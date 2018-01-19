09:16 20 января

Россия поставила Азербайджану бронетехнику и боеприпасы

Пресс-служба министерства обороны Азербайджана сообщает о том, что в республику поступила партия вооружений из Российской Федерации в рамках ранее заключенного контракта. Из опубликованного сообщения:
Согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, поставка в Азербайджан современной боевой техники российского производства продолжается в соответствии с планом.


Техника, как заявлено, доставлено в порт Баку морем из Астрахани судном "Композитор Рахманинов". Какие именно вооружения поставлены в азербайджанскую столицу, можно увидеть на кадрах видеоролика:




При этом материале пресс-службы Республики Азербайджан содержится достаточно провокационное заявление о том, что новейшая техника российского производства «в кратчайшие сроки будет направлены в воинские части, дислоцированные на линии фронта».



На этом фоне из Баку приходят сообщения о гибели азербайджанского военнослужащего. Информационная служба Aze.az сообщает имя солдата. Это Ибрагим Манафов. Он погиб в результате перестрелки в районе Нагорного Карабаха.

Использованы фотографии: https://mod.gov.az
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. garnik Вчера, 20:30
    Из этого оружия будут убивать стратегического союзника. good
    garnik
    1. Геркулесыч Вчера, 20:33
      Тогда зачем продавали, или забыли, что продается именно военная техника, и боеприпасы к ней? ???
      Геркулесыч
      1. Нормаль ок Вчера, 22:57
        Цитата: Геркулесыч
        Тогда зачем продавали, или забыли, что продается именно военная техника, и боеприпасы к ней? ???

        Ничего личного, - просто бизнес. Пусть себе воюют, а мы денег заработаем. Всё как у "партнёров".
        Нормаль ок
      2. Evgeniy667b Сегодня, 08:28
        В Кремле, ну все как по Лаврову-алчность и ДБ!
        Evgeniy667b
    2. Архонт Вчера, 20:37
      Ну как союзника? Скорее партнёра. На союзника в России нет денег.
      Я не думаю, что там будет серьёзное что-то, хотя и весьма весомая покупка.
      Архонт
      1. Incvizitor Вчера, 22:28
        Ну армян вряд ли этими бтрами завоюют laughing
        Incvizitor
    3. Наблюдатель2014 Вчера, 20:47
      garnik
      Из этого оружия будут убивать стратегического союзника.
      Да ладно вам "убивать стратегического союзника".Тоже придумаете тут.Это союзник пока не нагнали в Сочи отаборился весь laughing
      Наблюдатель2014
      1. garnik Вчера, 23:55
        Ознакомьтесь с историей города Сочи. Там в основном живут амшенские армяне.
        garnik
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 00:05
          garnik
          Ознакомьтесь с историей города Сочи. Там в основном живут амшенские армяне.
          Вообще фиолетово-чёрно.Знаю одно ,кто и сколько до землетрясения в Армении жил в Сочи.Фантастику будите на исторической родине рассказывать Не в России.И про дружбу народов тоже там преподавать .А с нас русских хватит этот бред в России слушать .И истории слезливые про общую победу и тд.Вы русских выгнали в конце 80х.А те бедолаги что по вашим республикам остались .Так то принять их давно в гражданство РФ нужно.Они заложники у вас там.Не забывайте что в гостях у нас теперь живёте.А то рассказывают тут всякие, где русским в России жить.
          Наблюдатель2014
          1. ромул Сегодня, 00:14
            Цитата: Наблюдатель2014

            1
            Наблюдатель2014 Сегодня, 00:05 ↑ Новый
            garnik
            Ознакомьтесь с историей города Сочи. Там в основном живут амшенские армяне.
            Вообще фиолетово-чёрно.

            good "лубовь" и "дрюджба" ага...
            ромул
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 00:19
              ромул
              "любовь" и дрюджба ага...
              Как в Европе.Я, в Германии поляков от немцев спасал.А во Франции.В, Париже двух немок от фрацузов.Дело было.Всё норм.А то если эти доводы про то где кто жил слушать.Везде цигане должны жить laughing wassat laughing
              Наблюдатель2014
          2. garnik Сегодня, 01:52
            У вас есть что вспомнить про 80 года .И что вы знаете про беженцев русских из Армении? Осталось услышать от вас лозунг" Россия для русских" Все понятно с вами.
            Все мы гости в этом мире.
            garnik
    4. МИХАН Вчера, 21:10
      Цитата: garnik
      Из этого оружия будут убивать стратегического союзника. good

      Ну никто никого пока не убил..Россия помнится 100 танков Азербайджану поставила (за хорошею цену) на парадах красиво смотрелись и Алиев грозил Армении, как Гудериан России..))) laughing
      И вот это еще смешно..
      что новейшая техника российского производства «в кратчайшие сроки будет направлены в воинские части, дислоцированные на линии фронта».

      Армянам долго придется ждать , с гранатометами и снайперами азербайджанских военных на бронетехнике.. negative
      Опять парад скоро в Баку видать..хе хе
      Ну продали , чем мы хуже Израиля ? Если платят..Все блестящее и красивое!
      МИХАН
      1. voyaka uh Вчера, 22:53
        Совместно, Россия и Израиль превратят армию Азербайджана в грозную силу!
        Вот пример сотрудничества двух наших стран good
        voyaka uh
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 23:08
          voyaka uh
          Совместно, Россия и Израиль превратят армию Азербайджана в грозную силу!
          Вот пример сотрудничества двух наших стран
          Согласен. И пусть Сочи освободят laughing
          Наблюдатель2014
      2. garnik Сегодня, 00:09
        Виталий ,ну неправильно все это,так не должно быть. Завтра в Армении выйдут люди с протестами и здесь поднимут волну ,мол армяне предатели,забыли как спасли от османов (у которой ни пяди армянской земли за собой не оставили. ,а наоборот раздали двум турецким образованиям.)
        Я уверен ,что среди русских тоже появились противоречивые мысли,но кто вслух скажет?
        Если Россия не продавала оружие агрессору,то вряд ли евреи пошли на это. Да и у России есть возможность ,запретить вооружать воюющие стороны.
        garnik
    5. сибиралт Вчера, 21:13
      Россия Армении поставила "Искандеры" и что? Пусть воюют, у наших только бараши на поставках оружия вырастут. Зато и тем и этим мы как бы друзья! hi Все идет по Марксу.
      сибиралт
      1. новичок Вчера, 21:19
        “Пусть воюют...“. гениальное умозаключение, браво.
        новичок
    6. Маз Вчера, 21:33
      Это кто там стратегический союзник? Армения? Не смешите. А сколько мы в них вложили денех? А толку. Снова подарим и спишем долги.
      Маз
      1. новичок Вчера, 22:20
        не была б РА стратегическим союзником, не стояла б там база и погранцы ФСБ не охраняли б границу РА. много вы знаете не союзников, которые могут иметь такое отношение к себе?
        новичок
      2. garnik Сегодня, 00:19
        Сегодня наверное турки страт. союзник, а завтра .... .И сколько вложили денех то?Официально Россия Армении ни цента не списывала.
        garnik
    7. Челдон Вчера, 22:36
      Стратегического в чём?
      Челдон
    8. Черный_Ватник Вчера, 23:15
      Из этого оружия будут убивать стратегического союзника.


      Стратегический союзник ручкается с НАТО - самым что ни наесть стратегическим врагом России.
      Кстати, а стратегический союзник Армения как-то помог своему стратегическому союзнику России в сирийской операции? Хоть один самолетик отправили с армянским пилотом? Ну там в рамках ОДКБ, например.
      Черный_Ватник
      1. garnik Сегодня, 00:34
        С НАТО ручкается и Белорусь и Казахстан,до недавнего времени и сама Россия.
        А как помочь России в Сирии ,если он до этого продал наступательное оружие врагу своего союзника. Кто будет в окопах, ведь ни кто не гарантирует мир.
        Гуманитарку посылали. Своих сирийских армян достаточно в войсках Асада. Я уже выкладывал ссылку о воющих армян в Сирии.
        garnik
        1. Черный_Ватник Сегодня, 00:54
          С НАТО ручкается и Белорусь и Казахстан,до недавнего времени и сама Россия.


