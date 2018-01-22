Глава Пентагона отправился с визитами в Индонезию и Вьетнам
Министр обороны США Джеймс Мэттис отбыл вчера с визитами в Индонезию и Вьетнам с целью налаживания с этими странами более тесного взаимодействия в военно-технической области, передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
Между тем наблюдатели отметили, что в ходе визита Мэттис постарается «ослабить влияние Китая и России в регионе, показав преимущества политики США».
В частности, министр намерен обсудить вопросы свободы судоходства в Южно-Китайском море с упором на действия НОАК в этом районе мирового океана.
Мы используем Тихий океан – а само название говорит о том, что он мирный – и хотим, чтобы все страны, которые его используют, процветали,сказал Мэттис журналистам, сопровождающим его в поездке.
Я хочу донести (мысль), что мы уважаем суверенные страны Азии с их суверенным правом голоса и принятия решений. Мы не считаем, что кто-то еще имеет исключительное право в отношении их экономик, их дипломатии и их решений, касающихся обеспечения безопасности,добавил он.
Между тем наблюдатели отметили, что в ходе визита Мэттис постарается «ослабить влияние Китая и России в регионе, показав преимущества политики США».
В частности, министр намерен обсудить вопросы свободы судоходства в Южно-Китайском море с упором на действия НОАК в этом районе мирового океана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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