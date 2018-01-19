20:57 19 января

Йемен прекратил выплаты по долгу перед Россией

Йемен перестал обслуживать долг перед Россией, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал
— сказал он.

Йемен прекратил выплаты по долгу перед Россией



В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Ситуация резко обострилась в конце ноября: в столице Сане начались ожесточенные бои. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 миллиона жителей Йемена, более чем восьми миллионам человек угрожает голод.

По утверждению Сторчака, речь идет о значительных суммах долга. Вопрос о его урегулировании будет решаться в рамках Парижского клуба кредиторов.

Это клубный клиент. А в клуб он не придет, пока там не появится централизованная власть, которая будет в состоянии принять на себя новые обязательства. А так — с кем переговоры вести?
— отметил Сторчак.

Такая же ситуация, добавил замминистра, складывается с долгом Ливии перед Россией. Он напомнил, что страны пытались урегулировать этот долг, но работа не была завершена.

В целом, по словам Сторчака, целый ряд стран имеют перед Россией неурегулированные долги, которые еще предстоит обсуждать в рамках Парижского клуба, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:29
    Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал
    — сказал он.
    Беда какая.Простите долг и всё .Как всегда.Это жеж не россияне должны.Так что не парьтесь ,прощайте им долг и делу конец.
    Наблюдатель2014
    1. nick.guda Сегодня, 19:33
      Цитата: Наблюдатель2014
      Беда какая.Простите долг и всё .Как всегда.Это жеж не россияне должны.Так что не парьтесь ,прощайте им долг и делу конец.

      у меня по газу 4000 долг за три месяца,дык обзвонились уже по сто раз,когда погасите типа....
      nick.guda
      1. faiver Сегодня, 19:35
        это да, простить десяток миллиардов кому то за пять тысяч км от страны, но из своих все соки выжать...
        faiver
      2. sabakina Сегодня, 20:56
        Цитата: nick.guda
        у меня по газу 4000 долг за три месяца,дык обзвонились уже по сто раз,когда погасите типа....

        Не пробовали платить столько, сколько можете? Ну хоть по 100 рублей? Любой суд вас оправдает, что вы платите по возможности своих финансов...
        sabakina
    2. bubalik Сегодня, 19:35
      "Россия щедрая душа!" *
      *Акция не действует на территории Российской Федерации
      bubalik
      1. Muvka Сегодня, 19:37
        Мне кажется или в этом топике умственно отсталые люди собрались? В каком месте тут написано, что этот долг собираются простить? Вот ткните меня, тупого, носом!
        Muvka
        1. bubalik Сегодня, 19:54
          Muvka Сегодня, 20:37 ↑
          Мне кажется или в этом топике умственно отсталые люди собрались?

          В каждом из нас спит гений и бодрствует debilis ,, wassat hi
          bubalik
        2. zyzx Сегодня, 20:12
          Сегодня не собираются,завтра простят.
          zyzx
        3. Irokez Сегодня, 20:17
          Цитата: Muvka
          Мне кажется или в этом топике умственно отсталые люди собрались?

          Это да. У многих свой карман ближе к телу, а что до геополитики так это их не касается. Местечковый ум. Не переживай, тот кто в теме имеет терпение и с лихвой окупит затраты если не деньгами то другой компенсацией или очень неплохими услугами в будущем.
          Всё идёт как надо, а свои долги надо отдавать - это как закон и ни ни. Мы ж не варвары и не паразиты, чтоб долг оружием выбивать и гнобить должника. Мы всё таки цивилизованные люди, а не финансовые дикари.
          Irokez
      2. антивирус Сегодня, 20:43
        Такая же ситуация, добавил замминистра, складывается с долгом Ливии перед Россией.

        - а как италия долги простила? или Франция?
        антивирус
    3. МИХАН Сегодня, 19:39
      Странная статья , но я чую к чему она клонит..И ссылка не работает! Самые огромные долги у "других наших товарищей" ..Качают днем и ночью падлы! Улюкаева сидит за всех в одиночке и жрет лобстеров с рябчиками..(после суда вес нужно набирать ))
      МИХАН
    4. Васся Вассин Сегодня, 19:57
      Поддерживаю, Это ж вообще совести нету долги назад требовать. И с кого? Ладно бы с родного пролетария! Алле, мы в цивилизованной стране живем или где?
      Васся Вассин
      1. Irokez Сегодня, 20:21
        Цитата: Васся Вассин
        Алле, мы в цивилизованной стране живем или где?

