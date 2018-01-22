21:10 22 января

Тихоокеанский флот пополнился модернизированными Ка-29 и Ка-27М

В понедельник две авиационные базы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные в Приморье и на Камчатке, приняли в свой состав обновлённые вертолёты Ка-29 и Ка-27М, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Тихоокеанский флот пополнился модернизированными Ка-29 и Ка-27М


Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". После чего были доставлены в регионы базирования самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, где прошли окончательную сборку,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике приступят к отработке задач по прямому предназначению».

В 2018 году морская авиация ТОФ получит еще несколько модернизированных вертолётов.

«Ка-29 – корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов», – напомнили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 11:11
    Видел "работу" Ка-27 и Ка-29, при высадке десанта и не поймешь, чего в них больше боевого или транспортного... Мощные машинки. Особо нравилось, как с их помощью "крали" прибрежные инженерные заграждения, что бы расчистить путь первой волне десанта.

    svp67
    1. Romario_Argo Сегодня, 12:29
      Ка-27М оборудован радиолокационной командно-тактической системой "Копьё-А", а также радиогидроакустической подсистемой, магнитометром, аппаратурой радиотехнической разведки, РЛС с АФАР FH-A кругового обзора поверхности и воздушного пространства.
      Короче, контроль зоны, обнаружение, селекция и передача ЦУ
      в настоящее время модернизацию до версии Ка-27М проходят 80 бортов
      Romario_Argo
  2. Николай Р-ПМ Сегодня, 14:57
    Видимо разработка вертолета по окр "минога" - долгосрочная перспектива раз парк палубных вертолетов так серьезно модернизируется
    Николай Р-ПМ
  3. Правда Сегодня, 18:05
    Два вертолета Ка-29 и один вертолет Ка-27М прошли плановый средней ремонт и модернизацию
    Горжусь своей Родиной!
    Правда
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