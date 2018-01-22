21:10 22 января

Иран начал учения в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы Ирана начали двухдневные учения неподалеку от стратегически важного Ормузского пролива, говорится в сообщении на сайте иранских военных.

Иран начал учения в районе Ормузского пролива


Целью этих учений является повышение навыков и боевого духа армии Исламской Республики Иран, передача опыта молодому поколению, участвующему в учениях, оценка полученных тактических знаний…
— заявил днем ранее контр-адмирал Хабибулла Саяри.


Учения под названием "Мохаммад Расулаллах-5" ("Мухаммед посланник Аллаха-5" — прим.) начались в понедельник в прибрежной полосе Мекран и Оманском заливе на юге и юго-востоке Ирана при участии военно-морских, военно-воздушных сил, а также сухопутных войск.

Маневры проходят неподалеку от Ормузского пролива, являющегося одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти из региона. Кроме того, в Ормузском проливе до недавнего времени зачастую происходили инциденты с участием военных кораблей Ирана и американского флота.

Использованы фотографии: http://www.iran.ru/
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Комментарии 12

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  1. Дормидонт Сегодня, 12:03
    Работайте, братья!
    Дормидонт
    1. Chertt Сегодня, 12:09
      Учения под названием "Мохаммад Расулаллах-5" ("Мухаммед посланник Аллаха-5" — прим.)
      Я читал Коран . Но не помню, что Мухаммед, был пятым....а что с первыми четырьмя случилось ?
      Chertt
      1. Тралл Сегодня, 12:14
        С одним и тем же, но несколько раз smile
        Тралл
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:05
    как же там все любят чиркать зажигалкой возле бочки с бензином))
    Ратник с пулеметом
  3. svp67 Сегодня, 12:24
    А мне цвет их подводной лодки нравится, она что в прибрежных камышах оперирует?
    svp67
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:26
      не, как крокодил в прибрежные камыши выползает на берег))
      Ратник с пулеметом
      1. svp67 Сегодня, 12:29
        Цитата: Ратник с пулеметом
        как крокодил в прибрежные камыши выползает на берег

        И уползает в степь, где готовится вести бои в воздухе. Короче не корабль, а мечта!
        svp67
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:32
          но колор для данного аппарата и вправду забавный))
          Ратник с пулеметом
          1. svp67 Сегодня, 12:33
            Цитата: Ратник с пулеметом
            но колор для данного аппарата и вправду забавный))

            Видимо, что боцман в баталерке нашел, тем и покрасили...., а может это они так Аллаху свою преданность показывают, идя на войну, не только под зеленым знаменем, но и в зеленой подлодке....
            svp67
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:35
              а может не стоит забывать что это исламская лодка,отсюда и цветовая гамма))
              Ратник с пулеметом
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:42
    При постоянных угрозах со стороны Сша, звучащих постоянно от политиков до военных, Ирану остается только укреплять свою обороноспособность.
    rotmistr60
  5. Лексус Сегодня, 15:44
    Иран начал учения в районе Ормузского пролива

    Корректировка цен на нефть "в ручном режиме".
    Лексус
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