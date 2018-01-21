20:58 21 января

Власти готовы доказать Порошенко, что большая часть населения Крыма – русские

Замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил, что готов отправить украинскому президенту данные последней переписи населения в Крыму, чтобы пресечь попытки масштабной исторической фальсификации, передает РИА Новости.



Ранее Порошенко, рассуждая о ситуации в Крыму, не стал упоминать о том, что на полуострове живут русские. Он написал в своем «Фейсбуке», что «сегодняшняя ситуация в Крыму – это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове».


Порошенко смотрит на полуостров только через "жовто-блакитные" очки, видимо, даже не подозревая, сколько народов живет в Крыму. Русских, итальянцев, греков, немцев, евреев, крымчаков и караимов и многих других в этот оптический видеоряд сознательно не включили. Мы готовы отправить президенту Украины ценной бандеролью данные последней переписи населения в Крыму, чтобы пресечь спекуляции на национальной теме и попытки украинской власти перейти к масштабной исторической фальсификации,
Бальбек агентству.

По его словам, «даже перепись населения в Крыму, которая проводилась во времена Украины, показывала, что русских на полуострове проживает около 70-ти процентов».

Последняя перепись населения на полуострове прошла с 14-го по 25 октября 2014 года.

Согласно переписи, в республике живут 1 млн. 889 тыс. человек, в Севастополе – 395 тыс. человек. «Самой многочисленной национальной группой населения, проживающей на территории крымского полуострова, являются русские – 1,49 млн. человек или 68% граждан, указавших свою национальность. На втором месте украинцы – 344,5 тысячи человек (15,7%), на третьем крымские татары – 277,3 (12,6%)», – говорится в публикации.

Всего же население Крыма насчитывает 175 национальностей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:09
    Это и так ясно, что большая часть жителей Крыма русские
    «сегодняшняя ситуация в Крыму – это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове».

    Боль украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на Крыму, ощущается из-за того, что:
    - Этих людей не убивают бандеровцы.
    - Им не дали жить в самой нищей, самой коррупционной стране Европы.
    - Они не могут ехать в Польшу в качестве гастарбайтеров и сантехников.
    - Некому их мобилизовать, чтобы убивать русских на Донбассе.
    Аристарх Людвигович
    1. хрыч Сегодня, 19:17
      Цитата: Аристарх Людвигович
      это и так ясно, что большая часть жителей русские

      А почти 350 тысяч украинцев не западэнцы, а пожалуй те же русские. Плюс там якобы 250 тысяч беженцев с Донбасса, вот и считайте.
      хрыч
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:26
        Цитата: хрыч
        А почти 350 тысяч украинцев не западэнцы, а пожалуй те же русские

        Украинство это вообще австро-венгерский проект. Кстати фот флаг Нижней Австрии
        Аристарх Людвигович
        1. хрыч Сегодня, 19:31
          Цитата: Аристарх Людвигович
          австро-венгерский проект

          Скорей ватиканский. А Австро-Венгрия католическое государство и Габсбурги числились, как императоры Священной Римской империи с 15 века до падения в 20. Так-то этот род - исполнительная и карательная власть папистов. Дегенераты и кровосмесители (согласно египетским традициям), как водится.
          хрыч
        2. Черный_Ватник Сегодня, 19:33
          Вот те раз! А я думал, что заплатку у шведов взяли попользоваться
          Черный_Ватник
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:36
            Цитата: Черный_Ватник
            я думал, что заплатку у шведов взяли попользоваться

            Нынешний флаг "украины"- галицкий. Выполнен в цветах герба Львова. Истоки его идут от австро-венгерской провинции Нижняя Австрия.
            Аристарх Людвигович
      2. влад66 Сегодня, 19:55
        Порошенко смотрит на полуостров только через "жовто-блакитные" очки, видимо, даже не подозревая, сколько народов живет в Крыму.

        Порошенко смотрит на полуостров только через призму граненого стакана laughing
        И даже не подозревает сколько на самой Украине проживает национальностей. laughing
        влад66
        1. тол100в Сегодня, 20:09
          Цитата: влад66
          Порошенко смотрит на полуостров только через призму граненого стакана

          И сам не знает кто он. Чи еврей, чи хохол. Как та обезьянка или к "умным", или к "красивым"?
          тол100в
        2. 210окв Сегодня, 20:48
          Пошлите ему турецкое виски на метиловом спирте.Закуску сам пусть покупает..Последнюю..
          Цитата: влад66
          Порошенко смотрит на полуостров только через "жовто-блакитные" очки, видимо, даже не подозревая, сколько народов живет в Крыму.

          Порошенко смотрит на полуостров только через призму граненого стакана laughing
          И даже не подозревает сколько на самой Украине проживает национальностей. laughing
          210окв
    2. Черный_Ватник Сегодня, 19:26
      Вопрос. Зачем ему вообще что-то доказывать?
      Черный_Ватник
      1. svp67 Сегодня, 19:40
        Цитата: Черный_Ватник
        Зачем ему вообще что-то доказывать?

        Вот и я думаю, что попытка такого доказательства, что то разбрасывание жемчуга перед свиньями....
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 19:49
          Ага! Смысл доказательства окружности колеса для идиота? wassat
          Соломон Кейн
        2. Черный_Ватник Сегодня, 19:50
          Ненавижу это постсоветское наследие в нашей дипломатии. Козыревщина одним словом.
          Черный_Ватник
    3. LSA57 Сегодня, 19:47
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Боль украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на Крыму, ощущается из-за того, что:
      - Этих людей не убивают бандеровцы.
      - Им не дали жить в самой нищей, самой коррупционной стране Европы.
      - Они не могут ехать в Польшу в качестве гастарбайтеров и сантехников.
      - Некому их мобилизовать, чтобы убивать русских на Донбассе.

      belay и из за этого боль? belay
      а я думал люди этому радуются
      LSA57
  2. Тралл Сегодня, 19:09
    Порошенко даже свою печень не слушает smile
    Тралл
    1. svp67 Сегодня, 19:19
      Цитата: Тралл
      Порошенко даже свою печень не слушает

      Кто то до сих пор уверен, что он самостоятелен в своих действиях? (Я не в отношении собственной печени, тут то он явно хозяин). Ему написаны методички, которое он и зачитывает
      svp67
    2. Соломон Кейн Сегодня, 19:51
      Порошенко даже свою печень не слушает

      Печень орган молчаливый и терпеливый. Просто в один момент отказывает и...Всё!
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 19:56
        Цитата: Соломон Кейн
        Просто в один момент отказывает и...Всё!

        "Всё", хоть и близко, но еще не пришло...и тут видимо стоит добавить, а жаль.
        svp67
        1. тол100в Сегодня, 20:13
          Цитата: svp67
          "Всё", хоть и близко, но еще не пришло...и тут видимо стоит добавить, а жаль.

          А жаль. Но конец приходит всегда неожиданно, когда его совсем не ждали! Будем надеется.
          тол100в
    3. 210окв Сегодня, 20:50
      Плохо что у его печени нет рук...Они бы горло удавили..
      Цитата: Тралл
      Порошенко даже свою печень не слушает smile
      210окв
  3. parusnik Сегодня, 19:12
    Не возможно комментировать бред алкоголика...
    parusnik
  4. afrikanez Сегодня, 19:12
    Да этому "пеньку" хоть говори, хоть показывай. Паралич мозга своё уже взял и мнений, кроме собственного, больше для "него" нет! fool
    afrikanez
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 19:15
    Может Бальбека нежно утопить в какой-нибудь луже.А то слишком правильный нашёлся.Про пороша-не скажу.Забанят.А потом скажут,что это их идея.
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:28
      Напоить его и отправить отвоевывать Донбасс полностью от киевской диктатуры! soldier
      Геркулесыч
  6. Rusland Сегодня, 19:17
    Много чести, пусть читает нашу статотчетность, для нас самих всё ясно.
    Rusland
  7. Masya Masya Сегодня, 19:18
    А что он такое, потрошенко? Что бы ему еще что- то доказывать?
    Masya Masya
    1. тол100в Сегодня, 20:15
      Цитата: Masya Masya
      А что он такое, потрошенко?

      Госдеповское дерьмо!
      тол100в
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 19:19
    Ох-ёго... Просто Росичи.
    ВЕРЕСК
  9. Михаил177 Сегодня, 19:21
    Смысл разговаривать с глухими?....Упоротым хохлам невозможно что-то объяснить.
    Михаил177
  10. Lacoste Сегодня, 19:22
    зачем что-то кому-то доказывать? особенно этим клоунам)
    Lacoste
  11. Симон Сегодня, 19:24
    "Порошенко написал в своем «Фейсбуке», что «сегодняшняя ситуация в Крыму – это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове" - Он, русский народ, что - в другие народы вписал! Видимо он специально показал всему миру, что там русских вообще нет! Хотя русских там больше по численности, чем украинцев и крымских татар, взятых вместе! request fool
    Симон
  12. Геркулесыч Сегодня, 19:26
    Неважно, 26 или40 миллионов живет вна укроине !Там тоже очень большой процент Русских, которым снесли мозги, вбивая в голову что они не Русские, а укроинцы! И люди в это поверили! И стали Русских, в том числе и родичей своих врагами считать! Я это к тому, что мы хоть Крым, да часть Донбасса спасли от подобного выноса им мозгов! Поэтому, бесполезно парошенко что то объяснять -он сам все знает хорошо! Но, он у власти будет сидеть пока будет и дальше намертво выжигать ложью из Русских вна укроине их Русскость!
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 20:19
      Цитата: Геркулесыч
      Но, он у власти будет сидеть пока