          Это такая фишка - сразу на других перекладывать?
          За себя отвечать совсем не хочется?
          До не давнего времени, это до какого? Какие совместные учения проводили Россия и НАТО?

          А как помочь России в Сирии ,если он до этого продал наступательное оружие врагу своего союзника. Кто будет в окопах, ведь ни кто не гарантирует мир.


          Я вам выше написал, как помочь. По факту помочь, а не морально и не искать оправдания своему бездействию.

          Гуманитарку посылали. Своих сирийских армян достаточно в войсках Асада. Я уже выкладывал ссылку о воющих армян в Сирии.


          Компоты с тушенкой - это конечно круто. Нашим парням, которые кровь льют в государстве расположенном в 300км от Армении, это сильно помогает.
          Сирийские армяне на то и сирийские, чтобы к Армении иметь такое себе отношение. Официальная Армения вместо этого отправляет солдать в Румынию, чтобы с НАТОвцами бок о бок "сотрудничать"

          По факту ( именно по факту, а не на словах), Азербайджан для России не меньший стратегический партнер, нежели Армения, зато обходится не так дорого.
          Черный_Ватник
        2. РУСС Сегодня, 09:01
          Цитата: garnik
          С НАТО ручкается и Белорусь и Казахстан,до недавнего времени и сама Россия.
          А как помочь России в Сирии ,если он до этого продал наступательное оружие врагу своего союзника. Кто будет в окопах, ведь ни кто не гарантирует мир.
          Гуманитарку посылали. Своих сирийских армян достаточно в войсках Асада. Я уже выкладывал ссылку о воющих армян в Сирии.

          Вы грузин,а что так за армян впригаетесь ?
          РУСС
    9. Варна Вчера, 23:48
      Цитата: garnik
      Из этого оружия будут убивать стратегического союзника. good

      Во - первых , непонятно почему России нужно костьми лечь за стратегического союзника , который не так давно ( лет эдак 25 назад ) с удовольствием дунул от нас в суверенное плавание .
      Во - вторых , да , стратегический союзник , который ( конкретно- Армения ) получает от РФ оружие по ценам , как для армии РФ ; то есть почти по себестоимости . Азербайджан же платит полную коммерческую стоимость - включающая прибыль рос . воен. прома . За счёт этой прибыли Россия компенсирует сниженную цену на вооружение для ВС Армении ( т. к. большинство предприятий военпрома РФ - государственные ).
      Таким образом , армяне могут обхохотаться с этой ситуации : вооружение Армении - частично оплачивает Азербайджан .
      Варна
    10. Не либероид Русский Сегодня, 02:36
      а вам то что ? сидите в грузии, пейте минералку, лижите заднюю точку сша и ес...
      Не либероид Русский
  2. Геркулесыч Вчера, 20:32
    А причем тут "правокационное заявление ",или по контракту нашу технику можно использовать только для учений и парадов? fool Мы продали, и доставили, а что Азербайджан будет делать дальше с ней -нас это уже не касается! Техника ведь куплена для войны!
    Геркулесыч
  3. Гардамир Вчера, 20:37
    чЁ, дополнительные поставки туркам?
    Гардамир
  4. Наблюдатель2014 Вчера, 20:44
    Амяне ! Есть кто на сайте? Вы рады новости? laughing
    Наблюдатель2014
    1. Yarik Вчера, 20:57
      Интересно, а Киря-поп верховный что-нибудь ВВП скажет, все-таки христиане. Они там на короткой ноге.Вова вроде уверовал, купался и все такое.... laughing полагаю, благодать снизошла, снова отцом нации и гарантом будет.
      Yarik
      1. Варна Вчера, 23:56
        Цитата: Yarik
        Интересно, а Киря-поп верховный что-нибудь ВВП скажет, все-таки христиане. Они там на короткой ноге.Вова вроде уверовал, купался и все такое.... laughing полагаю, благодать снизошла, снова отцом нации и гарантом будет.


