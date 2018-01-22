21:11 22 января

Пентагон планирует направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих

Соединенные Штаты планируют направить в Афганистан дополнительный воинский контингент численностью в одну тысячу человек, передает ТАСС сообщение The Washington Post.



По словам источников газеты, приказ об отправке дополнительного контингента пока не подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом. Данная инициатива «направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне».


Как отметило издание, увеличение числа военнослужащих в Афганистане «уже поддержало военное руководство штаба Армии США». В настоящее время в Пентагоне решается вопрос о том, подразделения каких родов войск будут отравлены в эту «горячую точку».

ВС США воюют в Афганистане с октября 2001 года, на что из бюджета уже было выделено $680 млрд. В ходе кампании погибли 2,35 тыс. американских военных, еще свыше 20 тысяч получили ранения. По данным на сентябрь 2017 года, в Афганистане находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника министерства обороны.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 11:51
    Пентагон планирует направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих
    Молодцы... Каждый кандидат в Президенты США дает КЛЯТВЕННОЕ обещание вывести войска США из Афганистана, но каждый раз Госдеп доказывает, что это делать не стоит...
    По данным на сентябрь 2017 года, в Афганистане находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника министерства обороны.
    И их же Всех кормить и поить надо, а это ж какие затраты, на переброску гамбургеров и "Кока-колы".... crying
    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 11:54
      и каждый увеличивает их численность. уж не миграция ли полосатых в азию? по тихому так laughing
      pjastolov
      1. svp67 Сегодня, 12:03
        Цитата: pjastolov
        и каждый увеличивает их численность. уж не миграция ли полосатых в азию?

        Скорей уж переброска масс потребителей к месту производства...

        А там и близкие союзники подтянуться...

        svp67
        1. cniza Сегодня, 12:06
          По данным на сентябрь 2017 года, в Афганистане находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника министерства обороны.


          Сидят на базах и носа никуда не показывают , за исключением плантаций.
          cniza
          1. svp67 Сегодня, 12:08
            Цитата: cniza
            Сидят на базах и носа никуда не показывают , за исключением плантаций.

            Ну почему? Они еще трусы рекламируют...
            svp67
          2. Rusland Сегодня, 18:17
            Цитата: cniza
            По данным на сентябрь 2017 года, в Афганистане находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника министерства обороны.


            Сидят на базах и носа никуда не показывают , за исключением плантаций.

            Как индейцы в резервации.
            Rusland
        2. pjastolov Сегодня, 12:13
          Цитата: svp67
          Скорей уж переброска масс потребителей к месту производства...

          логистика однако laughing
          pjastolov
        3. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:29
          видно местные слишком много продукции без боссов налево задвинули,пришлось еще тысячу надсмотрщиков срочно подвозить))
          Ратник с пулеметом
      2. Тралл Сегодня, 12:03
        После ввода американских войск в Афганистан мировые цены на героин рухнули вниз. Но сейчас уже многие годы держатся на одном уровне.
        Армия США в Афганистане - гарант стабильности в мире... на рынке наркотиков.
        Тралл
    2. ARES623 Сегодня, 17:16
      Цитата: svp67
      И их же Всех кормить и поить надо,

      Судя по тенденции в Ираке, к численности сотрудников пентагона надо добавить примерно столько же сотрудников частных охранных(военных) компаний, набранных из граждан США, Чили, Гондураса, Ирака и т.д. и т.п. И которые "отморожены" сильнее, чем "красные кхмеры", притом обладают дипломатическим иммунитетом в стране пребывания.Они там работают по контрактам с Госдепом и пентагоном
      ARES623
      1. svp67 Сегодня, 17:21
        Цитата: ARES623
        надо добавить примерно столько же сотрудников частных охранных(военных) компаний

        Которые как волки, кормятся сами...
        svp67
        1. ARES623 Сегодня, 17:32
          Цитата: svp67
          Которые как волки, кормятся сами...

          В Ираке 1 солдат обходился бюджету США 200-210 долларов в сутки, "волк" из Blackwater - 1222. Ну плюс грабеж местного населения.... Так что не совсем сами.
          ARES623
          1. svp67 Сегодня, 18:13
            Цитата: ARES623
            "волк" из Blackwater - 1222

            Дороговато же "самообслуживание" на Западе стоит, не в пример нашему...
            svp67
            1. ARES623 Сегодня, 18:20
              Цитата: svp67
              Дороговато же "самообслуживание" на Западе стоит, не в пример нашему...

              Вот такой у них "аутсорсинг". Главное, за их потери ответит не президент, а директор кампании. Да и к тому же только за те, которые не удастся укрыть. А каких-нибудь уругвайцев можно вообще не считать... и цена их для директора ниже.
              ARES623
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:55
    чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне
    Как можно активизировать то, что не существует. 680 млрд вложили, погибли 2,35 тыс. американских военных, еще свыше 20 тысяч получили ранения, а с талибами ничего сделать не могут (или не хотят). Поэтому дополнительная тысяча роли не сыграет когда нет желания бороться с "Талибаном".
    rotmistr60
  3. Лесс Сегодня, 11:59
    Мдя... Если штаты куда-то пришли, то добровольно они не уйдут никогда...
    Лесс
  4. роман66 Сегодня, 12:01
    хеллфайр - классная штука. а вот надысь набирал в яндексе хеллфайр - жиросжигатель первым выскочил. куда катимся...
    роман66
  5. Egorovich Сегодня, 12:02
    Растут поля опиумных полей в Афгане, растет и количество охранников маковых плантаций из матрасии. lol
    Egorovich
  6. cosmos-PS Сегодня, 12:12
    Сразу видно, производство мака увеличивают похоже существенно.
    cosmos-PS
  7. Anchonsha Сегодня, 12:35
    Только вот непонятно как матрасники воюют в Афгане более 20 лет и никак не наведут порядок. Думаю, что они там тренируют новых игиловцев для войнушки в Средней Азии. А еще "исключительные" вместе с афганцами выращивают наркоту и торгуют, а афганцы, когда их мериканы обманывают в сделке, то начинают их убивать. Вот такая война.Но видимо в Афгане что-то изменилось сейчас потому, что Трамп, вопреки своим обещаниям, дополнительно направляет еще тысячу своих варваров
    Anchonsha
    1. olegyurjewitch Сегодня, 13:25
      Надо же кому то опиум контролировать,эта тысяча отведует продукт,как бы не взначай,и всё,подавай ещё тыщёнку.
      olegyurjewitch
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