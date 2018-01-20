20:41 20 января

Когда "гроза танков" "Спрут-СДМ-1" появится на вооружении ВС РФ?

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет о том, что самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ-1» выйдет на государственные испытания в 1-м квартале 2018 года.

При этом заявлено, что завершатся госиспытания новейшего противотанкового вооружения в первом квартале будущего года. Именно тогда, как прогнозируется, «Спрут-СДМ-1» и будет поставлен на вооружение ВС РФ.

Когда "гроза танков" "Спрут-СДМ-1" появится на вооружении ВС РФ?



Изначально в задачи разработчиков новой самоходной пушки входило совершенствование боевых характеристик, которое достигалось бы использованием новых прицельных устройств, а также средств управления огнём.

От своей предшественницы - бронемашины "Спрут-СД" вариант СДМ-1 отличает и новая ходовая часть. Она фактически имеет ту же "архитектуру", что и БМД-4М с небольшими дополнениями. У «Спрут-СДМ-1» - по 7 опорных катков с индивидуальной торсионной подвеской и системой гидроамортизаторов по двум бортам. Параметры подвески «Спрут-СДМ-1» регулируемые, что позволяет менять клиренс. Ходовая часть также представлена кормовыми ведущими колёсами цевочного зацепления, передними направляющими с механизмом натяжения и несколькими поддерживающими роликами небольшого диаметра. Эти ролики предназначены для удержания верхней ветви гусеницы в надлежащем положении.

"Интерфакс" сообщает, что в ходе государственных испытаний новейшая российская самоходная пушка помимо всего прочего будет десантирована с борта Ил-76 военно-транспортной авиации.

Использованы фотографии: Bmpd.livejournal.com
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Комментарии 54

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  1. Геркулесыч Сегодня, 12:07
    Удлинили гээмку! В этом есть куча плюсов, но главное, чтобы масса машины сильно не выросла! А то возникнут проблемы со сбросом -кидать придется без боекомплекта, или частично заправленную!
    Геркулесыч
    1. Монос Сегодня, 12:20
      Я не очень понимаю зачем менять клиренс. Единственное, что приходит на ум, понижение центра масс. Но для чего это надо не понятно.
      Монос
      1. Pirogov Сегодня, 12:37
        Цитата: Монос
        Я не очень понимаю зачем менять клиренс. Единственное, что приходит на ум, понижение центра масс. Но для чего это надо не понятно.

        А я совсем не понимаю зачем нужна такая машина . Лично я не хотел бы в ней оказаться в бою. В современных условиях любые масштабные десантные операции обречены на провал ,если конечно не проводить их против папуасов. В пехоте есть поддержка танков и БМП так для чего уже не один год жуют сопли с этим Спрутом ? Деньги потраченные на эту толе танк толе не пойми что могли потратить на более нужные дела , например : доводить до ума Курганец ,Бумеранг и т.д.
        Pirogov
        1. Piramidon Сегодня, 13:02
          Цитата: Pirogov
          В современных условиях любые масштабные десантные операции обречены на провал ,если конечно не проводить их против папуасов.

          Кроме папуасов есть еще бармалеи. Думаете, они сами вымрут?
          Piramidon
          1. Pirogov Сегодня, 14:34
            Цитата: Piramidon
            Кроме папуасов есть еще бармалеи. Думаете, они сами вымрут?

            Так что специально под бармалеев ,создавался этот шедевр ? Вы просто посмотрите когда был создан этот гроб и сколько времени эту посредственную машину доводят до ума и тратят деньги и главное определите задачи ,способные выполнить этим (Танком)...........!!!!??????
            Pirogov
        2. ARES623 Сегодня, 14:19
          Цитата: Pirogov
          В пехоте есть поддержка танков и БМП так для чего уже не один год жуют сопли с этим Спрутом ?

          Как-то Вы очень высокомерно про творческую работу тех, кто реально своими руками и мозгом работает! Есть что предложить? Поразите общественность....
          ARES623
          1. Pirogov Сегодня, 14:29
            Цитата: ARES623
            Как-то Вы очень высокомерно про творческую работу тех, кто реально своими руками и мозгом работает! Есть что предложить? Поразите общественность...

