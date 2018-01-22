Глава Пентагона отправился с визитами в Индонезию и Вьетнам

Мы используем Тихий океан – а само название говорит о том, что он мирный – и хотим, чтобы все страны, которые его используют, процветали,

Я хочу донести (мысль), что мы уважаем суверенные страны Азии с их суверенным правом голоса и принятия решений. Мы не считаем, что кто-то еще имеет исключительное право в отношении их экономик, их дипломатии и их решений, касающихся обеспечения безопасности,