09:05 22 января

Новозеландцы решили оснастить спецназ "открытыми" вездеходами SOV-MH Supacat

Командование вооружёнными силами Новой Зеландии заявило о том, что для нужд армейского спецназа страны у Австралии закуплена партия бронеавтомобилей линейки Supacat. Речь идёт о специальной модификации военных автомобилей SOV-MH – вариация MkII HMT Extenda от Supacat, шасси которых могут трансформироваться из 6х6 в 4х4 в зависимости от эксплуатационных условий и спектра выполняемых задач.

Новозеландцы решили оснастить спецназ "открытыми" вездеходами SOV-MH Supacat


Таким образом, Новая Зеландия становится очередной страной-клиентом Supacat (головной офис в Британии).


Открытая архитектура поставляемых в Новую Зеландию бронеавтомобилей позволяет удовлетворять различные эксплуатационные требования. При этом и сам вездеход открытый в прямом смысле слова. Механик-водитель и экипаж располагаются буквально под открытым небом, будучи «защищёнными» рамой, которая в определённых случаях может удерживать тент.

Управляющий директор компании Asia Pacific Майкл Хэллоан (цитата Australian Defense Magazine):
Мы очень рады тому, что вышли на первый экспортный контракт из нашего австралийского представительства. Для членов команды Supacat Team Australia важно, чтобы мы поставили в Новую Зеландию партию вездеходов своевременно.


Автомобили SOV-MH были изготовлены на существующих сборочных предприятиях Supacat в Австралии с привлечением команды Supacat Team Australia для производства и сборки транспортного средства. Это первый случай, когда члены Supacat Team Australia экспортировали полностью завершенные автомобили и дополнили уже имеющиеся возможности для австралийских поставщиков по вхождению в глобальные сети поставок Supacat.

Напомним, что военнослужащие Новой Зеландии нередко участвуют в миссиях ООН в различных точках планеты.

Использованы фотографии: australiandefence.com.au
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Комментарии 12

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  1. трассер Сегодня, 06:01
    Мотоциклы бы ещё забронировали. Дешевле но результат одинаков..
    трассер
    1. Зяблицев Сегодня, 06:08
      Хочу сказать, что новозеландские военнослужащие - храбрые солдаты! Это подчеркивал, даже Роммель, отмечая, что от легендарных "Пустынных групп дальнего действия" – разведывательно-диверсионных подразделениях, которые комплектовались в большинстве своем новозеландцами, Лис пустыне терпел больше поражений, чем от основных подразделений англичан! Потом, такие же лестные характеристики новозеландцы получали и в других локальных заварушках, где принимали участие! Не раз во Вьетнаме спасали задницы зазнавшимся янки вытаскивая их из задниц, благодаря своим мужеству и стойкости. Особенно это касается воинов - маори, новозеландских аборигенов, которые не раздумывая и бесстрашно шли в атаку, даже на заведомо превосходящие их силы противника! И не считаясь с потерями! Почти, как русские! Англосаксы постоянно ими затыкали самые гибельные участки....
      Зяблицев
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:14
        "Преданье старины глубокой, дела давно минувших дней "!Все меняется в этом мире. Пускай у себя учебные баталии устраивают! ПС -Приветствую hi С добрым утром! !! hi soldier
        Геркулесыч
        1. Зяблицев Сегодня, 06:19
          hi Закрытость, относительная, географического положения, да и ментальность на генном уровне вряд ли, что то сильно изменили в характере новозеландцев!
          Зяблицев
  2. sergo1914 Сегодня, 06:11
    Спецназ Новой Зеландии... Однако. Полтора миллиона мужиков от 15 до 64 лет. Из какой возрастной группы их набирают? И что остаётся армии?
    sergo1914
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:33
      Цитата: sergo1914
      Спецназ Новой Зеландии... Однако. Полтора миллиона мужиков от 15 до 64 лет. Из какой возрастной группы их набирают? И что остаётся армии?

      Нормальная Армия, многим другим до нее еще далеко
      SAS НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ. Замечено, что в любом месте, где появляются австралийцы, рано или поздно появятся новозеландцы.

      http://bratishka.ru/archiv/2005/5/2005_5_6.php
      MOSKVITYANIN
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:12
    Если только они на этих комодах воевать не станут то, для" внутреннего потребления "пойдут броневики.
    Геркулесыч
  4. raw174 Сегодня, 06:44
    Как то даже необычно звучит: "армия Новой Зеландии", как "подводный флот Монголии")))
    raw174
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:28
      Цитата: raw174
      Как то даже необычно звучит: "армия Новой Зеландии", как "подводный флот Монголии")))

      Как насчет участия Армии этой страны во всех войнах (в т.ч. ПМВ и ВМВ) в которых участвовала Британия, а также участие вместе с американцами в боевых действиях во Вьетнаме (где британцев не было)...
      Кроме того, Новая Зеландия входит в военно-политический блок АНЗЮС, а также входит в Британское содружество нации, ну а МНР никому не нужна в принципе...
      MOSKVITYANIN
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    военнослужащие Новой Зеландии нередко участвуют в миссиях ООН в различных точках планеты
    Вот и будут прилетать ручные гранаты прямо в десантное отделение. А "монстра" изображенного на фото наверное задействовали в съемках "Безумного Макса" - крокодил обвешанный броней и с незащищенной спиной.
    rotmistr60
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 08:01
      Цитата: rotmistr60
      Вот и будут прилетать ручные гранаты прямо в десантное отделение. А "монстра" изображенного на фото наверное задействовали в съемках "Безумного Макса" - крокодил обвешанный броней и с незащищенной спиной.


      РПГ не важно, есть крыша или нет у БТР.
      БТР не предназначен давить пехоту забрасывающю его гранатанми а транспортировать.
      для подходящего климата правильное решение.
      Маки Авелльевич
  6. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:23
    Британский САС уже 20 лет на таких ездит...
    MOSKVITYANIN
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