Варвара Караулова в Вологодской колонии заявила о раскаянии
Скандально известная студентка (бывшая) Московского Государственного университета Варвара Караулова, сменившая имя на Александру Иванову, осужденная за попытку вступить в ряды террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ), раскаивается за содеянное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она посетила Караулову (Иванову) в колонии в Вологодской области.
РИА Новости приводит заявление Москальковой о встрече с несостоявшейся террористкой, приговорённой к 4,5 годам лишения свободы:
Далее уполномоченный по правам человека заявила, что студентка попросила её обратиться к президенту с прошением о помиловании.
Заявлено, что Караулова (Иванова) решила продолжить обучение. Ей уже переслали электронные версии учебников.
Татьяна Москалькова:
Напомним, что ранее Караулова тоже сообщала о своём раскаянии, однако после того, как оказалась дома, вновь принялась за переписку с вербовщиком ИГИЛ*, делая запросы на предмет того, как ей «другим путём» перебраться на территорию Сирийской Арабской Республики. Ранее она была задержана на территории Турции, через которую пыталась въехать в САР.
РИА Новости приводит заявление Москальковой о встрече с несостоявшейся террористкой, приговорённой к 4,5 годам лишения свободы:
У неё нет жалоб на порядок и условия содержания под стражей. Она работает в швейном цехе, занимается раскроем. У неё нет жалоб на здоровье, она выглядит симпатичной, здоровой девушкой и очень сильно раскаивается за то, что причинила горе своим близким и изменила свою судьбу.
Далее уполномоченный по правам человека заявила, что студентка попросила её обратиться к президенту с прошением о помиловании.
Заявлено, что Караулова (Иванова) решила продолжить обучение. Ей уже переслали электронные версии учебников.
Татьяна Москалькова:
Она имеет чёткую жизненную установку на будущее... понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.
Напомним, что ранее Караулова тоже сообщала о своём раскаянии, однако после того, как оказалась дома, вновь принялась за переписку с вербовщиком ИГИЛ*, делая запросы на предмет того, как ей «другим путём» перебраться на территорию Сирийской Арабской Республики. Ранее она была задержана на территории Турции, через которую пыталась въехать в САР.
Использованы фотографии: Твиттер
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