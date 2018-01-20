США подтвердили, что часть военной помощи Киеву окажут безвозмездно

Мы намерены предоставить Украине оборонительные противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin. Эти средства будут частично профинансированы американскими деньгами, предназначенными для оказания содействия другим странам в сфере безопасности

Соединенные Штаты сами оплатят часть новой военной помощи, которая будет предоставлена Украине и будет включать поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» (Javelin), сообщили в госдепартаменте США.— сказал сотрудник Госдепа. При этом он отказался назвать сроки поставок, прокомментировать возможный запрет на применение ПТРК в Донбассе, а также сумму, которую Вашингтон фактически подарит Киеву.Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что считают ПТРК Javelin «целиком оборонительным по своей природе».Согласно изложенной им информации, "до настоящего времени США предоставляли украинским Вооруженным силам остро необходимые контрбатарейные радары, рации, (бронированные армейские "внедорожники") Humvee, медицинское оборудование, защитное снаряжение и приборы ночного видения".Американский дипломат отметил, что после этих поставок объем помощи в сфере безопасности, который с 2014 года Украина получила от США, превысит 750 млн долларов.Также, по утверждению Госдепа, Вашингтон остается приверженным минским соглашениям и считает, что конфликт на юго-востоке Украины «должен быть и будет урегулирован» дипломатическим путем.Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что «Джавелины» будут поставлены Киеву за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода