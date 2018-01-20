09:16 20 января

Варвара Караулова в Вологодской колонии заявила о раскаянии

Скандально известная студентка (бывшая) Московского Государственного университета Варвара Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, осужденная за попытку вступить в ряды террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ), раскаивается за содеянное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она посетила Караулову (Иванову) в колонии в Вологодской области.

РИА Новости приводит заявление Москальковой о встрече с несостоявшейся террористкой, приговорённой к 4,5 годам лишения свободы:
У неё нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У неё нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу.


Варвара Караулова в Вологодской колонии заявила о раскаянии



Далее уполномоченный по правам человека заявила, что студентка попросила её обратиться к президенту с прошением о помиловании.
Заявлено, что Караулова (Иванова) решила продолжить обучение. Ей уже переслали электронные версии учебников.

Татьяна Москалькова:
Она имеет чёткую жизненную установку на будущее... понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.

Напомним, что ранее Караулова тоже сообщала о своём раскаянии, однако после того, как оказалась дома, вновь принялась за переписку с вербовщиком ИГИЛ*, делая запросы на предмет того, как ей «другим путём» перебраться на территорию Сирийской Арабской Республики. Ранее она была задержана на территории Турции, через которую пыталась въехать в САР.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 27

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:55
    Варвара Караулова в Вологодской колонии заявила о раскаянии
    молодец...пусть дальше сидит.
    андрей юрьевич
    1. Дедкастарый Сегодня, 05:56
      Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У неё нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой
      - вот как на пользу идёт,колония то. yes шей на здоровье!
      Дедкастарый
      1. Альф Сегодня, 08:43
        Цитата: Дедкастарый
        шей на здоровье!

        Заодно и профессию получит, ручками научится работать. А то из МГУ одни экономисты выходят.
        Альф
        1. Logall Сегодня, 09:12
          Лишь бы оттуда взрывотехником не вышла!
          Logall
    2. сибиралт Сегодня, 05:57
      Коль раскаялась, то можно к президенту за помилованием обратится.
      сибиралт
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:03
        Да ничего она не раскаялась, в игиле ее просто заждались -шлюх не хватает. ...
        Геркулесыч
      2. vik669 Сегодня, 06:24
        Раскаялась и перешла в буддизм!!!
        vik669
        1. LSA57 Сегодня, 08:59
          Цитата: vik669
          Раскаялась и перешла в буддизм!!!

          а оттуда потом куда? laughing
          LSA57
      3. Pax tecum Сегодня, 06:57
        Да, кому нафиг нужно её раскаяние?
        Когда невыносимая атмосфера существования становится, так сразу "игра на публику", называемая раскаянием.
        Это нам нужно сожалеть по поводу того, что не дали уехать в Сирию, там бы уже давно сдохла.
        А, какое чувство вины за последствия подобного "гуманизма" будет у государства, когда эта мадам выйдет на свободу, злая на весь мир и решится на теракт?
        Pax tecum
        1. LSA57 Сегодня, 09:01
          Цитата: Pax tecum
          Это нам нужно сожалеть по поводу того, что не дали уехать в Сирию, там бы уже давно сдохла.

          ну да. и за собой невинных унесла. таких как она и используют в качестве шахидок. их не жалко,чужие
          LSA57
      4. LSA57 Сегодня, 08:58
        Цитата: сибиралт
        Коль раскаялась, то можно к президенту за помилованием обратится.

        помилует и в депутаты, как савченко в уркаине laughing
        LSA57
    3. ul_vitalii Сегодня, 06:01
      К ней бы ещё подсадить Мару Багдасарян, чтобы не скучно было. Пусть проходят свои университеты там, где заслужили.
      ul_vitalii
    4. Tusv Сегодня, 06:13
      Цитата: андрей юрьевич
      молодец...пусть дальше сидит.

      Я бы сказал, продолжайте получать образование
      Tusv
    5. krops777 Сегодня, 06:18
      Далее уполномоченный по правам человека заявила, что студентка попросила её обратиться к президенту с прошением о помиловании.


      Не верю, вон Ходора тоже помиловали, что раскаялся? нет. Оппозиция, её ждет с распростертыми объятиями.
      krops777
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:22
        Будущая Алексеева, американские университеты у неё похоже впереди. Любовь к курносым она такая, перспективная.
        ul_vitalii
    6. 210окв Сегодня, 06:23
      Дошло до утки ..Раньше никак.Только труд и труд на свежем воздухе поможет донести истину.Пусть и дальше раскаивается весь срок.
      Цитата: андрей юрьевич
      Варвара Караулова в Вологодской колонии заявила о раскаянии
      молодец...пусть дальше сидит.
      210окв
    7. Путник Сегодня, 06:30
      Пусть публично отречется от ислама и примет крещение в Православии, вот тогда может быть поверю.
      Путник
      1. Альф Сегодня, 08:41
        Цитата: Путник
        Пусть публично отречется от ислама и примет крещение в Православии, вот тогда может быть поверю.

        Сменить веру допускается только один раз. Далее-вероотступник.
        Альф
    8. Spartanez300 Сегодня, 07:57
      Пусть сидит от звонка до звонка и еще не мешало бы накинуть .
      Spartanez300
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:02
    "Единожды совравший, кто тебе поверит "!Одной лжи хватает, пускай и дальше "раскаевается" , до полной отсидки, и никакой ей амнистии!
    Геркулесыч
    1. рюрикович Сегодня, 06:28
      Цитата: Геркулесыч
      "Единожды совравший, кто тебе поверит

      yes Авторитет завоевывается делами, а не словами winked
      рюрикович
  3. лысова Сегодня, 06:09
    Даже после полной отсидке, возьмётся за старое.
    лысова
  4. Lenivets2 Сегодня, 06:19
    Она уже несколько раз каялась.
    Вот где постоянство и непоколебимость.
    Раскаялась, сбежала к мудозвонам, в тюрьму......
    Идёт третья серия.
    На четвёртую билет брать не буду, слишком предсказуемый сюжет.
    Lenivets2
    1. рюрикович Сегодня, 06:30
      Цитата: Lenivets2
      На четвёртую билет брать не буду, слишком пред

      А я уже который год "Майданчик" смотрю lol Ничего так....Сценаристы умеют иногда удивлять yes
      рюрикович
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    Она работает в швейном цехе, занимается раскроем
    Вот пускай дальше и занимается раскроем. Дали мало, т.ч. посидит, поработает, возможно действительно поумнеет. Меня всегда удивляли т.н. уполномоченные по правам человека, которые активно начинают защищать права проходящих по громким делам и оппозиции. На права других граждан у них наверное времени не хватает.
    rotmistr60
  6. МИХАН Сегодня, 08:22
    Зона быстро воспитывает, всяких наивных дурех...
    МИХАН
  7. HMR333 Сегодня, 08:44
    я в обще не понимаю как такое выпускать это же фанатик какое раскаиние пусть бы летела туда зачем было ее задерживать!
    HMR333
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