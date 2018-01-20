Когда "гроза танков" "Спрут-СДМ-1" появится на вооружении ВС РФ?
Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники пишет о том, что самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ-1» выйдет на государственные испытания в 1-м квартале 2018 года.
При этом заявлено, что завершатся госиспытания новейшего противотанкового вооружения в первом квартале будущего года. Именно тогда, как прогнозируется, «Спрут-СДМ-1» и будет поставлен на вооружение ВС РФ.
Изначально в задачи разработчиков новой самоходной пушки входило совершенствование боевых характеристик, которое достигалось бы использованием новых прицельных устройств, а также средств управления огнём.
От своей предшественницы - бронемашины "Спрут-СД" вариант СДМ-1 отличает и новая ходовая часть. Она фактически имеет ту же "архитектуру", что и БМД-4М с небольшими дополнениями. У «Спрут-СДМ-1» - по 7 опорных катков с индивидуальной торсионной подвеской и системой гидроамортизаторов по двум бортам. Параметры подвески «Спрут-СДМ-1» регулируемые, что позволяет менять клиренс. Ходовая часть также представлена кормовыми ведущими колёсами цевочного зацепления, передними направляющими с механизмом натяжения и несколькими поддерживающими роликами небольшого диаметра. Эти ролики предназначены для удержания верхней ветви гусеницы в надлежащем положении.
"Интерфакс" сообщает, что в ходе государственных испытаний новейшая российская самоходная пушка помимо всего прочего будет десантирована с борта Ил-76 военно-транспортной авиации.
При этом заявлено, что завершатся госиспытания новейшего противотанкового вооружения в первом квартале будущего года. Именно тогда, как прогнозируется, «Спрут-СДМ-1» и будет поставлен на вооружение ВС РФ.
Изначально в задачи разработчиков новой самоходной пушки входило совершенствование боевых характеристик, которое достигалось бы использованием новых прицельных устройств, а также средств управления огнём.
От своей предшественницы - бронемашины "Спрут-СД" вариант СДМ-1 отличает и новая ходовая часть. Она фактически имеет ту же "архитектуру", что и БМД-4М с небольшими дополнениями. У «Спрут-СДМ-1» - по 7 опорных катков с индивидуальной торсионной подвеской и системой гидроамортизаторов по двум бортам. Параметры подвески «Спрут-СДМ-1» регулируемые, что позволяет менять клиренс. Ходовая часть также представлена кормовыми ведущими колёсами цевочного зацепления, передними направляющими с механизмом натяжения и несколькими поддерживающими роликами небольшого диаметра. Эти ролики предназначены для удержания верхней ветви гусеницы в надлежащем положении.
"Интерфакс" сообщает, что в ходе государственных испытаний новейшая российская самоходная пушка помимо всего прочего будет десантирована с борта Ил-76 военно-транспортной авиации.
Использованы фотографии: Bmpd.livejournal.com
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