        Я вижу , вы с Владимиром Владимировичем уже на брудершафт пили , уже Вовой его называете . Что то я не припомню такой фотки : ВВП , патриарх Кирилл и ... Yarik . Наверное вы изволили запамятовать её нам представить . Зря . Фееричное было бы фото .
        Варна
      2. Не либероид Русский Сегодня, 02:37
        типа остроумно ? а на деле глупо, как всегда
        Не либероид Русский
    2. новичок Вчера, 21:02
      вам уже весело, как я посмотрю. отношение моё_ тройка с минусом. моё мнение звучало уже неоднократно: всё равно Азербайджан купит, так лучше пусть у РФ. есть один плюс: РА всегда в курсе вооружений азербайджанцев.
      новичок
      1. Смог Вчера, 22:09
        Цитата: новичок
        всё равно Азербайджан купит, так лучше пусть у РФ.

        Все верно! Ну купили бы у турок, или еще у кого. И что? Армянам от этого легче бы стало? Не факт.
        Смог
    3. garnik Сегодня, 00:38
      О..о.о.,конечно ,так же как ДНРовцы подаркам бандеровцам из США и других государств.
      garnik
      1. Околоточный Сегодня, 01:05
        Гарник, чей взвод участвовал в учениях НАТО? Не армянский ли? Ко7да на ВО стали говорить о том, что вы делаете? От ваших соотечественников поступил ответ - типа это по нарошку, за это платят деньги. Я о вечу тем же. Это по нарошку и за это платят деньги.
        Околоточный
        1. garnik Сегодня, 02:07
          А что учения с НАТО запрещены уставом ОДКБ. Если нет ,то в чем проблема.
          Армения не может безучастно наблюдать как врага вооружают союзники,и при этом слышать,ну если не мы продадим ,то продадут другие.Еще раз ,Россия способна запретить продажу оружия в " горячий" регион,который находится в зоне ее интересов.По этой причине армяне ищут альтернативу,или прикажете безропотно ждать когда им в долг передадут очередное вооружение.
          garnik
  5. Симон Вчера, 20:47
    Меня интересует, а как у нас пойдут дела с Арменией, на фоне поставки вооружения Азербайджану, из-за военных действий в Карабахе?
    Симон
    1. Лопатов Вчера, 20:51
      Цитата: Симон
      а как у нас пойдут дела с Арменией, на фоне поставки вооружения Азербайджан


      Лучше.
      После первых поставок вооружений в Азербайджан армяне резко передумали подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.
      Лопатов
      1. Istiqlal Вчера, 21:17
        Цитата: Лопатов
        резко передумали

        Не передумали, пока подписан Договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС, договор об ассоциации будет, пока отложили.
        Istiqlal
        1. Лопатов Вчера, 21:26
          Цитата: Istiqlal
          договор об ассоциации будет, пока отложили.

          До победы над Азербайджаном? 8)))

          А вообще ребята в Ереване дюже интересные. Никто из "союзников" России не пытается пристроиться на двух стульях настолько демонстративно. Испытывая при этом такую гордость от своей "прошаренности"
          Лопатов
          1. Istiqlal Вчера, 21:34
            Цитата: Лопатов
            До победы над Азербайджаном? 8)))

            wassat вовсе нет, пока денег и помощи от матушки России больше получают, как только будет перевес в пользу Европы...ну Вы поняли да wink
            Istiqlal
          2. Сергей Медведев Вчера, 22:05
            Цитата: Лопатов
            не пытается пристроиться на двух стульях настолько демонстративно.

            Янукович пытался... Щас что то вот Назарбаев не учится на ошибках Януковича...
            Сергей Медведев
      2. garnik Сегодня, 00:41
        Подписали ,правда в усеченном варианте .
        garnik
    2. Alber Вчера, 21:02
      Цитата: Симон
      Меня интересует, а как у нас пойдут дела с Арменией, на фоне поставки вооружения Азербайджану, из-за военных действий в Карабахе?