            Где Вы высокомерность увидели ? А предложить могу я в своем комментарии ,который Вы видимо не внимательно прочли и говорил ,что деньги потраченные на Спрут на мой взгляд лучше было вложить в Курганец и Бумеранг. 21 век на дворе ,представляете и пора бы уже думать о безопасности и лучшей выживаемости , а не клепать заведомо ГРОБЫ .
            Pirogov
            1. ARES623 Сегодня, 14:54
              Цитата: Pirogov
              Где Вы высокомерность увидели ?

              Фраза о "жевании соплей" всегда в русском языке обозначала пренебрежение к чужим затруднениям. При этом мы обсуждаем работу КБ ОПК, одного из передовых в этой отрасли государства. Я думаю, что и несогласие можно выражать вежливо. А если Вы можете убедительно доказать необходимость изменения финансовой логистики, то надо писать в совсем другом направлении. Как минимум, петицию организовать, чтобы Вас услышали те, кто обязан управлять этой самой логистикой. Разве нет? Ваш взгляд на "гробы" лично мне не кажется столь уж очевидным. Во всяком случае, можно было бы попытаться его как-то аргументировать.... "21 век на дворе"? А чем он отличается от 20-го? БОльшим количеством глупости, которую стало возможным вынести не публичное обозрение электронно-цифровыми средствами? Чем гордимся?
              ARES623
        3. seti Сегодня, 14:24
          А чем десантнику в боевой обстановке воевать в тылу противника ? Матом ? Калаш, Корд и прочее легкое вооружение это хорошо..А легкий танк с 125 мм пушкой еще лучше. Причем такой как Спрут. Быстрый, маневренный и способный преодолевать водные препятствия. Представляете его эффект на болотистом или сильно пересеченном грунте там где у противника завязнет вся бронетехника..? То то и оно.
          seti
          1. Korax71 Сегодня, 16:00
            Бмд в чеченской грязи вязли только в путь.а эффективность их бронирования можно даже не обсуждать.а что будет делать противник на болотистой местности????стесняюсь спросить.чего они там вдруг забыли?
            Korax71
      2. askort154 Сегодня, 12:38
        Монос.....Я не очень понимаю зачем менять клиренс. Единственное, что приходит на ум, понижение центра масс. Но для чего это надо не понятно.
        Не спец в этом, но по логике: десантировать рассчитывают не в нашу российскую снего-заболоченно-непроходимую местность, а в регионы с твёрдым или песочным грунтом. yes
        askort154
        1. Скоробей Сегодня, 13:17
          Это по чему десантировать не в нашу снего-заболоченно-непроходимую местность? У ВДВ одна из функций - пожарная команда, для быстрой переброски войск воздушным путём в любую точку, в том числе и на нашей территории.
          Скоробей
      3. Piramidon Сегодня, 13:07
        Цитата: Монос
        Я не очень понимаю зачем менять клиренс. Единственное, что приходит на ум, понижение центра масс. Но для чего это надо не понятно.

        Скорее всего, чтобы менять высоту машины, а значит и заметность. И еще уменьшить опрокидывающий момент при стрельбе под углом к продольной оси.
        Piramidon
        1. Монос Сегодня, 13:44
          Цитата: Piramidon
          Скорее всего, чтобы менять высоту машины, а значит и заметность. И еще уменьшить опрокидывающий момент при стрельбе под углом к продольной оси.

          Не уверен,что уменьшение высоты на 40см сильно повлияет на заметность. А на счёт опрокидывающего момента... БМД-2 с пушкой 30мм тоже с изменяемым клиренсом.
          Монос
      4. ARES623 Сегодня, 14:15
        Цитата: Монос
        Я не очень понимаю зачем менять клиренс.

