Пентагон планирует направить в Афганистан еще тысячу военнослужащих
Соединенные Штаты планируют направить в Афганистан дополнительный воинский контингент численностью в одну тысячу человек, передает ТАСС сообщение The Washington Post.
По словам источников газеты, приказ об отправке дополнительного контингента пока не подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом. Данная инициатива «направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне».
Как отметило издание, увеличение числа военнослужащих в Афганистане «уже поддержало военное руководство штаба Армии США». В настоящее время в Пентагоне решается вопрос о том, подразделения каких родов войск будут отравлены в эту «горячую точку».
ВС США воюют в Афганистане с октября 2001 года, на что из бюджета уже было выделено $680 млрд. В ходе кампании погибли 2,35 тыс. американских военных, еще свыше 20 тысяч получили ранения. По данным на сентябрь 2017 года, в Афганистане находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника министерства обороны.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы.
По словам источников газеты, приказ об отправке дополнительного контингента пока не подписан министром обороны Джеймсом Мэттисом. Данная инициатива «направлена на то, чтобы активизировать операции против талибов в новом сезоне».
Как отметило издание, увеличение числа военнослужащих в Афганистане «уже поддержало военное руководство штаба Армии США». В настоящее время в Пентагоне решается вопрос о том, подразделения каких родов войск будут отравлены в эту «горячую точку».
ВС США воюют в Афганистане с октября 2001 года, на что из бюджета уже было выделено $680 млрд. В ходе кампании погибли 2,35 тыс. американских военных, еще свыше 20 тысяч получили ранения. По данным на сентябрь 2017 года, в Афганистане находились 15 282 американских солдата, а также 1202 гражданских сотрудника министерства обороны.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию по Южной Азии, которая предусматривает силовой сценарий решения афганской проблемы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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