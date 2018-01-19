Йемен прекратил выплаты по долгу перед Россией
Йемен перестал обслуживать долг перед Россией, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация резко обострилась в конце ноября: в столице Сане начались ожесточенные бои. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.
По утверждению Сторчака, речь идет о значительных суммах долга. Вопрос о его урегулировании будет решаться в рамках Парижского клуба кредиторов.
Такая же ситуация, добавил замминистра, складывается с долгом Ливии перед Россией. Он напомнил, что страны пытались урегулировать этот долг, но работа не была завершена.
В целом, по словам Сторчака, целый ряд стран имеют перед Россией неурегулированные долги, которые еще предстоит обсуждать в рамках Парижского клуба, передает РИА Новости
Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал— сказал он.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация резко обострилась в конце ноября: в столице Сане начались ожесточенные бои. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.
По утверждению Сторчака, речь идет о значительных суммах долга. Вопрос о его урегулировании будет решаться в рамках Парижского клуба кредиторов.
Это клубный клиент. А в клуб он не придет, пока там не появится централизованная власть, которая будет в состоянии принять на себя новые обязательства. А так — с кем переговоры вести?— отметил Сторчак.
Такая же ситуация, добавил замминистра, складывается с долгом Ливии перед Россией. Он напомнил, что страны пытались урегулировать этот долг, но работа не была завершена.
В целом, по словам Сторчака, целый ряд стран имеют перед Россией неурегулированные долги, которые еще предстоит обсуждать в рамках Парижского клуба, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти