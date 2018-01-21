Власти готовы доказать Порошенко, что большая часть населения Крыма – русские

Порошенко смотрит на полуостров только через "жовто-блакитные" очки, видимо, даже не подозревая, сколько народов живет в Крыму. Русских, итальянцев, греков, немцев, евреев, крымчаков и караимов и многих других в этот оптический видеоряд сознательно не включили. Мы готовы отправить президенту Украины ценной бандеролью данные последней переписи населения в Крыму, чтобы пресечь спекуляции на национальной теме и попытки украинской власти перейти к масштабной исторической фальсификации,

Замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что готов отправить украинскому президенту данные последней переписи населения в Крыму, чтобы пресечь попытки масштабной исторической фальсификации, передает РИА Новости Ранее Порошенко, рассуждая о ситуации в Крыму, не стал упоминать о том, что на полуострове живут русские. Он написал в своем «Фейсбуке», что «сегодняшняя ситуация в Крыму – это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове».Бальбек агентству.По его словам, «даже перепись населения в Крыму, которая проводилась во времена Украины, показывала, что русских на полуострове проживает около 70-ти процентов».Последняя перепись населения на полуострове прошла с 14-го по 25 октября 2014 года.Согласно переписи, в республике живут 1 млн. 889 тыс. человек, в Севастополе – 395 тыс. человек. «Самой многочисленной национальной группой населения, проживающей на территории крымского полуострова, являются русские – 1,49 млн. человек или 68% граждан, указавших свою национальность. На втором месте украинцы – 344,5 тысячи человек (15,7%), на третьем крымские татары – 277,3 (12,6%)», – говорится в публикации.Всего же население Крыма насчитывает 175 национальностей.