      Будет сидеть , пока есть хоть какие-то гроши от Амерзительного государства, которое и развязало этот шабаш!
      тол100в
  13. Egorovich Сегодня, 19:27
    Если сами украинцы, живущие в Крыму(а их 15,7%), не хотят учить своих детей в украинских школах полуострова, это о многом говорит. КРЫМ - Русский!!!
    Egorovich
  14. Немезида Сегодня, 19:43
    Какой смысл доказывать очевидное тому,кого правда не интересует?! ВСЯ их Украина на карте 1654 года !
    Немезида
    1. LSA57 Сегодня, 19:52
      Цитата: Немезида
      ! ВСЯ их Украина на карте 1654 года !

      думаете её кому показывают?
      LSA57
  15. Балу Сегодня, 19:49
    Попрошенко живой труп. Он знает, что будет, если он ослушается американского посла.
    Вы видели как начальника охраны пинал этот шизанутый депутат, когда бомж в законе сукашвили залез на крышу? Подчиненные аж вспотели, но не шевельнулись. Яркое доказательство легитимности власти в Киеве и кто такой сам попрошенко, если его начальника просто пинают на улице.
    Балу
    1. хрыч Сегодня, 20:02
      Цитата: Балу
      Попрошенко живой труп

      есть такой термин - "кадавр"
      хрыч
  16. Sewer Krainiy Сегодня, 20:08
    Не понимаю. Кому это еще нужно муссировать вопрос Крыма. Сказано - Крым вернулся на Родину. Всё!!! На всяких там шоу (уже смотреть надоело, не умеют ведущие отпор давать) постоянные заказные хохлопитеки типа Вадимов, Янин и Корейбов этот вопрос постоянно поднимают, грязь на Россию льют... И ВО помогает лишний раз напомнить о Крыме. Мое мнение: вопрос закрыт, в печати не поднимать, на телепередачах бандерлогов резко обрывать, они не в своей Раде, а на российском телевидении. Еще раз - вопрос закрыт, нечего объясняться и доказывать какая часть в Крыму русских. Там русские все!
    Sewer Krainiy
  17. БАРХАН Сегодня, 20:11
    И всё таки...какая забавная судьба у Порошенко.Могут грохнуть пророссийские силы,потому,что враг.Могут грохнуть радикалы,потому,что конкурент.Могут грохнуть прозападные силы ,потому,что надоел и понадобится сакральная жертва.Может грохнуть цирроз ,потому,что алкаш...Никому Пеця не нужен.
    БАРХАН
  18. mavrus Сегодня, 20:22
    Идиотское занятие объяснять что-либо тому, кто ничего не хочет слышать.
    А то Петро не в курсе... Но не для того он западом туда поставлен, чтобы хоть что-то слушать.
    А во вторых, а какая вообще разница русские там или украинцы (в нормальном смысле этого слова). У меня, например, мать русская, а отец записан украинцем, ну и что? В 20-е годы прошлого века шла украинизация, в некоторых областях РСФСР всех поголовно записывали украинцами, вплоть до Федоровского района, Кустанайской области, ныне это вообще Казахстан... И если отец там родился в 30-е, когда Сталин прекратил это безобразие, то деда с бабкой уже были украинцами...
    Главное что нормальные украинцы, в отличии от свидомые потомков укро-шумер, в гробу видели сегодняшнюю Украину, с её заокеанскими хозяевами.
    mavrus
  19. Оверлок Сегодня, 20:34
    Цитата: хрыч
    А почти 350 тысяч украинцев не западэнцы

    есть и западенцы, интересно, но они за Россию
    Оверлок
  20. Оверлок Сегодня, 20:37
    Цитата: ВЕРЕСК
    Может Бальбека нежно утопить в какой-нибудь луже.А то слишком правильный нашёлся.

    не правильный, а хитрый. В печати было утверждение о его связах с Найемом в Киеве и пр. радикалами
    Оверлок
  21. Оверлок Сегодня, 20:38
    Цитата: Геркулесыч
    Там тоже очень большой процент Русских

    Оверлок
Картина дня