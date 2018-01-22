21:05 22 января

«Оливковая ветвь» несет не мир…

Согласно библейскому преданию, когда прекратился Всемирный потоп, голубь принес Ною, укрывшемуся от смертоносной стихии в ковчеге, оливковую ветвь. Это был знак того, что Всевышний больше не гневается на людей. И голубь, и оливковая ветвь с тех пор считаются символами мира. На эмблеме ООН ветка оливы обвила земной шар, и это должно было символизировать лозунг «Нет войне»…

Но сегодня «Оливковой ветвью» называют военную операцию. Что ж, это напоминает кощунство блока НАТО, который называл чудовищные бомбардировки Югославии — операцией «Милосердный ангел».
«Оливковая ветвь» несет не мир…


20 января Турция объявила о начале операции, проводимой на территории Сирии против курдских вооруженных формирований. Турецкие ВВС наносят бомбовые удары по целям в сирийском городе Африн, контролируемом курдами. За первые сутки были поражены 153 цели, сейчас сообщается еще о 45 разгромленных объектах. По данным курдских сил самообороны, погибли шесть мирных жителей и три бойца, еще 13 человек были ранены.


Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января анонсировал наземную фазу. Согласно последним новостям, турецкие танки вошли в Африн при поддержке бандформирований «сирийской оппозиции» (так называемой «Сирийской свободной армии»).

Начав эту операцию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в противоречие с Вашингтоном. Ранее США заявляли о создании новой силы, противостоящей законному сирийскому руководству — т. н. «отрядов безопасности». По этому плану, данные отряды должны состоять из курдов, лояльных Штатам и финансируемых ими, а располагаться на сирийско-турецкой границе.

Разумеется, такой поворот событий пришелся не по душе официальной Анкаре. Эрдогана можно понять — в случае, если сирийские курды при поддержке США станут серьезной силой и решат провозгласить собственное «государство», это может спровоцировать турецких курдов на восстание. По крайней мере, обстановка в Турции серьезно обострится, всплывут старые проблемы…

США и Турция долгое время терзали Сирию вместе. Как только началось противостояние между законной сирийской властью и (тогда еще «умеренной») проамериканской «оппозицией», - Анкара с радостью присоединялась ко всем карательным мерам в отношении своего южного соседа. И это — несмотря на то, что ранее турецко-сирийские отношения не носили враждебного характера. При Башаре Аль-Асаде они налаживались. Но Вашингтон сказал «Фас», и Анкара ответила: «Yes!», не просчитав последствий. И хлынули в Сирию из Турции бандиты, собранные со всего мира, оружие и материальная помощь для боевиков. «Оппозиция» турецких господ не подводила — из захваченных сирийских районов в Турцию утекали разграбленные богатства сирийцев — оборудование фабрик и заводов, культурные ценности, нефть, даже хлеб…

Теперь турецкому руководству впору «кусать локти». США в своем стремлении как можно больше ослабить Сирию поддерживает нездоровые тенденции курдского сепаратизма. Со своими турецкими «братьями по НАТО» лица, сидящие в Белом доме и Пентагоне, не посчитались. Приходится теперь Эрдогану давить курдов на сирийской территории. То, что при этом турецкая армия нарушает суверенитет чужого государства, конечно же, Реджепа Тайипа ни капли не смущает — до этого Турция уже многократно вмешивалась в ход конфликта, в том числе — и напрямую (как это случилось, например, во время захвата «оппозицией» города Касаб в сирийской провинции Латакия).

Разумеется, президент Сирии Башар Аль-Асад выступил против такого наглого вторжения в его страну. По его словам, «агрессия в сирийском городе Африн не может быть отделена от политики, проводимой турецким режимом с начала сирийского кризиса и построенной на поддержке терроризма и различных террористических группировок».

Но ясно, что сейчас сирийкой армии будет не до того, чтобы отражать вторжение. У нее есть более насущные задачи, такие, как, например, освобождение от террористов провинции Идлеб и района Восточная Гута в провинции Дамаск. Тем более, что многие курдские силы, изрядно напичканные американской помощью, не проявляют лояльности к Дамаску, а, напротив, грезят отделением от страны. МИД РФ также осудил турецкое вторжение в Африн, однако можно ожидать, что осуждением дело на данном этапе и ограничится.

