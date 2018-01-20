20:47 20 января

Китай: Эсминец «Hopper» ВМС США вторгся в территориальные воды КНР

Китайская Народная Республика обвинила военно-морские силы США во вторжении в территориальные воды Китая. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан сообщает, что корабль американских ВМС «Hopper» (ракетный эсминец) пересёк морскую границу Китая в районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.

Из заявления Лу Кан:
Пекин рассматривает такие действия США как нарушение государственного суверенитета Китая, основных международных норм, включая нормы судоходства.


Китай: Эсминец «Hopper» ВМС США вторгся в территориальные воды КНР



Отмечено, что при пересечении морской границы КНР команда американского эсминца не сделала соответствующего запроса. Такое поведение в Китае назвали «неуместным, вызывающим и непрофессиональным».
Из заявления министерства иностранных дел КНР (перевод РИА Новости):
Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского корабля проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды.


Известно, что к эсминцу «Hopper» подходил китайский сторожевик «Хуаншань».

Отмечено, что официальный Пекин предпримет все меры для обеспечения своего суверенитета.

По словам официального представителя КНР, США «своими действиями подрывают основы мира и стабильности в регионе».

Для справки: на китайских картах остров, к котором подходил американский эсминец, носит название Хуанъянь, на картах США он обозначен как «риф Скарборо». На этот клочок суши помимо Китая претендуют сразу несколько государств региона.

Использованы фотографии: ru.wikipedia.org/
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Комментарии 44

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  1. МИХАН Сегодня, 12:55
    Вот так всегда , не успеем С-400 доставить в Китай..
    Но есть вариант Б..!
    МИХАН
    1. Nikolaevich I Сегодня, 13:01
      Цитата: МИХАН
      Вот так всегда , не успеем С-400 доставить в Китай

      Ну,не зря говорится:"фигня война,главное-манёвры !" То бишь:фигня,что не успеем доставить С-400....главное-денюжки успеть получить ! wink
      Nikolaevich I
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:32
      Виталий, ты зенитной ракетой хочешь эсминец утопить? ? belay
      Геркулесыч
      1. Safer Сегодня, 13:34
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, ты зенитной ракетой хочешь эсминец утопить? ? belay

        Вообще в теории то поразить зенитной ракетой корабль возможно! wink В грузинском конфликте, если мне память не изменяет, мы такое проворачивали.
        Safer
        1. blackbeard Сегодня, 13:42
          но другое тело такой крупный корабль fellow
          blackbeard
          1. marlin1203 Сегодня, 13:51
            Так и ракета у с 400 "немного" побольше будет laughing
            marlin1203
            1. Safer Сегодня, 13:54
              Цитата: marlin1203
              Так и ракета у с 400 "немного" побольше будет laughing

              Ну потопить не получится, но (тут я совсем не уверен) игольчатой боевой частью по вышибает всю аппаратуру, радары то должно повредить.
              Safer
      2. МИХАН Сегодня, 14:14
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, ты зенитной ракетой хочешь эсминец утопить? ? belay

        Я бы с ломом подплыл и дырку бы сделал ..)))
        Цитата: Nikolaevich I
        То бишь:фигня,что не успеем доставить С-400....главное-денюжки успеть получить !

        Доставим и поможем разместить и настроить..! Сопровождение будет вместе с Китаем..
        МИХАН
        1. bk316 Сегодня, 14:55
          Я бы с ломом подплыл

          Виталий, а расскажи как с ломом плавать, я и без него не очень.... bully
          bk316
          1. Голован Джек Сегодня, 15:13
            Цитата: bk316
            как с ломом плавать

            Как топор. ИМХО.
            МИХАНу же море по колено... практически всегда wink
            Голован Джек
  2. PSih2097 Сегодня, 12:57
    мдя, а обстановка в мире накаляется, не ужели америка и в этот раз надеется отсидеться за двумя океанами, так не получится как во времена второй мировой...
    PSih2097
    1. Chertt Сегодня, 13:42
      Американец мимо прогулялся, а вы сразу "обстановка накаляется". Вот когда ракеты навстречу друг другу полетят, тогда можно будет сказать о "легком охлаждении отношений" wink
      Chertt
      1. vovanpain Сегодня, 14:09
        Цитата: Chertt
        Вот когда ракеты навстречу друг другу полетят, тогда можно будет сказать о "легком охлаждении отношений