      армяне сразу поумнеют ))) хамства поубавится...
      Alber
  6. Bakht Вчера, 20:50
    Стратегический союзник России
    Bakht
    1. purple Вчера, 20:55
      Да вы тож на союзника не тянете.... даже на нестратегического.... Деньги не пахнут просто, а воюют люди а не оружие.
      purple
      1. Bakht Вчера, 21:01
        А мы и не претендуем на звание союзника. Маленькая, но все же разница...
        Bakht
        1. Анатоль Клим Вчера, 21:43
          Цитата: Bakht
          А мы и не претендуем на звание союзника.

          Выскажу своё, может для кого-то провакационное мнение, но я думаю ошибкой России было поставить только на армян, надо было сделать всё возможное, что-бы Азербайджан не сближался с Турцией, особенно когда ушёл протурецкий Эльчибей. Армения увядающая страна, население убегает в Россию, в Европу, Америку, скоро Карабах и защищать будет некому, экономика сокращается, при этом Азербайджан не предендует на территорию Армении, он хочет вернуть территорию Нагорного Карабаха, который юридически является его территорией, и это признаёт Россия. Ошибкой Азербайджана было броситься в объятия Турции, этого испугалась Россия, и поставила на Армению. Армения сейчас усиленно ищет союзников на Западе, Азербайджан союзник прежде всего Турции, а что Россия? а Россия вооружает и тех и других, и кто отгадайте будет виноват и у тех и других?
          Анатоль Клим
          1. garnik Сегодня, 01:03
            На счет претендования на Армению ,можно послушать султана из Апшерона.
            Т.н. Азербайджан был образован усилиями турок,очередной раз оставив ни с чем большевиков. И это закономерно что одни турки будут тянуться к другим.
            На фоне таких отношений ,когда генерал Томсон был в шоке,после совместного штурма турецких и ,скажу так ,большевиков, против армян."Я не понимаю русских,вчера армяне были союзниками ,а сейчас врагами."
            Что делать?И сейчас ситуация похожа.Ладно если вместо турок были бы те же курды,можно понять. Но спасать и помогать туркам это самоубийство.
            garnik
          2. Bakht Сегодня, 01:07
            "Это хуже чем преступление - это ошибка".
            Известное выражение. Сейчас сложно сказать что именно было ошибкой. Но изначально ошибка была допущена в Москве. А дальше уже все поехало по нарастающей. После развала Союза у Азербайджана просто не было другого пути, как идти на сближение с Турцией. Турция никогда не ставила на Алиева. Но логика событий вынудила Азербайджан и Турцию искать сближения. Но... Азербайджан (послеЭльчибеевский) никогда не противопоставлял себя России.
            Проблема многих пишущих здесь на сайте - это мнение, что все обязаны подчинять свою политику интересам России. Вот это ошибка. Интересы своей страны всегда выше интересов России. Мы не можем быть большими патриотами, чем сами россияне.
            Проблема взаимоотношений России и Азербайджана это не Карабах. Карабах это проблема между Арменией и Азербайджаном. Россия, Штаты, Минская Группа - это все второстепенно. Наша проблема это Карабах и как только до Армении дойдет, что жить в изоляции не получается, то и проблема исчезнет.
            Тем более, что я запасся попкорном и весело жду развития событий. Армения уверенно идет по пути Украины и смотрит на Запад. Когда до Москвы дойдут их лозунги, Вы поймете, что у Вас за стратегический союзник.
            Bakht
      2. Челдон Вчера, 22:45
        Цитата: purple
        Да вы тож на союзника не тянете.... даже на нестратегического.... Деньги не пахнут просто, а воюют люди а не оружие.

