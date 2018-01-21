В Лондоне разрабатывают план эвакуации британских граждан из Южной Кореи

Американцы настроены серьезно. Я много лет занимаюсь этим, и я никогда не был так обеспокоен,

Минобороны Британии разрабатывает план эвакуации подданных Соединенного Королевства из Южной Кореи, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.По данным газеты «группа высокопоставленных военных совершила первую двухнедельную поездку в Южную Корею для оценки ситуации в октябре». Британцы встретились с американскими военными и посетили демилитаризованную зону между КНДР и РК. В настоящее время делегация вернулась в республику на 10 дней «для дополнительной работы».Беспокойство британцев вызывает возможность превентивного удара по территории Северной Кореи со стороны США. В этом случае Пхеньян может предпринять ответные действия, атаковав южного соседа.сказал один из источников газеты.Как сообщило издание, в Республике Корея постоянно проживают около 8 тысяч подданных Соединенного Королевства, кроме того, ежегодно страну посещают около 100 тысяч британцев.В случае военного конфликта или его непосредственной угрозы такового им «будет рекомендовано прибыть в пункты эвакуации, откуда их вывезут на гражданских и военных самолетах». Согласно заявлению британского посольства в Сеуле, Лондон также готов оказать помощь супругам британских граждан и их детям, независимо от гражданства.