        В боевой обстановке, скорее всего, главным способом выживания машины и расчета будет умение использовать защитные свойства местности, инженерных сооружений или их обломков. Ибо имеющаяся броня машины не в состоянии защитить от огня БМП(БТР) противника, который в основной массе настильный. Таким образом, насыпь, бруствер, какая-то складка местности или бетонная балка могут послужить хорошим прикрытием этого изделия.
        ARES623
        1. Товарищ Ким Сегодня, 14:27
          Хорошо бы ко всем этим складкам местности, балкам и кустам добавить активную защиту.
          Дорого, но жизнь экипажа дороже!
          Товарищ Ким
      5. Лексус Сегодня, 14:24
        Я не очень понимаю зачем менять клиренс.

        hi Все машины, начиная с БМД-1, умеют менять клиренс. И десантируются парашютным способом всегда с минимальным. Делается это для того, чтобы при приземлении эту-самую подвеску не угробить. Инерция и сила удара в этот момент достаточно высоки. По факту, "коробочка" "на брюхо" садится. На колёсных машинах такого нет, поэтому в советское время ГАЗ-66 после 2-х десантирований списывали.
        Ну, и компактность размещения в самолёте-носителе, само-собой. soldier
        Лексус
        1. Монос Сегодня, 15:13
          Цитата: Лексус
          Делается это для того, чтобы при приземлении//

          Да, это похоже на истинный смысл такого усложнения подвески. Я так и думал,что это связано с десантированием.
          Монос
      6. Per se. Сегодня, 20:01
        Цитата: Монос
        Я не очень понимаю зачем менять клиренс.
        По фото можно догадаться, для чего нужно менять клиренс, но, кроме транспортировки и непосредственно десантирования, изменяемый клиренс очень полезная штука в бою, например, когда можно приподняться-опустится находясь в укрытии.
        Per se.
    2. RASKAT Сегодня, 12:24
      Самое главное на ней стоит новый прицельный комплекс, свои как у командира так и у наводчика, Оба с тепловизионным каналом. Так же установлен новый баллистический вычислитель. Вот это самый главный плюс, потому что для такой слабо защищенной машины вопрос своевременного обнаружения противника и его поражения с как можно большей дистанции крайне важен. На мой взгляд, все остальное менее важно.
      Но я бы еще конечно повесил на машину кумулятивною защиту, а то любой гранатомет пробьет, это все таки не артиллерийская установка, а машина поля боя.
      RASKAT
    3. Владыка Ситх Сегодня, 12:43
      Видео трехлетней давности, но все же интересно посмотреть
      Владыка Ситх
    4. Лексус Сегодня, 14:15
      Видел машинку "живьём". И со спецами разговаривал. Всё там збс. bully soldier
      Лексус
  2. san4es Сегодня, 12:07

    "Спрут-СДМ1" установлена современная система управления огнем, примерно аналогичная применяемой на танке Т-90М (Т-90СМ) и включающая панорамный круглосуточный прицел командира «Соколиный глаз» и новый прицел наводчика-оператора с тепловизионным каналом. Прицелы оборудованы автоматом сопровождения цели. Также сообщается, что "машина оснащена программно-техническим комплексом, который позволяет интегрировать машину в единую систему тактическим управлением звеном".
    Кроме того на "Спрут-СДМ1" установлен аналогичный используемому на танке Т-90М (Т-90СМ) дистанционно-управляемый боевой модуль с 7,62-мм пулемётом с боекомплектом в 1000 выстрелов.

    https://bmpd.livejournal.com/1348389.html
    san4es
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:21
      Это уже действительно, легкий танк! Тогда нужно создать "пехотный вариант "с более сильной защитой! Усилить бронирование и поставить КАЗ!
      Геркулесыч
      1. Alex777 Сегодня, 12:39
        И будет лучше Арматы? laughing
        Ничего с ним больше не надо делать. Кроме налаживания серийного выпуска. Это оружие десанта. С соответствующими ограничениями по массе. hi
        Alex777
        1. Genry Сегодня, 13:59
          Цитата: Alex777
          Это оружие десанта. С соответствующими ограничениями по массе.

