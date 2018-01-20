Варвара Караулова в Вологодской колонии заявила о раскаянии

У неё нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У неё нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу.

Она имеет чёткую жизненную установку на будущее... понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.

