Тихоокеанский флот пополнился модернизированными Ка-29 и Ка-27М

Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". После чего были доставлены в регионы базирования самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку,

В понедельник две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли в свой состав обновлённые вертолёты Ка-29 и Ка-27М, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «в ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике приступят к отработке задач по прямому предназначению».В 2018 году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолётов.«Ка-29 – корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов», – напомнили в пресс-службе.