          Здесь не только функции десанта но и подразделений быстрого реагирования, для резервирования от возможных неблагоприятных ситуаций.
          Genry
          1. Alex777 Сегодня, 19:31
            Их на колеса переводят. Для быстрого-то реагирования.
            Alex777
            1. Genry Сегодня, 20:36
              Колёса для сухой зоны хороши и по населённым пунктам с дорогами. Но где нужно через речки и болотца - только гусеничная платформа.
              Genry
      2. Per se. Сегодня, 20:13
        Цитата: Геркулесыч
        Тогда нужно создать "пехотный вариант "с более сильной защитой! Усилить бронирование и поставить КАЗ!
        Витальевич, и зачем, проще тогда использовать Т-90. Каждая техника создаётся под свои задачи, если их путать, или дурь проявлять, так "гробом" станет любой толтокожий броневик. Кроме того, те, кто полагают, что под бронёй получат нечто типа бомбоубежища, так же жестоко ошибаются, вылезать воевать всё равно придётся. И, не уверен за "счастье" тех, кого бы послали рядом с танками в каком-нибудь мастодонте, а-ля "Маус", Т-15, да при КАЗ, не сгорели бы внутри, так повышибало бы при срабатывании активной защиты при спешивании.
        Per se.
  3. Zomanus Сегодня, 12:20
    Насколько я понимаю, это десантный вариант.
    А он, ну прямо скажем, сейчас не к спеху.
    Да, хорошая машина, эффективная и прочее.
    Но средства сейчас нужны на другое.
    Zomanus
    1. Alex777 Сегодня, 12:43
      Еще в 2008г, мимо сидящих в засаде десантников шла танковая колонна. И ее можно было расстрелять. Но на всех учениях тот ПТРК что стоял на БМД не пролетал больше 100 м и падал. И десантники пропустили колонну к пехоте. Так что Ваши рассуждения - ниочем. hi
      Alex777
    2. БАРХАН Сегодня, 14:30
      Цитата: Zomanus
      Но средства сейчас нужны на другое.

      Не могли бы Вы подробней .На,что важней в первую очередь.И ,если можно ,то очерёдность развития в войсках...Если не трудно. hi
      БАРХАН
      1. Alex777 Сегодня, 14:40
        Не по должности вопрос. Вы с ним к Главнокомандующему давайте... bully
        Alex777
        1. Alex777 Сегодня, 19:29
          hi Пардон попутал к кому вопрос.
          Alex777
  4. Anyone Сегодня, 12:23
    Кто знает, сколько выстрелов содержится в боекомплекте?
    Anyone
  5. demiurg Сегодня, 12:25
    А что, армии эта машина жизненно необходима?
    То есть модернизировать/заменять парк БМП/БТР не нужно, танки у нас все только с завода с новейшим СУО, связь и системы управления войсками обновлены везде и всюду?
    На кой ляд она нужна, если в батальонах нет таких машин как Хоста, Коалиция в полках и бригадах?
    demiurg
    1. bk316 Сегодня, 12:33
      На кой ляд она нужна

      Машина конечно хорошая и десантников мы пытаемся вооружить по полной.
      Но думаю будет как всегда в последнее время - большой серии не будет.

      А так вынужден согласиться, ГДЕ КОАЛИЦИЯ в бригадах? Если говорить о сухопутных, то это надо в первую очередь ну и модернизация танков.
      bk316
      1. Alex777 Сегодня, 12:48
        Во-первых, в каких еще полках и бригадах должна быть Коалиция?
        Во-вторых, принятие на вооружение такого инновационного оружия как Коалиция требует массы организационных мероприятий. Там даже капсюлей у снарядов нет. hi
        Alex777
        1. demiurg Сегодня, 13:28
          Думал она заместо акации будет.
          Ладно, где Мста С в полках и бригадах? hi
          demiurg
          1. Alex777 Сегодня, 14:37
            Заместо не будет. Будет в отдельных бригадах резерва Главнокомандования. Там такая техника, что срочников к ней на выстрел не подпустят. hi
            Alex777
        2. Genry Сегодня, 14:04
          Цитата: Alex777
          Там даже капсюлей у снарядов нет.

          Для не понявших уточню: нет никаких капсюлей в комплекте выстрела. СВЧ поджиг метательного заряда.
          Genry
          1. Alex777 Сегодня, 14:38
            Именно так! Да и метательный заряд - не порох. hi
            Alex777
  6. МИХАН Сегодня, 12:41
    выйдет на государственные испытания в 1-м квартале 2018 года.

