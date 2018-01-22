09:05 22 января

Глава Пентагона отправился с визитами в Индонезию и Вьетнам

Министр обороны США Джеймс Мэттис отбыл вчера с визитами в Индонезию и Вьетнам с целью налаживания с этими странами более тесного взаимодействия в военно-технической области, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.



Мы используем Тихий океан – а само название говорит о том, что он мирный – и хотим, чтобы все страны, которые его используют, процветали,
сказал Мэттис журналистам, сопровождающим его в поездке.


Я хочу донести (мысль), что мы уважаем суверенные страны Азии с их суверенным правом голоса и принятия решений. Мы не считаем, что кто-то еще имеет исключительное право в отношении их экономик, их дипломатии и их решений, касающихся обеспечения безопасности,
добавил он.

Между тем наблюдатели отметили, что в ходе визита Мэттис постарается «ослабить влияние Китая и России в регионе, показав преимущества политики США».

В частности, министр намерен обсудить вопросы свободы судоходства в Южно-Китайском море с упором на действия НОАК в этом районе мирового океана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Teberii Сегодня, 08:37
    Не нужно было их портить,а Вьетнамцы не забыли об отношении к ним со стороны США.
    Teberii
    1. Logall Сегодня, 08:47
      отбыл вчера с визитами в Индонезию и Вьетнам с целью налаживания с этими странами более тесного взаимодействия в военно-технической области

      Шантаж, угрозы... И они вчухают партию своих Никчемных, но дорогостоящих, вооружений!
      Именно под этим подразумевается "тестное военное сотрудничество"!
      Logall
      1. cniza Сегодня, 08:50
        Александр , доброе утро! hi ВПК США бьёт все рекорды по коррупции.
        cniza
        1. Logall Сегодня, 09:01
          Виктор, доброго утра!
          Цитата: cniza
          ВПК США бьёт все рекорды по коррупции

          Да они по всему бьют рекорды. Как верхние, так и нижние! Особенно удивляют их методы по продаже своей заоблачно дорогостоящей техники...
          Logall
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:57
      А для чего тогда в Тихий океан отправляют авианосные группы , не ужели из любви к миру . Беспардонные лицемеры , на месте вьетнамцев их близко бы к своей стране не подпускал .
      Spartanez300
  2. Труд Сегодня, 08:38
    Гладко стелит, только вот на 50 лет памяти Вьетнаму хватает.
    Труд
  3. pvv113 Сегодня, 08:45
    показав преимущества политики США

    Во Вьетнаме эти преимущества уже видели
    pvv113
    1. Teberii Сегодня, 08:46
      Последствия применения "Агента Оранж" сказываются и сегодня.
      Teberii
      1. pvv113 Сегодня, 09:02
        И деревню Сонгми многие хорошо помнят
        pvv113
      2. Logall Сегодня, 09:03
        Пройдёт какое-то время и они также как и японцы будут считать, что это Советский Союз пакостил...
        Logall
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:57
    Мы используем Тихий океан – а само название говорит о том, что он мирный – и хотим, чтобы все страны, которые его используют, процветали,сказал Мэттис журналистам,

    Белый и пушистый мерикатос. Только руки по локоть в крови. angry
    a.s.zzz888
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