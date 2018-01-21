Украина усилит охрану своих дипломатических представительств за границей

Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств,

Украинские власти усилят охрану дипломатических учреждений за рубежом после случая, произошедшего в Афинах, передает РИА Новости сообщение представителя МИД Украины Марьяны Бецы.сказала Беца.По ее словам, в субботу нападению неизвестных подверглось украинское посольство в Греции. Злоумышленники «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».Представитель МИД отметила, что «пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия, никто из сотрудников посольства не пострадал».Она также сообщила, что нападавшие успели поджечь три посольских машины, припаркованных у здания дипмиссии. Они получили существенные повреждения и ремонту не подлежат.Кроме того, по ее словам, злоумышленники действовали, скорее всего, «под влиянием России», поскольку «информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах».В настоящее время посольство Украины в Афинах круглосуточно охраняется греческой полицией.