        Да да именно так мы и есть цивилизация не та, что сей час мировые олигархи строят, а отдельная цивилизация русского мира. Мы - не они, пора всем это усвоить.
        Irokez
  2. NKT Сегодня, 19:34
    Опять простим и спишем.
    NKT
    1. андрей юрьевич Сегодня, 19:41
      Йемен прекратил выплаты по долгу перед Россией

      это не ипотека....плюнуть и забыть..ВВП-спишет.
      андрей юрьевич
  3. Влад5307 Сегодня, 19:36
    Цитата: Наблюдатель2014
    Понятно, что платежные возможности Йемена изменились. Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий. А сейчас перестал
    — сказал он.
    Беда какая.Простите долг и всё .Как всегда.Это жеж не россияне должны.Так что не парьтесь ,прощайте им долг и делу конец.

    Вот в этом и состоит близорукость наших экономистов, не умеющих прогнозировать развитие событий на долгосрочную перспективу!
    Влад5307
  4. богомданый Сегодня, 19:41
    конечно спишут и все, вон сегодня киргизии списали, у нас денег много
    богомданый
  5. ЦУС-ВВС Сегодня, 19:43
    все едем в Африку,принимаем их гражданство и подаём на прощение долгов laughing
    ЦУС-ВВС
  6. samarin1969 Сегодня, 19:55
    Нашему минфину пора нового министра
    samarin1969
  7. Cartalon Сегодня, 20:03
    Удивительно что они до сих пор платили.
    Cartalon
  8. Tusv Сегодня, 20:03
    По утверждению Сторчака, речь идет о значительных суммах долга. Вопрос о его урегулировании будет решаться в рамках Парижского клуба кредиторов.

    Сегодня ТАСС был уполномочен заявить, что таки Мы миру должны трех значную сумму в терабаксах. recourse Не отдавать am , пока не наступит Мир во всём Мире Да здравствует Дебет
    Tusv
  9. Громобой Сегодня, 20:11
    Он очень хороший дебитор был, стабильно платил даже после начала боевых действий
    Каким надо быть дебитором,чтобы надеяться,что страна охваченная агонией гражданско-религиозноплеменной войны и иностранной интервенцией будет исправно платить из своих запасов..? request Перестал платить,да леший с ним---не он первый,не он последний.На выгодных мегапроектах в более стабильных странах отобьём,покроем и возместим wink
    П.С. Пусть землёй отдаёт,базу там построим для флота.)))
    Громобой
  10. Симон Сегодня, 20:16
    Цитата: nick.guda
    Цитата: Наблюдатель2014
    Беда какая.Простите долг и всё .Как всегда.Это жеж не россияне должны.Так что не парьтесь ,прощайте им долг и делу конец.

    у меня по газу 4000 долг за три месяца,дык обзвонились уже по сто раз,когда погасите типа....

    Да..а, дела recourse crying
    Симон
  11. снайпер Сегодня, 20:22
    Цитата: Наблюдатель2014
    Так что не парьтесь ,прощайте им долг и делу конец.

    Не всегда прощение долга благо...
    Пришел в храм бизнесмен. Стоит, молится: — Господи, грешен, завидую я. Странам Африки завидую. Наше государство им долги простило. Избавь меня от зависти, пусть мне тоже так простят! На следующий день прибегает, валится на колени: — Господи, за что мне кара такая?! Набежали мужики с перфораторами, стены в доме долбят, кричат: "Где золото?! Где алмазы?! " Экскаватор пригнали, лужайку перекопали, семью зашугали... Что это?! Глас сверху: — А ты думал, Африке долги бесплатно простили? anekdotov.net
    снайпер
  12. Irokez Сегодня, 20:27
    Ну вот опять вой про долги подняли пЭтриоты имеющие геральдику и знаки отличия СССР. Вспомните много СССР долгов прощала? Много да почти всем кто лоялен был, а тут прям а-а-а-а-а в карман залезают. Лично Вы давали в долг Йемену - нет и нефиг требовать, а там кто давал, тот и спросит когда надо.
    Не парьтесь Вы этих денег никогда не видели и никогда не увидите - это совсем другие деньги.
    Irokez
    1. Гардамир Сегодня, 20:45
      Вспомните много СССР долгов прощала?
      Вас в детстве бабушка с печи не роняла? В СССР я учился бесплатно, я лечился бесплатно, если б не ельцинский переворот, дали б квартиру в Мурманске. Родители захотели переехали в другую область, не понравилось, через два года вернулись, счас так путешествовать, только богатеи могут. И потом все кому Союз "прощал" хотя бы на трибуне ООН поддерживали. а у вашего Путина, кругом одни партнёры и ни одного союзника.
      Гардамир
      1. Irokez Сегодня, 20:51
        Ну вот началось. У СССР сколько союзников было? Нисколько ибо союзники пока кормят как только СССР заштормило все бросили разом. Про квартиру, обучение и лечение к Мишке, Ельцину и его команде претензии.
        Irokez
  13. Zomanus Сегодня, 20:54
    Я так думаю, что итог разбирательств предсказуем.
    Простим им долг, ведь Россия-щедрая душа... по отношению к чужим.
    Своих она за копейку удавит....
    Zomanus
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