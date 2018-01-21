20:59 21 января

В Белом доме перестали отвечать на звонки

Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, в которой говорится о приостановке работы правительства из-за задержки принятия бюджета, передает РИА Новости.



Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии в Конгрессе.


К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции,
сообщает автоответчик.

В минувший четверг нижняя палата конгресса приняла очередной временный бюджет сроком на один месяц, однако демократическое меньшинство верхней палаты сумело заблокировать принятие законопроекта. В результате работа правительства остановилась в 00.00 в субботу.

Между республиканцами и демократами сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по вопросам иммиграции.

Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США.

Они (демократы) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна (закрытием ведомств), написал президент в своем «Твиттере».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Вас Влад Сегодня, 09:30
    Шоу Трампа продолжается,лузгаем семечки и смотрим lol
    Вас Влад
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:33
      Дать им каждому по автомату , пускай постреляют а то что без толку глотки надрывать . laughing
      Spartanez300
      1. Монос Сегодня, 11:28
        Цитата: Spartanez300
        Дать им каждому по автомату , пускай постреляют а то что без толку глотки надрывать . laughing

        Видимо, до этого уже не далеко. smile Скоро они украинскую Раду переплюнут в "кулачных дебатах". laughing Хотя, мне кажется, демократы потихоньку сдуваются.
        Монос
        1. Shurik70 Сегодня, 12:27
          Я читал, что военные лётчики США во времена Холодной Войны устроили забастовку и не вылетели на боевое дежурство потому, что им не поставили положенный по контракту апельсиновый сок.
          Но что бы правительство устроило забастовку ... ЭТО ВПЕРВЫЕ belay
          Shurik70
          1. домохозяйка Сегодня, 14:25
            Правительство против правительства? Чего хотят?
            домохозяйка
          2. Лелёк Сегодня, 18:12
            Цитата: Shurik70
            Но что бы правительство устроило забастовку ... ЭТО ВПЕРВЫЕ

            hi
            "есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Это я к тому, что многое делается в первый раз. Вот и посол США "крестился" в российской купели впервые в истории.
            Лелёк
          3. hotrod Сегодня, 19:47
            Цитата: Shurik70

            Но что бы правительство устроило забастовку ... ЭТО ВПЕРВЫЕ belay

            Это ДЕВЯТНАДЦАТАЯ приостановка работы правительства. Смотрим на вики статью "Приостановка работы правительства США"
            hotrod
    2. Starover_Z Сегодня, 09:35
      демократическое меньшинство верхней палаты сумело заблокировать принятие законопроекта. В результате работа правительства остановилась в 00.00 в субботу.

      А в долг поработать для страны "слабО" ?! Как любят считать деньги в своём кармане !
      Starover_Z
      1. Бесконечность Сегодня, 09:39
        Вот если бы у нас такое случилось, то либералы бы развылись, мол вот денег даже не выделяют, все плохо и пр...
        Бесконечность
        1. ul_vitalii Сегодня, 09:49
          Могут себе позволить, вот и дуркуют.
          ul_vitalii
        2. Теренин Сегодня, 10:10
          Д.Медведев им бы весело ответил: Денег нет, но Вы там держитесь!...и всего вам доброго!
          Теренин
        3. Ныробский Сегодня, 11:12
          Цитата: Бесконечность
          Вот если бы у нас такое случилось, то либералы бы развылись, мол вот денег даже не выделяют, все плохо и пр...
          У нас либералы воют только в том случае, если их объявляют иностранными агентами и препятствуют перекачке для них грантов от Сороса и Госдепа. В остальных случаях, когда народ по 6-8 месяцев не получает зарплату, у них возмущений не возникает.
          Ныробский
      2. vovanpain Сегодня, 09:51
        Цитата: Starover_Z
        Как любят считать деньги в своём кармане !

        В чужом кармане у них считать деньги получается еще лучше. laughing
        vovanpain
      3. Андрей К Сегодня, 10:57
        Цитата: Starover_Z
        ...А в долг поработать для страны "слабО" ?! Как любят считать деньги в своём кармане !...

        Зачем в долг?
        Могу подарить идею выхода из ситуации для Белого дома.
        ...потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках...

        Из вчерашних новостей:
        ...Соединенные Штаты сами оплатят часть новой военной помощи, которая будет предоставлена Украине и будет включать поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» (Javelin), сообщили в госдепартаменте США...

        Что мешает поставить вопрос о приоритете родного, фашингтонского, над цветным, далёким и заокеанским. Урезать часть "бескорыстия" майданопитекам, вот и найдётся денюжка на работу правительства...
        Андрей К
    3. влад66 Сегодня, 10:08
      Да и пусть грызутся,еще лучше будет,когда Белый Дом перестанет существовать. feel
      влад66
      1. Pirogov Сегодня, 11:17
        Цитата: влад66
        Да и пусть грызутся,еще лучше будет,когда Белый Дом перестанет существовать.

        Ещё бы разные Штаты начали бы свою игры ,совсем стало хорошо. Не всё матрасам над другими издеваться , пусть бы сволочи прочувствовали на своей шкуре.
        Pirogov
    4. svp67 Сегодня, 13:39
      Цитата: Вас Влад
      Шоу Трампа продолжается,лузгаем семечки и смотрим

      Скорей уж , шоу "Клинтон и К"
      svp67
  2. mig29mks Сегодня, 09:35
    Скоро воду и электричество отключат )))
    mig29mks
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:15
      Зачем звездно-полосатым вода, у них кока-кола есть)))
      А электричество это серьезно, без твиттера и инстаграма и дня не продержатся))
      Генерал Песчаных Карьеров
  3. 210окв Сегодня, 09:35
    Защита от Вована с Лексусом в действии.. wassat
    210окв
  4. Piramidon Сегодня, 09:37
    Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика

    Piramidon
  5. Masya Masya Сегодня, 09:39
    канализация работает? вот бы захлебнулись в своих отходах жизнедеятельности... wassat
    Masya Masya
    1. БЛОНДИН Сегодня, 09:43
      В Белом доме перестали отвечать на звонки

      Когда я уже дождусь ответа в трубке:
      Данный абонент НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
      БЛОНДИН
    2. Лелёк Сегодня, 18:16
      Цитата: Masya Masya
      Masya Masya

      Привет, Марина.
      Пошлём их всех на букву, обозначенную Вашими любимыми котейками.
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 18:24
        Лев, приветик, Вы как всегда! Лучше всех! love
        Masya Masya
  6. МИХАН Сегодня, 09:41
    Я немножко поточнее суть статьи объясню.... hi
    К годовщине вступления Дональда Трампа в должность президента США демократы и республиканцы преподнесли лидеру «подарок»: обрубили финансирование федерального правительства. Сотни тысяч бюджетников отправлены в неоплачиваемые отпуска. Продолжают работать только экстренные службы. Впрочем, подобные кризисы происходили в стране неоднократно. В чем причина их появления?

    Федеральное правительство США прекратило выполнять функции из-за отсутствия денег. В ночь на субботу истек срок действия принятой в конце декабря резолюции о временном финансировании госорганов. Накануне демократы в сенате США отказались принимать очередную резолюцию, чтобы обеспечить финансирование федеральных структур власти. Для президента Дональда Трампа такое поведение сенаторов стало неприятным сюрпризом. Именно в субботу он отмечает первую годовщину вступления в должность.
    https://vz.ru/world/2018/1/20/55870.html

    А Трамп все же "наш" чувак, если его так ненавидит элита мировая..хе хе
    МИХАН
    1. nikolaev Сегодня, 10:37
      этот бюджетный кризис отличается от предыдущего - он направлен на отстранение Трампа
      nikolaev
      1. МИХАН Сегодня, 15:04
        Цитата: nikolaev
        этот бюджетный кризис отличается от предыдущего - он направлен на отстранение Трампа

        Трамп конечно су..н сын, но он НАШ! Помните мужики это высказывание США..?
        Пока шифруется..! Но обещание сближения с Россией он выполнит (как Горбачев в 80-х)))
        МИХАН
  7. сталевар Сегодня, 09:42
    Работать бесплатно могут только в России!
    сталевар
    1. APASUS Сегодня, 10:33
      Вот вот
      Помниться в 90 е мы два года работали даром,а потом еще 3 года судились. У американцев демократия не подразумевает под собой работы на благо страны,все только за бабки !
      APASUS
    2. askort154 Сегодня, 12:25
      сталевар...Работать бесплатно могут только в России!
      Кроме правительства и депутатов. wink
      askort154
  8. valent45 Сегодня, 09:43
    Шо, опять русские хакеры?! Если Белый дом США не отвечает
    на звонки, звоните Вовану и Лексусу.
    valent45
    1. Лелёк Сегодня, 18:20
      Цитата: valent45
      Если Белый дом США не отвечает
      на звонки,

      hi
      Значит окуклился bully
      Лелёк
  9. Дормидонт Сегодня, 10:01
    Всего один автоответчик прекрасно заменяет собой всё американское правительство
    Дормидонт
    1. Orionvit Сегодня, 10:27
      Цитата: Дормидонт
      всё американское правительство

      В данном случае, администрацию президента. Что впрочем всё равно интересно. laughing
      Orionvit
  10. ul_vitalii Сегодня, 10:28
    Из репортажей следует, что никто там этим особо и не озабочен, нормальная рабочая обстановка и всё разрешиться в рабочем порядке.
    ul_vitalii
    1. Azim77 Сегодня, 12:43
      Ан-Нусра, ИГ, ну и курды крайне озабочены. Их сейчас сильно обижают в Сирии. Бедные не могут никак дозвониться и отчитаться: "шеф, все пропало!"
      Azim77
  11. nikolaev Сегодня, 10:35
    Почему все демократические страны Европы легко легли под Гитлера ? И почему выстоял и победил Советский Союз? - демократия в современном исполнении это власть денег, а это предполагает ,раньше или позже, формирование в обществе продажности и индивидуализма с размыванием устоев государства, семьи, морали.
    Не это ли мы наблюдаем в США? В Европе? В стране шумеров?
    Кстати , В сенате есть такой сенатор - Чак Шумер, член демократической партии США, светоч еврейской диаспоры. Не получилось Трампу договориться с ним о бюджете - и государственная жизнь штатов остановилась. Демократы играют роль пятой колонны глобалистов, действуя к своей выгоде против интересов США, как государства.
    nikolaev
    1. askort154 Сегодня, 12:31
      nikolaev.... Демократы играют роль пятой колонны глобалистов, действуя к своей выгоде против интересов США, как государства.

      В США нет 5 колонии. В США есть МВФ - пятая колония на планете Земля. yes
      askort154
  12. Маз Сегодня, 10:35
    Забастовка вещь сурьезная. Небось все работники БД - члены гистадрута laughing
    Маз
    1. Rusland Сегодня, 11:29
      А штрейкбрехеров у них для таких дел нет. Долго видно кадры готовить.
      Rusland
  13. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    Пока волокитят с принятием бюджета и правительство в вынужденном отпуске необходимо брать почту, телеграф, вокзал и экспортировать туда Жириновского на броневичке. Власть под ногами, а поднять некому.
    rotmistr60
  14. Дратуй Сегодня, 11:07
    Года три назад подобная ситуация была! А ничего! Просто кто то преференции для сЭбя выклянчивает таким образом!
    Дратуй
    1. voyaka uh Сегодня, 11:57
      В 2013 был последний shutdawn. А всего их было 18 в истории США.
      Этот 19-ый.
      voyaka uh
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:03
        Скоро юбилей.
        ul_vitalii
  15. Altona Сегодня, 11:13
    Цитата: Starover_Z
    А в долг поработать для страны "слабО" ?! Как любят считать деньги в своём кармане !

    --------------------------------
    Прекрасно понятен ваш альтруистический патриотический порыв, но к сожалению документооборот принял электронную форму. Сотрудники придут в обесточенное здание и будут тупо сидеть, потому что компьютеры, факсы. модемы, серверы, принтеры работать не будут. Потом придет охранник здания и выгонит всех нафиг, потому что это нарушение режима охраны. laughing laughing
    Altona
  16. ibn.shamai Сегодня, 11:13
    Цитата: Spartanez300
    Дать им каждому по автомату , пускай постреляют а то что без толку глотки надрывать . laughing

    Срочно завезти им покрышки и инструкторов бандерлогов! lol
    ibn.shamai
  17. Altona Сегодня, 11:14
    Цитата: Маз
    Забастовка вещь сурьезная.

    ----------------------------
    Этто не забастовка, а административный отпуск в отсутствие финансирования.
    Altona
  18. Васян1971 Сегодня, 11:17
    Ну да. Омериканцы не те люди, чтобы забесплатно работать. Не то, что некоторые.
    Васян1971
    1. МИХАН Сегодня, 15:08
      Цитата: Васян1971
      Ну да. Омериканцы не те люди, чтобы забесплатно работать. Не то, что некоторые.

      Вы так думаете..? Помнится в кризис , они за еду работали (в костюмчиках и галстуках))))
      МИХАН
  19. donavi49 Сегодня, 11:58
    Там каждые несколько лет такое. Прошлый раз при Обаме было. До этого при Буше несколько раз. При Клинтоне вообще около 2 месяцев шатдаун всей федеральной системы был.
    donavi49
  20. Metallurg_2 Сегодня, 12:02
    А я вот не понимаю: для чего в Конгрессе играют в эти игрушки с бюджетом, потолком государственного долга, если в конечном счете за час-два до истечения дедлайна все равно приходят к соглашению?
    Metallurg_2
  21. RUSOIVAN Сегодня, 13:01
    вот оно как: даже в выходные бабло пилят)))
    RUSOIVAN
  22. Fkjydjckfrgh Сегодня, 13:51
    Демократы! Не сдавайтесь! Республиканцы, идите до конца! Я верю, победа будет за нами!
    Fkjydjckfrgh
  23. Zomanus Сегодня, 15:14
    Ну, сколько в этот раз продержатся?
    На самом деле все зависит от устойчивости строя.
    У нас бы на второй день переворот бы устроили.
    Zomanus
  24. Berkut24 Сегодня, 15:41
    Каждый год одна и та же хрень. Правительство США громогласно заявляет что оно банкрот, после чего печатают новые трежерис, которые скупают недоумки, рассчитывающие в будущем получить с этого банкрота дивидент. И наш Центральный Банк туда же.... Уже в феврале ждем первые дивиденты в виде нового пакета санкций.
    Berkut24
  25. Shkodnick Сегодня, 15:53
    я так понимаю у них во всем так,нет подгузников-выходить на бд откажутся,нет кока колы,то же самое...
    Shkodnick
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