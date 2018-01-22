Новозеландцы решили оснастить спецназ "открытыми" вездеходами SOV-MH Supacat

Мы очень рады тому, что вышли на первый экспортный контракт из нашего австралийского представительства. Для членов команды Supacat Team Australia важно, чтобы мы поставили в Новую Зеландию партию вездеходов своевременно.

Командование вооружёнными силами Новой Зеландии заявило о том, что для нужд армейского спецназа страны у Австралии закуплена партия бронеавтомобилей линейки Supacat. Речь идёт о специальной модификации военных автомобилей SOV-MH – вариация MkII HMT Extenda от Supacat, шасси которых могут трансформироваться из 6х6 в 4х4 в зависимости от эксплуатационных условий и спектра выполняемых задач.Таким образом, Новая Зеландия становится очередной страной-клиентом Supacat (головной офис в Британии).Открытая архитектура поставляемых в Новую Зеландию бронеавтомобилей позволяет удовлетворять различные эксплуатационные требования. При этом и сам вездеход открытый в прямом смысле слова. Механик-водитель и экипаж располагаются буквально под открытым небом, будучи «защищёнными» рамой, которая в определённых случаях может удерживать тент.Управляющий директор компании Asia Pacific Майкл Хэллоан (цитата Australian Defense Magazine ):Автомобили SOV-MH были изготовлены на существующих сборочных предприятиях Supacat в Австралии с привлечением команды Supacat Team Australia для производства и сборки транспортного средства. Это первый случай, когда члены Supacat Team Australia экспортировали полностью завершенные автомобили и дополнили уже имеющиеся возможности для австралийских поставщиков по вхождению в глобальные сети поставок Supacat.Напомним, что военнослужащие Новой Зеландии нередко участвуют в миссиях ООН в различных точках планеты.