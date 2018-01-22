Индия «апгрейдит» BrahMos. Какой теперь радиус поражения целей этими ракетами?
Индийские средства массовой информации сообщают о том, что разработчики сверхзвуковых ракет BrahMos на данном этапе закладывают основу для испытаний типов ракет, способных поражать цели на расстоянии свыше 800 км. Портал IDN, ссылаясь на источник, близкий к реализации программы, отмечает, что испытания ракеты с существенно повышенной дальностью поражения цели будут завершены в Индии до конца 2018 года.
Ранее радиус действия ракеты BrahMos был увеличен с 290 до 400 км. В марте прошлого года была испытана «400-км» модификация. Существенное увеличение радиуса действия ракеты, как сообщается, связано с реализацией новой концепции ракетной безопасности. Отмечается, что ранее Индия придерживалась ограничений в формате российско-индийского договора. Ограничения эти диктовали предельную дальность поражения целей ракетами в 300 км. Именно поэтому у «БраМос» заявленный радиус составлял 290 км.
Теперь, как отмечает издание, истребители ВВС Индии «смогут атаковать цели с более значительных дистанций».
Модификации BrahMos могут запускаться с суши, воздуха, моря и из подводного положения. Индия ранее впервые запустила самую быструю сверхзвуковую крылатую ракету в мире (трактовка самой Индии) с борта самолета Су-30. Ракета успешно поразила цель в Бенгальском заливе в ноябре 2017 года.
Из материала:
Авиационная модификация «БраМос» примерно на 500 кг легче аналогичных ракет морского и наземного базирования.
Ранее радиус действия ракеты BrahMos был увеличен с 290 до 400 км. В марте прошлого года была испытана «400-км» модификация. Существенное увеличение радиуса действия ракеты, как сообщается, связано с реализацией новой концепции ракетной безопасности. Отмечается, что ранее Индия придерживалась ограничений в формате российско-индийского договора. Ограничения эти диктовали предельную дальность поражения целей ракетами в 300 км. Именно поэтому у «БраМос» заявленный радиус составлял 290 км.
Теперь, как отмечает издание, истребители ВВС Индии «смогут атаковать цели с более значительных дистанций».
Модификации BrahMos могут запускаться с суши, воздуха, моря и из подводного положения. Индия ранее впервые запустила самую быструю сверхзвуковую крылатую ракету в мире (трактовка самой Индии) с борта самолета Су-30. Ракета успешно поразила цель в Бенгальском заливе в ноябре 2017 года.
Из материала:
Постановка на вооружение Су-30 ракет с радиусом поражения целей более чем в 800 км значительно увеличит охват территории даже без учёта возможности дозаправки в воздухе.
Авиационная модификация «БраМос» примерно на 500 кг легче аналогичных ракет морского и наземного базирования.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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