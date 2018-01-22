09:01 22 января

Индия «апгрейдит» BrahMos. Какой теперь радиус поражения целей этими ракетами?

Индийские средства массовой информации сообщают о том, что разработчики сверхзвуковых ракет BrahMos на данном этапе закладывают основу для испытаний типов ракет, способных поражать цели на расстоянии свыше 800 км. Портал IDN, ссылаясь на источник, близкий к реализации программы, отмечает, что испытания ракеты с существенно повышенной дальностью поражения цели будут завершены в Индии до конца 2018 года.

Ранее радиус действия ракеты BrahMos был увеличен с 290 до 400 км. В марте прошлого года была испытана «400-км» модификация. Существенное увеличение радиуса действия ракеты, как сообщается, связано с реализацией новой концепции ракетной безопасности. Отмечается, что ранее Индия придерживалась ограничений в формате российско-индийского договора. Ограничения эти диктовали предельную дальность поражения целей ракетами в 300 км. Именно поэтому у «БраМос» заявленный радиус составлял 290 км.

Индия «апгрейдит» BrahMos. Какой теперь радиус поражения целей этими ракетами?



Теперь, как отмечает издание, истребители ВВС Индии «смогут атаковать цели с более значительных дистанций».

Модификации BrahMos могут запускаться с суши, воздуха, моря и из подводного положения. Индия ранее впервые запустила самую быструю сверхзвуковую крылатую ракету в мире (трактовка самой Индии) с борта самолета Су-30. Ракета успешно поразила цель в Бенгальском заливе в ноябре 2017 года.

Из материала:
Постановка на вооружение Су-30 ракет с радиусом поражения целей более чем в 800 км значительно увеличит охват территории даже без учёта возможности дозаправки в воздухе.


Авиационная модификация «БраМос» примерно на 500 кг легче аналогичных ракет морского и наземного базирования.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Михаил м Сегодня, 06:41
    Отмечается, что ранее Индия придерживалась ограничений в формате российско-индийского договора.
    Индусы поняли, что пришло время, когда ценность договора равна ценности бумаги, на которой он написан. У штатов учатся. А увеличение дальности ракет существенно повышает боевые возможности. Может, в свете событий последнего времени, и нам пора присмотреться договору РСМД?
    Михаил м
    1. тлауикол Сегодня, 06:54
      размещение РСМД в Европе выгодно американцам, но не нам. Они будут угрожать Москве, но не Вашингтону. Какой нам толк от ядерного взрыва в Нарве напр. и ответного в Питере ?
      тлауикол
      1. Михаил м Сегодня, 06:57
        Кроме США есть ещё НАТО и есть американские базы и пусковые установки двойного назначения. Для США есть РВСН.
        Михаил м
  2. Jovanni Сегодня, 06:52
    Так скоро Россия может остаться единственным государством, соблюдающим договора...
    Jovanni
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    самую быструю сверхзвуковую крылатую ракету в мире
    КНДР пытаются подрожать (со всем уважением к корейцам), так ниша давно занята. Лучше бы станцевали, спели и получилось бы более правдоподобно.
    rotmistr60
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:09
    Однако! Если это, конечно, не обычное индийское преувеличение. Уж больно они стандартные, эти преувеличения. Примерно в два раза... wassat
    Горный стрелок
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Тогда им придется увеличить длину ракеты, и поставить на нее более мощный, а значит, и более прожорливый двигатель! belay Найдется ли у них такой? ??
    Геркулесыч
    1. Салют Сегодня, 08:20
      однозначно увеличили длину ракеты
      Салют
    2. лысова Сегодня, 08:49
      Добрый день. Хочу добавить. Если увеличили мощность двигателя (допустим), то и диаметр ракеты, тоже увеличивается ( камера сгорания, сопло ) иначе - взрыв.
      лысова
  6. федоров Сегодня, 07:44
    А выдавать целеуказания на таких расстояниях кто будет request Или Индия обладает подобными системами ?
    У США есть, у России "Лиана" в опытно боевом режиме спутники пашут, а у Индии что ?
    федоров
    1. MadCat Сегодня, 08:17
      А у Индии есть Израиль и готовый модернизировать что угодно...
      MadCat
  7. Омскгазмяс Сегодня, 08:00
    Авиационный вариант Брамоса был легче морского на 500 кг? Вот она, возможность увеличить запас топлива и, следовательно, дальность ракеты без больших переделок.
    Омскгазмяс
    1. тлауикол Сегодня, 08:20
      не для того стартовый ускоритель снимали и облегчали ракету, чтобы снова утяжелить ее на полтонны и пытаться запихнуть на истребитель еще 15 лет. переделки самолета займут уйму времени и денег. Проще БЧ ракеты уполовинить
      тлауикол
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