По инициативе Франции ситуацию должен рассмотреть на закрытом совещании Совет Безопасности ООН. По этому поводу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна считает вынесение вопроса о ситуации в Африне на обсуждение СБ ООН «принятием стороны террористов». Все это напоминает гнусную и грязную схватку хищников из-за дележа добычи.

В такой ситуации курды должны понимать, что их грезы о своем государстве используются США в целях, далеких от интересов курдского народа. И к их нынешнему бедственному положению привела именно сепаратистская и антисирийская позиция отдельных курдских лидеров. Это хороший урок, за который, к сожалению, приходится платить огромную цену…

Позиция сил, которые искренне желают Сирии мира, должна быть однозначной — все те, кого в страну не звали, не должны в ней находиться и, тем более, в нее вторгаться, равно как и вооружать боевиков. Это относится в равной степени и к США, и к Турции.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 20

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  1. Комментарий был удален.
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 10:47
    Кто сильнее - тот и пишет историю. Так было, есть и будет.
    Razvedka_Boem
    1. Чёрный Сегодня, 11:17
      Курды - "бочка пороха" в том регионе.. 40 млн человек без своей страны, раскиданы по 4-м странам.. Чтобы создать свою страну, им надо "откусить" по немногу от каждой из 4-х стран проживания.. А на это все 4 врядли пойдут.. Мериканцы вкурсе, поэтому начинают разжигать..
      Чёрный
      1. сибиралт Сегодня, 14:16
        В Сирию уже и китайцев пригнали. Но их пока почему-то не видно. Замес будет крутой! belay
        сибиралт
  3. Vard Сегодня, 11:02
    Турция исходит из сохранения территориальной целостности страны и безопасности... Курды хотят независимости... Мирным путём эти две взаимоисключающие вещи достигнуты быть не могут... Значит война... до окончательного поражения одной из сторон...
    Vard
  4. IrbenWolf Сегодня, 11:17
    Все складывается как нельзя лучше, для российского союзника. Опозиция агрессивно настроенная к центральной власти в Дамаске будет разгромлена чужими руками. Турция нарабатывает себе негатив среди местного населения.

    Неплохой вариант развития событий...
    IrbenWolf
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:35
      Частично вы правы если вообще не брать во внимание курдов. Турки сейчас воюют с курдами, которых поддерживают и вооружают Сша преследующие свои интересы (расчленение Сирии, свержение Асада). Сирийская армия может спокойно сосредоточить свои усилия на "Нусре". Но начинают с курдской стороны уже звучать голоса (явно с подачи Сша), что Россия наравне с Турцией несет ответственность за эту операцию. А это не совсем хорошо и при правильной идеологической обработке может переориентировать часть курдов против России.
      rotmistr60
    2. karish Сегодня, 11:36
      Цитата: IrbenWolf
      Все складывается как нельзя лучше, для российского союзника. Опозиция агрессивно настроенная к центральной власти в Дамаске будет разгромлена чужими руками. Турция нарабатывает себе негатив среди местного населения.

      Неплохой вариант развития событий...

      ВЫ ещё не запутались , кто вообще в Срии против кого ? laughing
      karish
      1. ромул Сегодня, 11:43
        Цитата: karish
        ВЫ ещё не запутались , кто вообще в Срии против кого ?

        Все против всех - Свобода человека: каждый имеет право на всё, даже на жизнь другого человека. Это ведет к постоянным конфликтам, к невозможности обеспечить общественное благо и уберечься от зла. Так возникает война всех против всех. Впервые введено в трактате «Левиафан»
        ромул
      2. IrbenWolf Сегодня, 12:41
        Крудское ополчение (какое бы оно ни было) дружественно Дамаску? Ребята тихой сапой захватывают территорию не мифического "курдистана", а вполне реальной Сирии.
        IrbenWolf
  5. Strashila Сегодня, 12:16
    Термин курды, понятие то же растяжимое... там нет единства, это использует Турция... всех под одну гребенку.
    Strashila
  6. Rostislav Сегодня, 12:25
    все те, кого в страну не звали, не должны в ней находиться и, тем более, в нее вторгаться, равно как и вооружать боевиков. Это относится в равной степени и к США, и к Турции.

