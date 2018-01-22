СМИ: Южная Корея к 2022 году сократит численность армии на 110 тыс. человек

Вооруженные силы Республики Корея уже в недалеком будущем ожидает значительное сокращение, сообщает в понедельник газета Chosun Ilbo. Такие планы озвучило на днях министерство национальной обороны страны.Согласно данным издания, план реформы предусматривает к концу конца 2022 года сокращение численности армии с нынешних 610 тысяч до полумиллиона человек. Реформа в первую очередь коснется сухопутных войск, в то время как численность служащих ВВС, ВМС и морской пехоты меняться не будет.Вторым заметным нововведением станет увеличение доли военнослужащих-женщин до 8,8%. При этом количество генералов в южнокорейской армии уменьшится с нынешних 430-ти на 70-80 человек.Chosun Ilbo также сообщает о грядущем сокращении срока службы в армии по призыву: с 2022 года он составит полтора года вместо нынешних 21 месяца. По данным газеты, Минобороны также разрабатывает новую концепцию действий ВС в случае серьезных военных провокаций со стороны КНДР, таких, как артиллерийский обстрел и ракетно-ядерная атака.Кроме того, южнокорейские военные намерены создать три специальных десантных подразделения, в задачу которых будет входить быстрый захват важнейших объектов в Северной Кореи в случае необходимости, передает ТАСС