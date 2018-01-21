20:59 21 января

Украина усилит охрану своих дипломатических представительств за границей

Украинские власти усилят охрану дипломатических учреждений за рубежом после случая, произошедшего в Афинах, передает РИА Новости сообщение представителя МИД Украины Марьяны Бецы.

Украина усилит охрану своих дипломатических представительств за границей


Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств,
сказала Беца.


По ее словам, в субботу нападению неизвестных подверглось украинское посольство в Греции. Злоумышленники «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».

Представитель МИД отметила, что «пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия, никто из сотрудников посольства не пострадал».

Она также сообщила, что нападавшие успели поджечь три посольских машины, припаркованных у здания дипмиссии. Они получили существенные повреждения и ремонту не подлежат.



Кроме того, по ее словам, злоумышленники действовали, скорее всего, «под влиянием России», поскольку «информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах».

В настоящее время посольство Украины в Афинах круглосуточно охраняется греческой полицией.


Использованы фотографии: https://24tv.ua, www.ntv.ru
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Комментарии 53

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  1. 210окв Сегодня, 13:50
    Вилы у Ляшко пусть позаимствуют..Да и на "Херб"похоже..Вот и будет и защита и хохма..
    210окв
    1. 264 Сегодня, 13:56
      Да это туристы пьяные были,раз толком ничего сделать не смогли. laughing Подозреваю,что наши-
      264
      1. МИХАН Сегодня, 14:00
        Это не мы явно..! Просто многие страны за Россию переживают..А дипредставительства "Украины" лучше перенести в консульства США! Так будет правильней и надежней .. soldier
        МИХАН
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:43
          Цитата: МИХАН
          Это не мы явно..! Просто многие страны за Россию переживают..А дипредставительства "Украины" лучше перенести в консульства США! Так будет правильней и надежней .. soldier

          а полосатым эти припыленные надо? у них своих хватает
          Angel_and_Demon
        2. sabakina Сегодня, 14:52
          Цитата: МИХАН
          Это не мы явно..!

          Виталь. здарова! Мало того, что не мы, так явно не я! У меня все бутылки на месте и опечатаны!
          sabakina
          1. LSA57 Сегодня, 15:31
            Цитата: sabakina
            Виталь. здарова! Мало того, что не мы, так явно не я! У меня все бутылки на месте и опечатаны!

            акцизными марками, иль сургучом? belay laughing
            Привет hi
            LSA57
            1. sabakina Сегодня, 15:38
              Серёга, прЮвет! Сургуч нынче хрен найти, акцизные марки тоже плати. Филателией клею, когда то в детстве занимался. Но скоро понял, что это не моё. Фотография! Эх, было время, фотоаппарат Смена 8М, ночь, красный фонарь, фотоувеличитель....Утром красные глаза... Здорово было!
              sabakina
              1. LSA57 Сегодня, 15:52
                Цитата: sabakina
                Утром красные глаза... Здорово было!

                ещё как yes у меня была "Смена". потом купили "ФЭД-2" smile
                LSA57
                1. sabakina Сегодня, 16:07
                  Серый, у нас, отец, по примеру родственника с Можги, купил Смену. Классный аппарат был. Простой, как валенок, но что я с ним вытворял!!!!!! Жаль,хотя почему жаль, есть пара фото с него.
                  Мой дом, которого больше нет. На том месте детсад стоит.
                  Потом, в первых отпускных купил Зенит-ЕТ. Всем хорош был аппарат, плёнку гад царапал.
                  sabakina
                  1. LSA57 Сегодня, 16:38
                    Цитата: sabakina
                    Простой, как валенок, но что я с ним вытворял!!!!!!

                    а я его успешно угробил))))) жалко было ужас, но... что с воза упало, не вырубишь топором))))
                    LSA57
      2. влад66 Сегодня, 14:08
        Цитата: 264
        Да это туристы пьяные были,раз толком ничего сделать не смогли. laughing Подозреваю,что наши

