КПРФ направила на рассмотрение законопроект о выходе России из ВТО

Последствия вступления России в ВТО не были просчитаны, юристы для международного арбитража не были подготовлены. В 2012 году экспорт продовольственных товаров составлял $16,7 млрд., текстиля - на $770 млн., вооружения и транспортных средств - на $26,5 млрд. Эти объемы с небольшими колебаниями сохранились до 2016 года. В таком случае, какова же роль ВТО, если экспорт не увеличился?

Депутаты от фракции КПРФ внесли на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, в котором говорится о необходимости выхода России из Всемирной торговой организации. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» . В сообщении заявлено, что представители КПРФ предлагают признать утратившим силу Федеральный закон от 21 июля 2012 года «О ратификации протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года».По заявлению авторов законодательной инициативы, само принятие федерального закона от 21 июля 2012 года о присоединении России к ВТО было осуществлено с нарушением регламента. Документ не был не был представлен ни Госдуме, ни Совфеду. Также отмечается, что документ даже не был официально переведён на русский язык.В пояснении к законопроекту говорится о том, что за годы пребывания России в ВТО её торговые права никак не были защищены, мало того, уровень экспорта российских товаров не увеличился.Из заявления:Отмечается, что при выходе из ВТО Россия приобретёт свободу экономической деятельности, что может придать импульс для развития экономики.