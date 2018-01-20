Китай: Эсминец «Hopper» ВМС США вторгся в территориальные воды КНР
Китайская Народная Республика обвинила военно-морские силы США во вторжении в территориальные воды Китая. Официальный представитель МИД Китая Лу Кан сообщает, что корабль американских ВМС «Hopper» (ракетный эсминец) пересёк морскую границу Китая в районе острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.
Из заявления Лу Кан:
Отмечено, что при пересечении морской границы КНР команда американского эсминца не сделала соответствующего запроса. Такое поведение в Китае назвали «неуместным, вызывающим и непрофессиональным».
Из заявления министерства иностранных дел КНР (перевод РИА Новости):
Известно, что к эсминцу «Hopper» подходил китайский сторожевик «Хуаншань».
Отмечено, что официальный Пекин предпримет все меры для обеспечения своего суверенитета.
По словам официального представителя КНР, США «своими действиями подрывают основы мира и стабильности в регионе».
Для справки: на китайских картах остров, к котором подходил американский эсминец, носит название Хуанъянь, на картах США он обозначен как «риф Скарборо». На этот клочок суши помимо Китая претендуют сразу несколько государств региона.
Из заявления Лу Кан:
Пекин рассматривает такие действия США как нарушение государственного суверенитета Китая, основных международных норм, включая нормы судоходства.
Отмечено, что при пересечении морской границы КНР команда американского эсминца не сделала соответствующего запроса. Такое поведение в Китае назвали «неуместным, вызывающим и непрофессиональным».
Из заявления министерства иностранных дел КНР (перевод РИА Новости):
Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского корабля проверку "свой-чужой" и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды.
Известно, что к эсминцу «Hopper» подходил китайский сторожевик «Хуаншань».
Отмечено, что официальный Пекин предпримет все меры для обеспечения своего суверенитета.
По словам официального представителя КНР, США «своими действиями подрывают основы мира и стабильности в регионе».
Для справки: на китайских картах остров, к котором подходил американский эсминец, носит название Хуанъянь, на картах США он обозначен как «риф Скарборо». На этот клочок суши помимо Китая претендуют сразу несколько государств региона.
Использованы фотографии: ru.wikipedia.org/
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