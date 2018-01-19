Йемен прекратил выплаты по долгу перед Россией

Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал

Это клубный клиент. А в клуб он не придет, пока там не появится централизованная власть, которая будет в состоянии принять на себя новые обязательства. А так — с кем переговоры вести?