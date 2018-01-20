20:44 20 января

США подтвердили, что часть военной помощи Киеву окажут безвозмездно

Соединенные Штаты сами оплатят часть новой военной помощи, которая будет предоставлена Украине и будет включать поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» (Javelin), сообщили в госдепартаменте США.

США подтвердили, что часть военной помощи Киеву окажут безвозмездно


Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Эти средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия другим странам в сфере безопасности
— сказал сотрудник Госдепа. При этом он отказался назвать сроки поставок, прокомментировать возможный запрет на применение ПТРК в Донбассе, а также сумму, которую Вашингтон фактически подарит Киеву.


Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что считают ПТРК Javelin «целиком оборонительным по своей природе».

Согласно изложенной им информации, "до настоящего времени США предоставляли украинским Вооруженным силам остро необходимые контрбатарейные радары, рации, (бронированные армейские "внедорожники") Humvee, медицинское оборудование, защитное снаряжение и приборы ночного видения".

Американский дипломат отметил, что после этих поставок объем помощи в сфере безопасности, который с 2014 года Украина получила от США, превысит 750 млн долларов.

Также, по утверждению Госдепа, Вашингтон остается приверженным минским соглашениям и считает, что конфликт на юго-востоке Украины «должен быть и будет урегулирован» дипломатическим путем.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что «Джавелины» будут поставлены Киеву за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода

Использованы фотографии: U.S. Department of Defense
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:25
    США подтвердили, что часть военной помощи Киеву окажут безвозмездно
    Халява! Это как масло масляное для ушей свидомита.
    Наблюдатель2014
    1. poquello Сегодня, 20:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      США подтвердили, что часть военной помощи Киеву окажут безвозмездно
      Халява! Это как масло масленное для ушей свидомита.

      poquello
    2. Chertt Сегодня, 20:29
      Цитата: Наблюдатель2014
      США подтвердили, что часть военной помощи Киеву окажут безвозмездно

      Кисточки и глазет на гробы
      Chertt
    3. 210окв Сегодня, 20:36
      Оружие это весьма серьезное и грозит эскалация на Донбассе.
      210окв
      1. Albert1988 Сегодня, 20:41
        Цитата: 210окв
        Оружие это весьма серьезное и грозит эскалация на Донбассе.

        А может амерам именно эскалации и надо? Хотя будет неплохая хохмочка, если несколько таких игрушек попадет к ополченцам, а потом и к нашим))))
        Albert1988
  2. poquello Сегодня, 20:25
    американцам первый раз что-ль, на игил вон сколько потратили
    poquello
    1. rocket757 Сегодня, 20:37
      Бармалеи свою задачу спрано исполняли, не шмогла, так эт не их вина ... ждать подобного от барыг укропских???? наивняк.
      rocket757
  3. Смог Сегодня, 20:38
    Нет! Ну а что? Значит Южной Осетии И Абхазии придется немного напрячься и тоже......., того, найти адекватный ответ на не предсказуемые действия Фашинктонского обкома. А что делать???? Такова жисть......
    Смог
Картина дня