        Да зря Вы так, Азербайджан больше союзник,чем Армения. В отличии от армян,ни одного теракта (8 января 1977 — в Москве прогремели три взрыва: в 17:33 в метро на перегоне между станциями «Измайловский парк» и «Первомайская», в 18:05 в продуктовом магазине № 15 Бауманского райпищеторга на площади Дзержинского (ныне Лубянская), в 18:10 в чугунной мусорной урне около продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября (ныне Никольская) — в результате погибло 7 человек, и ещё 37 были ранены[11]. По данным следствия, исполнителями этих терактов являлись жители Еревана: Степан Затикян, Акоп Степанян, Завен Багдасарян. У первого, признанного организатором группы, в квартире была обнаружена схема взрывного устройства, сработавшего в метро, у второго — детали новых взрывных устройств. Все трое являлись членами нелегальной армянской националистической партии).
        Челдон
        1. Околоточный Сегодня, 01:08
          По интересуйтесь о том, где лечились чеченские боевики и в перв3ю и во вторую кампании? В том числе и в Азерба1джане.
          Околоточный
          1. Челдон Сегодня, 02:09
            Да эти боевики где только и не лечились
            Челдон
        2. garnik Сегодня, 01:11
          Которых через 5 дней расстреляли,не побитый рекорд времени от объявления ,до приведение к исполнению.Тем более не признавших свою вину. В вики можно просветится.
          garnik
          1. Челдон Сегодня, 02:16
            Ну по вашим словам 2\3 осужденных невиновны,потому что не признали свою вину. Ваша дашнакюрц фашистская организация и те,кого справедливо расстреляли были её членами. Если вы сомневаетесь в справедливости приговора,по давайте в суд.
            Челдон
            1. garnik Сегодня, 02:28
              Дашнакцутюн не лучше и не хуже коммунистической,а вот в царской армии они сражались в рядах русских.
              garnik
    2. Геркулесыч Вчера, 20:59
      Просто мы не вложили в армению как в укроину 400 миллиардов долларов, чтобы купить их дружбу!
      Геркулесыч
      1. Антарес Вчера, 22:16
        Цитата: Геркулесыч
        как в укроину 400 миллиардов долларов

        уже 400... ставки растут...
        Антарес
    3. Strashila Сегодня, 08:15
      Митинг... по языку надписи на плакатах всегда определяется, кто заказчик... для каких СМИ и каких государств постановка... чтоб зрителю без перевода было понятно.
      Strashila
  7. лысова Вчера, 20:51
    Что то я здесь недопонимаю, на одних тычем пальцем и высказываем недовольство, а у самих кое что в пуху. Прямо таки политика батьки Махно.
    лысова
    1. МИХАН Вчера, 21:17
      Цитата: лысова
      Что то я здесь недопонимаю, на одних тычем пальцем и высказываем недовольство, а у самих кое что в пуху. Прямо таки политика батьки Махно.

      Володь . выборы ...Сейчас начнется..хе хе
      А Азербайджан платит , мы продаем..! Будет проблема у них еще больше будет, реально..Мы все помним! soldier
      МИХАН
      1. сибиралт Вчера, 21:25
        А кому охота терять рынок сбыта? В 2009 при цене нефти в 70 баксов курс рубля был в районе 30. В 14-м Путин пообещал, что через год-полтора все восстановится. Сейчас нефть опять по 70, а рубль так и не поднялся с 37 за бочку. Где деньги брать, Зин? Сейчас хоть чёрта лысого продать самому дьяволу, лишь бы выборы прошли по плану. belay А там очередное ошкуривание населения.
        сибиралт
      2. лысова Вчера, 23:39
        Виталий привет - ну как так - поставляем Азербайджану и Армении, а они потом, нашим оружием, между собой дерутся. У нас партнёрство с Арменией, совместные учения, Искандеры поставили.
        лысова
    1. МИХАН Вчера, 21:23
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      кошмар какой belay

      Да все нормально, на помидоры закупили ..Нам не жалко и мы помним ВСЕ!