    "Доброе слово" в поддержку Сирии есть, а "пистолета" у нее пока нет. Так что добиться чего-либо от Эрдогана, а тем более от "исключительных", в настоящий момент Асад не сможет.
    Но верю, что сирийский народ справится.
    Rostislav
  7. Нормаль ок Сегодня, 13:07
    голубь принес Ною, укрывшемуся от смертоносной стихии в ковчеге, оливковую ветвь. Это был знак того, что Всевышний больше не гневается на людей

    Вообще-то, согласно Библии, это был знак, что земля рядом! Гы-гы.
    Нормаль ок
  8. Нормаль ок Сегодня, 13:13
    Кто-нибудь прикидывал такой сценарий, что если Эрдоган не сможет раздавить курдов? Его позиции как Лидера, сильно пошатнуться, - отставка, перевыборы. Может штаты к этому и ведут?

    ПыСы. ПоГромова в своём репертуаре, - сплошные штампы.
    Нормаль ок
  9. pytar Сегодня, 14:59
    Хорошая статия! Автору респект! Только один пассаж, насторожил: "...нездоровые тенденции курдского сепаратизма.."! Каждая национально-освободителная борьба одного или другого народа можно назвать так нездорово! Курды имеют право на свое государство! При том в границах где они болшенсство и проживают веками!
    pytar
    1. elenagromova Сегодня, 15:38
      От Сирии не надо откалывать территорию, ага. Пусть от Турции откалывают - вот стремление ослабить одну из стран НАТО еще можно поддержать. Но не от нашего же союзника! Да и момент выбран - в то самое время, когда решается вопрос о самом существовании Сирии.
      elenagromova
  10. Strashila Сегодня, 17:00
    "Главнокомандующий курдскими отрядами бойцов YPG Сипан Хемо (Sipan Hemo) обвинил Россию в предательстве за то, что она не отговорила Анкару от нападения на курдский кантон Африн в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте YPG." с https://lenta.ru/news/2018/01/22/russia_predatel/ ... "Он добавил, что теперь курды увидели истинное лицо Москвы и Россия «стала беспринципным государством»."... может промолчал бы, то может и заумного сошел... толкая такие речи он явно сделал так, чтоб Россия точно теперь не помогала курдам, просто сделал подставу всем своим соплеменникам... теперь ждем выход американцев, как спасителей курдов... ведь речь им была явно адресована... теперь они отреклись от Асада и России... теперь они все их полностью со всеми потрохами.
    Strashila
  11. ANDRE - LATVIA Сегодня, 18:25
    Пока курды не откажутся от поддержки США и не признают законное правительство Сирии действия Турции только на пользу и Дамаску, и Москве. Афринские и роджавские цыгане или перестанут дергаться и пойдут под Асада, или пусть не существуют вовсе.
    ANDRE - LATVIA
  12. ANDRE - LATVIA Сегодня, 18:27
    Цитата: pytar
    Хорошая статия! Автору респект! Только один пассаж, насторожил: "...нездоровые тенденции курдского сепаратизма.."! Каждая национально-освободителная борьба одного или другого народа можно назвать так нездорово! Курды имеют право на свое государство! При том в границах где они болшенсство и проживают веками!

    Если не считать, что курды - одно из самых паскудных и вероломных месопотамских племен...
    ANDRE - LATVIA
  13. Лексус Сегодня, 18:57
    «Оливковая ветвь» несет не мир…

    Гибель людей и разруха - такова цена политической недальновидности, наивности и откровенной глупости.
    Лексус
  14. Анатольевич Сегодня, 19:02
    Цитата: сибиралт
    В Сирию уже и китайцев пригнали. Но их пока почему-то не видно. Замес будет крутой! belay

    Китайцев то интересно зачем. То что они производят, можно назвать одной буквой, четвертой с начала алфавита, и воины они скорее всего такие же. Отвагу и доблесть не скопируешь, ни кривыми ручонками, ни на 3 д принтере.
    Анатольевич
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