        А то чьи же laughing Любой негр обкуренный или папуас из Новой Гвинеи метнет косой взгляд на щирого украинца,значит явно российский агент,ну а если пьяный значит точно из России laughing
        влад66
    2. антивирус Сегодня, 15:16
      повезет парням -из АТО загорать в Европах
      антивирус
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:53
    «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».
    Так это наверное были коктейли Порошенко, т.к. от коктейлей Молотова горели немецкие танки. Уже даже в Греции не терпят кривой трезубец. По информации СМИ Украина уже поспешила обвинить в причастности к инциденту Россию.
    rotmistr60
  3. Александр 3 Сегодня, 13:55
    Укродипломатам надо покрышками обложиться,по старой памяти.Ведь на майдане помогло.Пусть Одессу вспоминают
    Александр 3
    1. LSA57 Сегодня, 14:02
      Цитата: Александр 3
      Укродипломатам надо покрышками обложиться,по старой памяти.Ведь на майдане помогло.Пусть Одессу вспоминают

      ответ дипломатов, "А нас за шоооо belay "
      LSA57
      1. 210окв Сегодня, 14:21
        Да ни за шо..Просто достали всех.Побирушки.
        Цитата: LSA57
        Цитата: Александр 3
        Укродипломатам надо покрышками обложиться,по старой памяти.Ведь на майдане помогло.Пусть Одессу вспоминают

        ответ дипломатов, "А нас за шоооо belay "
        210окв
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:45
        Цитата: LSA57
        ответ дипломатов, "А нас за шоооо "

        я бы написал, да опять забанят, но так хотелось бы их подвесить laughing
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 Сегодня, 15:33
          Цитата: Angel_and_Demon
          я бы написал, да опять забанят, но так хотелось бы их подвесить

          так и говори, за Фаберже laughing
          LSA57
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:46
            Цитата: LSA57
            так и говори, за Фаберже

            не надо так = Фаберже талантливый мастер, а там и женщины есть, у них этого нет - но подвешивать их тоже надо
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 Сегодня, 15:53
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: LSA57
              так и говори, за Фаберже

              не надо так = Фаберже талантливый мастер, а там и женщины есть, у них этого нет - но подвешивать их тоже надо

              а за ребро больно laughing
              LSA57
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:58
    Сами же гады такие дешевые "наподения" и имитируют! am А мы с них за атаку, иначе не назовешь, нашего посольства в киеве еще не спросили -проглотили и не заметили !!!
    Геркулесыч
  5. Vard Сегодня, 13:59
    Не... Это точно не наши... Наши бы коктейли сработали как надо...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 14:22
      Что то я не вижу разрушений.Ну,а машины..Может припарковал не там?
      Цитата: Vard
      Не... Это точно не наши... Наши бы коктейли сработали как надо...
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 15:34
        Цитата: 210окв
        Что то я не вижу разрушений

        Злоумышленники «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».
        LSA57
  6. pvv113 Сегодня, 14:13
    «информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах»

    Про неадекватность правительства 404-й тоже пишут только на наших сайтах. Значит в этой неадекватности опять виновата Россия?
    pvv113
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:47
      Цитата: pvv113
      Про неадекватность правительства 404-й тоже пишут только на наших сайтах. Значит в этой неадекватности опять виновата Россия?

      а вы в дурдоме не спрашивали население о их соседях? и вы думаете что кто-то сказал что пациенты сумасшедшие? recourse
      Angel_and_Demon
      1. pvv113 Сегодня, 15:08
        Согласен, вполне логично!
        pvv113
      2. LSA57 Сегодня, 15:40
        Цитата: Angel_and_Demon
        а вы в дурдоме не спрашивали население о их соседях?

        Женщина спрашивает у продавца
        - Дайте мне глобус Тамбовской оласти.
        Тот ошалело на неё смотрит. Стоящая за ней другая женщина шепчет ему
        - Не обращайте внимания, она психически больная. Дайте ей любой.
        Продавец даёт ей глобус, та уходит. Вторая-
        - А мне пожалуйста тетрадку в крапинку для треьего класса
        LSA57
        1. pvv113 Сегодня, 16:00
          А мне взвесьте грамм триста шахмат wink
          pvv113
          1. LSA57 Сегодня, 16:40
            Цитата: pvv113
            А мне взвесьте грамм триста шахмат

            Уральских, или Сибирских? laughing
            LSA57
            1. pvv113 Сегодня, 16:49
              Цитата: LSA57
              Уральских, или Сибирских?

              Все равно - мне на семена
              pvv113
    2. sabakina Сегодня, 15:05
      Володя, прЮвет! бери выше. Мы виноваты, что Солнце встаёт не на Западе, а на Востоке.
      sabakina
      1. pvv113 Сегодня, 15:09
        Привет, Слава! Не удивлюсь, если на Украине это узаконят lol
        pvv113
        1. sabakina Сегодня, 15:18
          Вовка, что узаконят? Восход Солнца на Западе? belay Эт я что, в понедельник сначала должен уйти с работы, в потом придти? Ладно Вовк, нам ли быть в печали? drinks
          sabakina
          1. LSA57 Сегодня, 15:44
            Цитата: sabakina
            Вовка, что узаконят? Восход Солнца на Западе?

