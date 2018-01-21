Украина усилит охрану своих дипломатических представительств за границей
Украинские власти усилят охрану дипломатических учреждений за рубежом после случая, произошедшего в Афинах, передает РИА Новости сообщение представителя МИД Украины Марьяны Бецы.
По ее словам, в субботу нападению неизвестных подверглось украинское посольство в Греции. Злоумышленники «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».
Представитель МИД отметила, что «пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия, никто из сотрудников посольства не пострадал».
Она также сообщила, что нападавшие успели поджечь три посольских машины, припаркованных у здания дипмиссии. Они получили существенные повреждения и ремонту не подлежат.
Кроме того, по ее словам, злоумышленники действовали, скорее всего, «под влиянием России», поскольку «информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах».
В настоящее время посольство Украины в Афинах круглосуточно охраняется греческой полицией.
Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств,сказала Беца.
По ее словам, в субботу нападению неизвестных подверглось украинское посольство в Греции. Злоумышленники «забросали двор диппредставительства коктейлями Молотова, которые не загорелись».
Представитель МИД отметила, что «пожарные службы и правоохранители быстро прибыли на место происшествия, никто из сотрудников посольства не пострадал».
Она также сообщила, что нападавшие успели поджечь три посольских машины, припаркованных у здания дипмиссии. Они получили существенные повреждения и ремонту не подлежат.
Кроме того, по ее словам, злоумышленники действовали, скорее всего, «под влиянием России», поскольку «информация о нападении сначала появился не в греческих СМИ, а на пророссийских сайтах».
В настоящее время посольство Украины в Афинах круглосуточно охраняется греческой полицией.
Использованы фотографии: https://24tv.ua, www.ntv.ru
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