      Просто слушаем ..Базар -вокзал Эээ дорогой ..(там про гитлера даже упоминают)))
      МИХАН
  9. ЦУС-ВВС Вчера, 20:59
    ну не пойму я этого!!! Ну почему мы размещаем свою базу в Армении и продаём оружие их врагам азербайджану. если смотреть глобально мы предаём тех парней кто служит в Армении на нашей базе,ибо если начнуться большие боевые действия в них будут стрелять из нашего же оружия!
    ЦУС-ВВС
    1. Bakht Вчера, 21:02
      Карту откройте. Лучше глобус Армении. Где та база?
      Bakht
      1. garnik Сегодня, 01:20
        А что открывать карту.Если война начнется Ар.цахом не отделаемся.Будет крупномасштабная война.Вы же до сих пор ведете снайперский огонь по позициям Армении. Вот тебе и ОДКБ обязана прийти на помощь,конечно кроме русских , из ОДКБ ни кто не будет задействован.
        garnik
    2. purple Вчера, 21:02
      Если начнут стрелять в нашу базу в Гюмри, это будет означать конец Азербайджана как государственного образования
      purple
      1. AUL Вчера, 21:10
        Да, мы такую озабоченность выскажем им - они разом все помрут! (От смеха...)
        AUL
      2. Челдон Вчера, 22:48
        Цитата: purple
        Если начнут стрелять в нашу базу в Гюмри, это будет означать конец Азербайджана как государственного образования

        После Ваших слов даже посмотреть в сторону Гюмри страшно.
        Челдон
      3. Bakht Сегодня, 01:10
        Слюшай, дарагой. Нам Ваша база в Гюмри и даром не нужна. Она на границе с Турцией. Догадайтесь с одного раза против кого эта база?
        Bakht
  10. Дормидонт Вчера, 21:12
    Напоминает обучение танкистов Гудериана под Казанью
    Дормидонт
    1. Лопатов Вчера, 21:27
      Думаете, на Дагестан нападут?
      Лопатов
  11. Александр War Вчера, 21:29
    Видео похоже из старого https://bmpd.livejournal.com/2572375.html
    Александр War
  12. Маз Вчера, 21:41
    Цитата: ЦУС-ВВС
    ну не пойму я этого!!! Ну почему мы размещаем свою базу в Армении и продаём оружие их врагам азербайджану. если смотреть глобально мы предаём тех парней кто служит в Армении на нашей базе,ибо если начнуться большие боевые действия в них будут стрелять из нашего же оружия!

    А мы их к миру принудим и построим нефтепровод Баку -Еревана - Тбилиси, а охранять его будут на этой технике.
    Маз
  13. Громобой Вчера, 21:46
    У Азербайджана есть деньги и пусть лучше у нас покупает оружие,чем у турецких ,израильских или европо-американских фирм.На часть прибыли мы тогда сможем довооружить армянскую армию.Особо-критические для нашего присутствия на Кавказе образцы мы не продаём Баку,хотя предложения поступали.В первую очередь это истребители.Если не ошибаюсь,то это БТР-82 А.Такие можно и нужно поставлять в любом количестве(сколько только они и пожелают),т.к. полностью пробить карабахские УРы и успешно изолироваться от неизбежных конртударов со стороны Большой Армении азербайджанская армия не способна.И не потому что одни лучше других ,а потому-что война тогда приобретёт тотальный характер и большие игроки вынуждены будут вмешаться.А это будет уже другая война и она пока не входит в планы.Поэтому ваш Алиев конечно может устраивать на линии фронта "маленькие победоносные бои",но не более того.Как глава государства он прекрасно понимает всю меру своей ответственности и обязательств,хотя обращаясь к народу может говорить и в другой тональности.Но это уже внутренняя политика.
    П.С. Наверно вот из-за этого я больше всего и жалею,что нет больше Советского Союза...т.к. не было бы и той войны(которая сжигает сердца обеих ваших народов) и предпосылок для новых обострений не было бы.Но это конечно лирика.
    Громобой
    1. garnik Сегодня, 01:23
      Согласен с вами.Трезво рассуждаете.
      garnik
  14. faterdom Вчера, 21:58
    Как говаривали во времена СССР: "Войны в странах третьего мира никогда не кончаются, потому что все! стороны воюют русским оружием, которое непобедимо!"
    А по делу - поставляем, и будем поставлять, тем паче не бесплатно. Азербайджан нам не враждебное государство, кто бы как там ни считал, и единственного антирусского Эльчибея быстренько сменил КГБшник Алиев, а его - совпадение - опять Алиев. И ведь в такую странную организацию, как ГУУАМ его затягивали, печенюшки сулили, но купились только Грузия, Украина и Молдавия, Узбекистан и Азербайджан поколебавшись, играть соло на антироссийском фронте отказались. Хотя Габалу могут теперь есть без масла, сколько хотят.
    А вообще - очень жаль, что мы не поставили в свое время оружие и боеприпасы Наджибулле в ДРА, когда он критически от них зависел.
    faterdom
    1. Yujanin. Вчера, 22:46
      Цитата: faterdom
      Хотя Габалу могут теперь есть без масла, сколько хотят.

