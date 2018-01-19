Россия поставила Азербайджану бронетехнику и боеприпасы
Пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщает о том, что в республику поступила партия вооружений из Российской Федерации в рамках ранее заключенного контракта. Из опубликованного сообщения:
Техника, как заявлено, доставлено в порт Баку морем из Астрахани судном "Композитор Рахманинов". Какие именно вооружения поставлены в азербайджанскую столицу, можно увидеть на кадрах видеоролика:
При этом материале пресс-службы Республики Азербайджан содержится достаточно провокационное заявление о том, что новейшая техника российского производства «в кратчайшие сроки будет направлены в воинские части, дислоцированные на линии фронта».
На этом фоне из Баку приходят сообщения о гибели азербайджанского военнослужащего. Информационная служба Aze.az сообщает имя солдата. Это Ибрагим Манафов. Он погиб в результате перестрелки в районе Нагорного Карабаха.
Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом.
Техника, как заявлено, доставлено в порт Баку морем из Астрахани судном "Композитор Рахманинов". Какие именно вооружения поставлены в азербайджанскую столицу, можно увидеть на кадрах видеоролика:
При этом материале пресс-службы Республики Азербайджан содержится достаточно провокационное заявление о том, что новейшая техника российского производства «в кратчайшие сроки будет направлены в воинские части, дислоцированные на линии фронта».
На этом фоне из Баку приходят сообщения о гибели азербайджанского военнослужащего. Информационная служба Aze.az сообщает имя солдата. Это Ибрагим Манафов. Он погиб в результате перестрелки в районе Нагорного Карабаха.
Использованы фотографии: https://mod.gov.az
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти