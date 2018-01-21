В Белом доме перестали отвечать на звонки

К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции,

Служба Белого дома по связям с общественностью перестала отвечать на телефонные звонки. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, в которой говорится о приостановке работы правительства из-за задержки принятия бюджета, передает РИА Новости Вина за случившееся в сообщении автоответчика возлагается на представителей Демократической партии в Конгрессе.сообщает автоответчик.В минувший четверг нижняя палата конгресса приняла очередной временный бюджет сроком на один месяц, однако демократическое меньшинство верхней палаты сумело заблокировать принятие законопроекта. В результате работа правительства остановилась в 00.00 в субботу.Между республиканцами и демократами сохраняются многочисленные разногласия, в том числе по вопросам иммиграции.Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США.Они (демократы) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна (закрытием ведомств), написал президент в своем «Твиттере».