        Ну там тогда уже будет не легкое охлаждение,а полная заморозка будет. wink Вообще то там сколько островов,столько и хозяев и все друг с другом спорят из-за них laughing Но полосатым там точно не хрен делать. hi
        vovanpain
        1. Chertt Сегодня, 14:20
          Цитата: vovanpain
          Но полосатым там точно не хрен делать.

          Если бы матрасники никуда не лезли, вообще было бы прекрасно. Но ведь такое возможно, только если их пристрелить wink
          Chertt
          1. vovanpain Сегодня, 14:23
            Цитата: Chertt
            Если бы матрасники никуда не лезли, вообще было бы прекрасно. Но ведь такое возможно, только если их пристрелить

            Или утопить вместе с континентом,но..... request hi
            vovanpain
            1. Chertt Сегодня, 14:26
              Цитата: vovanpain
              Или утопить вместе с континентом,но....

              hi но....Вы имеете ввиду, еще не время
              Chertt
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:02
    Дразнят дракона? А огнетушителей хватит?
    Горный стрелок
    1. Chertt Сегодня, 13:43
      Цитата: Горный стрелок
      Дразнят дракона? А огнетушителей хватит?

      Так есть точка зрения, что дракон китайской сборки, т.е дырявый
      Chertt
    2. dauria Сегодня, 13:52
      Дразнят дракона? А огнетушителей хватит?


      Не дразнят.. Просто решили, что китайский остров должен уступить дорогу американскому эсминцу и тихонько "принять вправо". request
      dauria
  4. Nikolaevich I Сегодня, 13:07
    В советские времена популярным было выражение:"тысяча первое последнее китайское предупреждение"..... Я уже давно сбился со счёта....может кто помнит: а это какое ? wink
    Nikolaevich I
  5. Masya Masya Сегодня, 13:11
    совсем берега попутали, филиппинский сухогруз им в борт! am
    Masya Masya
    1. Лексус Сегодня, 14:02
      филиппинский сухогруз им в борт!

      Миллион китайских рыболовных шхун им навстречу! bully

      Экипажам выдать шуруповёрты - пусть супостата на ходу на запчасти разберут.
      По аналогии с
      Китайский противотанковый взвод - толпа китайцев с отвёртками.
      Лексус
      1. san4es Сегодня, 15:37
        Цитата: Лексус
        ...Миллион китайских рыболовных шхун им навстречу!

        ...Слишком много fellow ...Прошлый раз двух иранских лодок хватило soldier
        san4es
        1. Лексус Сегодня, 15:59
          ...Слишком много

          В самый раз good. А то вдруг в следующий раз авианосец подойдёт... с эскортом? Тогда ещё пару МАПЛ под водой разбирать придётся. laughing
          Пусть уже полезным делом займутся, а то со своими "небратьями"-япошками итак уже весь Мировой океан "процедили". Вона как удочками орудуют
          Лексус
      2. Вкд Двк Сегодня, 16:37
        Цитата: Лексус
        филиппинский сухогруз им в борт!

        Миллион китайских рыболовных шхун им навстречу! bully

        Экипажам выдать шуруповёрты - пусть супостата на ходу на запчасти разберут.
        По аналогии с
        Китайский противотанковый взвод - толпа китайцев с отвёртками.

