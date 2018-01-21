20:54 21 января

В Лондоне разрабатывают план эвакуации британских граждан из Южной Кореи

Минобороны Британии разрабатывает план эвакуации подданных Соединенного Королевства из Южной Кореи, передает РИА Новости сообщение газеты Sunday Times.



По данным газеты «группа высокопоставленных военных совершила первую двухнедельную поездку в Южную Корею для оценки ситуации в октябре». Британцы встретились с американскими военными и посетили демилитаризованную зону между КНДР и РК. В настоящее время делегация вернулась в республику на 10 дней «для дополнительной работы».


Беспокойство британцев вызывает возможность превентивного удара по территории Северной Кореи со стороны США. В этом случае Пхеньян может предпринять ответные действия, атаковав южного соседа.

Американцы настроены серьезно. Я много лет занимаюсь этим, и я никогда не был так обеспокоен,
сказал один из источников газеты.

Как сообщило издание, в Республике Корея постоянно проживают около 8 тысяч подданных Соединенного Королевства, кроме того, ежегодно страну посещают около 100 тысяч британцев.

В случае военного конфликта или его непосредственной угрозы такового им «будет рекомендовано прибыть в пункты эвакуации, откуда их вывезут на гражданских и военных самолетах». Согласно заявлению британского посольства в Сеуле, Лондон также готов оказать помощь супругам британских граждан и их детям, независимо от гражданства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. МИХАН Сегодня, 12:45
    Давно пора уже и не только с Южной Кореи..!
    МИХАН
    1. midivan Сегодня, 13:04
      Цитата: МИХАН
      Давно пора уже и не только с Южной Кореи..!

      По всей логике и из америки надо вывозить, не ровен час Ын ведь бахнет lol wassat Приветстую Виталий hi !
      midivan
    2. влад66 Сегодня, 13:09
      Американцы настроены серьезно.

      Очередная англицкая провокация? request Или янкесы очередную полость замышляют во время Олимпиады? what Выборы в России,принятие закона о Донбассе в Укропии,рассосалось вроде вокруг КНДР и тут такие заявления,турко курдский коннфликт похоже звенья одной цепи,только какое звено конечное. request
      влад66
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:45
        Цитата: влад66
        Очередная англицкая провокация?
        - Англия - первейший друг США. Друг от друга сильно секреты не хранят. И если они начали эвакуацию - будет война! Всё-таки Трамп, чтобы отвлечь внимание от импичмента, решился. Тот же Клинтон, чтобы не раздувался оральный скандал с Моникой, напал на Югославию. Шкурные парни, а сколько народа пострадает...
        oldseaman1957
        1. Fkjydjckfrgh Сегодня, 14:39
          Цитата: oldseaman1957
          Цитата: влад66
          Очередная англицкая провокация?
          - Англия - первейший друг США. Друг от друга сильно секреты не хранят. И если они начали эвакуацию - будет война! Всё-таки Трамп, чтобы отвлечь внимание от импичмента, решился. Тот же Клинтон, чтобы не раздувался оральный скандал с Моникой, напал на Югославию. Шкурные парни, а сколько народа пострадает...

          Если б было так- все сделали бы без шуму и пыли. Явная игра на публику (неискушенную), я,как советский человек, на Станиславском воспитан.
          Fkjydjckfrgh
        2. 30 вис Сегодня, 14:56
          Это нормальная практика .План эвакуации гражданского населения на случай войны . Думаю есть и у нас . Как говориться лучше перестраховаться десять раз ,чем считать жертвы .Раньше на каждом углу у нас были бомбоубежища ,где теперь всё это ? Всяко может быть !
          30 вис
  2. 210окв Сегодня, 12:46
    Нагнетатели войны ещё одни вылезли..
    210окв
  3. afrikanez Сегодня, 12:47
    Да какие там планы, строить очередной "Титаник" и в путь, всех в Британию! Короче, как получится. lol
    afrikanez
    1. 264 Сегодня, 12:58
      Нормальный такой себе план.На всякий случай,чтобы было.Случаи,они разные бывают...Соломку везде не постелишь,конечно,но стремиться к этому можно и нужно... wink
      264
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:54
    Республике Корея постоянно проживают около 8 тысяч подданных Соединенного Королевства... «будет рекомендовано прибыть в пункты эвакуации, откуда их вывезут на гражданских и военных самолетах
    Очевидно сказывается то, что англичане давненько ни от куда не убегали. Если что-то действительно начнется, то успеют ли подданные королевы добраться до мифического "пункта эвакуации"? Может проще поговорить со своим союзничком, который размахался шашкой и не видит, что может задеть ею поддерживающих его.
    rotmistr60
  5. Masya Masya Сегодня, 12:55
    плакатик нарисуют? и стрелочками выход обозначат... lol
    Masya Masya
    1. midivan Сегодня, 13:08
      Цитата: Masya Masya
      плакатик нарисуют? и стрелочками выход обозначат... lol

