФ направила на рассмотрение законопроект о выходе России из ВТО
Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, в котором говорится о необходимости выхода России из Всемирной торговой организации. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». В сообщении заявлено, что представители КПРФ предлагают признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года».
По заявлению авторов законодательной инициативы, само принятие федерального закона от 21 июля 2012 года о присоединении России к ВТО было осуществлено с нарушением регламента. Документ не был не был представлен ни Госдуме, ни Совфеду. Также отмечается, что документ даже не был официально переведён на русский язык.
В пояснении к законопроекту говорится о том, что за годы пребывания России в ВТО её торговые права никак не были защищены, мало того, уровень экспорта российских товаров не увеличился.
Из заявления:
Отмечается, что при выходе из ВТО Россия приобретёт свободу экономической деятельности, что может придать импульс для развития экономики.
По заявлению авторов законодательной инициативы, само принятие федерального закона от 21 июля 2012 года о присоединении России к ВТО было осуществлено с нарушением регламента. Документ не был не был представлен ни Госдуме, ни Совфеду. Также отмечается, что документ даже не был официально переведён на русский язык.
В пояснении к законопроекту говорится о том, что за годы пребывания России в ВТО её торговые права никак не были защищены, мало того, уровень экспорта российских товаров не увеличился.
Из заявления:
Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены. В 2012 году экспорт продовольственных товаров составлял $16,7 млрд., текстиля - на $770 млн., вооружения и транспортных средств - на $26,5 млрд. Эти объемы с небольшими колебаниями сохранились до 2016 года. В таком случае, какова же роль ВТО, если экспорт не увеличился?
Отмечается, что при выходе из ВТО Россия приобретёт свободу экономической деятельности, что может придать импульс для развития экономики.
Использованы фотографии: rg.ru
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