      Рядом, около бывшего РЛС




      Yujanin.
  15. anosoff Вчера, 22:19
    А в чём собственно дело? И Армения и Азербайджан наши добрые соседи. Лучше иметь хотя бы декоративного союзника чем откровенного русофобского (на манер прибалтики) соседа.
    anosoff
  16. Denis Obukhov Вчера, 22:33
    На кадрах засветилось машин 9-10. Но вопрос не в количестве. Такими действиями Россия потеряет Армению, которая является стратегическим союзником России, входит в ОДКБ и ЕАЭС. А Азербайджан всё-равно останется стратегическим союзником Турции и будет стремиться в НАТО.
    Denis Obukhov
    1. Bakht Сегодня, 01:12
      В данный момент в НАТО стремится Армения. Погуглите интернет. А Турция стремится в ОДКБ. :-)
      С-300 продали в Турцию? Неужели Россия снабжает оружием НАТО?
      Bakht
      1. garnik Сегодня, 02:21
        В любом случае вы будете следовать линии турции. Вас сдерживает нерешенная для вас проблема в А.рцахе. Как будут поставлены реперные точки вы будете открыто противится России,думаю поэтому проблема в Ар.цахе еще долго не будет решена.
        garnik
    2. garnik Сегодня, 01:29
      В точку. К сожалению мало кто знаком с темой ,вот и выкладывают что в голову придет.
      garnik
  17. tosha.chuhontzev Сегодня, 00:38
    Грустная история. Россия, критикуя США, становится на скользкий путь так называемых интересов и экономического прагматизма. Жду резкого обострения в Нагорном Карабахе.
    tosha.chuhontzev
  18. faterdom Сегодня, 02:43
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Жду резкого обострения в Нагорном Карабахе

    А Вы помните, что это первая война на территории СССР, которая началась, дай Бог памяти, еще году где-то в 87-88-м? Потому что спитакское землетрясение уже тогда многие конспирологи записали насчет геофизического оружия... Чушь какая, а всего лишь надо было Горби посадить зачинщиков и организаторов резни с обеих сторон, и уже бы тридцать лет было все "мир-дружба-жвачка". Но он был Горбачев, и с удовольствием делал решительные шаги куда не надо, и не делал, куда надо. То есть был мудрый и прозорливый правитель, только в обратную сторону.
    faterdom
  19. Лексус Сегодня, 03:35
    Хотите тролльте, хотите нет. Не могу испытывать удовольствие от того, что на просторах моей НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ - СССР - бывшие сограждане убивают друг друга. Конечно повторюсь, да, МЫ ВСЕ ЖИЛИ В ОДНОЙ СТРАНЕ, КАК ЛЮДИ - трудились, растили детей, вместе били общих врагов, дружили. Теперь "друг оказался вдруг и не друг и не враг а - так", это как минимум. Многие успели повоевать, замараться кровью и возненавидеть друг друга. Как результат, армяне и азербайджанцы (и не они одни) в количествах, БОЛЬШИХ, чем проживает в пределах национальных территорий, крахоборят (посмотрите недельку криминальные новости, если сомневаетесь) и "подъедаются" в России. Разница лишь в том, что, "подняв бабло", армяне мечтают "свалить" в "штаты", а азербайджанцы - в "эмираты".
    Кому от этого лучше стало? Ответьте сами.
    Лексус
  20. Михаил55 Сегодня, 05:45
    Странно читать на ВО...сначала прочел про дружбу Советов с АтаТюрком против Армении в начале 20-х...теперь оружие исконному врагу армян. Преемственность????
    Михаил55
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