      Я бы на месте бритов пригласил для такого случая Яшу Кедми у него в этом деле не одна собака съедена yes
      midivan
      1. МИХАН Сегодня, 16:28
        Цитата: midivan
        Цитата: Masya Masya
        плакатик нарисуют? и стрелочками выход обозначат... lol

        Я бы на месте бритов пригласил для такого случая Яшу Кедми у него в этом деле не одна собака съедена yes

        Яшка Кедми , нос по ветру держит...Он очень похож на некоторых наших форумчан.. хе хе
        МИХАН
  6. Громобой Сегодня, 12:56
    откуда их вывезут на гражданских и военных самолетах»
    Под прикрытием спасательной операции развёртывают в регионе дополнительные силы для логистической и ударной поддержки американской операции.Для себя бы приберегли эвакуационные силы,ведь не ровен час и по Альбиону может быть нанесён ядерный удар...
    Громобой
  7. изя топ Сегодня, 12:59
    лизка подлянку готовит?
    изя топ
    1. 264 Сегодня, 13:08
      Граждан своих спасать готовятся в случае чего.Поучиться бы нам так к народу своей собственной страны уважительно относиться,а не потугами на остроумие блистать тут друг перед другом.
      264
      1. влад66 Сегодня, 13:11
        Цитата: 264
        ,а не потугами на остроумие блистать тут друг перед другом

        Ну до чего же стиль знакомый. wink
        влад66
        1. 264 Сегодня, 13:16
          И тебе здрасти наше. smile От Агента Госдепа.Премию выдали недавно в Конторе нашей,Главном Штабе Буржуинском... laughing laughing laughing feel А у тебя что нового? hi
          264
          1. rotmistr60 Сегодня, 13:30
            Премию выдали недавно в Конторе нашей,Главном Штабе Буржуинском..
            Так они сами сейчас без денег. Поэтому наверное и пришлось с нуля начинать?
            rotmistr60
            1. 264 Сегодня, 13:33
              laughing Денег девать некуда-винда просто слетела.Windows 10 мне поставили в США. fellow
              264
            2. Masya Masya Сегодня, 13:43
              Цитата: rotmistr60
              Так они сами сейчас без денег.

              "Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения финансирования"-vz
              правды нет, свобода кончилась.... wassat
              Masya Masya
      2. sir_obs Сегодня, 13:14
        Не надо пургу-то гнать. Если бы они о гражданах беспокоились, то не раздували бы пожар.
        Наслышаны мы протих заботу, заботятся о ток, кто может хорошо заплатить. Все остальное это лишь прикрытие.
        sir_obs
      3. Ныробский Сегодня, 13:35
        Цитата: 264
        Граждан своих спасать готовятся в случае чего.Поучиться бы нам так к народу своей собственной страны уважительно относиться,а не потугами на остроумие блистать тут друг перед другом.
        Нам то чему у них учиться? После инцидента с самолётом, у нас 10 тыс. туристов в Турции зависло, которых эвакуировали быстро и без кипеша, что бы они не стали заложниками в случае начала б/д, ещё и укропских туристов по пути прихватили, что бы они будучи славянской внешности под раздачу не попали . Британцам ещё учиться и учиться.
        Ныробский
    2. Rusland Сегодня, 13:51
      Цитата: изя топ
      лизка подлянку готовит?

      Она об этом и не подозревает, у неё всё в розовом цвете.
      Rusland
  8. Николай Петров Сегодня, 13:14
    Как бы там ни было. Но если Лондон о чём-то задумался- жди беды. Вся гниль, паразиты и мировая нечисть сидит на этом мерзком островке. американцы всего лишь исполнители. Но надо насторожиться (в соответствии с требованиями). Скорее всего какая-то гадость будет.
    Николай Петров
  9. anjey Сегодня, 13:23
    Минобороны Британии разрабатывает план эвакуации подданных Соединенного Королевства из Южной Кореи
    Ну да, прямо с Олимпийских стадионов,транспортными вертолетами и с высадкой британского спецназа,похоже будет не Олимпиада а какое то боевое шоу,если слушать подлых и вероломных англосаксов....
    anjey
  10. Геркулесыч Сегодня, 13:25
    Что то они знают, раз готовы плюнуть на бизнес, и эвакуировать своих подданных домой! Как бы янки не начали войну в регионе во время олимпиады!
    Геркулесыч
    1. Rusland Сегодня, 13:56
      Заодно и мост хотят до Франции кинуть.
      Rusland
  11. APASUS Сегодня, 16:20
    Плохой признак,думаю американцы предупредят союзников если что ?
    APASUS
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