    Думаю испытают на Донбассе..! Особенно после принятия закона схрона рады в Киеве ..
    МИХАН
  7. Маз Сегодня, 12:45
    Недотанк, недосау, оно нам точно нужно?
    Маз
    1. Genry Сегодня, 14:09
      Цитата: Маз
      Недотанк, недосау, оно нам точно нужно?

      Это лёгкое, вездеходное, плавающее и "летающее" орудие против танков и огневых точек.
      Genry
  8. vandarus Сегодня, 12:52
    Для чего он в ВДВ? Проивотанковое средство? Полно эффективных ПТРК, больше отвечающим требованиям ВДВ. Средство доставки ЛС тут обсуждать нечего. Десантировать одну пушку на гусиницах вместо роты в полном снаряжении - бред. Производитель пытается втюхать армии ненужное ей оружие.
    vandarus
    1. Genry Сегодня, 14:18
      Цитата: vandarus
      Полно эффективных ПТРК, больше отвечающим требованиям ВДВ. Средство доставки ЛС тут обсуждать нечего. Десантировать одну пушку на гусиницах вместо роты в полном снаряжении - бред.

      ПТРК у пехоты - штука хорошая (для засад и оборны), но с плохой живучестью (легко накрывается из АГС) и очень слабой мобильностью. При размещении на колёсной машине, могут быть проблемы с проходимостью и преодолением водных преград, а на гусеницах уже будет выгоднее "Спрут".
      Genry
  9. ljoha_d Сегодня, 14:03
    А где опять защита, никакой опять нет, БМД4м показывали с усиленной защитой и в конце концов опять ничего нет, нас будут пробивать автопушками 30мм с проклятых брэдли и им подобных.
    ljoha_d
  10. serg.shishkov2015 Сегодня, 14:59
    может я щас глупость ляпну-но ещё лет 30 назад мы и представить не могли ПЛАВАЮЩУЮ машину с пушкой от ОБТ!
    serg.shishkov2015
  11. chenia Сегодня, 15:46
    Концепция применения ВДВ предполагает занятие районов, плацдармов в оперативной (даже стратегической до 500 км) зоне противника, где нет ни укрепрайонов, ни эшелонированной обороны, а только простенькое сторожевое охранение. Поэтому неожиданность, наглость и натиск и успех обеспечен.
    А вот потом, удерживать до подхода главных сил придется попотеть (зарываться по уши) и умытся кровью (удерживать оборону). Так,что в условиях дефицита артиллерии СПРУТ, и модуль БАХЧА уместен.

    Другое дело применение сил ВДВ (с равным противником) может быть или до начала БД (когда еще не стреляют, а пугают друг друга), либо в конце (победоносном, когда ПВО противника полностью подавленна).Но с таким противником и война может идти по другому сценарию, с применением других средств.

    А вот за третьи страны (в локальных конфликтах типа Косово) кто первый занял поляну, того и пикник. Тут ВДВ крайне необходим. Ну и соответственно и вооружен - провокации могут быть.

    chenia
    1. Korax71 Сегодня, 16:10
      В таком конфликте проще захватить аэродром противника для доставки техники по воздуху.для этого бмд избыточна.а преодоление пво,для десантирования войск в условиях развитой ПВО практически невозможно.
      Korax71
  12. alavrin Сегодня, 16:01
    Главное, чтобы не заваливалась при отдаче), да и про СУО хотелось бы побольше узнать.
    alavrin
  13. Воложанин Сегодня, 16:33
    Гроза танков? Нигде и ни разу не видел ясного, как божий день ответа,а зачем он нужен?
    Воложанин
  14. ланс Сегодня, 20:07
    хороши рассуждения, т е если десант столкнулся с двумя абрамсами, меркавами или леопардами дышло в стойло? что за чушь? именно десант и должен иметь такое оружие мощное, быстрое и достаточно защищенное от пуль или «рапиру» с собой на руках таскать?
    ланс
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