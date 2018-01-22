«Оливковая ветвь» несет не мир…

Согласно библейскому преданию, когда прекратился Всемирный потоп, голубь принес Ною, укрывшемуся от смертоносной стихии в ковчеге, оливковую ветвь. Это был знак того, что Всевышний больше не гневается на людей. И голубь, и оливковая ветвь с тех пор считаются символами мира. На эмблеме ООН ветка оливы обвила земной шар, и это должно было символизировать лозунг «Нет войне»…Но сегодня «Оливковой ветвью» называют военную операцию. Что ж, это напоминает кощунство блока НАТО, который называл чудовищные бомбардировки Югославии — операцией «Милосердный ангел».20 января Турция объявила о начале операции, проводимой на территории Сирии против курдских вооруженных формирований. Турецкие ВВС наносят бомбовые удары по целям в сирийском городе Африн, контролируемом курдами. За первые сутки были поражены 153 цели, сейчас сообщается еще о 45 разгромленных объектах. По данным курдских сил самообороны, погибли шесть мирных жителей и три бойца, еще 13 человек были ранены.Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января анонсировал наземную фазу. Согласно последним новостям, турецкие танки вошли в Африн при поддержке бандформирований «сирийской оппозиции» (так называемой «Сирийской свободной армии»).Начав эту операцию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в противоречие с Вашингтоном. Ранее США заявляли о создании новой силы, противостоящей законному сирийскому руководству — т. н. «отрядов безопасности». По этому плану, данные отряды должны состоять из курдов, лояльных Штатам и финансируемых ими, а располагаться на сирийско-турецкой границе.Разумеется, такой поворот событий пришелся не по душе официальной Анкаре. Эрдогана можно понять — в случае, если сирийские курды при поддержке США станут серьезной силой и решат провозгласить собственное «государство», это может спровоцировать турецких курдов на восстание. По крайней мере, обстановка в Турции серьезно обострится, всплывут старые проблемы…США и Турция долгое время терзали Сирию вместе. Как только началось противостояние между законной сирийской властью и (тогда еще «умеренной») проамериканской «оппозицией», - Анкара с радостью присоединялась ко всем карательным мерам в отношении своего южного соседа. И это — несмотря на то, что ранее турецко-сирийские отношения не носили враждебного характера. При Башаре Аль-Асаде они налаживались. НоИ хлынули в Сирию из Турции бандиты, собранные со всего мира, оружие и материальная помощь для боевиков. «Оппозиция» турецких господ не подводила — из захваченных сирийских районов в Турцию утекали разграбленные богатства сирийцев — оборудование фабрик и заводов, культурные ценности, нефть, даже хлеб…Теперь турецкому руководству впору «кусать локти». США в своем стремлении как можно больше ослабить Сирию поддерживает нездоровые тенденции курдского сепаратизма. Со своими турецкими «братьями по НАТО» лица, сидящие в Белом доме и Пентагоне, не посчитались. Приходится теперь Эрдогану давить курдов на сирийской территории. То, что при этом турецкая армия нарушает суверенитет чужого государства, конечно же, Реджепа Тайипа ни капли не смущает — до этого Турция уже многократно вмешивалась в ход конфликта, в том числе — и напрямую (как это случилось, например, во время захвата «оппозицией» города Касаб в сирийской провинции Латакия).Разумеется, президент Сирии Башар Аль-Асад выступил против такого наглого вторжения в его страну. По его словам, «».Но ясно, что сейчас сирийкой армии будет не до того, чтобы отражать вторжение. У нее есть более насущные задачи, такие, как, например, освобождение от террористов провинции Идлеб и района Восточная Гута в провинции Дамаск. Тем более, что многие курдские силы, изрядно напичканные американской помощью, не проявляют лояльности к Дамаску, а, напротив, грезят отделением от страны. МИД РФ также осудил турецкое вторжение в Африн, однако можно ожидать, что осуждением дело на данном этапе и ограничится.По инициативе Франции ситуацию должен рассмотреть на закрытом совещании Совет Безопасности ООН. По этому поводу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна считает вынесение вопроса о ситуации в Африне на обсуждение СБ ООН «принятием стороны террористов».В такой ситуации курды должны понимать, чтоИ к их нынешнему бедственному положению привела именно сепаратистская и антисирийская позиция отдельных курдских лидеров. Это хороший урок, за который, к сожалению, приходится платить огромную цену…Позиция сил, которые искренне желают Сирии мира, должна быть однозначной —Это относится в равной степени и к США, и к Турции.