        Болгарками быстрее получится.
        Вкд Двк
        1. Лексус Сегодня, 16:45
          Потом "у себя" обратно собрать будет проблематично.
          Лексус
  6. Вкд Двк Сегодня, 13:13
    Утопить, и спора не будет- пересекал или не пересекал морскую границу. Это ведь не самолёт, который может чёрт знает куда улететь после сбития.
    Вкд Двк
    1. marlin1203 Сегодня, 13:52
      Ну да... потом его на грунте проще "геопозиционировать"...
      marlin1203
  7. Симон Сегодня, 13:19
    Ну, уж на этом острове точно американцам нечего делать! Как я помню, что этот остров и раньше принадлежал Китаю.
    Симон
    1. Chertt Сегодня, 13:46
      Цитата: Симон
      Как я помню, что этот остров и раньше принадлежал Китаю.

      Острова спорные. Там и Китайцам делать нечего. Кто сильней тот и схавает
      Chertt
  8. bk316 Сегодня, 13:19
    Что-то я не слышу криков "Си слил!", "А вот СССР их бы сразу утопили." "А что вы ожидали у КНР же триллион долларов США в запасах их командиры в ФРС"
    bk316
  9. askort154 Сегодня, 13:20
    Китай - словесно пугать англо-саксов бесполезно.
    Слова на них не действуют, только сила. Пример: - 1988 г. Чёрное море. Два сторожевых корабля СССР : СКР "Беззаветный" и "СКР- 6" совершили "навал" на два американца - РК "Йорктаун" , и эсминец "Кэрон", которые быстро ретировались в нейтральные воды. yes
    askort154
  10. APASUS Сегодня, 13:23
    Нормальная американская политика провокаций.В данном моменте все скорее зависит именно от Китая,насколько он серьезно готов защищать свои территориальные воды .Хотя именно сильных шагов ждут американцы от НОАК ,для дальнейших шагов на океане для сдерживания амбиций Китая .
    APASUS
  11. Геркулесыч Сегодня, 13:34
    Какое это по счету китайское предупреждение? am Проглотили сейчас, проглотят и в следующие разы! Действовать нужно, а не вырожать озобоченность!
    Геркулесыч
  12. андрон-30 Сегодня, 14:16
    Китай ,,великая страна , великий народ , велико значит большое ,огромное ,, РОССИЯ большая страна ,можно сказать огромная . , вот и самый тот случай . ЧТО -БЫ В МЕСТЕ НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ .
    андрон-30
  13. Altona Сегодня, 14:19
    Цитата: Chertt
    Острова спорные. Там и Китайцам делать нечего. Кто сильней тот и схавает

    ----------------------------------
    Китай сильно зависит от морских путей- доставка топлива, ресурсов для промышленности, торговая логистика. США это знают и поэтому пытаются накалить обстановку под благовидным предлогом "свободы международного судоходства". А Китай пытается прибрать к рукам или хотя бы в зону своей ответственности все острова и архипелаги вокруг себя.
    Altona
  14. sad1940 Сегодня, 14:47
    Цитата: МИХАН
    Доставим и поможем разместить и настроить..! Сопровождение будет вместе с Китаем..

    не пришлось бы потом отбиваться от того, что настроим! Китайцы - есть китайцы и что у них на уме никто не знает
    sad1940
  15. Злой 55 Сегодня, 15:08
    Надеюсь, что со временем перед каждым пин..досовским корытом случайно всплывёт "забытая" и "невытраленная" якорная мина "времён Великой отечественной"..
    Злой 55
  16. Mavrikiy Сегодня, 15:33
    Такое поведение в Китае назвали «неуместным, вызывающим и непрофессиональным».

    Кого то это очень напоминает. Слова, выражения и печаль...
    Mavrikiy
  17. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:40
    Торпеду в борт, и никаких гвоздей. Дипломаты отпишутся.
    Генерал Песчаных Карьеров
  18. san4es Сегодня, 15:42
    Погоня. Иранские катера "наехали№ на США-нцев
    san4es
    1. faiver Сегодня, 16:31
      жаль не кажет...
      faiver
      1. Вкд Двк Сегодня, 16:45
        Цитата: faiver
        жаль не кажет...

        на ютубе кажет. Сходите туда.
        Вкд Двк
  19. серж сибиряк Сегодня, 17:31
    Вот так и будут полосатых Пугать" защищая своё.
    серж сибиряк
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