            Вопрос
            - Что будет, если земля будет вращаться в 15 раз быстрее?
            Ответ
            Аванс-получка, аванс-получка...
            LSA57
            1. sabakina Сегодня, 16:36
              Серёга, если норму бензина снизят до 40 литров в месяц, (щас 100), я согласен. Пущай вращается в 15 раз быстрее. мне хоть с отчётами по автотранспорту не надо будет заморачиваться!
              sabakina
          2. pvv113 Сегодня, 16:01
            От 404-й можно всего ожидать. Это я раньше удивлялся, а сейчас к их чудесам уже стал привыкать
            pvv113
      2. LSA57 Сегодня, 15:42
        Цитата: sabakina
        Мы виноваты, что Солнце встаёт не на Западе, а на Востоке.

        теперь понятно почему у нас отношение с Китаем лучше чем с западом laughing
        LSA57
  7. pafegosoff Сегодня, 14:26
    Хакеры!
    Срочно все нацбатальоны отправить на защиту украинских посольств! Затрат - ноль. Все на самообеспечении мародёрством... Стиль жизни! Привычка!
    pafegosoff
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:49
      Цитата: pafegosoff
      Хакеры!
      Срочно все нацбатальоны отправить на защиту украинских посольств! Затрат - ноль. Все на самообеспечении мародёрством... Стиль жизни! Привычка!

      тогда местные не только закидают, но и бульдозерами сравняют, эти посольства, вместе с нацбатами
      Angel_and_Demon
      1. sabakina Сегодня, 15:07
        Хто? Греки? Максимум, что они смогут сделать, это затанцевать их. Ну, сиртаки например.
        sabakina
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:10
          у Греков - еще и СПАРТАНЦЫ были - а эти и затра........ могли, так что радужные флаги пусть готовят
          Angel_and_Demon
      2. LSA57 Сегодня, 15:46
        Цитата: Angel_and_Demon
        тогда местные не только закидают, но и бульдозерами сравняют, эти посольства, вместе с нацбатами

        что и требовалось доказать
        LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 15:45
      Цитата: pafegosoff
      Все на самообеспечении мародёрством.

      ну можно это и не писать. сами знают. по другому не могут
      LSA57
  8. Дормидонт Сегодня, 14:30
    Чтобы ни один укродипломат не вздумал свинтить
    Дормидонт
  9. Masya Masya Сегодня, 14:31
    Злоумышленники «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».

    laughing
    Masya Masya
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:50
      лезвия кончились - вот по этому и не побрилась laughing
      Angel_and_Demon
  10. sabakina Сегодня, 14:53
    Кроме того, по ее словам, злоумышленники действовали, скорее всего, «под влиянием России», поскольку «информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах».

    Я поц сталом! Пополз искать свою логику! wassat
    sabakina
    1. LSA57 Сегодня, 15:49
      Цитата: sabakina
      Пополз искать свою логику!

      подсказка, а если бы появились в западных сми, то это Российские хакеры пытаются поссорить уркаину с гейропой
      LSA57
  11. ul_vitalii Сегодня, 15:22
    А сколько нашу дипмиссию на слабо проверяли, в итоге повели себя нелучшим образом.
    ul_vitalii
  12. лысова Сегодня, 15:30
    --- " «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись»." --- Может там сроду не коктейль был, а чей то анализ ? Бутылки с коктейлем редко осечки дают, тем более, если бы была причастна Россия. А дом профсоюзов в Одессе, Россия не забудет - ответите по полной, за сжигание и расстрел людей.
    лысова
  13. APASUS Сегодня, 15:49
    Какая то странная акция. Бросили бутылки ,которые не загорелись,подожгли машины у ворот.Ну если бы хотели напасть и поджечь ,то думаю смогли бы на все 100.Очень напоминает PR,об Украине перестали говорить,а тут такой повод.В Греции украинцев больше чем греков,хотели бы напасть,колотили бы каждый день пачками !
    APASUS
  14. NF68 Сегодня, 15:58
    Усилят охрану для того чтобы злоумышленники не украли в них сало или что то еще не менее ценное?
    NF68
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