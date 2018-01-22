Иран начал учения в районе Ормузского пролива

Целью этих учений является повышение навыков и боевого духа армии Исламской Республики Иран, передача опыта молодому поколению, участвующему в учениях, оценка полученных тактических знаний…

Вооруженные силы Ирана начали двухдневные учения неподалеку от стратегически важного Ормузского пролива, говорится в сообщении на сайте иранских военных.— заявил днем ранее контр-адмирал Хабибулла Саяри.Учения под названием "Мохаммад Расулаллах-5" ("Мухаммед посланник Аллаха-5" — прим.) начались в понедельник в прибрежной полосе Мекран и Оманском заливе на юге и юго-востоке Ирана при участии военно-морских, военно-воздушных сил, а также сухопутных войск.Маневры проходят неподалеку от Ормузского пролива, являющегося одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти из региона. Кроме того, в Ормузском проливе до недавнего времени зачастую происходили инциденты с участием военных кораблей Ирана и американского флота.