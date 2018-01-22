21:03 22 января

СМИ: Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек

Вооруженные силы Республики Корея уже в недалеком будущем ожидает значительное сокращение, сообщает в понедельник газета Chosun Ilbo. Такие планы озвучило на днях министерство национальной обороны страны.

СМИ: Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек


Согласно данным издания, план реформы предусматривает к концу конца 2022 года сокращение численности армии с нынешних 610 тысяч до полумиллиона человек. Реформа в первую очередь коснется сухопутных войск, в то время как численность служащих ВВС, ВМС и морской пехоты меняться не будет.


Вторым заметным нововведением станет увеличение доли военнослужащих-женщин до 8,8%. При этом количество генералов в южнокорейской армии уменьшится с нынешних 430-ти на 70-80 человек.

Chosun Ilbo также сообщает о грядущем сокращении срока службы в армии по призыву: с 2022 года он составит полтора года вместо нынешних 21 месяца. По данным газеты, Минобороны также разрабатывает новую концепцию действий ВС в случае серьезных военных провокаций со стороны КНДР, таких, как артиллерийский обстрел и ракетно-ядерная атака.

Кроме того, южнокорейские военные намерены создать три специальных десантных подразделения, в задачу которых будет входить быстрый захват важнейших объектов в Северной Кореи в случае необходимости, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. Logall Сегодня, 10:29
    Ядерным зарядам всё равно Сколько человек погибнет... На 110000 человек больше или же меньше будет в армии Южной Кореи, конфликт, который может случиться, эти цифры в расчет не берёт!
    Logall
    1. Чёрный Сегодня, 10:33
      СМИ: Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек
      ..Если Америка на это решение вето не наложит laughing
      Чёрный
      1. maxim947 Сегодня, 10:41
        Армия 610 тыс. - довольно мощно для масштабов Юж.Кореи, еще и призыв сохранен. Хорошие ВС у них.
        maxim947
        1. Alex777 Сегодня, 11:49
          Самое досадное, что командуют этой армией не корейские генералы, а американские. Современные "сипаи" эти южные корейцы. hi
          Alex777
  2. svp67 Сегодня, 10:29
    Chosun Ilbo также сообщает о грядущем сокращении срока службы в армии по призыву: с 2022 года он составит полтора года вместо нынешних 21 месяца.
    То есть мобилизационный потенциал фактически НЕ ИЗМЕНИТСЯ и армия РК "военного времени" численно не изменится.
    svp67
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:02
    Решили сократить армию (до 2022 г), ну и пускай сокращают, т.к. это их внутреннее дело. Вот если бы решили избавиться от американских баз, то это было бы действительно интересно.
    rotmistr60
  4. loginovich Сегодня, 11:39
    Помню некогда большую страну которая разделилась на множество поменьше.И там тоже тоже сократили свои армии в результате получилось. - боже упаси.
    loginovich
  5. Alex-a832 Сегодня, 14:39
    История иногда выбрасывает чудные кульбиты. Предположим только, что РК и КНДР в тайне от американцев сговорятся между собой и объединятся. Объединённая Корея будет иметь одну из сильнейших экономик и армий в мире. Японцы и США выпадут в осадок. Вот бы посмотреть на такой театр...
    Alex-a832
  6. Лексус Сегодня, 18:59
    СМИ: Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек

    Как бы к тому времени Ким их всех не сократил до нуля, если не прекратят вестись на американские подстрекательства.
    Лексус
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