Китай: Эсминец «Hopper» ВМС США вторгся в территориальные воды КНР

Пекин рассматривает такие действия США как нарушение государственного суверенитета Китая, основных международных норм, включая нормы судоходства.

Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского корабля проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды.